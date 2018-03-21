Дмитрий Ольховик: у военных лесников есть "особое оружие" против пожаров

Военные лесники сегодня используют для сохранения лесов на землях Минобороны все силы и средства: от Юнармии и военных охотников до ездовых лошадей и беспилотников. Накануне международного дня лесов, который отмечается 21 марта, начальник управления лесного хозяйства Минобороны России (Оборонлес) Дмитрий Ольховик рассказал РИА Новости о численности бойцов, готовых к новому пожароопасному сезону, их командном пункте и об итогах Года экологии для военного ведомства. Беседовал специальный корреспондент Игорь Ермаченков.

— Дмитрий Геннадьевич, с какими результатами военные лесники закончили 2017 год? Какими достижениями за прошедший год специалисты Оборонлеса могут особенно гордиться?

— Главная наша задача — это сохранение военных лесов, которыми окружены полигоны, склады, стрельбища, военные городки. В 2017 году в лесах Минобороны обнаружено 286 лесных пожаров, ставшие следствием различных причин.

Благодаря слаженной работе сотрудников Оборонлеса удалось уменьшить общую пройденную огнем площадь в два раза: с 81,4 тысячи гектаров в 2016 году до 41,6 тысячи гектаров в 2017-м.

Сравнительный анализ пройденной огнем площади, покрытой лесом, также показывает снижение на 8 тысяч гектаров. Значительно улучшилось и реагирование на информацию о возгораниях — в течение первых суток был ликвидирован 221 пожар, что составляет 77% от общего количества — этот показатель лучше прошлогоднего на 17%. Возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, на землях Минобороны не допущено.

На тушении лесных пожаров были задействованы более 4600 человек и 798 единиц техники, в том числе 1600 человек и 427 единиц техники лесопожарных формирований Оборонлеса.

Кроме того, в 2017 году для усиления были спланированы дополнительные группировки сил и средств Вооруженных сил в количестве более 39 тысяч человек личного состава, 4,5 тысячи единиц техники и 22 единиц воздушных судов. Данное количество в разы превосходит показатели готовности сил и средств региональных властей.

© Фото : предоставлено ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России Сотрудники управления лесного хозяйства Минобороны России (Оборонлес) во время тушения пожара © Фото : предоставлено ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России Сотрудники управления лесного хозяйства Минобороны России (Оборонлес) во время тушения пожара

— Пришлось ли задействовать эти силы?

— Широкое применение данного резерва не потребовалось, что говорит о возросшем уровне готовности лесопожарных формирований филиалов учреждения к предупреждению и ликвидации лесных пожаров собственными силами. Чрезвычайных ситуаций на землях Минобороны допущено не было.

Кроме того, в Год экологии начал работу единый общероссийский телефон диспетчерской службы Оборонлеса 8-800-350-00-11, который в течение пожароопасного периода принимает всю информацию о возгораниях и нарушениях не только в лесах военного ведомства, но и в лесах других категорий. Если поступает такой сигнал, то в рамках взаимодействия и информационного обмена диспетчер передает его в соответствующие ведомства: Рослесхоз, Авиалесоохрану, МЧС России.

При этом звонки на этот номер из любой точки страны бесплатны.

Значительный вклад в дело сохранения лесов на землях Минобороны внесла работа по укомплектованию техникой филиалов Оборонлеса. Всего за предыдущий год на вооружение работников управления лесного хозяйства поступило более ста единиц новой техники, применяемой для тушения лесных пожаров, патрулирования, создания защитных полос. Впервые на вооружение пожарно-химических станций филиалов стали поступать армейские мотовездеходы, которые после дооснащения противопожарным инвентарем и емкостями для воды используются при патрулировании военных лесов.

По правде сказать, в местах обслуживания филиалов есть и территории, куда даже такая юркая техника не пройдет, и там мы патрулируем леса на лошадях. Например, в Иркутской области, где места настолько заповедные, что никакая техника там не пробирается. У нас в Приангарье жеребята бегают!

— Прошедший 2017 год был также объявлен Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным Годом экологии. Какие природоохранные проекты претворило в жизнь возглавляемое вами учреждение — одна из самых экологических организаций в структуре министерства обороны?

— В первую очередь мы много работаем с молодежью, активно занимаемся эколого-просветительской деятельностью. Одним из наших партнеров является государственный Дарвиновский музей. В 2017 году мы провели совместный конкурс "Созидая, не разрушай!" об экологии в стране и мире. В нашей номинации "Лес, вода, энергия — учимся беречь" приняло участие более 700 участников со всей страны. Победителей Оборонлес наградил ценными призами и дипломами. Очень надеемся, что они и далее продолжат интересоваться вопросами экологии. Также мы пополнили коллекцию древесных и кустарниковых растений на экологической тропе музея.

Кроме того, в военном лесничестве подмосковного Монино Оборонлес выступил соорганизатором туристско-экологического слета школьников. Мы учредили конкурс "Экологический маршрут", в рамках которого участники слета проводили экологические исследования — изучали состав почв, лекарственные виды трав, влияние болезней и вредителей леса, подсчитывали лесных птиц, проводили описание лесной и луговой растительности. Ребята команд-победительниц получили от нас призы.

Филиалы Оборонлеса на местах активно подключены к работе по экологическому просвещению и воспитанию граждан страны — устраиваются дни открытых дверей, различные конкурсы среди школьников и воспитанников детских садов, проводятся лекции по экологической грамотности. Военные лесники совместно с детьми мастерят и развешивают скворечники, кормушки для птиц, учат раздельному сбору отходов, рассказывают о правилах пожарной безопасности в лесу, распространяют листовки.

— Юнармию удалось привлечь к защите лесов?

— На проходившем 22 и 23 февраля в парке "Патриот" первом всероссийском молодежном патриотическом форуме "Я — Юнармия!" мы подписали соглашение о сотрудничестве с движением "Юнармия". Юнармейцы всегда поддерживали нас в акциях по посадкам деревьев, теперь мы планируем привлекать участников движения и к природоохранной деятельности. Сотрудники ФГАУ "Оборонлес" уже давно ведут экологические уроки, направленные на противопожарную пропаганду, и теперь юнармейцы значительно расширят аудиторию, с которой мы взаимодействуем по этим направлениям.

— В Год экологии подготовлен законопроект об обязательном для лесопользователей восстановлении лесов. Как военные лесничества повышают лесистость земель обороны и безопасности?

— Ежегодно мы проводим целый ряд мероприятий по воспроизводству лесов на землях военного ведомства. Традиционно посадки совпадают с осенними и весенними акциями, к участию в которых мы приглашаем военнослужащих, членов их семей, курсантов, участников военно-патриотических организаций, ветеранов. В 2017 году Оборонлес усилил эту работу. Мы занимаемся озеленением воинских частей и органов военного управления Минобороны.

В предыдущие годы специалисты учреждения проводили лесовосстановление на площади свыше двух тысяч гектаров. Высаживали по 870 тысяч сосен и елей в год. Однако в 2017 году мы значительно нарастили объемы лесовосстановления — до нескольких миллионов. Работа по данному направлению будет продолжена.

Весной прошлого года акций по посадке деревьев было множество — это в первую очередь "Лес Победы", "Всероссийский день посадки леса", "Наш лес". Мы восстановили разрушенный короедом и ветровалами участок леса на территории центрального военного клинического госпиталя имени Петра Мандрыка в подмосковном Королеве, высадили более 10 тысяч деревьев во Власихе, где также в предыдущие годы в военном лесу были проведены санитарные рубки.

Осенние лесопосадки на землях Минобороны прошли во всех 39 филиалах Оборонлеса и завершились закладкой памятной аллеи в Военном университете Минобороны в московском районе Лефортово в ознаменование грядущего столетнего юбилея этого крупнейшего военного вуза страны. Участие в торжественной закладке приняли руководство и сотрудники Оборонлеса, командование, ветераны, преподаватели и курсанты вуза.

— Где берете посадочный материал?

— До настоящего времени весь посадочный материал приходится закупать за собственный счет. Чтобы изменить эту ситуацию, в 2017 году Оборонлес начал создавать лесные питомники для выращивания собственного посадочного материала, а также декоративных и плодово-ягодных культур. Мы заложили пять питомников на общей площади 28,1 гектара. Собственные питомники позволят сэкономить финансы на закупках посадочного материала, а также станут еще одним источником поступления внебюджетных средств. Все полученные доходы будут также направлены на усиление работ по предупреждению пожаров и воспроизводству лесов на землях министерства обороны.

— Вы упомянули лесные пожары — одну из острых проблем, напоминающую о себе каждое лето. В Год экологии что удалось сделать для борьбы с ними?

— В 2016 году специалисты учреждения разработали автоматизированную информационную систему (АИС) "Оборонлес", которая ведет непрерывный мониторинг пожарной обстановки на землях военного ведомства, при этом имеет расширенный функционал, позволяющий мониторить ситуацию по всей стране. В 2017 году мы активно применяли это наше "особое оружие", и в том числе благодаря ему мы достойно завершили пожароопасный сезон.

© Фото : предоставлено ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России Сотрудница диспетчерской службы "Оборонлеса" © Фото : предоставлено ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России Сотрудница диспетчерской службы "Оборонлеса"

АИС "Оборонлес" совершила качественный скачок в борьбе за лес — одно из главных достояний России. Система агрегирует всю доступную информацию о текущем состоянии лесов и позволяет обнаружить любые изменения в лесах на площади от 0,3 гектара. Особая гордость, что разработанное решение построено исключительно на российских информационно-технологических платформах и включено в единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи.

— Как сегодня АИС "Оборонлес" встроена в общую систему охраны военных лесов от пожаров?

— Уже сейчас системой охвачены все леса военного ведомства. У нас 39 филиалов, в зоне ответственности которых 62 региона страны, и каждый из них имеет несколько пожарно-химических станций, таким образом, 93 станции следят за лесами площадью 5,2 миллиона гектаров. Это в пределах 10% от площади лесного фонда страны, но нам хватает, так как зачастую эти леса весьма удалены от городов и труднодоступны. У военных лесников и особенно военных лесных пожарных непростая работа.

Командный пункт — центральная диспетчерская служба Оборонлеса Минобороны находится в Москве. В прошедшем году мы ее переоснастили, сейчас она отвечает всем современным техническим и качественным требованиям, предъявляемым к подобным центрам управления.

Именно туда стекается вся информация, агрегируемая АИС "Оборонлес". Круглосуточно диспетчер может посмотреть картинку с любой из видеокамер, установленных в лесных массивах, со всех беспилотников, связаться с любым экипажем, находящимся на патрулировании или тушении.

Также системой "Оборонлес" пользуются правительства более 20 российских регионов, в том числе наиболее горимых, а именно все 12 регионов Сибирского федерального округа, Якутия, а также Крым и Татарстан, Камчатский край, Волгоградская область и другие. Постепенно регионы переходят на нашу систему.

В декабре в Якутии в рамках пилотного проекта начали устанавливать первые камеры видеонаблюдения системы "Оборонлес". Теперь самый большой регион, остро страдающий от лесных пожаров, будет под пристальным надзором зоркого ока камер. В 2018 году в Якутии планируем продолжить работу по установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе АИС "Оборонлес". Система на данный момент является наиболее информативной, совмещающей все необходимые источники данных: космический мониторинг, камеры видеонаблюдения, беспилотные летательные аппараты, пешее и мобильное патрулирование, данные региональных диспетчерских служб.

В планах увеличение группировки беспилотных летательных аппаратов, так как это расширит зону контроля при патрулировании, позволит принимать более качественные управленческие решения, что в конечном итоге станет дополнительным инструментом в деле охраны и защиты лесов.

© Фото : предоставлено ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России Сотрудники "Оборонлеса" осуществляют патрулирование местности с квадрокоптером © Фото : предоставлено ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России Сотрудники "Оборонлеса" осуществляют патрулирование местности с квадрокоптером

— Скоро наступит новый пожароопасный сезон. Как идет подготовка к нему?

— Готовиться к новому пожароопасному периоду мы начинаем, как только закрываем предыдущий сезон. То есть подготовка ведется с конца прошлого года, когда начали готовить планы тушения лесных пожаров. В соответствии с ними подготовлен состав лесопожарных подразделений в количестве 1511 человек и 647 единиц техники. Сформированы силы воинских подразделений, которые дополнительно могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами. В случае возникновения чрезвычайной ситуации к тушению дополнительно запланированы силы и средства Вооруженных сил России.

В феврале провели проверки техники во всех филиалах, в марте-апреле проходят учения по обнаружению и тушению лесных пожаров. В учениях примут участие лесопожарные формирования филиалов Оборонлеса, сотрудники лесничеств — филиалов управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны, командование и личный состав пожарных расчетов воинских подразделений, авиация Воздушно-космических сил. В ходе учений отрабатывается взаимодействие с органами управления военных округов, включая оперативных дежурных региональных центров управления обороной и Национального центра управления обороной, а также слаженность действий сил и средств при тушении лесных пожаров. Во время комплексных учений будет отработано взаимодействие с региональными лесными ведомствами, Рослесхозом, Авиалесоохраной, МЧС. Со всеми перечисленными структурами у Оборонлеса подписаны соглашения о взаимодействии и информационном обмене. Так сказать, защитим леса России вместе.

В этом году на пожароопасный период Оборонлес планирует увеличить кратность патрулирования в лесах Минобороны — увеличение возможно за счет привлечения членов Военно-охотничьего общества, с которым планируется заключить соглашение о взаимодействии. Для нас раннее обнаружение пожаров это гарантия успешной работы по их тушению. Кроме того, члены общества будут рассказывать посетителям леса — охотникам, грибникам, отдыхающим на природе — правила безопасного поведения в лесу.

Также стоит отметить, что подготовка к пожароопасному сезону 2018 года проходит в соответствии с измененными правилами противопожарного режима, утвержденными российским правительством. Ими, в частности, установлен порядок содержания полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, придорожных полос автомобильных дорог, предусматривающий их очистку от валежника, порубочных остатков и кустарника, других горючих отходов, запрещающий выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста, а также выращивание колосовых культур.

Принятые изменения были учтены при планировании противопожарных мероприятий в ходе подготовки к пожароопасному сезону в части, касающейся лесов военного ведомства. Их неукоснительное соблюдение позволит повысить пожарную безопасность и уменьшить вероятность перехода огня в леса.

— Дмитрий Геннадьевич, не могли бы вы напомнить читателям, как не допустить огненной беды в лесу и что делать в случае обнаружения лесного пожара?

— Наступила календарная весна, еще немного, и лес проснется от спячки, весна вступит в свои права и растает снег. Для нас это означает начало пожароопасного периода. Хочу напомнить простые правила, которые должен знать каждый.

Основным виновником лесных пожаров является человек — его небрежность при использовании огня в лесу во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички или непотушенной сигареты, поэтому в пожароопасный период в лесах категорически запрещается разводить костры и использовать мангалы вне оборудованных мест, бросать непотушенные окурки, спички, использовать пиротехнические изделия, включая горящие шары, так называемые небесные фонарики, оставлять бутылки, осколки стекла, другой мусор, выжигать траву.

Необходимо помнить, что за нарушение правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Долг каждого гражданина, заметившего огонь в лесу, сообщить о нем лесным пожарным, позвонив по бесплатному федеральному номеру диспетчерской службы Оборонлеса 8-800-350-00-11. В пожароопасный период звонки принимаются круглосуточно. Лес — это одно из главных богатств страны, помогите нам его сохранить.