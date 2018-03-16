Михаил Галузин: РФ не связывает с Японией риски размещения ПРО США в Азии

Новый посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин в своем первом интервью российским СМИ рассказал корреспонденту РИА Новости Ксении Нака о тех задачах, которые стоят перед двумя странами в этом году, о новых направлениях сотрудничества и планах двусторонних визитов, а также о том, что должно сделать этот год особым в отношениях Москвы и Токио.

— Как вы оцениваете российско-японские отношения на современном этапе? Как они могут развиваться в ближайшее время, в обозримом будущем?

— Мне, как новому послу России в Японии, конечно же, очень приятно, что мое вступление в эту должность произошло в очень важный период для российско-японских отношений, а именно в период их динамичного поступательного развития. Эта устойчивая позитивная динамика двусторонних отношений достигнута в первую очередь благодаря контактам лидеров наших стран — президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Достаточно вспомнить о том, что наши лидеры только в прошлом году встречались четыре раза. Это было в апреле в Москве во время визита господина Абэ в нашу страну, в июле на саммите "двадцатки" в Гамбурге, в сентябре во время поездки господина Абэ в Россию во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме и, наконец, в ноябре прошлого года в Дананге на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Такой график переговоров на высшем уровне позволил руководителям наших стран обсудить весь комплекс актуальных двусторонних и международных вопросов. До этого в декабре 2016 года состоялся официальный визит президента России в Японию. То есть эти встречи, их результаты, договоренности высших руководителей задают устойчивую поступательную динамику и позитивную тональность наших отношений, и в этом их огромное значение. То, что мы видим в конкретных сферах наших отношений, их развитие — все это воплощение договоренностей лидеров, результат совместной работы сторон по реализации этих договоренностей. Положительные результаты налицо.

— Какие направления двустороннего взаимодействия в политической сфере и в области обеспечения безопасности, на ваш взгляд, заслуживают наибольшего внимания? © РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Решение мировых проблем невозможно без России, заявил премьер Японии

— Сегодня, если говорить о политической сфере наших отношений, мы видим очень серьезную активизацию диалога по всем направлениям, заметное углубление взаимопонимания и доверия между Россией и Японией, в том числе в такой важной сфере, как обеспечение безопасности. На фоне сегодняшней международной обстановки особенно важно, что возобновили ключевой формат общения в этой сфере — переговоры в формате "2+2" с участием министров обороны и министров иностранных дел. Эти консультации состоялись, как вы знаете, в Токио в прошлом году. Мы восстановили контакты в такой важнейшей сфере, как военная. В прошлом году в Японии побывали начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и командующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. Мы поддерживали и поддерживаем очень серьезные контакты по линии министерства иностранных дел. Регулярно встречаются главы внешнеполитических ведомств Сергей Викторович Лавров и его японский коллега Таро Коно. В ноябре господин Коно посетил Россию.

Недавно, в феврале, на полях конференции по безопасности в Мюнхене состоялась еще одна встреча Сергея Викторовича с господином Таро Коно. То есть наши министры постоянно сверяют часы в том, что касается масштабных совместных усилий по реализации договоренностей наших лидеров. Очень серьезная работа проведена по углублению диалога по линии советов безопасности России и Японии. Состоялись консультации с участием Николая Платоновича Патрушева — секретаря Совета Безопасности России и его японского коллеги Сетаро Яти. В результате под эгидой советов безопасности сформировано несколько каналов диалога по таким актуальным темам, как борьба с терроризмом, коррупцией, отмыванием денег, наркотрафиком. Ведутся предметные консультации по межмидовской линии в рамках стратегического диалога на уровне первых заместителей министров иностранных дел. Этот формат будет продолжен в нынешнем году. Получат продолжение и консультации по стратегической стабильности на уровне заместителей министров иностранных дел. Над всем этим мы сейчас активно работаем.

— Как развивается торговля и экономическое сотрудничество между нашими странами?

— Серьезные позитивные подвижки наметились в нашей торговле, которая в прошлом году возросла на 13% и достигла отметки более чем 18 миллиардов долларов. Конечно, здесь есть еще над чем работать, потому что этот показатель гораздо меньше того, что мы имели еще в относительно недавнем прошлом — более 30 миллиардов долларов, но тем не менее позитивная динамика после заметного спада в торговле налицо.

Конечно, нам еще много нужно сделать для увеличения масштабов и повышения качества нашего инвестиционного сотрудничества. И здесь я хотел бы с удовлетворением отметить, что очень активно функционируют форматы и механизмы нашего диалога по торгово-экономической проблематике. Прежде всего речь идет о российско-японской межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам. Ее возглавляют первый заместитель председателя правительства России Игорь Иванович Шувалов и министр иностранных дел Японии. Есть целый ряд других министерских форматов. Все они активно функционируют. Важно, что наша совместная работа с японской стороной по углублению торгово-экономического сотрудничества активно проводится в Дальневосточном регионе России, который непосредственно соседствует с Японией и где, конечно же, открываются широкие возможности для взаимодействия прежде всего в результате создания территорий опережающего развития. Этим задачам был подчинен и День японского инвестора, который прошел в декабре 2017 года во Владивостоке по инициативе заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева. То есть делается многое, и я очень надеюсь, что эти усилия дадут результат в виде серьезных новых инвестиционных проектов, а такие вырисовываются.

— Какие направления экономического сотрудничества двух стран из "Плана 8-ми пунктов" премьер-министра Абэ или другие, так как мы знаем, что этот список расширяется, вы считаете наиболее перспективными или наиболее близкими к реализации?

— Это прежде всего проекты в энергетической сфере, но не только. Есть целый ряд перспективных направлений в научно-технологическом секторе, в здравоохранении, медицине, промышленности. То есть у нас очень хорошие возможности, важно их эффективно задействовать к взаимной выгоде и в интересах обеих сторон. У нас очень серьезное и взаимовыгодное сотрудничество с Японией в сфере энергетики. Это, по сути, стратегическое сотрудничество в области обеспечения энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом и Японии в частности. Как вы знаете, мы имеем такой серьезный результат этого сотрудничества, как создание крупнейшего в Азии комбината по сжижению природного газа на Сахалине. Это производство покрывает около 8% потребностей Японии в данном виде энергоносителей, а сейчас, как вы знаете, сжиженный природный газ потребляется в Японии все шире и шире.

Есть в этой сфере и другие потенциальные проекты. Это Ямал СПГ, Арктик СПГ, строительство комбината СПГ "Дальний Восток". Эта тема очень перспективна. Кроме того, мы можем сотрудничать в строительстве энергомоста Сахалин-Хоккайдо. С этим связано и транспортное сотрудничество. Это может быть не только энергомост, но и железнодорожный переход Сахалин-Хоккайдо, строительство которого значительно расширило бы возможности наших стран в торговле за счет создания транспортного коридора по скоростной бесшовной доставке товаров между Японией, Средней Азией, Россией и Европой. Это удешевило бы транспортные расходы, повысило привлекательность и многовариантность туристических маршрутов и в конечном счете конкурентоспособность соответствующих секторов наших экономик.

Имеются и другие направления, кооперация в которых имеет все шансы положительно сказаться на конкурентоспособности продукции обеих стран. Я имею в виду такие высокотехнологичные области, как создание сверхзвукового пассажирского самолета, высокоскоростного грузового железнодорожного транспорта, атомная энергетика, цифровизация экономики и другие. То есть перспективы у нас очень и очень широкие.

Кроме того, мы и деловые круги наших стран работаем над тем, чтобы создавать серьезные промышленные производства на основе японских инвестиций. Так, уже практически все японские автомобилестроительные компании имеют свои производства в России. И мы надеемся, что эта работа тоже будет продолжена. У нас есть очень серьезные наметки в области медицины. Речь идет, например, о создании российско-японских клиник в Москве и Хабаровске.

Новая сфера для наших отношений — это сотрудничество в области сельского хозяйства. Я был глубоко впечатлен активным участием России, российских производителей сельхозпродукции в прошедшей на днях выставке FOODEX JAPAN-2018. Увидел, что мы предлагаем и уже поставляем сюда, пусть пока и в небольших количествах, такую продукцию, как гречневая крупа, макаронные изделия, пшеница, вина, шоколадные изделия. Это очень интересная и перспективная сфера сотрудничества, поскольку речь идет о продовольственной безопасности и обеспечении продовольствием. И это улица с двусторонним движением. Вы знаете, что японские инвесторы вкладывают свои средства в создание тепличных хозяйств в России, например в Хабаровском крае и Якутии.

— Что выделяет нынешний год с точки зрения расширения взаимных контактов России и Японии?

— Могу сказать, что этот год для наших отношений особый. Прежде всего будет продолжен диалог на высшем уровне. Достойно высокой оценки то, что премьер-министр Японии согласился принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в мае этого года, а также в запуске уникального российско-японского проекта — перекрестных Годов России и Японии: Года России в Японии и Года Японии в России. Рассчитываем, что в мае, когда господин Абэ прибудет с визитом в Россию, состоится церемония их открытия. Это принципиально новое начинание в российско-японских отношениях. Мероприятия, которых в рамках перекрестного года насчитывается несколько сотен, будут охватывать такие сферы, как торгово-экономическое, научно-технологическое и образовательное сотрудничество, культурные и гуманитарные обмены, спортивные связи, кооперация по линии регионов. Надеюсь, что это послужит комплексной презентации в Японии и в России всего многообразного потенциала нашего взаимодействия и тех уникальных возможностей, которые имеются в России и в Японии для полнокровного, широкого, взаимообогащающего сотрудничества в самых различных сферах.

— Каков график двусторонних контактов на ближайшее время? © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк В МИД рассказали о готовящемся визите Лаврова в Японию

— Визит Сергея Викторовича Лаврова в Японию, который состоится в марте, то есть в самое ближайшее время, во многом будет посвящен подготовке предстоящей российско-японской встречи на высшем уровне. Министры обсудят весь спектр вопросов двусторонних связей прежде всего под углом зрения подготовки к визиту премьер-министра Японии в Россию.

— Какие еще темы будут обсуждаться в ходе визита главы МИД России в Японию? Будет ли затронут вопрос мирного договора?

— Эта тема обсуждается и на высшем уровне, и на уровне министров иностранных дел, и на уровне заместителей министров, у нас есть переговорный формат. Как сказал президент России Владимир Путин, Япония наш важный и перспективный партнер, с которым мы готовы вместе решать любые, даже самые сложные вопросы на основе взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга. Именно так мы подходим к проблеме мирного договора.

Сегодня мы с японскими коллегами сосредоточились на рассмотрении возможностей запуска совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Как вы знаете, эти вопросы обсуждаются в рамках двух рабочих групп. Одна — по содержанию проектов сотрудничества на островах, другая группа — по организационно-логистическим вопросам, связанным с темой налаживания свободного приграничного передвижения между Сахалином и Хоккайдо. В настоящее время определены пять основных направлений возможной совместной хозяйственной деятельности на островах: ветроэнергетика, туризм, переработка бытовых отходов, марикультура, тепличное хозяйство. Диалог продолжается, он ведется в профессиональной, взаимоуважительной манере, он нацелен на запуск совместных проектов на Южных Курилах. И, конечно же, это будет способствовать дальнейшему улучшению общей атмосферы российско-японских отношений, в том числе вокруг диалога по проблеме мирного договора.

— Во время визита в Японию министра иностранных дел России Сергея Лаврова будет ли затрагиваться тема поддержания безопасности в регионе, а именно обеспокоенности России в связи с планами Японии размещения системы американской противоракетной обороны "Иджис Эшор" (Aegis Ashore)?

— Всякий раз, когда встречаются главы внешнеполитических ведомств России и Японии, высшие руководители двух стран, обсуждается актуальная международная тематика. Прежде всего под углом зрения поиска путей взаимодействия между Россией и Японией в решении тех или иных вопросов глобальной и региональной повестки дня. Конечно, сейчас трудно предсказать, какие конкретные вопросы будут обсуждаться, но я надеюсь, что будет продолжено обсуждение возможностей российско-японского взаимодействия в создании современной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая была бы основана на принципах равноправия и неделимости безопасности, что означает недопустимость укрепления собственной безопасности за счет безопасности других государств.

Что касается глобальной системы противоракетной обороны США, то, конечно, планы размещения таких элементов такой системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывают у нас озабоченность. Подчеркну, что не связываем какие-либо риски с Японией. Но мы связываем их с элементами глобальной ПРО США, которые размещаются на территории некоторых азиатских стран, в Японии и Южной Корее прежде всего. Вот здесь мы видим причину для озабоченности, потому что упомянутая вами "Иджис Эшор" допускает возможность снаряжения ее не только ракетами-перехватчиками, но и крылатыми ракетами. А это уже наступательное оружие, и это было бы нарушением российско-американского договора по ракетам средней и меньшей дальности.

— Будет ли обсуждаться проблематика Корейского полуострова? © AFP 2018 / Yoshikazu Tsuno Япония и Южная Корея проведут переговоры по вопросам безопасности

— Согласен, что было бы весьма логично, если бы была обсуждена тематика Корейского полуострова особенно в свете последних событий, в том числе в межкорейском диалоге. Как известно, Россия и наш стратегический партнер Китай всегда последовательно выступали за то, чтобы обе стороны в нынешней ситуации на Корейском полуострове проявляли взаимную сдержанность, а именно воздерживались от масштабных военных демонстраций и приготовлений в районе Корейского полуострова. Я имею в виду заморозку крупных военных учений США и их военных союзников вблизи Корейского полуострова, с одной стороны, а с другой — прекращение КНДР ядерных и ракетных испытаний. Это формировало бы атмосферу для возобновления диалога с целью поиска решения ядерной проблемы Корейского полуострова, северокорейской ядерной проблемы мирными политико-дипломатическими средствами. Очевидно, что любое военное решение означало бы катастрофические последствия для региона и сопредельных с Корейским полуостровом стран. Поэтому я полагаю, что эта тема тоже будет обсуждаться.

— Помимо всего вышесказанного, в чем еще вы видите основные задачи посольства России?

— Одна из важнейших задач посольства, если говорить о его деятельности, это оказание содействия российским соотечественникам, находящимся в Японии. И здесь я хотел бы заверить россиян, находящихся в Японии, в том, что мы и далее продолжим активную комплексную работу по защите законных прав и интересов наших соотечественников в этой стране. Посольство, его консульский отдел всегда открыты, в любое время суток, и это не преувеличение, для того, чтобы наши граждане могли обратиться либо непосредственно придя в посольство, либо по телефону, либо по электронной почте, через интернет. Мы откликаемся и будем откликаться на все обращения. Будем последовательно оказывать содействие в защите законных прав и интересов российских граждан в Японии.

В эти дни, когда предстоят выборы президента Российской Федерации, я хотел бы сказать о том, что созданные в посольстве, а также в генеральных консульствах России в Осаке, Саппоро и Ниигате участковые избирательные комиссии провели и продолжают вести масштабную работу по предоставлению россиянам, находящимся в Японии, возможности воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать 18 марта. С 8 до 20 часов будут работать участковые избирательные комиссии, и каждый россиянин при предъявлении внутреннего или заграничного паспорта будет иметь возможность проголосовать. Поэтому мы говорим всем россиянам, находящимся в Японии, что возможность проголосовать для них есть и в Токио, и в Саппоро, и в Осака, и в Ниигате. Мы также обеспечили возможность для досрочного голосования в городах Цукуба (в префектуре Ибараки — ред.), Мунаката (в префектуре Фукуока — ред.), Тояма (в одноименной префектуре — ред.). Будет еще возможность для Хакодате (на Хоккайдо — ред.) 17 марта. Все возможности проголосовать для россиян, находящихся в Японии, имеются. Мы провели большую работу по оповещению наших граждан о предстоящих выборах — по электронной почте, по телефону, через социальные сети — с тем, чтобы люди знали, где и когда можно проголосовать. Активно задействуем и такой механизм, как электронный учет российских граждан.

Сейчас у нас на консульском учете состоит более четырех тысяч человек по Японии. Конечно же, тем, кто стоит на консульском учете, мы могли быстрее донести информацию о выборах. В этой связи хотел бы рекомендовать соотечественникам, находящимся в Японии, по возможности становиться на консульский учет. Сделать это можно и удаленно. Для этого необязательно приходить в посольство. Мы понимаем, что люди могут жить далеко от российских загранучреждений, у всех масса дел, поэтому можно воспользоваться соответствующим разделом сайта посольства под названием "Консульский учет". Российский гражданин может зайти в этот раздел, открыть анкету, разработанную консульским департаментом МИДа, внести свои данные и указать те консульские учреждения, где он или она хотели бы быть на консульском учете. Это важно, потому что как, например, показали события семилетней давности (землетрясение и цунами на северо-востоке Японии и авария на АЭС "Фукусима-1" 11 марта 2011 года — ред.), лучше, когда мы имеем актуализированную контактную информацию на случай непредвиденных обстоятельств, например сильного землетрясения.

Процедуры голосования на выборах президента России на сей раз значительно упрощены. Например, теперь не требуется брать открепительные талоны, то есть соотечественники, которые намерены проголосовать вне своего избирательного участка по месту регистрации, могли до 12 марта представить заявление в участковую избирательную комиссию по месту своего фактического нахождения. Тогда они были бы включены в списки избирателей на соответствующем избирательном участке в Японии и, соответственно, исключены из списков избирателей по месту регистрации. Но даже если кто-то такое заявление не подал, ничего страшного нет. Можно прийти в день выборов на избирательный участок, предъявить заграничный или внутренний паспорт и проголосовать. Для этого необязательно состоять на консульском учете, можно быть просто туристом. Мы готовы к проведению голосования и приема максимального числа желающих в нем участвовать, обеспечим в полной мере возможность проголосовать для всех, кто этого пожелает. Конечно же, мы надеемся на активную явку избирателей, потому что голосовать на российских выборах — это значит быть вместе со своей страной, быть вместе с Россией.