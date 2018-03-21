Гузель Яхина: самое сложное – это написать книгу, за которую не стыдно

Российская писательница, лауреат премии "Большая книга" Гузель Яхина в рамках Парижского салона рассказала корреспонденту РИА Новости о новой книге, французских читателях и Париже как символе свободы.

— Ваша дебютная книга "Зулейха открывает глаза" переведена почти на 20 языков мира, в том числе и на французский. Как французская публика принимает ваше творчество?

— До того, как приехать на Парижский книжный салон, я вместе с другими писателями побывала в небольшом писательском туре по французской провинции. Мы посетили Бордо и Тур, где были организованы встречи с читателями, в том числе и в книжных магазинах. И здесь мне, наконец-то, удалось пообщаться с теми, кто уже успел прочитать мою книгу. Не могу сказать, что французские читатели сильно отличаются от российских. Это такие же заинтересованные люди — интересующиеся российской историей и исторической памятью, темой тоталитаризма и темой взаимодействия государства и личности.

Мне кажется, что во Франции мою книгу понимают, и это вдвойне для меня важно, потому что в книге есть французская линия. Париж возникает в романе как составная часть символической географии: это символ свободы, в том числе и личной.

— Почему вы выбрали в качестве символа свободы именно Париж?

— Все-таки Париж для русского человека это гораздо больше, чем просто город. Это действительно архетип свободы.

— Главная героиня романа Зулейха — женщина, в которой уживаются сила и слабость, покорность и отвага. Скажите, что означает для вас быть женщиной сегодня?

— Я очень не люблю делать такие обобщения, говорить о современной женщине, потому что каждый человек индивидуален и такую Зулейху мы тоже можем сегодня легко встретить на улице. Поэтому обобщать я бы не стала, пусть этим занимаются социологи.

— В этом году вы стали автором "Тотального диктанта", который напишут люди в 80 странах мира. Как проходила подготовка к этой масштабной акции? CC BY 3.0 / Dmitry Rozhkov / Писательница Наринэ Абгарян на ММКВЯ-2012 Наринэ Абгарян: нужно стараться не отождествлять себя с успехом и с книгой

— Когда я получила предложение написать тексты для диктанта, я была очень глубоко погружена в работу над новым романом. Было практически невозможно выбраться из этого романного поля и переключиться на что-то другое. Поэтому я очень признательна экспертному совету "Тотального диктанта", который согласился на то, что тексты для диктанта будут написаны как часть моего нового романа. Конечно, тексты, которые я написала для "Тотального диктанта", были тщательно проработаны экспертным советом, адаптированы.

— Они сильно отличаются от тех, которые читатель увидит позднее в книге?

— Тексты, которые прозвучат 14 апреля, — это версия, выверенная и подчищенная с точки зрения всех правил русского языка. Они немного изменены и сокращены, потому что нужно было уложиться в формат диктанта и остаться в границах 270-280 слов. В романе читатель увидит немного другой, авторский, текст с сохраненной авторской пунктуацией и, конечно, без сокращений.

— О чем ваша новая книга и когда ее ждать читателям?

— Мой новый роман под названием "Дети мои" выйдет в мае этого года. Мне хотелось написать как исторический, так и неисторический роман. С одной стороны, рассказать о жизни немецкой автономии на Волге в 1918-1941 годах, а с другой, на фоне этого рассказать также общечеловеческую историю.

В романе есть несколько измерений: историко-политическое, в котором я постаралась понять отношения, которые существовали между властью в лице вождя Иосифа Сталина и этим народом — российскими-советскими немцами. Есть измерение философское, которое рассказывает о культурной предопределенности личности.

Также в романе есть психологическое измерение. Здесь представлена тема о двойственной природе любви. Это сильное чувство, которое порождает страх: страх потерять объект любви, будь то любимая женщина, любимый мужчина или ребенок. Но в то же время в этом чувстве кроется потенциал, возможность этот страх преодолеть. Так что одной из ключевых тем романа стал страх и его преодоление.

— Кто ваш главный герой?

— Главный герой романа — Якоб Иванович Бах — учитель немецкой словесности. Он вырос в лоне немецкой культуры, и в тех реалиях, которые он наблюдает вокруг себя — коллективизация, раскулачивание, образование пионерии, — Якоб видит сюжеты германской мифологии.

Три текста, которые я написала для "Тотального диктанта" — "Утро", "День" и "Вечер", как раз и расскажут об одном дне из жизни моего главного героя.

— На ваш взгляд, в чем состоит главная задача "Тотального диктанта" — знакомство с современными российскими писателями, пробуждение интереса к литературе, повышение грамотности?

— На этот вопрос у меня есть два ответа. По словам самих организаторов "Тотального диктанта", одной из главных своих задач они видят пробуждение и поддержание интереса к современной литературе. Именно поэтому они и начали приглашать писать тексты для диктанта современных авторов.

Для меня "Тотальный диктант" — это объединяющий проект, в котором сохраняется личная ответственность. Другими словами, ты приходишь, вместе с другими пишешь диктант, но результат ты получаешь свой и самостоятельно за него отвечаешь. Мне это кажется, очень важным.

И конечно, "Тотальный диктант" — это большое волонтерское движение. В 2017 году 18 тысяч человек помогали организовывать этот проект.

— Ваша дебютная книга принесла вам огромный успех, но в то же время была и критика. Как вы к ней отнеслись? Изменили что-то при работе над вторым романом?

— Я признательна тем критикам, которые прочитали мой роман и написали рецензию. Те критические статьи, которые я прочитала, помогли мне написать вторую книгу. С некоторыми замечаниями я согласилась и постаралась учесть их при написании второго романа.

Вообще, я спокойно отношусь к критике. На мой взгляд, самое сложное — это написать книгу, за которую не стыдно. Когда такой текст написан, то остальное уже не так страшно.

— Вы не думали начать снимать фильмы, ведь вы закончили Московскую школу кино? © SAGA Часть сборов фильма "Довлатов" направят на поддержку молодых писателей

— Одно время я работала в сценаристике. Но, немного повращавшись в этом мире, поняла, что не обладаю главным качеством хорошего сценариста — творческой гибкостью. Она в этой работе просто необходима, потому что сценаристу приходится быстро реагировать, менять, редактировать и переписывать написанное им многократно и с максимально хорошим качеством.

— На ваш взгляд, в России сейчас читают много? Достаточно?

— Об этом лучше спрашивать издателей и маркетологов. Что касается меня, то я счастлива, что у меня есть читатели. И надеюсь, что они также будут и у моей второй книги.