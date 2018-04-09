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Интервью

Владимир Сивкович: "Отравление Ющенко было сфальсифицировано"

08:0009.04.2018
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© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкВиктор Ющенко. Архивное фотоВиктор Ющенко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Андрей Веселов

Владимир Сивкович возглавлял следственную комиссию Верховной рады по делу об "отравлении Виктора Ющенко". Команда Ющенко очень активно раскручивала историю "отравления". Образ жертвы помог ему стать президентом. Однако комиссия Рады выяснила, что отравления — не было. При этом сам Ющенко отказывался сотрудничать со следствием. Более того, как рассказал корреспонденту РИА Новости Сивкович, люди из окружения президента сами составили заключение для австрийских врачей и просили "заморозить" расследование.

- К каким выводам пришла комиссия?

— Главный вывод — отсутствуют любые доказательства умышленного отравления. Ни подозреваемых, ни обвиняемых в этом деле нет. Вся история с отравлением — это просто политический пиар.

- Была версия, что Ющенко отравили диоксином…

— Все эксперты, с которыми мы разговаривали утверждают: диоксин распадется в организме лишь через 7-10 лет. Последствия неизлечимы. А Ющенко чудом смог вылечиться.

- В его крови не было диоксина?

Экс-президент Украины Виктор Ющенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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- Мы этого не знаем. Он отказывался с нами сотрудничать. Он не представил комиссии образцы крови. Он не только с нами не сотрудничал, но также с Генпрокуратурой и МВД. Эти ведомства возглавляли люди, которых он сам назначил. И даже им он не доверял.

- Ющенко предоставил свою кровь австрийской клинике…

— Я связывался с этими врачами. Им была предоставлена какая-то кровь. Но какая — они не знают. В эту кровь могли добавить диоксин уже после. И вообще нужно понимать, что диоксин — оружие массового поражения. Это "агент Оранж", который американцы применяли во Вьетнаме. Если бы Ющенко на самом деле отравили диоксином, то пострадавших было бы много. А не один только Ющенко. Это просто логически не вяжется.

- Откуда тогда появилась версия о диоксине?

— Посмотрели примерные симптомы. Как у вьетнамцев. И с ходу придумали.

- Что тогда случилось с Ющенко?

— Мы расследовали факт предполагаемого отравления. Никаких доказательств отравления найдено не было. Никто Ющенко не травил! Что на самом деле произошло… Ющенко проходил определенные медицинские процедуры. Чтобы выгладить лучше. Эксперты, с которыми мы говорили, утверждают: после таких процедур нужно соблюдать режим. Нельзя, например, употреблять алкоголь. Ющенко, я это знаю точно, выпивал. Есть фотографии. Важно также понимать, что у него был панкреатит. Все это наложилось друг на друга.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

- А кто знал, что отравления не было?

— В штабе Ющенко все знали. Все руководство штаба прекрасно знало. Когда Ющенко заявил, что был отравлен, подозрение сразу упало на СБУ. И когда я возглавил парламентскую комиссию, мне давали слушать записи штаба. Я знаю, на каком основании они писали сотрудников штаба. Может, было какое-нибудь уголовное дело. Я три дня слушал эти записи, и все они прекрасно знали, что это не отравление. Знал, в том числе нынешний президент — Петр Порошенко. И лечился Ющенко за счет Порошенко потом.

Это мнимое отравление было главной тайной Ющенко, его слабым пунктом. Те, кто был в курсе, могли шантажировать президента. Его поймали "на крючок". На Украине у каждого президент есть тайна. У Кучмы это дело Гонгадзе и пленки Мельниченко. У Януковича — судимости. У Ющенко было фальшивое отравление.

- А кто придумал эту версию?

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© REUTERS / Hannah McKay
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- Давид Жвания, который входил в состав партии "Наша Украина" прямо заявил нашей комиссии: руководство этой партии фальсифицировало отравление. В образец крови Ющенко каким-то образом был внешне добавлен диоксин. И этот образец был направлен в австрийскую клинику. Именно поэтому он отказывался сдавать кровь для нашей комиссии. Если бы он действительно был отравлен, он первый был бы в этом заинтересован. Какой резон ему отказываться в этом случае?

Текст для австрийских врачей придумал вице-спикер Александр Зинченко. Он сам его написал и отправил в клинику. А врачи просто озвучили.

- На комиссию оказывали давление?

— Я скажу так. Люди из окружения Ющенко просили меня "заморозить" работу. Это было соглашение. Они обещали больше не пиариться на теме отравления, а мы не расследуем эту историю. Но в 2009 году Ющенко нарушил договоренности. И комиссия возобновила работу.

Отравления не было — однозначно. Доказательств отравления не было предоставлено. Это целиком политическая история. Было брошено громкое обвинение, а доказательств не было. Это очень похоже на дело с отравление Скрипаля. Тот же самый механизм.

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