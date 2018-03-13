Димитрис Веланис: в Греции считают положительной роль России в мире

Греция не откажется от курса на укрепление отношений с Россией, это стремление всего греческого народа, поскольку в Афинах считают, что Москва играет положительную роль в мире, является источником добра и справедливости, заявил специальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис. По его словам, сотрудничество двух стран не останавливалось, несмотря на очень жесткие условия кризиса. О влиянии политики на экономику, плате за санкции и экономическое противоборство, ситуации в энергетике и проектах экономического сотрудничества, российском оружии и взгляде на российские выборы Веланис рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельник.

— Господин Веланис, Россию и Грецию связывают исторически дружеские отношения. Но несколько месяцев назад в некоторых греческих газетах, в том числе в одной влиятельной, появились несколько публикаций о якобы их ухудшении. Как в правительстве Греции и вы, как советник премьер-министра, оцениваете отношения двух стран?

— Все эти публикации чепуха. СМИ переоценивают некоторые факторы и придают им большее значение, чем следует. Изменение даты проведения межправкомиссии послужило основой ошибочных выводов, и ведь некоторые журналисты даже придумали, что греческую делегацию якобы остановили в аэропорту, не дали паспорта, аннулировали визы. Это смешно. Ничего подобного не было.

Межправкомиссия отложена, поскольку обе стороны посчитали, что ее надо лучше подготовить и провести после выборов президента РФ, когда в России не будет предвыборной атмосферы и две делегации спокойно поработают над экономическими вопросами. Так что все направлено на улучшение результатов межправкомиссии. Руководители Греции и России настаивают на конкретных результатах, не на словесных объявлениях и обещаниях. Никакого ухудшения отношений, никакого даже намека на ухудшение отношений нет. Наоборот, есть стремление к их улучшению. И я уверен, оно будет в этом году в разных отраслях.

Греция не изменила свою позицию, мы поддерживаем отношения с Россией, и мы будем развивать их, работать в этом направлении в той общей геополитической атмосфере, которая складывается. Россия тоже находится в сложной ситуации, но Россия есть Россия и она всегда выходила победителем из таких ситуаций. Мы убеждены, что после выборов в России наши отношения будут еще лучше. Мы должны делать все, чтобы добиться улучшения отношений и их результатов.

Я хотел бы напомнить и опросы общественного мнения. Греческое общество особенно позитивно относится к России и президенту Владимиру Путину, ему доверяют больше, чем другим мировым лидерам. В октябре больше 57% греков сказали о позитивном отношении к России, а о президенте Путине положительное мнение почти у 70% греков.

Так что стремление сохранить хорошие отношения между нашими странами отражает позицию не только правительства Греции, но и греческого народа.

— Хотел бы спросить еще об одной газетной публикации — якобы американское посольство запретило правительству Алексиса Ципраса иметь отношения с российскими предпринимателями. Такое может быть?

— Некоторые люди и средства массовой информации выдают желаемое за действительное. Никогда такого не было. Во-первых, нынешнее греческое правительство с первого дня заявило, что его политика строится на уважении международного права и оно работает в рамках своих обязательств. Греческое правительство приглашает к сотрудничеству все страны. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас участвовал в нескольких форумах в России, в Петербурге, было столько встреч на высшем уровне и нашего правительства с российским правительством, сколько не было за последние десять лет.

Во-вторых, возможно, есть желание и попытки одной страны помешать другой стране. Мы видим, что творится в нашем регионе, мы видим противоборство, и оно доходит до ситуации времен холодной войны, появляются и горячие точки. Мы видим, что творится в Сирии, что творится на Украине. Мы, в Греции, считаем, что Россия играет во всей этой ситуации положительную роль. Не то, что она должна быть положительной. Она таковой и является с самого начала.

Так что ничего не изменится — мы будем поддерживать греко-российские отношения, как поддерживаем китайско-греческие отношения, как поддерживаем и отношения с Америкой. Есть очень показательный процесс — участие в международной выставке в Салониках. В 2016 году почетной страной была Россия, и не случайно, что она была первой почетной страной после длительного перерыва. Я хочу это подчеркнуть. В прошлом году почетной страной был Китай, а в этом году почетной страной будут Соединенные Штаты Америки.

Вот это и есть желание греческого народа сотрудничать с разными странами. Это многовекторная политика, Греция нуждается в работе со всеми этими странами, в развитии экономики и защите национальных интересов. Но с Россией у нас отношения наиболее теплые. Никто не сможет запретить Греции строить отношения с Россией.

— Несколько лет назад российские компании "Газпром", РЖД отказались участвовать в крупных инвестпроектах, в приватизации греческой газовой компании ДЕПА, порта Салоники, железных дорог Греции из-за позиции Еврокомисии, и складывалось ощущение, что экономическое сотрудничество остановилось. Но вдруг оказалось, что российский бизнес является самым крупным зарубежным стратегическим инвестором в Греции. А как вы оцениваете экономическое сотрудничество, состояние экономических отношений?

— Мы оцениваем их отрицательно. Ожидалось и ожидается больше в греко-российских экономических отношениях. Есть объективные причины, есть незнание и неуверенность российских организаций в работе в Греции, особенно в условиях кризиса. Идет энергетическая война. Всем известно противоборство проекту "Южный поток", сейчас "Северному потоку" и "Турецкому потоку". А Греция по этим вопросам всегда занимала положительную позицию. Конечно, есть геополитические интересы, энергетические интересы, и эта драка будет продолжаться. Но Греция никогда не представляла энергетику без участия России.

Нельзя политическим решением запретить энергетические решения, поскольку в конце концов все решает экономика. Пусть все продают свои энергетические ресурсы в Грецию. Наши потребности будут расти по мере выхода из кризиса, и пусть все конкурируют за лучшие цены и качество. Но запомните мои слова — в этой ситуации победителем выйдет Россия, потому что у нее много факторов для победы. У нее и ресурсы большие, и расположена она близко, и организационные возможности больше, чем у других стран.

Не надо вмешивать политику в вопросы экономики. И нашу позицию в этом поддерживают и другие страны — Италия, Албания, бывшая югославская республика Македония, Сербия. И Болгария приходит к мнению, что в вопросах энергетики надо руководствоваться логикой. Конечно, ситуация на Украине помешала нормальному развитию энергетических коридоров. История еще даст свою оценку. Но я лично считаю, что все это против интересов Европы, Греции и против интересов самой Украины. Когда-то эти вопросы будут решены и энергетический мир восстановится на всем европейском континенте.

И добро пожаловать дорогому американскому сжиженному газу — пусть богатые страны покупают его. Пусть и Греция станет такой богатой страной, что будет закупать больше американского газа.

— За последний год Греция значительно повысила потребление газа из России. Был спад, а сейчас мы возвращаемся к докризисному уровню поставок.

— Да, вы правильно это заметили. По всей Европе Россия увеличила поставки газа почти на 10%, и эта тенденция продолжается. Греция преодолевает кризис, начинает потреблять больше газа, и в прошлом году Россия поставила 2,9 миллиарда кубометров после недавнего спада до 2 миллиардов.

Мы потеряли много в экспорте в Россию из-за эмбарго на поставки продуктов питания, особенно овощей и фруктов. Мы надеемся, что скоро ситуация исправится. Но это не только греческий вопрос, это вопрос отношений России с другими странами. Именно они, если говорить правду, взяли инициативу ввести санкции, и мы получили контрсанкции со стороны России. Это должно быть всем ясно. Мы надеемся, что Запад поймет, что он теряет. Все открыто говорят об этом, но эта политика продолжается и мы продолжаем платить за это необоснованное экономическое противоборство.

Греческий экспорт в Россию в прошлом году составил около 200 миллионов евро. По нашей оценке, греческий экспорт в Россию мог бы достичь миллиарда евро, учитывая качество греческой продукции и желание российского народа покупать традиционную греческую продукцию. Она давно уже была на кухне в домах, и в ресторанном бизнесе, и на рынках. Мы должны восстановить этот уровень. А если мы восстановим поставки российского сырья и продукции, то торговый оборот между Россией и Грецией должен быть не три или четыре миллиарда долларов, а многократно больше. Мы будем к этому стремиться.

— Размер потерь Греции от санкций известен?

— Если экспорт Греции мог достичь миллиарда, а сегодня на уровне 200 миллионов, то Греция теряет порядка 800 миллионов. Была тенденция роста экспорта, но она потеряна (в 2013 году греческий экспорт достиг 600 миллионов долларов — ред.). Сейчас мы стараемся увеличить оборот.

— В январе 2015 года Греция заблокировала расширение санкций ЕС против России. Тогда это было важное решение. Сейчас ЕС из-за процедурных вопросов не смог принять формального решения о продлении санкций против граждан и юридических лиц РФ. При этом Греция не раз заявляла, что не поддерживает антироссийские санкции. И председательствующая в ЕС Болгария против санкций, и на Кипре парламент проголосовал за их прекращение. На ваш взгляд, как долго будет продолжаться санкционное противостояние между РФ и Евросоюзом? Не пора ли его остановить?

— Мое убеждение, и его разделяют большинство и политиков, и греческого народа, что санкции ничему не служат. Санкции — это политическое необоснованное противоборство. Греция не может повлиять на решение таких больших организаций, как Европейский союз или НАТО, куда она входит, но Греция может заявлять свою позицию и всегда ее заявляет.

Я считаю, что Греция будет постоянно выступать против расширения этих санкций. Греция должна работать над улучшением отношений между Евросоюзом и Россией.

— В санкционном списке есть несколько имен, которые, на мой взгляд, просто не должны там находиться. Я имею в виду известного эллиниста, бывшего посла России на Кипре Георгия Мурадова, бывшего посла России в Греции Валентину Матвиенко. Это журналисты, которых наказывают лишь за выражение их взглядов. Мурадов много сделал, чтобы смягчить последствия кризиса для Греции, он был среди организаторов кампании "Поддержи Грецию". Греция не считает возможным поставить вопрос об исключении этих людей из санкционного списка?

— Очень обидная ситуация. Я всех их знаю и со всеми работал. Это гордость наших отношений. Любой грек знает, сколько Валентина Матвиенко сделала и как она улучшила атмосферу между нашими странами. Она не случайно награждена в Греции, у нее тысячи друзей в Греции, и все ей благодарны. Мурадов — давний друг Греции, он много сделал для сотрудничества в разных секторах. А как он помог греческим жителям России и на юге, и в Крыму.

Не знаю, как эти бессмысленные санкции повлияли на них, но они могут быть и комплиментом для таких людей, которые поддерживают наши отношения.

Пользуясь возможностью интервью, я хотел бы через ваше агентство передать большое приветствие этим людям и сказать, что греческий народ всегда будет их поддерживать. Я надеюсь, что скоро мы возобновим более активные отношения.

— Где между нашими странами лучше всего развиваются отношения?

— Это прежде всего туризм. Греция придает ему очень большое внимание. Россияне знают Грецию со школьного возраста. Я был свидетелем, как приехавшая ночью из Сибири группа пошла посмотреть Эгейское море, сказав, что это была их мечта.

У наших народов традиционные связи, на этом основан и рост туризма из России. Никакие санкции, никакое противоборство, никакая пропаганда не запретят российским людям любить и посещать Грецию. И наоборот — никто не запретит интерес греческого народа к России, растет и поток греческих туристов в Россию, желающих посетить исторические места. Растет, кстати, и религиозный туризм. У нас намечено открытие новых круизных линий, которые соединят исторические города севера Греции с югом России. Эти вопросы обсуждались на последней сессии межправительственной комиссии в Сочи. Большие российские инвестиции сделаны в области туризма на Крите и в Халкидики.

© РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Туроператоры в Греции летом прогнозируют дефицит гостиниц для россиян В прошлом года в Греции побывали около миллиона российских туристов. Наша цель — чтобы их было три миллиона, и это достижимо. В этом году проводится Год туризма между Грецией и Россией. Его поддерживают в регионах России, сейчас будет туристская выставка. Активно работает Минтуризма Греции, Греческая организация туризма ЭОТ — аналог Ростуризма, и мы думаем, что все это даст результат.

Нельзя забывать образование и культуру. У нас есть сотрудничество между театрами и музеями, с телеканалами. Недавно на греческом телевидении выходила серия документальных фильмов "Афины звонят Москве", на российском телевидении шли программы с участием греков. Мы сотрудничаем в сфере образования — преподавание русского языка в Греции и греческого в России.

— Какие секторы российской экономики сегодня наиболее привлекательны для Греции? Куда могли бы греческие инвесторы вкладывать деньги?

— Прежде всего в совместные предприятия для переработки продукции. Греция славится чистой, качественной сельскохозяйственной продукцией. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев на встречах, в которых я участвовал, говорили — создавайте совместные предприятия, работайте в сфере импортозамещения. Я думаю, мы могли бы найти формулу использования греческой продукции и ее переработки. Это имеет большую перспективу. Это и аграрная продукция, и животноводческая, и аквакультура.

Конечно, встает вопрос вмешательства европейских структур и санкций. Но при хорошей организации работы там, где работают совместные предприятия, мы могли бы снимать санкции.

— Но санкции не мешают, например, развитию виноградарства и аквакультуры на юге России.

— Это так, в интересах греческой экономики и производителя можно было бы создавать совместные предприятия и перерабатывать нашу продукцию в России. Все-таки в Греции другой климат, другое солнце, другая производительность, которой мы никогда не достигнем на юге России. Эта продукция могла бы перерабатываться на СП на территории России, и это было бы в интересах экономик двух стран. Этими вопросами занимаются рабочие группы министерств сельского хозяйства и экономики.

Сейчас готовится межправкомиссия (Смешанная комиссия комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству — ред.), мы надеемся провести ее во втором квартале этого года. Сейчас продолжают работу рабочие группы межправкомиссии по тем секторам экономики, которые я назвал, по туризму, а также по межрегиональному сотрудничеству. Мы готовим съезд регионов России и Греции, участие регионов в Петербургском международном экономическом форуме, чтобы они могли сами между собой открывать некоторые окна экономического сотрудничества.

Есть опыт, есть желание больше работать во всех секторах экономики. Вообще, я хотел бы отметить очень активную работу Смешанной комиссии под руководством заместителя министра иностранных дел Греции Йоргоса Катрунгалоса и министра транспорта России Максима Соколова.

— Как греческий бизнес оценивает инвестиционный климат в России? Препятствия для работы есть?

— Греческих инвестиций в России, конечно, мало. Сказывается и кризис, и то, что банковский сектор с трудом поддерживают бизнес даже на месте, и расширяться ему еще труднее. Но те греческие бизнесмены, которые работают в России, нашли очень хорошую почву для развития. Работает немного греческих предприятий, но они успешны.

Россия намного улучшила инвестиционный климат. Россия очень упростила инвестиционные требования. Россия уменьшила бюрократию. Россия более четко представляет себе стратегические направления развития. В России есть много организаций и аналитических институтов, которые показывают нужные направления развития экономики. Так что мы будем следовать новому экономическому опыту и развитию России для того, чтобы греческий бизнес тоже участвовал.

Сейчас идет речь о проектах в судостроении и ремонте судов, сотрудничестве между верфями. Мы готовы поддержать конкретные проекты. Греция может ремонтировать часть российского флота на своих верфях, база для этого есть, и мы можем составить конкуренцию другим странам. Многие греческие верфи сегодня недогружены работой и испытывают очень большие проблемы. И здесь тоже, на мой взгляд, было бы интересно создание совместных предприятий — и в судостроении, и по ремонту судов.

— Россия предоставляет огромные льготы для развития сельского хозяйства, например виноградарства. Есть проекты в агропромышленном комплексе?

— Да, есть проекты по выращиванию некоторых культур в России. Министерства сельского хозяйства обсуждают и применение опыта, и технологий. Есть сотрудничество в поставках экологически чистых добавок в корма, уже создаются компании.

— Для греков есть какие-то предпочтения в выборе регионов для сотрудничества? © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк "Газпром" и греческие власти обсудили на ПМЭФ поставки газа в Евросоюз

— Греки давно работали в Сибири, в том числе и я там работал. В регионах иногда открываются такие возможности, которые не видны в центре. С регионами иногда намного проще работать. Мы хотим, чтобы сотрудничество шло со всеми — с Дальнего Востока России до запада, с юга до севера. И это мы попробуем организовать за круглыми столами, которые проведем на ПМЭФ.

Мы сейчас готовимся к участию в Петербургском международном экономическом форуме, и там будут два круглых стола — один для среднего и малого бизнеса, другой для крупного бизнеса. Будут представлены разные регионы и конкретные сектора экономики. Я хотел бы поблагодарить Росконгресс, который всегда с вниманием относился к сотрудничеству с Грецией. Подписан контракт с HellExpo.

— Большая делегация едет из Греции на ПМЭФ?

— Будут и бизнесмены, и представители профессиональных объединений и союзов, и политики. Будут министры. Состав определится позднее.

— Как сейчас идет обсуждение прокладки газопровода для поставок российского газа через территорию Греции?

— Мы знаем, что продолжается работа по "Турецкому потоку". У нас ситуация остается прежней. Желание проложить газопровод есть, противостояние также есть. Имеется обоснование этих проектов, созданы рабочие группы.

Процесс идет медленнее, но никогда не прекращались переговоры между министерствами, Газпромом и ДЕПА. Все остается в силе, хотя и притормозилось. Многое зависело и от ситуации в экономике Греции — страна была в очень жестких условиях, занималась конкретными вопросами преодоления кризиса и не уделяла много внимания другим направлениям развития экономики. Пока все решалось с кредиторами, условиями кредитов. Это привело к замедлению переговоров. Но ни один из проектов с Россией не отброшен в сторону. Все они живые.

— Греция на данный момент является единственной страной НАТО, закупившей российские системы ПВО С-300. Афины заинтересованы в приобретении новых российских комплексов С-400, другого вооружения? © AP Photo / Daniel Ochoa de Olza Греция и Кипр ведут переговоры с Россией о новых поставках вооружений

— От поставок огурцов и помидоров к поставкам С-300 — серьезный переход (смеется). А если серьезно — российское оружие в греческой армии есть, оно обслуживается. Подписываются контракты для поддержки уровня вооружения. Что касается нового вооружения, это находится не в моей компетенции. Военное сотрудничество — это отдельный сектор. Но Греция всегда будет учитывать в первую очередь свои национальные интересы. Вообще же, я сторонник мира и того, чтобы перековать мечи на орала.

— Господин Веланис, спасибо за интервью.

— Я хотел бы сказать еще несколько слов о предстоящих выборах президента России. Мы заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала справедливый, по моему мнению, курс развития. В России есть патриотическое мышление, но оно включает очень уважительное отношение к другим странам, и к Греции особенно. Продолжение курса России, который был до сих пор при президенте Путине, послужит и развитию наших отношений.

Я хотел бы поприветствовать российский народ и пожелать, чтобы результаты выборов сделали Россию сильнее, усилили ее позиции на международной сцене. Я считаю, что Россия сегодня не источник зла, как говорят некоторые на Западе, она источник добра и справедливости.