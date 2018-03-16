Олег Опенышев: в каждой третьей задержке рейсов виноваты авиаперевозчики

Одной из насущных проблем прошлого года стали участившиеся многочасовые задержки и отмены авиарейсов. О том, по каким причинам допускались задержки, как попавшим в такую ситуацию пассажирам следует защищать свои права, какие меры принимает прокуратура для недопущения подобного впредь, рассказал в интервью РИА Новости заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опёнышев. Беседовала Мария Зуева.

— Олег Сергеевич, как складывалась ситуация с задержками рейсов в аэропортах московского авиаузла в последнее время?

— Начну с того, что в 2016 году поднадзорные межрегиональной транспортной прокуратуре авиакомпании перевезли свыше 28 миллионов пассажиров в ходе более 260 тысяч рейсов. Тогда было задержано около 5 тысяч рейсов, что составляет 1,88% от их общего количества. В истекшем году состоялось более 280 тысяч рейсов с перевозкой более 45 миллионов человек, из которых задержано более 5,5 тысяч рейсов или 1,95% от их общего числа.

Процент задержанных рейсов, казалось бы, небольшой, но, думаю, не нужно объяснять, какую негативную реакцию вызывают такие задержки, особенно международных рейсов. Несомненно, это подрывает не только авторитет конкретной авиакомпании, но и всей авиационной отрасли России, создает социальную напряженность в обществе.

— Какие меры в связи с этим приняла прокуратура?

— Ни один такой случай не остался без нашего внимания. Прокуроры провели проверки по каждому факту задержек и отмен рейсов, соблюдения прав пассажиров и предоставления им необходимых услуг во время ожидания рейсов.

Проверки показали, что лишь часть допущенных задержек вызвана объективными обстоятельствами, а каждая третья произошла по вине авиаперевозчиков. Прокуратура приняла соответствующие меры, и поднадзорные ей авиакомпании в 2016-2017 годах оштрафовали на сумму около 10 миллионов рублей. Следует отметить, что в 2017 году большинство задержанных рейсов приходилось на чартерные перевозки авиакомпаний, не поднадзорных Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (например, авиакомпания "ВИМ-Авиа"). Чтобы привлечь таких недобросовестных перевозчиков к ответственности, наше ведомство направило информацию по этому вопросу в другие транспортные прокуратуры для рассмотрения.

— А что предпримет прокуратура для недопущения незаконных задержек рейсов впредь?

— Поскольку за безопасность полетов и соблюдение прав пассажиров, помимо авиакомпаний, отвечают и другие предприятия гражданской авиации, Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет масштабную проверку и поднадзорных авиакомпаний, и указанных предприятий. В том числе прокуроры проверят работу диспетчеров авиакомпаний и организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов.

— Какие сферы их деятельности подвергнутся проверке?

— При проверке центров управления воздушным движением прокуроры оценят оснащение средствами наблюдения, наличие необходимых сертификатов, поверку и техническое обслуживание эксплуатируемых радиолокаторов и глобальной навигационной спутниковой системы, удовлетворение потребностей пользователей воздушного пространства в аэронавигационном обслуживании и регулярности полетов воздушных судов, надлежащую организацию потоков движения воздушных судов.

Проверка авиакомпаний и авиапредприятий охватит вопросы соблюдения перевозчиками порядка уведомления и получения разрешений на использование воздушного пространства, соответствия сертификационным и лицензионным требованиям, организации и выполнения необходимых работ по поддержанию летной годности воздушных судов. Кроме того, прокуроры проверят организацию летной работы, обеспечение режима рабочего времени и времени отдыха летного состава, а также медицинского обеспечения полетов, надлежащей подготовки авиационного персонала и законности допуска членов экипажа к полетам, наличие поисковых и аварийно-спасательных средств.

Также прокуратура оценит качество и полноту технического обслуживания российских и иностранных воздушных судов авиакомпаний, поднадзорных нам.

— Помимо проверок, что еще делается для профилактики подобных ситуаций?

— Московская межрегиональная транспортная прокуратура в ноябре 2017 года провела форум по теме профилактики нарушений прав пассажиров, в том числе на своевременные перелеты. Представители общественности, контролирующих и правоохранительных органов обсудили на форуме актуальные вопросы надзора в данной сфере, обозначили проблемы и пути их решения.

Кроме того, в нашем ведомстве действует межведомственная рабочая группа по защите прав пассажиров и инвалидов. Она занимается координацией работы правоохранительных и контролирующих органов, оперативным реагированием на случаи массовых задержек и отмен рейсов.

Значительное внимание уделяется правовому просвещению пассажиров. Они могут узнать о своих правах при перелетах из объявлений по громкой связи в аэропортах московского авиаузла, а также на соответствующих стендах и официальных сайтах аэропортов. Там же размещены и наши координаты для обращений граждан.

— Какие права имеет пассажир в случае задержки или отмены рейса?

— Прежде всего пассажир должен понимать, что не все отмены рейсов являются нарушением закона. Перевозчик не виноват в отмене рейса, если ее причиной стали следующие обстоятельства: метеоусловия, природные катаклизмы, военные действия, ввод в стране военного положения, наложение запретов и ограничений на грузоперевозки по определенным маршрутам, забастовка сотрудников авиапредприятия, решение государственного органа об отмене рейса. В остальных случаях в отмене рейса виновата авиакомпания.

Согласно требованиям Воздушного кодекса РФ, при отмене рейса по вине авиакомпании пассажир вправе вернуть полную стоимость авиабилета и взыскать в претензионном либо судебном порядке денежную компенсацию. В случае задержки рейса авиакомпания обязана: предоставить комнату матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; предоставить два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечить пассажиров прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечить горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время; разместить ожидающих в гостинице при задержке рейса более чем на 8 часов в дневное время и более чем на шесть часов ночью; организовать хранение багажа пассажиров.

— А как поступить пассажиру, если ему не предоставляется все положенное по закону?

— Если пассажир не получил указанных услуг и при этом понес соответствующие расходы, их можно взыскать с авиаперевозчика в претензионном или судебном порядке. Кроме того, пассажиру следует обратиться с жалобой в транспортную прокуратуру, которая по результатам проверки примет меры и в отношении авиакомпании, и в отношении виновных должностных лиц.

— Как обстоят дела с соблюдением авиакомпаниями прав пассажиров и законов о безопасности полетов?

— В истекшем году прокуратура выявила ряд нарушений в данной сфере. Среди них были случаи несоответствия правил перевозки пассажиров и багажа авиакомпаний требованиям федерального законодательства, а также незаконного взимания платы за провоз багажа, овербукинга, то есть продажи большего числа билетов, чем предусмотрено мест на самолете, незаконных отмен рейсов из-за якобы неблагоприятных погодных условий.

— Как отреагировала на выявленные случаи прокуратура? © РИА Новости / Руслан Кривобок Перейти в фотобанк Новые ограничения "Аэрофлота": гаджеты и лишнюю технику — сдать в багаж

— Прокуратура по каждому факту нарушения прав пассажиров рассматривает вопрос о привлечении авиакомпании и виновных должностных лиц к административной ответственности. Прокуроры внесли протесты на незаконные положения правил перевозки пассажиров и багажа, по рассмотрении которых перевозчики внесли в них соответствующие изменения. Поскольку авиакомпании могут вносить изменения в свои правила перевозок, межрегиональная транспортная прокуратура организовала постоянный мониторинг этих правил, чтобы не допустить их нарушения.

Кроме того, по фактам незаконного взимания денег за провоз багажа прокуратура инициировала возбуждение более 50 дел об административных правонарушениях, внесла более 20 представлений об устранении нарушений закона.

— Расскажите, пожалуйста, про ситуацию с овербукингом.

— Хочу отметить, что только в этом году в перелете отказано восьми гражданам, которые на законных основаниях приобрели билеты и совершенно обоснованно рассчитывали вовремя прибыть в пункт назначения. При этом в реальности свободных мест на борту не оказалось и несостоявшимся пассажирам пришлось выяснять отношения с авиаперевозчиком.

В связи с этим наше ведомство возбудило 15 дел по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ "Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов" в отношении виновных лиц.

Руководителям авиакомпаний по каждому такому случаю внесли представления об устранении нарушений закона. Представления были рассмотрены и удовлетворены, а виновные должностные лица понесли дисциплинарное наказание.

Также прокуратура взаимодействует с ФГУП "Защита Инфо Транс" для получения и анализа сведений о проданных авиакомпаниями билетах, чтобы оперативно реагировать на нарушения и не допустить подобные случаи.

— А что с отменой рейсов?

— Российские авиакомпании в конце 2016 года допустили отмену более 150 рейсов в аэропортах московского авиаузла, что стало причиной проверки со стороны Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Выяснилось, что зачастую авиакомпании принимали решения об отмене большинства рейсов заблаговременно, еще до поступления информации о сложных метеоусловиях. Более того, проверка показала, что в отдельных случаях реальные погодные условия позволяли авиакомпаниями осуществлять рейсы. В связи с этим прокуроры внесли перевозчикам представления об устранении нарушений закона, по рассмотрению которых приняты соответствующие меры.

Чтобы такого не повторилось, прокуратура организовала постоянный мониторинг отчетов аэропортов о количестве отмененных рейсов и причинах отмены. Это позволило выявить в августе 2017 года аналогичные нарушения и внести представление об их устранении. Благодаря прокурорским мерам реагирования с того момента авиаперевозчики не допускали заблаговременных отмен рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий.

— Допускались ли еще какие-либо нарушения прав пассажиров?

— Тут следует отметить выявленные прокуратурой случаи ограничения прав инвалидов, а также прав потребителя на перевозку на борту воздушного судна ручной клади.

Например, при изучении правил перевозки авиакомпаний "Северный ветер", RusLine выяснилось, что пассажирам не предоставили право объединения бесплатной нормы провоза багажа, а также установили ограничения по перевозке собак-проводников незрячих пассажиров в 2017 году.

Проверка Red Wings показала, что правила авиакомпании допускают перевозку инвалидов всех категорий только в сопровождении лиц, обеспечивающих уход за ними. Это противоречит федеральным авиационным правилам № 82, поскольку инвалида, лишенного слуха или зрения, или в кресле-коляске можно перевозить без сопровождающего пассажира. По протесту прокурора такие противоречащие закону положения отменили.

— Какие нарушения выявляются в аэропортах?

— Ситуация с исполнением законов в аэропортах особых нареканий не вызывает. Вместе с тем прокуратура выявляла факты несоответствия медицинских пунктов аэропортов, комнат матери и ребенка требованиям закона, ненадлежащего качества питьевой воды в санитарных комнатах, а также отсутствия средств беспрепятственного доступа инвалидов.

Например, при проверке аэропорта Брянск выяснилось, что в медпункте отсутствует водоснабжение, качество питьевой воды в аэропорту Тамбов не соответствует нормам. В аэропортах Воронеж, Домодедово, Брянск отсутствовали пандусы, тактильно-контрастные указатели, поручни для инвалидов, в ряде случаев не работали кнопки вызовов обслуживающего персонала. В связи с этим прокуроры внесли представления руководителям шести аэропортов Центрального федерального округа, а также инициировали семь дел об административных правонарушениях в отношении виновных лиц. Благодаря прокурорским мерам нарушения были устранены.

— А есть ли какие-то особенно проблемные моменты в данной сфере?

— Особую тревогу вызывают нарушения санитарного состояния пунктов общественного питания в аэропортах и организациях, которые готовят бортовое питание. Например, выявлены нарушения организации общественного питания при проверке кафе в аэропорту Воронеж, отмечается неудовлетворительное состояние производственного помещения кафе. Прокуратура внесла представление должностному и юридическому лицам, после чего были возбуждены дела по статье 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". Такие же нарушения выявлены в аэропортах Калуга и Тамбов. Их руководителям внесены представления, и возбуждены дела об административных правонарушения по статье 6.6 КоАП РФ. Все эти нарушения по итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования устранены.