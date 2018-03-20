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Интервью

Тоехиса Кодзуки: Абэ первым из премьер-министров Японии выступит на ПМЭФ

10:0020.03.2018
(обновлено: 10:06 20.03.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса КодзукиЧрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Глава МИД России Сергей Лавров 20-21 марта посетит Токио, где проведет переговоры со своим японским коллегой Таро Коно. Перед этой встречей посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Алану Булкаты о том, что японская сторона надеется обсудить с российским министром, об ожиданиях от визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также о совместной деятельности двух стран на Южных Курилах.

— Господин посол, будет ли в ходе встречи двух министров обсуждаться проблема мирного договора, сотрудничество на Южных Курилах, проблема КНДР? Каких результатов японская сторона ожидает от переговоров глав внешнеполитических ведомств?

— Министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Японию спустя ровно год — в предыдущий раз он был в нашей стране в прошлом марте.

Это будет первый визит главы МИД России в Японию после вступления в должность министра иностранных дел Таро Коно. Министр Коно получил теплый прием во время своего визита в Россию в ноябре прошлого года и сейчас с нетерпением ждет приезда своего российского коллеги.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Лидеры Японии и России намерены сотрудничать для денуклеаризации КНДР
Мы рассматриваем предстоящий визит Сергея Лаврова в Японию как важный этап для подготовки к ожидаемой в мае встрече лидеров наших двух стран. Надеюсь, что между министрами иностранных дел будет проведена конструктивная дискуссия для того, чтобы встреча на высшем уровне стала более значимой.

В частности, одной из главных тем станет совместная хозяйственная деятельность на четырех островах. Сейчас с целью реализации ряда проектов мы активно и последовательно ведем консультации на разных уровнях, в первую очередь — на уровне заместителей министров иностранных дел, в рамках рабочих групп на уровне директоров департаментов с участием заинтересованных министерств и ведомств. Надеюсь, что дискуссия между министрами иностранных дел послужит ускорению этой работы с учетом предстоящей в мае встречи на высшем уровне.

© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкБерег моря на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Берег моря на острове Кунашир

Кроме того, мы намерены продолжить последовательное развитие японо-российских экономических отношений, в первую очередь в рамках Плана сотрудничества из восьми пунктов.

Япония и Россия также ведут сотрудничество в сфере борьбы с такими нетрадиционными угрозами, как наркотики, отмывание денег, терроризм. Во взаимодействии с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) проводятся учебные сборы для наркополицейских Афганистана и стран Центральной Азии с целью предотвращения наркотрафика из Афганистана. Сейчас наши страны рассматривают возможность сотрудничества по подготовке инструкторов для дрессировки собак, которые будут искать наркотики. Мы возлагаем надежды на развитие взаимодействия в этой сфере.

По северокорейской ситуации имеют место новые события, поэтому данный вопрос тоже наверняка будет обсуждаться министрами.

— Какие надежды возлагает Токио на очередной визит господина Абэ в мае? Какие соглашения готовятся к подписанию во время участия Синдзо Абэ в ПМЭФ?

— На 25-26 мая намечен визит премьер-министра Абэ в Россию. Мы ожидаем, что этот визит придаст большой импульс развитию японо-российских отношений в целом. На период визита запланированы в основном три крупных мероприятия.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Японские эксперты выразили надежду на развитие отношений Токио и Москвы
В первую очередь это участие в ПМЭФ. Синдзо Абэ станет первым японским премьер-министром, который выступит с речью на пленарном заседании. В нынешнем году Япония будет страной-гостем этого форума, что, несомненно, свидетельствует о тех надеждах, которые Россия возлагает на укрепление экономических отношений с нашей страной. В рамках ПМЭФ будет работать японский павильон, запланирован также диалог между представителями деловых кругов Японии и России.

Взаимодействие между Японией и Россией в экономической сфере развивается беспрецедентными темпами в рамках Плана сотрудничества из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Абэ. Наш товарооборот в 2017 году увеличился на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом. Мы будем активно продвигать проекты, которые дают возможность реально почувствовать пользу от сотрудничества с Японией для российских граждан. При этом особое внимание будет уделяться развитию цифровой экономики и повышению производительности труда.

Во-вторых, согласовывается участие лидеров двух стран в совместной церемонии открытия Года Японии в России и Года России в Японии, которая состоится 26 мая в Большом театре. Премьер-министр Абэ и президент Путин приняли решение объявить 2018 год перекрестным Годом Японии и России для стимулирования обменов между двумя странами во всех сферах. Проведение перекрестного Года — и моя давняя мечта. Ведь он охватит не только культуру, искусство, но и бизнес, науку, образование, молодежные, спортивные, межрегиональные обмены, что поможет максимально реализовать потенциал развития японо-российских отношений. В рамках Года Японии в России запланировано более 300 мероприятий.

Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин. Архивное фото
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Посол рассказал об экономическом сотрудничестве России и Японии
В-третьих, большое значение имеет встреча премьер-министра Абэ и президента Путина, первая после президентских выборов. Думаю, в ходе встречи будет обсуждаться самая широкая повестка по японо-российским отношениям, в том числе проблема заключения мирного договора, включая совместную хозяйственную деятельность, сотрудничество в сферах безопасности, экономики, культуры. Между двумя лидерами сложились крепкие и доверительные личные отношения, они провели друг с другом уже двадцать встреч. Надеюсь, что договоренности наших руководителей укажут путь для дальнейшего развития японо-российских отношений.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

— При обсуждении перспектив совместной хозяйственной деятельности на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи японская сторона неоднократно говорила о необходимости введения особого правового режима. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для совместной деятельности "нет никакой необходимости создавать некий наднациональный орган". По его словам, Россия готова заключить с Японией межправительственное соглашение о том, как более эффективно развивать совместную хозяйственную деятельность, "если тех льгот, которые уже предоставлены в значительном количестве" со стороны РФ, окажется мало. Каким вы видите решение данного вопроса?

— Что касается совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, то сейчас ведутся активные консультации в целях скорейшей реализации ряда проектов в формате, не наносящем ущерба юридическим позициям обеих сторон, с учетом договоренности, достигнутой лидерами Японии и России на встрече в декабре 2016 года.

В прошлом году, в июне и октябре, острова посетили две делегации японских специалистов, представлявших официальные и частные круги, для изучения ситуации на месте. Это были очень значимые поездки. Кроме того, в ходе японо-российской встречи на высшем уровне в сентябре прошлого года были определены пять возможных проектов-кандидатов: проект по совместному выращиванию и разведению морепродуктов; проект по выращиванию тепличных овощей; разработка туров, соответствующих особенностям островов; внедрение ветроэнергетики и меры по сжатию объема мусора.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Нагато, Япония. 15 декабря 2016
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Межгосударственные отношения России и Японии
Каждый из этих проектов, используя богатый природный и географический потенциал четырех островов, знания и опыт обеих стран, должен улучшить жизнь людей, которые там проживают, и привести к активизации гуманитарных обменов. Правительства Японии и России будут и дальше активно работать над скорейшей реализацией совместной хозяйственной деятельности, о которой договорились наши лидеры.

Накапливая опыт такого взаимодействия на основе конструктивного обсуждения будущего четырех островов, нам хотелось бы продвигаться вперед к общей для Японии и России цели — заключение мирного договора.

 

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