Светлана Сагайдак: у России есть все шансы стать хозяйкой ЭКСПО-2025

Проведение в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году — это не только престиж для страны, в наследство останется уникальный "город будущего", по модели которого могут создаваться города во всем мире, считает генеральный директор заявочного комитета Светлана Сагайдак. О том, что будет включать в себя концепция "умного города" и как идет подготовка к инспекционному визиту Международного бюро выставок (МБВ), она рассказала в интервью РИА Новости. Беседовала Елена Лазаренко.

— Светлана Алексеевна, инспекционная комиссия Международного бюро выставок приезжает в Россию 3 апреля. Что вы и ваша команда ожидаете от этого визита?

— Прежде всего ждем, что в своем отчете по итогам визита члены комиссии подтвердят, что Екатеринбург обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы принять Всемирную выставку в 2025 году. Визит инспекционной комиссии — обязательная процедура. За несколько месяцев до голосования официальная делегация Международного бюро выставок едет к кандидатам и проверяет готовность стран к проведению ЭКСПО.

Очень важно, чтобы делегаты, кроме ощущения, готова или нет страна к проведению столь масштабного мероприятия, также получили и официальные данные, что проект действительно серьезен, финансово и политически состоятелен, что его поддерживают на всех уровнях — и власть, и граждане.

Инспекционный визит МБВ — время очень напряженной работы с нашей стороны: три дня презентаций, пятнадцать докладов по всем направлениям работы оргкомитета, ответы на все возможные вопросы.

— Визит будет проходить в Екатеринбурге?

— Комиссия будет работать в двух городах. Начнется визит, конечно же, в Екатеринбурге, где и состоится основная презентация проекта, а также осмотр площадки будущего ЭКСПО, встреча с представителями власти, общественности, бизнеса. Членам комиссии очень важно не только увидеть площадку, но и поговорить с местными жителями, узнать, насколько они хотят проведения Всемирной выставки. Затем комиссия МБВ летит в Москву, где состоится еще один важный этап визита, который подтвердит серьезность намерений России провести ЭКСПО на своей территории. В столице запланированы встречи с руководством Совета Федерации, Госдумы, представителями федеральной власти.

— В начале марта президент Владимир Путин в Нижнем Тагиле ознакомился с проектом подготовки инфраструктуры в рамках заявки Екатеринбурга. Как президент оценил проект?

— Решение о том, что городом проведения ЭКСПО-2025 будет Екатеринбург, принимало правительство России по согласованию с президентом страны. Президент знал, что заявка готовится, и неоднократно интересовался, как мы движемся к цели.

Для нас было очень важно показать ему динамику проекта, рассказать, как будет развиваться площадка, как будет выглядеть ЭКСПО-парк, какое наследие после выставки останется Екатеринбургу, России и всему миру. Напомню, что под ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге выделена самая большая территория за всю историю проведения выставок, ее площадь составляет 555 гектаров.

И вот в Нижнем Тагиле, несмотря на напряженный график президента, у нас появилась возможность показать ему концепцию наследия ЭКСПО, в основе которой создание на месте выставки "умного города".

Президенту очень понравилось место, выбранное под ЭКСПО. Владимир Владимирович был впечатлен мастер-планом застройки ЭКСПО-парка и особо отметил проект монорельсовой дороги, проходящей над Верх-Исетским прудом.

Первое одобрение концепции от главы государства мы получили. И что важно — мы делали свой доклад примерно через неделю после послания президента Федеральному собранию, где он озвучил идеи по развитию российских городов, которые уже заложены в концепции ЭКСПО. То есть фактически наш проект — это исполнение его поручений.

— Расскажите подробнее о концепции "умного города".

— Мы планируем построить уникальный, высокотехнологичный "город будущего", по модели которого могут создаваться города во всем мире.

Если говорить о концепции в целом, город условно поделен на две части: ЭКСПО-парк, где будут размещены павильоны стран-участниц (он займет 184 гектара), и ЭКСПО-деревню — жилой квартал, в котором будут проживать примерно 55 тысяч человек. После окончания выставки павильоны будут преобразованы в учебные и научно-исследовательские центры. Также появятся рекреационный и развлекательный кластеры.

В основе концепции "умного города" — человек и его развитие на всех стадиях жизни. По сути, мы хотим создать новую модель жизни в городе: "зеленая" энергетика, безуглеводородный интеллектуальный транспорт, "умные" системы управления ЖКХ, которые позволяют минимизировать теплопотери, беспроводной скоростной интернет, интернет вещей и прочее. Но если я сейчас скажу, что точно знаю, как будет выглядеть "город будущего", то слукавлю. Технологии настолько быстро меняются, а скорость их внедрения в нашу жизнь становится все более стремительной, поэтому говорить сейчас о том, что именно будет в 2025 году, было бы неправильно. Например, мы планируем использовать беспилотный транспорт. Это новая технология? Да. Прорывная? Уже нет. Беспилотники используются во многих сферах нашей жизни. Они, скорее всего, будут применяться и в "умном городе", но уже в видоизмененном, более современном варианте. В данный момент "умный город" одобрен как концепт, мы рассматриваем его как живой организм, который будет постоянно развиваться и наполняться.

На самом деле основа "умного города" — это человек, его потребности и нужды. Для постижения этого нам понадобится помощь экспертов, которые помогут определить новую модель нашего существования. Основной вопрос — как сделать так, чтобы человек был счастлив, развивал свои лучшие качества, применял способности. Второй вопрос — какой должна быть инфраструктура "умного города": ЖКХ, телекоммуникации, парковки, места отдыха, школы, детские сады и так далее.

Некоторые страны и крупные компании также уже заявили о строительстве "умных городов". Это говорит о том, что в мире сформировался запрос на такую концепцию. Однако для ее реализации необходимы инвестиции, территориальные и энергетические возможности. В частности, у Екатеринбурга есть территория, также в 45 километрах от города находится Белоярская АЭС, единственная в мире, где в промышленной эксплуатации находится реактор на быстрых нейтронах. Росатом является нашим партнером, и все новейшие технологии, которые будут наработаны в сфере энергетики, мы имплементируем в концепцию "умного города".

— Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что наследием ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге может стать научный кластер. Расскажите, пожалуйста, что это за кластер.

— Научно-образовательный кластер станет важнейшим наследием выставки. Здесь получат развитие информационные технологии, медицина, а также будут внедрены наработки федерального центра поддержки талантливой молодежи "Сириус".

В том числе предполагается сделать сквозной медицинский проект — он охватит подготовку будущих медиков. Это будет кластер, основанный вначале на взаимодействии школы и вуза, а далее — на вузовском образовании с практикой в клинических центрах, которые будут расположены тут же. Предполагается, что мощности этой научной площадки позволят разрабатывать новейшие методы лечения, лекарства, вести диагностику и реабилитацию больных.

Кроме того, павильон доступных технологий после проведения ЭКСПО мы планируем сделать образовательным центром для инженерных специальностей.

© Фото : предоставлено Заявочным комитетом ЭКСПО-2025 Генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО–2025 Светлана Сагайдак и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев © Фото : предоставлено Заявочным комитетом ЭКСПО-2025 Генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО–2025 Светлана Сагайдак и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

— Сколько стран уже посетили члены заявочного комитета в рамках продвижения российской заявки?

— На сегодняшний день мы посетили 50 стран. В наших планах еще как минимум 100 государств.

— Вы планируете посетить оставшиеся страны до голосования?

— Думаю, мы должны до начала августа закончить визиты, чтобы к моменту голосования, которое пройдет в ноябре, получить от стран обратную связь, учесть их просьбы, пожелания и таким образом продемонстрировать серьезность наших намерений.

— Расскажите, пожалуйста, каковы результаты уже прошедших встреч.

— Во-первых, я не видела ни одной страны, где к России относились бы с неприязнью. Особым уважением у зарубежных партнеров пользуется президент Путин. Все без исключения отмечают, что у нашей страны сильный, независимый, уверенный в себе лидер, и это не может не вызывать уважения. А когда мы говорим, что проект находится под пристальным вниманием Владимира Владимировича, интерес к нашей заявке многократно возрастает.

Во-вторых, всех, конечно же, впечатляют масштабы России. У подавляющего числа государств мира нет возможности выделить 555 гектаров под ЭКСПО, а также нет возможности построить Smart City. Поэтому многие изумлены масштабностью российской заявки.

Также наша тема "Преобразуя мир: Инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений" близка абсолютно всем. Мы готовы в рамках одной выставки обсудить два важнейших для человечества вопроса: прогресс и счастье будущих поколений — наших детей и внуков.

— Надеетесь ли вы на непредвзятость и объективность стран-членов МБВ при голосовании? © Фото предоставлено пресс-службой губернатора Свердловской области Куйвашев: "умный город" создаст новую модель городского пространства

— Да, потому что чаще всего страны, входящие в МБВ, изначально занимают нейтральную позицию и оценивают заявки по актуальности темы, по тому, насколько им самим будет интересно принять участие именно в этой выставке, на этой площадке. После выхода из гонки Парижа заметно выросло количество европейских стран, которые нас готовы поддержать, потому что знают, что Россия умеет проводить крупные международные мероприятия на самом высоком уровне.

Вместе с тем мы понимаем, что международная обстановка, скорее всего, повлияет на результаты, хотя и надеемся, что к началу голосования острота накала спадет. В целом мы хотим в своей заявке абстрагироваться от политического фактора. Будем честно рассказывать о наших преимуществах, слушать пожелания других стран и делать все, чтобы Россия действительно была лучшей.

— Наши конкуренты в борьбе за ЭКСПО — Баку и Осака. Расскажите, пожалуйста, о сильных сторонах Екатеринбурга по сравнению с соперниками.

— Всего раскрывать не хотелось бы. Но скажу, что, на мой взгляд, у нас самый внятный проект, понятный бюджет и у нас есть ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у членов инспекционной комиссии.

Еще один аргумент в пользу нашей заявки. Россия принимает участие во Всемирных выставках уже около 170 лет, но за все это время ЭКСПО ни разу не проводилось на нашей территории. Этот факт часто вызывает удивление зарубежных коллег, когда мы проводим презентации.

Нам часто говорили, что в Россию сложно получить визу. Правительство учло эти замечания. Принято решение, что для участников и гостей ЭКСПО можно задействовать такой же порядок получения виз, как и для болельщиков чемпионата мира-2018. Это станет беспрецедентным упрощением процедуры въезда иностранцев в страну проведения выставки.

Кроме того, Екатеринбург, в отличие от городов-конкурентов, легко доступен как из Европы, так и из Азии. В планах уральской столицы — дальнейшее расширение аэропорта Кольцово, его трансформация в крупный евразийский хаб, что сделает Екатеринбург привлекательным не только в рамках проведения ЭКСПО. Уже сейчас здесь проходят такие крупные международные мероприятия, как Уральское биеннале современного искусства, выставка "Иннопром" и так далее.

Екатеринбург — крупный промышленный город, он интересен бизнесу. Это также город-музей под открытым небом. Здесь представлена самая большая в мире коллекция памятников конструктивизма, что привлекает туристов. Сейчас Екатеринбург мало известен, но с помощью ЭКСПО мы хотим его открыть всему миру.

— Какой город, на ваш взгляд, самый серьезный конкурент для Екатеринбурга?

— Оба соперника очень достойные, очень серьезные. Мы видим, сколько сил, средств, идей они вкладывают в эту историю. Идет напряженная борьба, в которой победит сильнейший.

— Как повлиял опыт борьбы за ЭКСПО-2020 на подготовку новой кампании?

— Конечно, мы сделали работу над ошибками. Изучили опыт выигравших заявок — Дубай, Астаны, Милана — и постарались имплементировать все лучшее, что они наработали, в нашу историю. Кроме того, нам помогают международные консультанты, которые помогли целому ряду стран одержать победу. Например, один из них консультировал Аргентину, которая победила в борьбе за право принимать так называемое малое ЭКСПО в 2023 году.

Мы также активизировали работу внутри страны — на федеральном уровне и особенно в регионе, так как поддержка жителей страны и Свердловской области крайне важна для заявки. Идет большая работа со странами-членами МБВ. При поддержке МИДа делегации заявочного комитета посещают страны, общаются с персонами, принимающими решение по голосованию.

— Как, на ваш взгляд, относятся жители Екатеринбурга к заявке? © РИА Новости / Алексей Филиппов Эксперт рассказал о возможных затратах России на ЭКСПО-2025

— Специально к инспекционному визиту мы провели опрос, которой показал, что более 84 процентов жителей города поддерживают идею проведения ЭКСПО. Учитывая, что Екатеринбург очень демократичный молодой город, который быстро и эмоционально реагирует на любую информацию, это действительно очень высокий показатель — выше, чем был в прошлой заявке. У заявочного комитета есть филиал в Екатеринбурге, и мы ни разу за это время не сталкивались с открытым противостоянием горожан проведению выставки.

Мне кажется, все понимают, что Екатеринбургу крупно повезло, потому что в случае победы город получает огромные возможности, чтобы усовершенствоваться.