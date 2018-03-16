Дарья Скиппари-Смирнова: многие финны хотят увидеть Крым

Делегация Финляндии впервые приехала в Крым после его возвращения в состав России. Целью визита стало налаживание культурных связей и развитие совместных туристических проектов. Глава делегации, председатель Русско-финской ассоциации дружбы между Россией и Финляндией Дарья Скиппари-Смирнова рассказала в интервью РИА Новости о впечатлениях от визита. Беседовал Виктор Лященко.

— Дарья, расскажите, пожалуйста, как у вас появилась идея посетить Крым.

— В Финляндии принято считать, что в Крыму идет война и здесь очень плохо. Вот мы и решили посмотреть своим глазами, действительно ли это так.

— И каковы впечатления от увиденного? © РИА Новости / Василий Батанов Шредер про Крым: забудьте, он русский уже навсегда

— Хорошие. Обслуживание на высоком уровне. Мы живем в санатории, где, кроме отдыха, есть оздоровительная программа. Так что попутно поправили свое здоровье. Отдельная тема — красивая природа и уникальные места. Нам удалось побывать на митинге в Севастополе, на котором выступал президент Владимир Путин. Знали бы финны, как русские, простой народ любят своего президента. Я удивилась, как весь город ликовал от радости. В Финляндии такого отношения к политикам нет. Правда, есть в Крыму и свои сложности.

— С чем они связаны?

— Тяжелый и долгий путь. Сюда очень долго добираться из-за отсутствия прямого авиасообщения.

— Увидели ли вы в Крыму войну, о которой говорят в Финляндии?

— Мы здесь войны не видели. Простые люди живут обычной жизнью, живут мирно, свободно и, насколько я поняла, достаточно счастливо.

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— Мы хотим открыть в Крыму финский культурный центр, чтобы наши дружеские связи крепли в будущем. Также намерены предложить главе республике, если этот вопрос находится в его компетенции, организовать безвизовый режим для финнов и открыть прямые авиарейсы из Хельсинки в Крым. Мы уже общались с одной из финских авиакомпаний, которая допускает такую возможность.

— Могут ли санкции ЕС в отношении России помешать этим планам?

— Мы против санкций. Из-за них мы даже не могли снять в Крыму деньги с наших банковских карточек. Это была большая проблема. Хорошо, что мы нашли выход.

— Интересен ли Крым финским туристам?

— Финским туристам еще предстоит открыть крымские курорты. Можно поехать на отдых в Италию, а можно в Крым. Тут по климату так же комфортно, но намного дешевле. Хотя мы заметили, что крымские цены выше, чем, например, в Петербурге.

— Какова ваша личная позиция относительно статуса Крыма?

— Я считаю, что Крым российский и всегда был частью России. Никита Хрущев принял незаконное решение о передаче Крымской области в состав Украины, не посоветовавшись. Люди сначала оказались в другой республике, а затем в другой стране.

— А как оценивают ситуацию жители Финляндии?

— Большинство считают, что произошла аннексия Крыма. В Финляндии доминирует западное видение процесса.

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— Нет, не опасаюсь. Но если это случится, меня это особо не расстроит. Нынешняя Украина и ее сегодняшняя политическая позиция для меня не представляют никакого интереса.

— Не будет ли у вас проблем на родине?

— В Финляндии закон работает. И у человека есть право на свое мнение. Полиция никогда нам не ставила палки в колеса при организации мероприятий, которые могли и не вписываться в политический мейнстрим. Не все пользуются своим правом высказываться, но наш девиз — называть вещи своими именами, несмотря на то, что не всем в Финляндии это нравится.

— Намерены ли вы вернуться в Крым?

— Конечно. Мы собираемся приехать летом и осенью. Очень многие финны хотят увидеть Крым.