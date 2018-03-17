Элла Памфилова: у ЦИК нет желания нахимичить и исказить итоги голосования

Выборы президента России начнутся уже через несколько часов. В преддверии главных выборов страны глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала РИА Новости о масштабной подготовке ведомства ко дню голосования, своем отношении к заявлениям о готовящихся "каруселях", нелегитимности и непрозрачности выборов, а также о помощи и правах наблюдателей.

— Еще задолго до дня голосования на выборах президента 18 марта начали анонсировать на зарубежных и так называемых независимых площадках внутри страны сообщения о нарушениях: "все о каруселях и нарушениях узнаете от нас" уже заранее обещает некий телеканал, да и многие другие заранее объявляют выборы нечестными и нелегитимными. Как вы прокомментируете такие анонсы и такие заявления, с учетом того, что выборы будут завтра?

— Если задолго до дня голосования одна довольно известная дама, как пишут в СМИ, угодливо рапортует своим зарубежным заказчикам о том, что у них уже заранее готов полный набор "фальсификаций", который они сразу же после выборов вывалят на голову обалдевшей мировой общественности и покажут "грязные" методы ЦИК, то остается лишь развести руками. Апеллировать к совести тех, кто подобострастно отрабатывает русофобский хлеб бессмысленно. Мы все прекрасно понимаем: есть целый ряд и экспертов, и наблюдателей, которые себя позиционируют как независимые от нашего государства. На самом деле, многие из них — именно те, кто позволяет себе самые некорректные высказывания, предопределяя выборы, которые еще не состоялись, уже называя их грязными, нечестными, мы прекрасно понимаем, что при этом они зависят от воли других государств. Так что хуже?

Мы все это знаем. Но для нас важно независимо ни от чего дать всем возможность максимально наблюдать за ходом выборов, знакомиться с их результатами, быть активными участниками процесса или как аккредитованные СМИ, или как наблюдатели. Мы идем на это осознанно, поскольку нам нечего скрывать, у нас нет желания воздвигать "потемкинские деревни". Я полагаю, что эта откровенная ложь проявится во время выборов, а то, как пройдут выборы, расставит все на свои места. Поэтому спокойно смотрим на все эти жалкие потуги с разных сторон, поскольку никаких мыслей и желания где-то нахимичить и исказить итоги голосования у нас нет. А если паче чаяния эти независимые эксперты выявят действительно какие-то нарушения, мы им так же, как и всем остальным нашим профессиональным, не ангажированным наблюдателям только скажем спасибо. ЦИК России как раз больше всех заинтересована в том, чтобы этих нарушений не было.

— Буквально накануне официальный представитель госдепа Хезер Науэрт написала в Twitter, что решение ЦИК отказать в статусе наблюдателя более пяти тысячам независимых наблюдателей от СМИ показывает, что Кремль якобы боится прозрачности в преддверии выборов 18 марта. При этом она не дала никаких ссылок на источник этой информации. Действительно ли такой массовый отказ ЦИК имел место? И что вы можете ответить на такие заявления?

— Грубая, некомпетентная ложь. Я даже не могу найти подходящего слова, сказать, что потрясает и вызывает недоумение, — уже нет. Скорее вызывает насмешку уровень компетентности лиц, официально представляющих госдепартамент. Все больше складывается впечатление, что информация, на основе которой они делают столь громкие заявления, это какие-то сомнительного свойства сообщения в интернете, Twitter или каких-то других социальных сетях. Точно такая же ситуация была с реакцией госдепа на нерегистрацию Навального. И мы дали развернутый ответ, который показывает их полную несостоятельность. Точно так же и в этом случае очевидно, что эта госпожа "плавает" в вопросе и плохо понимает, о чем она говорит. Скорее всего, просто услышала звон, и не поняла, что это за звон, откуда он и на чем основан, и, в свою очередь, тоже так же прозвенела.

Разъясняю, во-первых, что сам по себе механизм аккредитации средств массовой информации никак не связан с допуском или недопуском наблюдателей. Считаем, что каждый должен заниматься своим делом: журналист освещать, наблюдатель – наблюдать.

ЦИК осуществляет аккредитацию для журналистов, средств массовой информации, и у них свои функции и задачи на избирательных участках. Хотя у них тоже большие права и они процесс голосования отслеживают, но это все-таки очень отличается от тех прав, которых не менее чем в два раза больше у наблюдателей.

Сама по себе Центральная избирательная комиссия просто не могла, исходя из закона, аккредитовать в качестве журналистов представителей "Левиафана" — это СМИ ликвидировано судом еще в августе месяце, о какой аккредитации может идти речь?!

А в заявке "Молнии" были очевидные противоречия, неверно указанные данные, что и стало причиной считать их заявку недействительной.

Но все это не значит, что проблемы в связи с этим возникли у наблюдателей: нелепо обвинять Центральную избирательную комиссию и даже думать, что она могла кому-то из наблюдателей отказать. Во-первых, у нас нет полномочий в отказе наблюдателям. Во-вторых, именно Центральная избирательная комиссия была инициатором того, чтобы максимально расширить права наблюдателей. В результате этих усилий в закон были внесены поправки, которые максимально расширяют права наблюдателей, практически наложен мораторий на удаление наблюдателей. Если в прошлые годы было около сотни удалений с избирательных участков в день голосования, то за последнее время практически не было никаких удалений с участков. Удаление возможно только по решению суда.

В нынешних условиях по инициативе ЦИК появился дополнительный канал для направления наблюдателей на участки. Кроме направления через кандидатов и выдвинувших их партии, теперь можно отправить наблюдателя еще и через общественные палаты. И если раньше в большей степени были ограничены права наблюдателей, то, не имея возможности получить направление на участок от кандидатов, они пытались использовать механизм через аккредитацию СМИ. Сейчас в этом нет никакой необходимости, потому что у всех наблюдателей есть полные права и возможности делать это легально, полноценно, обладая гораздо большими полномочиями, чем у представителей СМИ. И они этим воспользовались. Я лично, как председатель ЦИК России, гарантирую и тому же "Голосу", и Навальному, что у их наблюдателей будут такие же права, как у всех остальных. Если хоть один наблюдатель, который изъявит желание пойти, будет не востребован, мы окажем содействие, чтобы человек мог прийти и наблюдать.

Мадам Науэрт все перевернула с ног на голову, плохо ориентируясь, плохо понимая то, о чем она вещает на весь мир от лица Госдепа.

— Как стало известно, партия "Яблоко" сделала заявления и отозвала свои направления, выданные раннее наблюдателям Алексея Навального. Однако вы ранее говорили, что окажете помощь наблюдателям, которые поедут в Чечню. Удалось что-то для них сделать, какие-то гарантии ЦИК давал?

— Действительно, этот вопрос поднимался на недавней встрече с представителями команды Алексея Навального. Я со своей стороны обещала помочь в рамках компетенции, и, конечно, помогла. Я написала письмо главе Чеченской республики и разговаривала с ним. Поэтому взяла на себя ответственность, за то, что все их права, как наблюдателей, будут соблюдены, независимо от того, по направлениям от каких партий или кандидатов они поехали. Но "Яблоко" вправе отозвать свои направления, мы не можем в это вмешиваться.

— Кстати, на встрече с представителями команды Алексея Навального они рассказывали, что в их штабах изымают их материалы.

— Да, мы это тоже обсуждали. И со своей стороны попросили наблюдателей Алексея Навального — мы им оказываем все необходимое содействие так же, как и представителям "Голоса" и всех иных организаций, — рассказать в каких регионах, по их мнению, особо тревожная ситуация.

По итогам встречи с представителями Навального, руководство министерства внутренних дел России очень быстро и оперативно среагировало на мои обращения по этому поводу. И сейчас отдано распоряжение всем территориальным органам о прекращении практики изъятия бланков направлений для наблюдателей.

Все официальные ответы на мои запросы от руководства МВД получены. Надеюсь, что никаких в оставшееся время эксцессов по этому поводу в штабах Навального, как и в любых других штабах на всей территории России, не произойдет.

— Ранее вы призвали международных наблюдателей приезжать, в том числе на Северный Кавказ, чтобы они сами посмотрели, как проходят выборы там, и чтобы не было никаких инсинуаций и домыслов. Прислушались к вашему призыву?

— Мы не распределяем международных наблюдателей по субъектам России, они сами решают, куда поехать. Мы полностью открыты и готовы оказывать содействие на всей территории нашей страны и за рубежом. У нас нет закрытых участков для наблюдателей. Ряд из них уже выразил желание работать в Крыму.

Надеюсь, что присутствие международных наблюдателей будет способствовать прозрачности и открытости выборного процесса. А их оценки будут основаны на реальном опыте, а не каких-то заранее подготовленных выводах.

— Сколько иностранных и международных наблюдателей уже получили аккредитацию ЦИК и представителей каких стран среди наблюдателей пока больше всего?

— Интерес к выборам со стороны представителей международных организаций, да и иностранных дипломатов, небывалый. Ожидаем, что будет около полутора тысяч иностранных и международных наблюдателей из 109 стран мира. Больше всего приедет из Германии, США, Франции и Великобритании. Одна только миссия БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ – это около 500 человек, причем в составе будут все руководители организации: и нынешние, и бывшие. Они выбрали 33 региона, в которых будут осуществлять наблюдение. Ожидаем мы и представителей международных организаций СНГ, ШОС, коллег из избирательных органов ряда государств. Представители иностранных посольств в Москве тоже попросили включить их в список наблюдателей. Если в прошлом году их было 20 человек, то на этих выборах — втрое больше.

Кстати, для сравнения: в США в 2016 году мониторинг за выборами проводил 321 международный наблюдатель, в Италии в 2018 только шесть, в 2015 году в Польше – шесть, в Германии в 2017 году – три, в Великобритании в 2017 году — три, во Франции в 2017 году — ноль, в Финляндии в 2018 году — ноль.

— Как будет обеспечена безопасность на избирательных участках в день выборов, в частности на зарубежных участках в тех странах, относительно которых есть опасения, например, на Украине? Буквально за день до выборов в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Что предпримет Россия и ЦИК в частности для обеспечения россиянам возможности проголосовать?

— Все, что было возможно в этих условиях, и то, что зависит от российской стороны, мы сделали. Дело за малым — обеспечить саму возможность нашим гражданам без опасности для жизни и здоровья добраться до российских представительств, где оборудованы помещения для голосования.

Если со стороны ОБСЕ будет соответствующая реакция на действия властей Украины, то еще можно на что-то надеяться. В ином случае я бы не рекомендовала нашим россиянам, находящимся на территории Украины и не сумевшим выбраться на день голосования в Россию или в другие соседние страны, где можно было бы проголосовать, рисковать своей жизнью и здоровьем.

— А как обстоят дела с подготовкой участков в США?

— Если смотреть на картину в целом, то россияне, живущие за границей, проявляют к выборам значительный интерес. В 145 странах образован 401 избирательный участок. Если говорить о США, то там в день выборов проголосовать можно будет на участках в четырех городах. Кроме того, еще в 15 городах, в том числе в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, было организовано досрочное голосование для отдельных групп избирателей.

— Справился ли ЦИК с проблемой двойного учета избирателей, которые живут за границей, но по-прежнему зарегистрированы в России? И, если говорить в целом, каковы успехи в работе по уточнению списков избирателей, очищению их от таких двойников и "мертвых душ"?

— В этом году впервые МИД направил нам списки избирателей, которые постоянно проживают на территории иностранного государства и состоят на консульском учете. Мы передали эту информацию в субъекты Российской Федерации, чтобы исключить их из списков избирателей по месту регистрации.

Что касается остальных граждан, проживающих или находящихся за рубежом, то в своих информационных материалах мы рекомендовали им воспользоваться механизмом голосования по месту нахождения. На основании соответствующих заявлений мы также сможем исключить их из списков избирателей по месту жительства.

Куда более существенная проблема – это двойной и даже тройной учет граждан, которые меняют место жительства, и так называемые мертвые души. Считаю, что мы плодотворно поработали с комиссиями и органами исполнительной власти в этом направлении. Важную роль здесь сыграли и подомовые обходы членов участковых избирательных комиссий, которые сегодня абсолютно неоправданно подвергаются критике. В результате – около 1,5 миллиона вот таких ложных избирателей "вычищено" из списков. Окончательное количество избирателей ЦИК огласит непосредственно перед началом голосования.

— Сообщается, что кандидат Максим Сурайкин обратился к вам, чтобы пресечь возможные провокации на выборах в Королеве, Ивантеевке, Щелково, Фрязино. Там, по его мнению, ожидаются массовые провокации на избирательных участках в день голосования 18 марта. Сорвать выборы собираются "пособники Навального — Инна Карезина, координатор движения СОНАР, активисты Артем Просяков и Сергей Бойко". Якобы, они готовят различные акции протеста и даже привлекают к этому "несовершеннолетних детей, заставляя их "выкрадывать паспорта своих родственников, чтобы проголосовать". Есть ли какие-то подтвердившиеся факты?

— По данному сообщению мы направляем информацию в правоохранительные органы, пусть разбираются. Возможность провокаций по мере приближения к выборам все нарастает, и попыток дискредитировать комиссии может быть все больше и больше. Но мы все-таки надеемся, что наблюдатели будут не провоцировать, а заниматься тем, чем должны: наблюдать и выявлять возможные нарушения, объективно и максимально беспристрастно. А все подобные сигналы мы, конечно, будем проверять. И, более того, будем к таким провокациям готовы.

— Какие каналы связи в рамках информационной кампании стали, по оценке ЦИК, наиболее эффективными? Как проходит информирование в небольших городах, населенных пунктах и какие методы применяют местные избиркомы?

— Мы используем все каналы, чтобы донести информацию до избирателей, где бы они ни находились. Самый большой охват все-таки у телевидения, но и на интернет-ресурсах мы размещаем очень много информации. От наружных информационных материалов тоже не отказываемся, хотя в зимний период в наиболее холодных регионах переключились на другие форматы. Местные избиркомы помимо прочих способов информирования занимаются поквартирными обходами, общаются лично с избирателями, дают необходимые пояснения, приглашают на выборы. Это метод не универсальный, но во многих случаях эффективный.

Но самый эффективный, обеспечивающий прямую связь ЦИК непосредственно с каждым избирателем из любой точки России или из-за рубежа, это информационно-справочный центр ЦИК, куда может позвонить каждый. Он начал работу 18 декабря 2018 года, с бесплатным многоканальным федеральным номером 8-800-707-2018, с высокой пропускной способностью, который позволил оперативно принимать меры по обращениям избирателей, наблюдателей и иных участников избирательного процесса. Одновременно принимают звонки до 200 операторов плюс специалисты ЦИК России. Кроме того, по наиболее распространенным вопросам, связанным с поиском адресов и контактных телефонов избирательных комиссий граждане смогли получить ответы через платформу автоматического распознавания и генерации речи, которую наши специалисты прозвали "Сашенька".

16 марта в 10.10 по московскому времени наш информационно-справочный центр принял миллионный звонок. На 14.00 17 марта 190 тысяч обращений обработано операторами, остальные приняла "Сашенька". Наша карта избирательных участков сейчас работает в режиме 500 тысяч просмотров в день.

— Расскажите немного о технике, которая будет использоваться в день выборов. К этим выборам провели большую работу по изготовлению новых комплексов обработки избирательных бюллетеней, упоминалось, что получилась даже экономия бюджетных средств. Сколько удалось сэкономить?

— Без ложной скромности мы действительно совершили рывок в техническом оснащении избирательного процесса. Практически на всех участках (за исключением отдаленных деревень с низкой численностью избирателей) будет применяться технология изготовления протоколов об итогах голосования с использованием QR-кодирования. Это позволит исключить возможные ошибки при заполнении протокола, так как программа автоматически проверяет контрольные соотношения. Кроме того, время ввода данных протокола в территориальных комиссиях сократится в разы.

Более того, ввод протоколов в систему ГАС "Выборы" будет осуществляться при видеонаблюдении. Камеры установлены примерно на половине избирательных участков, но голосуют там в общей сложности примерно 80-90 миллионов избирателей, то есть минимум 80% от общего их числа.

В каждом оборудованном видеокамерами помещении для голосования трансляция изображения начнется с 7.00 по местному времени 18 марта 2018 и продлится до завершения действий комиссий при подсчете голосов.

Системы видеонаблюдения впервые установлены и во всех территориальных избирательных комиссиях страны, чего нет ни в одной стране мира. Трансляция изображения в ТИК начнется в 20.00 по местному времени. Зрители смогут увидеть прием протоколов УИК об итогах голосования, суммирование данных, составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории и увеличенную форму сводной таблицы ТИК.

Кроме того, в ЦИК России создана видеостена, куда по особому алгоритму транслируется изображение из каждой ТИК и УИК страны. Видео снабжены информацией о номере участковой или территориальной избирательной комиссии, номере камеры, адресе помещения.

Общедоступный портал трансляции нашвыбор2018.рф, трансляции на котором доступны без авторизации всем пользователям, прошел тестирование и готов к вводу в эксплуатацию.

При подсчете голосов будут задействованы 12,8 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней. Это вдвое больше, чем на выборах 2012 года. КОИБы распределены по крупным участкам, где может проголосовать наибольшее количество избирателей.

Действительно при их закупке нам удалось сэкономить более 500 миллионов рублей из федерального бюджета.

— Можете несколькими словами охарактеризовать уровень готовности ко дню голосования?

— 14 марта мы провели общероссийское совещание со всеми комиссиями, в том числе участковыми. Сверили часы, обговорили существующие проблемы. По итогам могу утверждать, что в результате предпринятых усилий наша избирательная система стала одной из самых прозрачных в мире, она полностью готова к выборам.