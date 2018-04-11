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Интервью

Адвокат: Мария Ефимова права, что боится возвращаться на Мальту

12:0011.04.2018
(обновлено: 12:11 11.04.2018)
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© РИА Новости / Геннадий МельникАдвокат Александрос ПапастериопулосАдвокат Александрос Папастериопулос
© РИА Новости / Геннадий Мельник

Суд в Греции 12 апреля должен рассмотреть вопрос об экстрадиции россиянки Марии Ефимовой, выдачи которой требует Мальта. Власти острова выдали ордер на арест Ефимовой на основании двух обвинения — якобы "использование пяти тысяч евро банка в личных целях" и в том, что она опорочила двух полицейских. Между тем Ефимова была одним из главных информаторов убитой в октябре 2017 года на Мальте журналистки Дафни Каруаны Гализии, занимавшейся расследованием случаев коррупции в высших мальтийских кругах. 19 марта Ефимова сама пришла в отделение полиции в Афинах и была арестована. Почему россиянка боится возвращаться на Мальту и почему она оказалась в Греции, о сути обвинений и предстоящем суде адвокат Александрос Папастериопулос рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику.

— Господин адвокат, после ареста вашей подзащитной Ефимовой началась кампания в ее защиту. Было письмо 36 депутатов Европарламента, неправительственных организаций, детей убитой на Мальте журналистки Дафни Каруаны Гализии с просьбой не выдавать ее. Такой активной поддержки обвиняемой я давно не помню. Действительно ли есть угроза ее жизни и Ефимова опасается выдачи на Мальту?

Работа полиции в Греции. Архивное фото
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
Суд в Греции 12 апреля рассмотрит запрос Мальты о выдаче россиянки Ефимовой

— Конечно. Абсолютно точно. И она сама знает очень хорошо и говорит, что если поедет на Мальту сейчас, в таких условиях, не будет справедливого суда. И она боится, что к ней будет нечеловеческое отношение, плохое обращение, которое может привести к угрозе здоровью и жизни. После того, что произошло в октябре (2017 года — ред.) с журналисткой Гализией, которую убили таким образом, Ефимова боится теперь и за свою жизнь. Она не хочет ни в коем случае попасть на Мальту.

—  Недавно телеканал Euronews показал интервью министра юстиции Мальты Оуэна Бонничи. Журналистка дважды спросила, может ли быть гарантирована безопасность Ефимовой в случае выдачи на Мальту. Министр дважды ответил, что Мальта "это страна, которая абсолютно верит в правовое государство". Но прямо он не ответил, гарантирует ли безопасность. Как бы вы могли прокомментировать это?

— И вы обратили внимание на это? Точно такое наблюдение и у нас, адвокатов. Мы ожидали от министра, что тот скажет: мы гарантируем безопасность госпожи Ефимовой, но он не сказал этого. Для меня ответ министра означает, что и правительство не может обеспечить безопасности Ефимовой. Они не могут четко сказать, что у Ефимовой нет причин бояться оказаться на Мальте, он не сказал этого. Так что госпожа Ефимова права, что боится возвращаться на Мальту.

Первые слова, которые должен был сказать министр: мы гарантируем безопасность. Все. Без всякого обсуждения, что Мальта серьезное государство, правовое государство, там справедливое правосудие. Альфа и омега — когда Ефимова связана с журналисткой, конец которой был так ужасен на Мальте, когда ведется расследование и в это расследование вовлечена Ефимова, первые слова министра должны были быть именно такими.

— Ефимова действительно была источником информации Дафни Каруаны Гализии?

— Она была одним из источников — одним из основных источников. Она не была единственным источником информации, но одним из наиболее важных. Она знала информацию, которую не знал больше никто и которую никто не мог передать.

— Почему имя Ефимовой как источника информации было опубликовано? Ведь это запрещено законом.

Вид на город Афины. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Посольство РФ в Афинах запросило информацию о задержании россиянки Ефимовой

— Это надо спрашивать Мальту, а не меня или греческие власти. Я понял, что Ефимова должна была быть свидетелем под защитой. Но ее имя появилось всюду прежде, чем она приехала в Грецию, прежде, чем ее затребовали от Греции. Возможно, так Мальте легче на нее давить и угрожать, опубликовав имя. Это недостаток ценностей, это серьезный вопрос, но его надо адресовать Мальте. Может, поэтому министр и не говорит, что "могу гарантировать" и так далее. Что я могу сказать? Это заботит и меня. Если она поедет на Мальту и все узнают об этом, тому, кто захочет что-либо сделать ей, будет проще сделать это.

— Согласно заявлению евродепутата от Греции Стелиоса Кулоглу, некоторые британские журналисты пытались связать ее с делом Скрипаля и с противостоянием между Москвой и Лондоном, что очень испугало Ефимову. Какое отношение Ефимова имеет к делу Скрипаля?

— Думаю, никакого. Я не знаю. Это надо спрашивать британских журналистов. Я действительно не знаю ничего об этом.

— Как Ефимова оказалась в Греции? Почему она не поехала в Россию?

— Она замужем за греком, их дети — греки. Она хотела, чтобы они остались в Евросоюзе. Она училась в Греции, на финансовом факультете в Салониках. Ефимова хотела, чтобы дети закончили греческую школу и остались в Европе, в ЕС. Единственная страна, с которой она связана, это Греция. И ее муж — грек.

© REUTERS / Darrin Zammit LupiАктивисты гражданского общества выступают с призывом предоставить политическое убежище Марии Ефимовой возле здания посольства Греции в Ташбиеше, Мальта
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
Активисты гражданского общества выступают с призывом предоставить политическое убежище Марии Ефимовой возле здания посольства Греции в Ташбиеше, Мальта

— В чем суть обвинений против Ефимовой на Мальте? По одним данным, Pilatus Bank обвиняет ее в хищении двух тысяч евро, по другим — пяти.

— Пять тысяч евро. Иск банка на пять тысяч евро. Но это пустячное дело. Она не брала деньги, она приобрела билеты для семьи после одобрения сверху от руководства. Она их купила, сначала это одобрили, затем не одобрили, затем банк выдвинул иск. Пустое дело.

Ефимова получило электронное письмо от одного из руководителей банка с разрешением. Сейчас этот руководитель в Америке (в США банк обвиняется в нарушении эмбарго против Ирана и перечислении средства на иранский счет — ред.).

Помимо этого, когда проводилось расследование дела по коррупции в банке, Ефимова обвинила двух полицейских в том, что они плохо с ней обращались. Они подали иск, что она их опорочила. Я говорил с одним из полицейских, он сказал, что не было такого, они не преследовали Ефимову и так далее. Но я понимаю, что иск полицейских сфабрикован. Эти обвинения не серьезные, когда есть серьезная опасность для жизни.

— Что же она сделала с двумя полицейскими, что издан международный ордер?

— То, что она сделала, было законно, — она подала жалобу. Она никого не била, никого не оскорбляла, не использовала насилие против кого-либо. Полицейские вынуждены были подать иск, чтобы не потерять место в полиции. Один из них уже его отозвал.

— Поступает противоречивая информация, что еще и Кипр выдал ордер на ее арест. Так ли это? Я видел публикации, что нет ордера на выдачу, но против нее ведется кампания в СМИ.

— Кипр выдал ордер на арест, но затем забрал его, поскольку не было данных о каком-либо преступлении. Так что международного ордера на арест со стороны Кипра нет.

— Где сейчас находится Ефимова? Каковы условия содержания? В Коридаллосе, как мне говорили побывавшие там люди, условия нечеловеческие.

— Она находится в тюрьме города Фивы. Условия содержания хорошие, она там в хорошей ситуации — мало людей, есть свое помещение, она одна, все хорошо. Естественно, хорошо для тюрьмы. До этого она была в тюрьме в Коридаллосе, никакого сравнения.

— Вы с российским консульством общаетесь по делу Ефимовой?

Афины. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Греции по запросу Мальты арестовали россиянку

— Да, мы постоянно на связи, постоянно говорим.

— Каков порядок рассмотрения дела?

— Что касается процесса экстрадиции, то в рамках Евросоюза он намного проще, чем, например, при экстрадиции в Турцию. Первое заседание суда состоится 12 апреля. Но мальтийская сторона до сих пор не прислала перевод документов дела. В секретариат поступили только данные на Ефимову — кто она. Так что, скорее всего, на заседании судья объявит о переносе слушаний на другую дату — на неделю, десять дней.

 

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