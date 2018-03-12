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Интервью

Игорь Дрей: Севморзавод после возвращения Крыма увеличил выручку в 10 раз

13:0012.03.2018
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© Фото : Филиал "Севастопольский морской завод" АО "ЦС "Звездочка"Директор судоремонтного предприятия Севастопольский морской завод Игорь ДрейДиректор судоремонтного предприятия Севастопольский морской завод Игорь Дрей
© Фото : Филиал "Севастопольский морской завод" АО "ЦС "Звездочка"

Возвращение Крыма в состав России предприятия ОПК полуострова, в частности, судостроительные и судоремонтные, которые в украинские времена фактически умирали из-за отсутствия оборонных заказов, восприняли с воодушевлением и надеждой на скорое возвращение их в строй. И действительно, за последние несколько лет жизнь крымской корабельной оборонки преобразилась: стали поступать заказы на новые корабли и ремонт и сервисное обслуживание уже находящихся в боевом составе Черноморского флота.

Чем живет сегодня крымская корабелка, какие проблемы и задачи стоят перед ней, в интервью РИА Новости рассказал Игорь Дрей, директор старейшего в Крыму судоремонтного предприятия "Севастопольский морской завод", которое в этом году отметит свое 235-летие.

—  Игорь Владимирович, 31 января этого года утверждено решение правительства РФ о передаче ГУП "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" из собственности Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России. С какой целью это было сделано?

— Как известно, Севморзавод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем государственных контрактов по ремонту кораблей и судов Военно-морского флота. Поэтому имущественная принадлежность верфи городу изначально создавала целый ряд нетипичных для предприятий оборонно-промышленного комплекса России проблем. И не только в том, что касается исполнения государственного оборонного заказа. Существующий правовой статус завода мешал ему нормально развиваться, в том числе получать необходимое для реконструкции и технического перевооружения финансирование. Мы ожидаем, что решение правительства России резко ускорит интеграцию Севморзавода в российский оборонно-промышленный комплекс, обеспечит полноценную загрузку его производственных мощностей, поможет скорейшему возрождению верфи.

— Что же будет создано на базе Севморзавода вместо государственного унитарного предприятия?

Севморзавод. Архивное фото
© РИА Новости
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В ГД оценили перспективы передачи Севморзавода в федеральную собственность

— Этот вопрос сейчас решается на правительственном уровне. Но какое бы решение ни было принято в итоге, основные задачи предприятия останутся прежними: судоремонт, сервисное и техническое обслуживание, перевооружение и модернизация кораблей и судов, судостроение, строительство тяжелых плавкранов, изготовление металлоконструкций. Этим и занимается филиал ОАО "Центр судоремонта "Звездочка", арендующий в настоящее время основные производственные мощности ГУП "Севморзавод".

© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкДиректор "Севморзавода" Игорь Дрей
© РИА Новости / Василий Батанов
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Директор "Севморзавода" Игорь Дрей

—  Каковы итоги производственной деятельности возглавляемого вами филиала за истекший период?

— Назову лишь несколько цифр. Выручка предприятия в 2015 году составила более 49 миллионов рублей, в 2016 — 335 миллионов, в 2017 — почти 500 миллионов. План на текущий год — более 800 миллионов рублей. Если в 2015 году на верфи трудились 180 человек, то в 2016 — уже 462, в 2017 — 574. В текущем году мы продолжаем набор кадров и планируем создать еще до ста рабочих мест. Конечно, эти цифры говорят о многом, но нам по-прежнему довольно трудно. Некоторые специалисты говорят, что проще было бы остановить производство, снести старые корпуса и на их месте возвести новые. К сожалению, мы лишены такой возможности, модернизацию и реконструкцию существующих мощностей мы вынуждены вести параллельно с производственной деятельностью.

—  Когда же начнутся реконструкция и техническое перевооружение завода?

— Техническое перевооружение уже идет. На завод завозится новое оборудование, в основном отечественного производства. Что-то сразу попадает на производственные площадки, что-то пока складируется в ожидании установки.

Согласитесь, что поставить новейшие станки под протекающую крышу было бы не совсем мудро, мягко говоря. Поэтому сейчас ведем масштабный ремонт кровель и цехов, где это необходимо. А вскоре приступим и к пуско-наладочным работам.

Что касается реконструкции, то она начнется после завершения экспертной оценки необходимых для этого проектов и документов. Напомню, что на цели модернизации Севморзавода до 2019 года планируется выделение более семи миллиардов рублей из различных источников.

— Как идет восстановление компетенций завода в области плавкраностроения, которым некогда славился Севастопольский морской завод?

Севморзавод. Архивное фото
© Фото : официальный сайт строительства Крымского моста
На Севморзаводе заложили первый за десятки лет тяжелый плавкран

— В прошлом году мы заложили плавкран "Севастополь" грузоподъемностью 400 тонн. После небольшого перерыва, обусловленного цикличностью производства и необходимостью масштабных закупок материалов, работы по его строительству возобновляются. Понтон данного плавкрана должен быть спущен на воду к концу года. Мы также рассчитываем, что в текущем году будет заложен еще один плавкран грузоподъемностью 700 тонн. С учетом программы судоремонта это будет очередным пиком загрузки для завода.

— Будет ли в этой связи увеличиваться численность трудового коллектива, хватит ли в Севастополе подготовленных кадров?

— Мы давно прогнозировали, что с ростом загрузки пропорционально будет увеличиваться и количество вакансий на заводе. Сегодня нам требуются не просто подготовленные специалисты, но высококвалифицированные специалисты, лучше с опытом работы в плавкраностроении. Но поскольку плавкраны у нас не строились очень давно, таких работников очень мало. Будем растить молодежь. Для этого мы плотно сотрудничаем с Севастопольским государственным университетом, филиалом МГУ в Севастополе, Севастопольским судостроительным колледжем. Количество студентов и учащихся, которые уже на регулярной основе проходят у нас практику, растет кратно. Молодые парни и девушки тоже вливаются в наш коллектив.

— Не так давно Севморзавод выполнил часть работ по ремонту большого десантного корабля "Ямал" Черноморского флота, фактически вернув боевую единицу в состав флота. Расскажите об этой операции.

© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Ямал"
© РИА Новости / Василий Батанов
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Большой десантный корабль "Ямал"

— БДК "Ямал" в конце прошлого года получил повреждения в ходе столкновения с иностранным сухогрузом в Эгейском море. В этой ситуации наши заводчане отмобилизовались буквально за несколько дней и оперативно поставили корабль в сухой док. Вы понимаете, что любой ремонт для боевой единицы флота сопряжен с длительной подготовительной работой. Но в данном случае на нее практически не было времени. И пусть полученные "Ямалом" повреждения были не слишком значительны, потрудиться пришлось напряженно.

Погрузка морского десанта на десантный корабль Ямал в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Источник сообщил, когда корабль Черноморского флота "Ямал" вернется в строй
Меньше чем за два месяца была отремонтирована подводная часть корпуса корабля. Но результат того стоил — в достаточно сжатые сроки "Ямал" был поставлен на плав, как говорят корабелы, и покинул завод для завершения ремонта. Надеемся, что очень скоро он вернется в боевой состав Черноморского флота. Эта ситуация отчетливо продемонстрировала, какое значение имеет труд наших заводчан для поддержания боевой готовности Черноморского флота. Наше участие в этом процессе, в том числе и в том, что касается сервисного обслуживания и ремонта новейших надводных кораблей и подводных лодок ЧФ, — одна из важнейших задач, стоящих перед севастопольскими корабелами.

— Сейчас в городе-герое активно обсуждается инициатива, названная "Сердце Севастополя". Расскажите подробнее, что это за идея?

— Место, где находится южная производственная площадка Севморзавода, историческое. Производственная деятельность здесь ведется практически со времен основания Севастополя. Рядом также исторические Лазаревские казармы, где находится севастопольский филиал МГУ, на другом берегу корабельной бухты — госпиталь Черноморского флота. То есть это действительно сердце Севастополя, поэтому группа специалистов, представляющих различные области деятельности — архитекторы, ученые, промышленники, и решила попытаться связать все эти территории в единый градостроительный узел. Перед нами стоит нелегкая задача синхронизировать реконструкцию и застройку данных территорий с расширением их производственного, научного, образовательного потенциала в рамках единого проекта. При взаимовыгодном сотрудничестве и к пользе всех севастопольцев.

 

 

 

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Интервью
Комментарии
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Популярные комментарииВсе комментарии
Dmitriy
"Согласитесь, что поставить новейшие станки под протекающую крышу было бы не совсем мудро, мягко говоря."

Это всё, что нужно знать о ситуации в Крыму за время украинской оккупации.
13:51
12.03.2018
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