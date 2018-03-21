Глава Кубани: АПК должен ориентироваться на долгосрочную перспективу

Сельское хозяйство Кубани должно ориентироваться на долгосрочную перспективу, а не на получение мгновенной выгоды, уверен губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. О главных векторах развития АПК в регионе, о защите фермеров и планах региона по производству зерна, востребованного на внутреннем и мировом рынках, в интервью РИА Новости рассказал глава края.

— На прошлой неделе на Кубани прошел Всероссийский форум сельхозпроизводителей, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Как вы оцениваете итоги форума, в каком направлении сегодня идет развитие сельского хозяйства в Краснодарском крае?

— Все те приоритеты в АПК, которые обозначил президент страны – развитие животноводства, переработка, поддержка фермерских хозяйств – являются векторами развития сельского хозяйства в Краснодарском крае.

Мы сегодня говорим о том, что развитие сельского хозяйства должно быть ориентировано на долгосрочную перспективу, а не на получение мгновенной выгоды. Поэтому, и это прописано в стратегии социально-экономического развития региона до 2030 год, акцент делается на глубокую переработку, на производство качественного готового продукта.

В целом в 2018 году на поддержку АПК будет направлено свыше семи миллиардов рублей.

Мы делаем ставку на развитие молочного животноводства, через 12 лет край должен выйти на цифру в 2 миллиона 100 тысяч тонн молока в год – и это реализуемая цель. Кубань сохраняет второе место в стране по производству молока в сельхозорганизациях, мы лидируем по переработке продукции.

Почти 40% всего произведенного на Кубани молока приходится на малые животноводческие фермы. Это во многом результат работы региональной программы по созданию семейных ферм. За последние три года 33 хозяйства получили гранты, объем финансирования составил более 375 миллионов рублей.

Кроме того, сегодня мы активно субсидируем качественное обновление поголовья крупного рогатого скота в регионе. За последние три года на приобретение "молодняка" выделили больше 125 миллионов рублей. Еще 340 миллионов рублей получили племенные хозяйства края. Такую же сумму мы предусмотрели и в этом году.

Безусловно, учитывая географическое расположения края, наличие нескольких морских портов, растениеводство всегда было и остается по сей день самым рентабельным и, соответственно, привлекательным направлением в региональном АПК. Сейчас в регионе активно набирает темпы посевная кампания, нам бы хотелось, как минимум, повторить успех прошлого года по урожаю зерновых.

— В ходе пленарного заседания президент отметил, что рассчитывает на поддержку региональных властей в защите фермеров от недобросовестной конкуренции со стороны крупных компаний и любых форм давления. Какие действия будут предприняты руководством региона в этой связи и в какие сроки?

— Защита интересов фермеров, поддержка малых форм хозяйствования – это именно то, чем в первую очередь начала заниматься моя команда три года назад. Вспомните, был даже период, когда говорили, что Кондратьев ведет слишком агрессивную политику в отношении агрохолдингов, выдавливает их с рынка. Поймите меня правильно, места на рынке хватает всем – и агрохолдингам и мелким сельхозтоваропроизводителям, каждый должен занимать свою нишу. Но что такое агрохолдинг? Максимальное количество земли и максимальная автоматизация производства. Он не может трудоустроить всех на селе. А фермер себя в первую очередь себя и свою семью обеспечит, да и соседям работу даст. Не говоря уже о том, что малые хозяйства гораздо более гибкие, им проще подстраиваться под постоянно меняющийся рынок. В целом на долю фермеров приходится почти 40% произведенной в регионе продукции. В прошлом году они получили более 1,2 миллиарда рублей господдрежки, в 2018 – мы увеличили эту сумму еще на сто миллионов.

Безусловно, в одиночку с агрохолдингами фермер конкурировать не сможет – при любых мерах господдержки в условиях рынка это просто нереально. Поэтому мы постоянно говорим нашим небольшим сельхозтоваропроизводителям – объединяйтесь, создавайте кооперации, союзы. И вам так будет легче выйти на рынок, и нам, со своей стороны – вас поддержать. Сейчас в крае зарегистрировано 136 потребительских кооперативов, на их развитие будет выделено порядка 315 миллионов рублей. Речь идет о двух программах грантовой поддержки кооперативов – федеральной для действующих кооперативов с компенсацией понесенных затрат до 60%, и краевой – для начинающих с компенсацией до 90%. В целом, в ближайшие три года на развитие сельхозкооперации в крае планируется направить около 1 миллиарда рублей.

Кроме того, мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы продукция фермеров была доступна жителям края. Большой популярностью пользуются ярмарки выходного дня, они работают по всей Кубани. И сейчас мы хотим сделать так, чтобы подобные фермерские рынки действовали постоянно, а не два раза в неделю, чтобы рядом с жилыми комплексами появлялись фермерские дворики.

— В крае действует федеральная программа "Развития сельских территорий". Вы отмечали, что она имеет особое значение для региона, учитывая, что 46% населения Краснодарского края проживает в сельской местности. Какие задачи программа поможет решить в текущем году?

— В 2018 году планируется построить шесть тысяч квадратных метров жилья, жилищные условия смогут улучшить 75 семей. Конечно, нуждающихся гораздо больше, но постепенно мы этот вопрос решим. Всего за время действия программы поддержку уже получили почти три с половиной тысячи семей, построено более 250 тысяч квадратных метров жилья.

Также в регионе проводится большая работа по социальному и инженерному обустройству сельской местности. По госпрограмме уже построены тысячи сетей коммуникаций, открыто множество спортивных площадок, два родильных дома, офисы врачей общей практики, несколько школ.

В 2018 году планируется построить 65 километров газопроводов, 5 спортивных площадок и 5 офисов врачей общей практики.

Нам сегодня важно создать такие условия жизни на селе, чтобы, прежде всего, молодежь после учебы захотела туда вернуться. И это должна быть не только квалифицированная, высокооплачиваемая работа. Уровень жизни в целом не должен уступать городскому.

— Как будет развиваться селекция и семеноводство в крае в последующие годы? Какие задачи стоят перед отраслью и как их планируется решать? Как будет решаться вопрос о замещении импортных семян сахарной свеклы? © Фото : Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края Власти Кубани хотят увеличить долю малого бизнеса в региональной экономике

— Краснодарский край остается ведущим регионом России по производству семян сельхозкультур. 100% площадей под пшеницу и ячмень у нас всегда засеяны семенами кубанской селекции. И сейчас важно достичь таких же показателей по другим культурам, и особенно – по сахарной свекле. Сегодня в основном поля засеваются гибридами иностранной селекции, эту ситуацию мы постепенно меняем. Так, в прошлом году впервые аграриями выдавались субсидии на возмещение агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства овощей и семян сельскохозяйственных культур, в том числе и семян сахарной свеклы.

В 2017 году сумма составила более 150 миллионов рублей, в этом году за счет средства краевого бюджета объем финансирования увеличен до 190 миллионов рублей. Кроме того, поддержка на приобретение элитных семян в текущем году составит более 75 миллионов рублей.

Средства выделяются и на развитие сельхознауки – почти полмиллиона рублей предусмотрено на исследовательские работы в семеноводстве по производству гибридов сахарной свеклы в Краснодарском крае.

— Кубань лидирует по производству пшеницы, риса, сахарной свеклы, тепличных овощей и винограда. Почти половина всех российских ягод и фруктов производится в Краснодарском крае. Какие результаты предполагается достигнуть по итогам текущего года?

— В 2017 году доля Краснодарского края в общероссийском объеме производства пшеницы составила более 10%, риса – почти 75%, сахарной свеклы – 20%, овощей – 5,4%.

В этом году мы должны не только удержать достигнутые позиции, но и сделать еще один шаг вперед – стабильно получать конкурентоспособное и качественное зерно всех сельхозкультур, востребованное как на внутреннем, так и мировом рынке.

В целом, для проведения весенних полевых работ в сельскохозяйственных организациях есть всё необходимое – минеральные удобрения, средства защиты, ГСМ.

Что касается садоводства, то здесь также стоит задача значительно увеличить валовое производство продукции, предложить качественную альтернативу импортным товарам. Мы уже выращиваем 40% всех российских яблок, это хорошие показатели, но потенциал у края значительно больше.

Сейчас планомерно переходим на закладку садов интенсивного типа с высокой урожайностью и качеством продукции. В этом году начинает действовать новая для края программа "Малый сад", аграриям выделят свыше 100 миллионов рублей. Субсидию можно будет получить при закладке интенсивного сада площадью до трех гектаров.

И, конечно, нам важно не просто вырастить достаточное количество продукции, ее нужно где-то хранить, перерабатывать. Сегодня, кстати, многие садоводы объединяются на стадии строительства современных фруктохранилищ, а также установки оборудования для товарной доработки плодов и линий по сортировке, калибровке и упаковке фруктов.

В этом году на поддержку садоводов выделено 500 миллионов рублей. Это более чем на 110 миллионов больше, чем в прошлом году.

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