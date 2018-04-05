Александр Ткачев: белорусские молочники должны искать новые рынки сбыта

Последние несколько лет Россия предпринимает меры для роста производства молока, а также пытается защитить рынок от некачественного импорта. Длящиеся уже несколько лет "молочные войны" между Россией и Белоруссией даже стали предметом обсуждения глав государств — Россию не устраивает качество поставляемого из Белоруссии молока. Как обстоят дела в молочной отрасли, что необходимо сделать, чтобы на полках российских магазинов перестали продавать "сыроподобный продукт" и как этому поможет электронная сертификация, рассказал в интервью РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Беседовала Ирина Андреева.

— Александр Николаевич, в этом году впервые за пять лет не произошло традиционного зимнего повышения цен на молоко российских производителей. Почему? Отечественного молока стало так много, что производители стали снижать цены?

— Отечественного молока, действительно, производится больше с каждым годом. Мы активно тесним иностранных конкурентов на своем собственном рынке. За период с 2013 по 2017 год отечественные производители увеличили производство товарного молока на 2,2 миллиона тонн, а импорт молочной продукции сократился на 2,8 миллиона тонн.

Наши сельхозпроизводители готовы и дальше теснить импортную продукцию на внутреннем рынке. Анализ, который провели наши эксперты, показывает: мы можем увеличивать объемы производства молока ежегодно

на 500 тысяч тонн. Наша ближайшая цель, которая определена доктриной продовольственной безопасности, — обеспечить рынок молока на 90% отечественными продуктами. Уверен, что мы не только достигнем этой цифры, но сможем пойти дальше, вплоть до полного замещения импорта.

— Какие у нас планы на этот год? © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк Дворкович рассказал о некачественной молочной продукции в России

— По расчетам наших экспертов в текущем году ожидается дальнейший рост объемов производства сырого молока ежемесячно на уровне 2,5-3%. И данные первых месяцев работы эти расчеты подтверждают.

За первые два месяца надои выросли на 3%. Те решения, которые были приняты на государственном уровне по поддержке молочного животноводства, оказались эффективными и дают свои результаты. Но при этом мы отмечаем другую тенденцию: спрос на сырое молоко у отечественных переработчиков падает. Производители молочных продуктов не закупают сырое молоко, предпочитая использовать другое — более дешевое и не всегда качественное сырье.

— Вы имеете в виду импортируемое в Россию сухое молоко?

— Да. Дело в том, что у нас до сих пор нет методики определения наличия сухого молока в молочных продуктах, которые поступают на прилавки магазинов. Это дает возможность предприятиям, занимающиеся производством сметаны, творога, йогуртов и других продуктов, использовать в качестве сырья не свежее, а сухое молоко.

Значительная часть сухого молока поставляется в Россию через соседнюю Белоруссию. Она вообще является крупнейшим экспортером молочной продукции в Россию — почти 120 белорусских молочных предприятий ввозят к нам свою продукцию — в 2017 году ее доля в общем объеме поставок составила 86% — это 950 тысяч тонн молочной продукции. Рост за 3 года на 24%.

И, конечно, белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком, как я уже сказал. Мы планируем в ближайшие 5-7 лет закрыть этот вопрос, но пока видим, что нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком.

Белорусские поставщики сухого обезжиренного молока откровенно демпингуют при поставках на российский рынок. Только за два неполных месяца 2018 года Беларусь дважды снижала экспортные цены на сухое обезжиренное молоко.

Например, в марте 2018 года сухое молоко из Белоруссии стоило 103,5 рубля за килограмм, почти на 40% ниже, чем в январе 2017 года. Во многом это связано с ростом производства молока в самой Белоруссии и странах Прибалтики, что серьезно давит на цену.

По данным ФТС России за прошлый год из Белоруссии было поставлено 101,1 тысячи тонн сухого обезжиренного молока, хотя по балансам мы договорились о поставках 80 тысяч тонн. Ежегодно в первом квартале года мы согласовываем балансы с Белоруссией, но они не соблюдаются и, как правило, реальные поставки превышают утвержденные объемы. Превышение произошло и по сухому обезжиренному молоку.

Поскольку Россия и Белоруссия в рамках союза не ведут таможенный контроль в полном формате, данные о движении товаров поступают не оперативно, с опозданием на 45 дней. Для сравнения: данные по торговле с третьими странами поступают в еженедельном формате. Из-за отсутствия такой оперативной информации всегда есть риск ввоза на территорию страны продукции в большем объеме, чем было утверждено в согласованных балансах.

— То есть слабо контролируемые объемы поставок на российский рынок молочной продукции из стран ЕАЭС влияют на экономику отечественного молочного животноводства?

— Слабый контроль при поставках молочной продукции из стран ЕАЭС — это не только экономическая проблема. Мы много раз поднимали вопрос ввоза некачественной продукции или откровенного фальсификата в Россию.

Дело в том, что существующие технические регламенты и юридические нормы позволяют ввозить молочные продукты из стран ЕАЭС по упрощенной процедуре. То есть на границе достаточно предъявить Декларацию соответствия молочной продукции требованиям технических регламентов — и двери российского рынка для импортируемой молочной продукции открыты. И что ввозится через эту "открытую дверь"?

Как показали проверки Россельхознадзора, начиная с июля 2017 года, в белорусской молочной продукции находят растительные жиры, а также остатки антибиотиков. А это уже не только вопрос экономики, некачественная молочная продукция — это, без преувеличения, вопрос здоровья нации.

— Помимо этого есть и экономические потери?

— С точки зрения экономики мы пришли к парадоксальной ситуации: закупать сырое молоко у российских сельхозпроизводителей и варить качественный сыр переработчикам просто невыгодно. Потому что конкурировать с разного рода "сыроподобными продуктами", ввезенными в страну, невозможно.

Вообще, сам термин "сыроподобный продукт" не установлен ни в одном нормативном правовом акте. Термина у нас нет, а продукция есть. И ее довольно много. Смотрите, "сыроподобная" — эта продукция, похожая на сыр, но при ее производстве используются заменители молочных жиров, например, растительные жиры.

По оценкам экспертов, на территорию России только в 2017 году ввезено более 150 тысяч тонн "сыроподобной продукции", которая произведена из растительных жиров и молочной сыворотки. Эта сомнительная продукция нередко перефасовывается и реализуется в торговых сетях под видом настоящих сыров.

Если ситуацию не изменить, то наши сограждане будут вынуждены покупать молочную продукцию сомнительного качества, а российские сельхозпроизводители из-за снижения спроса на молоко двигаться к банкротству. Мы за последние 3 года вложили в молочную отрасль 87 миллиардов рублей, а потери производителей молока в этом году могут превысить 84 миллиарда рублей. Представляете какой это объем средств! И нам потребуются дополнительные средства из федерального бюджета, чтобы предотвратить череду банкротств.

— Какой выход? Усилить контроль за импортом молочной продукции?

— Нам нужен комплекс мер — экономических, нормативных, отраслевых. Прежде всего, мы предлагаем включить сыроподобную продукцию в перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Это позволит Россельхознадзору контролировать ее ввоз на границе.

Не просто назрел, а даже перезрел вопрос ужесточения требований к производству молочной продукции в технических регламентах. Необходимо запретить использование сухого молока при производстве сыра, а также запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции.

Президент поручил ужесточить ответственность за несоблюдение технических регламентов. Да и проверки на предприятиях, производящих продукты питания, должны стать внезапными, а сейчас что Россельхознадзор может найти в продукции, если он предупреждает о проведении проверки заранее.

— С лета этого года должна заработать и электронная сертификация и маркировка молочной продукции, как это отразится на отрасли?

— С 1 июля она станет обязательной для всех и это даст возможность проследить весь путь молока — от фермы и до прилавка магазина. Кстати, мы считаем необходимым предоставить доступ к нашей системе "Меркурий" и нашим коллегам из Белоруссии. Маркировка позволит получить полную информацию о содержании в продуктах заменителей молочного жира, изготовленного на основе растительных масел.

Мы также обсуждаем возможность введения обязательных долгосрочных контрактов — на срок от 1 года — между производителями молока и переработчиками, а также меры против искусственного занижения цен на закупку сырого молока и другие.

Мы уверены, что комплекс предложенных мер по изменению ситуацию на рынке молочной продукции будет одобрен. Российское молочное животноводство при поддержке государства уверенно вышло на траекторию роста. И этот рост, прежде всего, мы хотим использовать для удовлетворения потребности в качественных продуктах на внутреннем рынке.

Можно сказать, что российские производители молока взяли твердый курс на возвращение на свой собственный рынок.