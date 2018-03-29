Артем Ермолаев: функции чиновника в Москве передадут искусственному разуму

Когда искусственный интеллект сможет заменить человека, почему Москву можно считать "умным" городом, а также о том, какие нововведения ожидают московские школы и больницы и что представляет из себя запущенный недавно в столице "Электронный дом", в интервью РИА Новости рассказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. Беседовала Ксения Густова.

- Артем Валерьевич, все чаще Москву называют "умным" городом. Расскажите, что подразумевают под этим понятием? Что представляет из себя Москва как "умный" город?

— Устоявшегося понятия нет, каждый понимает фразу "умный" город по-своему. Для нас — это город, который с одной стороны по-настоящему заботится о жителях, а с другой — дает городскому управлению возможность работать наиболее эффективно. Здесь цифровые технологии в первую очередь приходят на помощь, полностью меняя парадигму взаимодействия жителей и городской администрации, помогая последней даже в 11-миллионном городе знать конкретные потребности каждого человека и под них подстраивать свою инфраструктуру.

Ежегодно около 700 тысяч человек внутри Москвы меняют свое местоположение, переезжая из одной квартиры в другую. Проиллюстрирую — представьте себе, что небольшое государство, например, Люксембург перемещается по Европе. К чему это нас приводит? К необходимости адаптировать город таким образом, чтобы сеть здравоохранения, образования, транспорт были готовы к таким миграциям.

- "Умные" города во многом предполагают использование искусственного интеллекта. Можно ли, на ваш взгляд, сказать, что искусственный интеллект когда-нибудь заменит человека?

— Искусственный интеллект, безусловно, прогрессирует и по своим возможностям уже в ближайшем будущем может сравняться с человеком. Но говорить о полной замене человека, конечно, преждевременно.

Давайте посмотрим на этот вопрос сквозь призму примеров. Сейчас москвичи в онлайне могут узнавать школьные оценки. Это, безусловно, хорошо и удобно. Но в то же время этого мало, так как сам факт получения ребенком данной оценки не дает полной картины об успеваемости ребенка.

В данной ситуации, задача современного "умного" города и больших данных — предоставлять полную картину, например, с прогнозом того, на сколько баллов ребенок сдаст ЕГЭ по определенному предмету, какова вероятность его поступления в конкретный вуз, а также рекомендации, как именно нужно скорректировать образовательный процесс, чтобы улучшить ситуацию. Искусственный интеллект в таких ситуациях прекрасный помощник, который должен помогать принять нужное решение.

Кроме того, мы сейчас обучили машину, которая может определить уровень заболеваемости в том или ином классе школы с вероятностью до 90%. Это актуально, например, во время зимнего периода. Проект находится на стадии пилотирования. В перспективе мы хотим выйти на создание сервиса, который будет сообщать, когда ребенку не стоит ходить в школу для того, чтобы он не заболел.

Еще один пример — использование искусственного интеллекта в здравоохранении. Мы обучили нейросеть распознавать онкологию — например, рак легких, как наиболее распространенный. С использованием цифрового зрения, которое видит лучше человеческого глаза, не устает и может работать 24 часа в сутки, происходит анализ и прогнозирование. Данная технология также тестируется в пилотном режиме. Ее запуск в массы — всего лишь вопрос времени, нужно немного подождать для того, чтобы отладить механизмы.

- Говоря о технологии распознавания онкологии — кто ей сможет пользоваться, только профильный врач или терапевт в поликлинике?

— Перед нами стоит задача отладить механизмы предупреждения онкологии. Поясню, что я имею ввиду. В большинстве случаев человек даже не догадывается, что у него рак. Он приходит в поликлинику, потому что заболел, например, гриппом или каким-либо другим заболеванием. У терапевта во время осмотра или оценки анализов пациента должна быть возможность заметить косвенные признаки, указывающие на возможную онкологию. И своевременно направить человека на дополнительные анализы. Искусственный интеллект здесь может стать важным и незаменимым помощником.

Подчеркну, не нужно рассматривать искусственный интеллект как нечто космическое. Его можно и нужно использовать в практических целях. Еще один пример. Сегодня каждый житель города может подать определенное заявление в электронном виде и ждет результатов его рассмотрения человеком (чиновником). Мы предлагаем исключить из этой цепочки чиновника, за счет приведения к общему алгоритму работы любого сотрудника государственных органов. Например, мы хотим внедрить предлагаемое решение в части, касающейся ярмарок выходного дня. Фермеры подают огромное количество заявок для участия в ярмарках, но мы не можем их все удовлетворить. В этом случае алгоритм, по которому определяется, кому разрешение выдается, а кому нет, можно поручить искусственному интеллекту, обучив его анализу заявок по определенным параметрам и принятию конечного решения. В таких ситуациях чиновник не нужен.

- Расскажите, как продвигается работа по внедрению блокчейн-платформ, что это дает правительству Москвы? Как вы будете распространять этот опыт в дальнейшем?

— Блокчейн действительно развивается. Первый этап был запущен для проекта "Активный гражданин". Его цель — создать распределенную сеть, которая будет хранить данные голосований для того, чтобы повысить доверие горожан к электронным инструментам. Сейчас голосование, которое прошло, сохраняется не только в базе данных, но еще и в сотнях узлов в интернете. Следующий шаг в использовании блокчейна в "Активном гражданине" — сохранение данных не в базе, а сразу в упомянутых ранее ста узлах.

Кроме того, мы хотим увеличить число применений технологии. Неслучайно я говорил о ярмарках выходного дня, здесь мы также собираемся использовать блокчейн. Компьютер будет принимать решение — одобрять заявку или нет — и факт принятия решения будет распространен в блокчейне.

Еще одно из направлений использования технологии являются распределенные вычисления. Дело в том, что мы сегодня используем различные информационные системы, а количество задач, которые они обрабатывают в единицу времени, огромное множество. Уже достаточно дорого обходится содержать огромный ЦОД, который работает со всем массивом информации. Значительно проще использовать распределенную сеть, которая могла бы проводить какие-то массовые вычисления определенных операций. Развитие блокчейна открывает такие возможности.

- Можно ли блокчейн применять на выборах, например, выборах мэра в сентябре? Удастся ли это внедрить?

— Конечно, я думаю, что в дальнейшем Центризбирком будет двигаться к тому, чтобы внедрять эту технологию для использования при электронном голосовании, так как блокчейн позволяет обеспечить защиту результатов голосования от манипуляций и повысить доверие граждан к самой процедуре волеизъявления.

В то же время, технологию еще нужно оттачивать, развивать и тестировать. Когда-нибудь в дальнейшем она будет применяться на выборах, но к выборам мэра в сентябре, точно нет.

- Ранее сообщалось, что система ЕМИАС будет внедряться в школах. Как это будет работать? Что именно планируют сделать?

— Исторически так сложилось, что с точки зрения детского здравоохранения существуют две системы — одна в школе, другая в поликлинике. Наверняка вы знаете, если ученик переходит из одной школы в другую, ему необходимо собирать большое количество документов, а если он болел, то должен пойти в поликлинику за справкой, что сейчас он здоров. Это две медицинские системы, которые всегда существовали раздельно.

Сегодня мы их объединяем. Это означает, что, например, ребенку после болезни при возвращении в школу не нужно идти за справкой в поликлинику, где дети, наоборот, болеют. Вместо этого ребенок идет в школу, где получают данные из поликлиники автоматически. Это значит, что в школе всегда есть актуальная информация о состоянии здоровья ребенка, которая постоянно дополняется — школьный врач или медсестра, например, тоже смогут при любом плохом самочувствии ребенка вносить соответствующую запись в карту. Наша главная цель — забота о ребенке.

- Это решение уже действует в каких-то школах?

— Мы сейчас протестировали решение в шести школах и в этом году постепенно начинаем разворачивать систему. На то, чтобы она заработала в полном объеме, потребуется примерно два с половиной года.

- А когда решение может распространиться на все школы?

— В течение 2018 и 2019 года мы будем разворачивать систему. В течение 2019 года в нее будут включаться дополнительные услуги и сервисы.

- Ранее в вашем департаменте говорили, что в Москве уже весь комплекс поликлиник достаточно автоматизирован и теперь нужно заниматься стационарами и больницами. Какая работа ведется в этом направлении?

— Мы, действительно, заходим в больницы. Чуть менее 30 стационаров мы планируем автоматизировать в 2018 году и еще примерно 35 в 2019 году. За два года мы планируем завершить работу по информатизации больниц. В то же время, это не значит, что все будет сделано на 100% сразу. Мы закроем базовые элементы в стационарах, а дальше, как и в поликлиническом комплексе, будем совершенствовать установленные решения.

- Чем будет отличаться то, что уже внедрено в поликлиниках от того, что сделают в больницах?

— Отличия будут достаточно сильные. В стационарах значительно больше процессов, чем в поликлиниках. В них ведь входит не только посещение врача, но и нахождение пациента "на койке", питание, проведение хирургических операций и многое другое.

Сейчас мы фактически замыкаем определенный цикл. Например, с человеком что-то случилось, и он вызвал скорую. После вызова, по нормативам, должен прийти дежурный врач из поликлиники и проверить состояние больного. При этом у всех у них должна быть одна и та же информация — что было сделано врачом скорой помощи, что было сделано дежурным врачом. Больницы также должны иметь доступ к этой информации, на тот случай, если человек в дальнейшем будет госпитализирован. На любом этапе (поликлиника, скорая помощь, или стационар) врач должен иметь возможность посмотреть историю болезни пациента и принять правильное квалифицированное решение. Сейчас, к сожалению, такого механизма нет. Поэтому наша первоочередная задача при работе в стационарах — подключить их к электронной медицинской карте.

- Затронет ли информатизация московского здравоохранения врачей, которые выезжают на дом к пациентам?

— Да, мы работаем в этом направлении. Для врачей, занимающихся посещениями пациентов на дому мы разработали мобильное приложение, которое устанавливается на планшет и позволяет пользоваться возможностями ЕМИАС во время оказания медицинской помощи. В приложении есть возможность управлять списком назначенных вызовов (принять или отклонить), построить оптимальный маршрут посещений по адресам на карте. Вся информация о пациентах, внесенная диспетчером, сразу становится доступна врачу на планшете, ему по сути не нужно дополнительно связываться с диспетчером и это сокращает возможные ошибки при передаче информации о вызовах.

В процессе посещения на дому врач может внести информацию о состоянии здоровья пациента в карту вызова на планшете, которая сразу попадает в отчеты.

Новый сервис уже успешно прошел пилотирование в двух медицинских организациях столицы — диагностическом центре №3 и детской городской поликлинике №110. В текущем году мы планируем его тиражирование на все медицинские организации Москвы. В ближайшей перспективе все врачи, занимающиеся оказанием медпомощи на дому, получат планшеты.

- В этом году Москва будет принимать чемпионат мира по футболу. Какая работа ведется в этом направлении?

— Перед ДИТ стоит задача обеспечить Wi-Fi и видеонаблюдение на основных столичных объектах, вовлеченных в проведение чемпионата мира. В связи с этим, в первую очередь, на стадионах "Лужники" и "Спартак", на которых будут проходить матчи первенства, а также в фан-зоне для болельщиков на Воробьевых горах, появится Wi-Fi. Мы должны обеспечить на этих площадках доступ к беспроводному интернету высокой плотности, с хорошей скоростью в единицу времени для каждого пользователя. На "Спартаке" уже развернута сеть, в "Лужниках" и на фан-зоне разворачивается. Есть много и других задач, но они относятся больше к периметру безопасности, организации видеонаблюдения.

- Все, что вы сейчас делаете к чемпионату, будет использоваться и в дальнейшем?

— Безусловно. Вся инфраструктура, созданная для сети Wi-Fi на стадионах "Спартак" и "Лужники" останется, и сможет быть использована для проведения других массовых мероприятий, если этот сервис окажется востребован жителями.

- Некоторое время назад появилась информация о том, что технология распознавания лиц будет установлена на 150 тысяч камер видеонаблюдения в Москве и Санкт-Петербурге уже в 2018 году и будет использоваться в ходе чемпионата. Что это даст городу?

— Говорить о том, что какая-либо конкретная технология распознавания лиц будет установлена на 150 тысяч камер городского видеонаблюдения, было бы преждевременно. Действительно, мы тестируем различные алгоритмы видеоаналитики. В 2017 году ДИТ мы приступили к реализации пилотного проекта в этом направлении. В ходе "пилота" решение было оттестировано, оптимизировано и удешевлено. Все наработки были переданы коллегам из министерства внутренних дел Российской Федерации. В настоящий момент мы ждем от них оценки результатов тестирования и решения по дальнейшей судьбе проекта. Если коллеги решат и дальше развивать проект, то все его участники будут определяться в рамках закупочной процедуры, предусмотренной 44 федеральным законом.

Если говорить о результатах "пилота", то алгоритм от NtechLab показал хороший результат, в то же время мы не останавливаемся только на одном решении, мы находимся в постоянном поиске лучшего, поэтому сейчас ДИТ продолжает тестировать и другие алгоритмы видеоаналитики.

- Не так давно вы запустили новый проект "Электронный дом". Могли бы вы рассказать подробнее, что он из себя представляет и что проект даст жителям?

— Сегодня мало кто знает своего соседа, не говоря уже о том, что имеет его мобильный телефон или почту. Тем не менее, проживая в одном жилом доме, у вас возникают одни и те же вопросы и проблемы — например, поставить шлагбаум на въезде во двор, выбрать консьержку, перекрасить подъезд. Мы предложили инструмент, который, не выдавая персональных данных, позволит жителям общаться между собой и принимать решения совместно.

"Электронный дом" работает на базе "Активного гражданина" и предоставляет гражданам три услуги. Первая — это информирование, когда житель хочет сообщить о важном событии для дома. Если упрощать, то, например, жилец может проинформировать соседей, что завтра пройдет субботник или состоится общее собрание.

Вторая — это опросы, которые позволят до принятия какого-то решения узнать, как к этому относятся жители дома. Например, вы хотите поставить в подъезде кулер с водой и спрашиваете на площадке "Электронного дома", нравится ли идея жителям подъезда и готовы ли они сдать на это деньги. На основании опросов можно принять решение, что все-таки устроит жителей больше всего.

Третья — это уже почти на грани фантастики — заочное собрание собственников жилья. Услуга сложна тем, что проведение подобного собрания — комплексный процесс, описанный жилищным кодексом и распространяющийся исключительно на собственников жилья, которых сложно собрать всех вместе в одно время — далеко не все жильцы дома являются владельцами жилья.

В ходе стартовавшего пилотного проекта мы пока ограничили темы для опросов и информирования рамками жизнедеятельности дома. Будем смотреть, как работает, совершенствовать сервис. Отдельно хочу заметить, что он определенно пользуется спросом — к сегодняшнему дню уже более 250 домов подали заявки на различные виды информирования.

- Что будет представлять собой заочное собрание собственников? Как это устроено?

— Сначала нужно провести очное собрание, на котором жители дома примут решение в дальнейшем проводить заочные собрания через "Электронный дом" и определить администратором на этих собраниях департамент информационных технологий Москвы. Инициировать собрание собственников, согласно жилищному кодексу, может собственник или управляющая компания.

Инициатор в электронном виде создает заявку, пишет повестку, а наш задача распространить информацию о намечающемся собрании среди всех собственников — доставить ее либо в рамках проекта "Активный гражданин", по электронной почте или через SMS. Когда день собрания наступает, мы даем возможность проголосовать по каждому вопросу, посчитать общее количество голосов и сказать, как проголосовало собрание. Результаты мы доносим до каждого собственника. Эту тактику мы протестировали в рамках проекта реновации.

- Давайте немного затронем тему образования. Главная тема сейчас, наверное, это Московская электронная школа (МЭШ). Расскажите о своих планах, какие задачи стоят перед департаментом? Что может быть запущено уже к концу этого учебного года?

— Задача ДИТ на 2018 год — обеспечить большую часть московских школ как минимум инфраструктурной частью (установить интерактивные панели, точки доступа Wi-Fi в каждом классе, серверы), а также обеспечить доступ к контенту. Это видимая часть.

Важная часть работы заключается также в двух других направлениях. Первая — это работа над контентом. Его должно быть много, он должен быть разнообразным и в то же время востребованным. Именно поэтому в конце прошлого года мэр Москвы дал поручение открыть доступ в МЭШ для производства контента любому желающему. Это означает, что любой человек, способный создавать контент для электронной школы, может загружать его на площадку. Материалы проверят и отмодерируют, для того чтобы они не нарушали методологических норм и не содержали вирусов. Дальше контент выкладывается в библиотеку МЭШ, где им может воспользоваться каждый учитель. Для производителей контента предусмотрены гранты, которые они получают в зависимости от востребованности материалов учителями.

Вторая наша серьезная задача — это совершенствование самого программно-аппаратного комплекса, чтобы сделать его удобнее и лучше. Но это мы можем делать только совместно с учителями. Здесь нужно понимать, что пока он все-таки далек от совершенства, но основа уже создана и ее проще менять и модернизировать уже под конкретно взятых пользователей.

- Когда Москва сможет отказаться от обычных учебников и перейти на электронные?

— Не Москва откажется, отказаться может сам пользователь, когда он этого действительно захочет. Мы же, совместно с департаментом образования, делаем большую работу, по увеличению числа цифровых учебных пособий. В библиотеке МЭШ уже содержится в электронном виде более 150 учебников, 181 художественное произведение, свыше 220 тысяч сценариев уроков, из которых 15,5 тысяч находятся в открытом доступе для всех учителей города. Не так давно в библиотеке стал размещаться новый тип контента — комплексные интерактивные приложения, и сейчас загружено уже более 300 таких приложений, которые учителя также могут использовать как отдельно, так и при создании сценариев уроков. И останавливаться на этих цифрах мы, конечно, не собираемся. В частности, планируется, что в этом году мы переведем в электронный вид еще ряд учебников.

- Если сейчас в школах захотят отказаться от традиционных учебников, готовы ли вы к этому?

— К концу учебного года мы планируем иметь в электронном виде большую часть учебников, но не все 100% — каждая школа все-таки работает по определенным пособиям. Так называемый региональный перечень учебников к концу учебного года будет в электронном виде и ученики смогут ими пользоваться.