"Железная леди" Токио: сейчас я все решаю сама, раньше приходилось ждать

Первая в истории женщина-губернатор Токио, а также первая женщина-министр обороны, "железная леди" и "последний самурай" японской политики, одна из трех наиболее реальных претендентов на пост премьер-министра, самая известная сейчас в Японии женщина Юрико Коикэ в эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости Ксении Наке поведала свои секреты того, как быть одной из самых элегантных и хорошо одевающихся женщин страны и при этом волевым и жестким политиком, как побеждать мужчин на их территории, рассказала о том, что должна оставить после себя в Токио Олимпиада 2020 года, какие проблемы стоят перед крупными городами, о том, что нужно сделать, чтобы команда России смогла принять участие в токийской Олимпиаде, а также ответила на вопрос о планах занять в будущем премьерский пост.

— Позвольте поздравить вас с лучшими в истории достижениями японской команды на Олимпиаде в Пхенчхане и особенно с золотой медалью фигуриста Юдзуру Ханю.

— А Загитова! Такая милая, и так прекрасно выступала! Медведева тоже. Обе — лучшие. Великолепно!

— Большое спасибо. Мой вопрос будет связан с Олимпиадой. Только что закончилась Олимпиада в Пхенчхане, далеко не все российские спортсмены смогли принять участие в соревнованиях. Многие "чистые" спортсмены были отстранены. По поводу Олимпиады в Токио пока решения нет, но если российские спортсмены не смогут принять в ней участия, то как это скажется на Играх в целом? Что означает для токийской Олимпиады участие российской команды? © AFP 2018 / JIJI PRESS Половина россиян надеется увидеть на летних ОИ-2020 полноправную сборную РФ

— Очень жаль, что Россия как страна не смогла участвовать в этой Олимпиаде (в Пхенчхане — ред.). В качестве причины называется проблема допинга, поэтому я считаю, что самым эффективным будет к соревнованиям в Токио в 2020 году как следует наладить на государственном уровне антидопинговый контроль. Российские спортсмены очень сильны во многих видах (спорта — ред.), много выдающихся спортсменов. Поэтому, наверное, необходимо принять твердые меры против допинга, который стал главной причиной того, что Россия как страна не смогла принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

— До Олимпиады в Токио осталось всего два года. Каким должен стать город за это время, как он изменится к Олимпиаде? Что делается сейчас для того, чтобы после Олимпиады эти соревнования остались в памяти? Что будет в этой Олимпиаде такого, чего не было в Олимпийских играх до сих пор?

— Больше всего сил я отдаю подготовке к Паралимпийским играм 2020 года. Паралимпийские игры — это соревнования людей с различными ограничениями. Эти ограничения самые разные (не только возможности передвижения — ред.). Но я хотела бы полностью и досконально завершить создание безбарьерной среды, чтобы наследием Паралимпийских игр 2020 года стало устранение разницы уровней между тротуаром и проезжей частью, ступенек при входе в здание и внутри него. Затем я хотела бы провести в этом направлении универсальный дизайн города. Например, такая вещь, как туалеты. Я хочу, чтобы гостиницы стали делать номера с туалетами для колясочников. В этом мы будем кооперироваться с государством и с гостиничным бизнесом. Чтобы в общественных туалетах появлялось как можно больше кабинок, куда можно въехать на кресле-коляске. Я стремлюсь к тому, чтобы Паралимпийские игры 2020 года оставили после себя в наследство более удобный для жизни город, удобный для любого человека.

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi Пешеходы проходят мимо символики Олимпийских игр в Токио © AFP 2018 / Kazuhiro Nogi Пешеходы проходят мимо символики Олимпийских игр в Токио

— Каким образом планируется использовать олимпийские объекты после Олимпиады?

— Сейчас несколько новых олимпийских объектов находятся на стадии строительства. Один из способов их дальнейшего использования заключается в привлечении частного капитала на условиях концессии. Тогда это будет не под управлением администрации (города — ред.), а в новой форме. Думаю, мы сможем создать такую формулу для представителей частного бизнеса, чтобы они смогли привлечь свои знания и использовать эти объекты наилучшим образом.

— Москва и Токио — это крупнейшие города. Сейчас в России и в Москве разрабатываются городские проекты с использованием японских ноу-хау. Это и создание городской среды, мусоропереработка, транспорт и так далее. Какими вы видите отношения между двумя столицами? В каких сферах может развиваться сотрудничество, не только строительство, транспорт и все вышеперечисленное, но и гуманитарные и культурные обмены и другое? Какие сейчас проблемы наиболее остро стоят перед крупными городами мира? © AP Photo / Jared Wickerham В Японии начнутся испытания беспилотных авто для доставки корреспонденции

— Есть несколько проблем, общие для крупных городов. Например, снабжение горожан чистой водой. Затем переработка и уничтожение мусора и отходов. Это проблема не маленьких городов, а именно мегаполисов, так как в них объемы мусора велики. Это общие проблемы. Затем воздух. В Токио раньше очень остро стояла проблема загрязнения воздуха. Сейчас уровень загрязнения атмосферы в Токио можно сказать практически равен нулю. Мы стремимся к нулевому уровню выброса выхлопных газов. Чтобы достичь этого, Токио продвигает распространение электромобилей и автомобилей, работающих на водородном и других видах топлива. Мы считаем, что за счет сдерживания причин загрязнения атмосферы можно сделать воздух еще чище. У каждого города свой опыт, и каждый город находит свое решение, и было бы хорошо, если бы мы могли поделиться друг с другом этими решениями. Сейчас есть организация городов С40, которая занимается решением вопросов изменения климата. Мэр Парижа сейчас ее возглавляет. Москва тоже входит в состав этой организации. Все мегаполисы могут поделиться своими решениями и решать проблемы вместе. Этот же принцип работает и в отношении изменения климата.

— Вы стали первой женщиной-губернатором Токио. Какой вы видите роль женщины в мире, в Японии, какова может быть роль женщин в политике? По моему мнению, вы одна из немногих в японской политике, кто обладает твердыми принципами, кто честен и отчаянно храбр. Я бы назвала вас "последним самураем" в японской политике.

— Последний самурай (смеется)!

— Вы сражаетесь на мужской территории и при этом используете мужское оружие, не прибегая к силе женской слабости. И побеждаете. У меня есть ощущение, что именно этого стиля — соревнования на равных с мужчинами — японское общество пока не может в вас принять. Вот с этой точки зрения какой вы видите роль женщины в будущем? © AFP 2018 / TORU YAMANAKA Япония выбрала символы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года

— Японские женщины отличились на Олимпиаде в Пхенчхане, по-моему, именно они принесли больше всего медалей. В мэрии Токио сорок процентов сотрудников — женщины. Еще чуть-чуть и доля женщин на руководящих постах составит двадцать процентов. Я считаю, что в этом отношении мэрия Токио занимает лидирующую позицию среди японских организаций по той роли, которую играют способности и реальные достижения сотрудников-женщин. Я, как губернатор, очень доверяю своим сотрудникам-женщинам. Ну и мужчинам, конечно, тоже (смотрит в сторону двух сопровождавших ее секретарей-мужчин и смеется). Их (женщин — ред.) работа полностью отвечает моим чаяниям. Если бы на японских предприятиях и в мире политики женщины играли более активную роль, Япония смогла бы больше измениться. Но пока на тех местах, где принимаются решения, сейчас больше мужчин. Я думаю, что за счет этого потенциал женщин используется не полностью. Именно поэтому в Токио, так как это лежит в сфере моей ответственности, я хочу создать среду, в которой сотрудницы мэрии и жительницы Токио могли бы больше себя применить.

— Есть ли в вашем собственном опыте — опыте женщины в политике — что-то, что дается сложнее, чем мужчинам, именно потому что вы женщина? Вы говорили раньше, что для карьерного роста женщины в какой-то момент возникает стеклянный потолок — он невидим, но почти непробиваем и не дает расти выше. В каких обстоятельствах вы его чувствуете?

— Сейчас я этого почти не чувствую. Я же губернатор. Я сама все решаю.

© AFP 2018 / Toru Yamanaka Юрико Коикэ в своем кабинете в первый день работы на посту губернатора Токио © AFP 2018 / Toru Yamanaka Юрико Коикэ в своем кабинете в первый день работы на посту губернатора Токио

— А раньше?

— Если говорить о том, что было раньше, то в мире политики выбирает избиратель, но какой кому дать пост — решает премьер-министр или другие люди. Тогда приходится ждать, предложат тебе (или нет — ред.), пассивно ждать. Но сейчас я могу активно решать сама и, как я уже сказала, я хочу дать возможность проявиться силам женщин. На основе этой политики я провожу назначения на должности. Одно дело, когда тебя нанимают, и совсем другое, когда ты сам организовал свое предприятие. Такая же разница, верно?

— В Японии пользуется популярностью ваша манера одеваться, существует даже выражение Koike fashion — стиль от Коикэ.

- Да? Стиль?

— Как вы выбираете одежду? Есть ли у вас время для этого? На что вы ориентируетесь при выборе одежды?

— Обычно ту одежду, которая мне нравится, я ношу очень долго. Я и сейчас ношу одежду, которую купила 20 лет назад. Что-то подправляя в ней, ремонтируя, но тем не менее я ее ношу. Я очень бережно отношусь к вещам, поэтому у меня их стало много. А еще я не следую за модой. Я покупаю только то, что мне нравится.

— Есть ли у вас хобби? Есть ли у вас вообще свободное время и как вы его используете? Как вы распределяете свое время, когда у вас такой напряженный график? © РИА Новости / Дмитрий Астахов В Большом театре состоится открытие перекрестного года Японии и России

— Я сама решаю. Если день предстоит занятой, то я сдвигаю график. Но это тоже я могу решать по своему желанию, поэтому никакой проблемы в этом нет. Хобби? Сейчас в рамках курса на реформы труда я все время говорю нашим сотрудникам, чтобы они прекратили оставаться после работы, избавились от переработок. Но я сама… очень люблю работать.

— Это и есть ваше хобби?

— Да, такое хобби.

— То есть у вас нет свободного времени, получается?

— Скорее, я не стремлюсь к тому, чтобы оно было (смеется).

— В этом году в России проходит чемпионат мира по футболу. Планируете ли вы его посетить? И позвольте еще раз уточнить вопрос, какие сферы сотрудничества между Москвой и Токио вы считаете наиболее перспективными?

— К сожалению, в этом году есть несколько крупных событий в стране и у меня очень мало в планах заграничных командировок. Я желаю вам, чтобы чемпионат мира обязательно прошел успешно. Что касается Токио и Москвы, то наши города — побратимы. В 2016 году отмечалось 25-летие этих отношений. Как я уже сказала ранее, у больших городов есть общие проблемы, и хотелось бы сотрудничать при их решении.

— Собираетесь ли вы посетить Москву?

— К сожалению, в ближайших планах у меня этого нет. Но я искренне желаю успеха чемпионату мира по футболу.

— Возможно, этот вопрос в какой-то степени личный, прошу вас меня за это извинить. На выборах губернатора Токио, когда вы выдвинули свою кандидатуру, против вас выступили соратники по вашей партии и потребовали от вас отозвать кандидатуру, так как ЛДП, в которой вы тогда состояли, предлагала другого кандидата. Вы настояли на своем и победили. Много смелости нужно, чтобы пойти против своих оппонентов, но еще больше смелости нужно, чтобы пойти против своих единомышленников, своей команды. В чем заключается источник вашей смелости? © РИА Новости / Ксения Нака Сплелись березка с сакурой: перекрестный год России и Японии

— Это потому, что есть цель. Цель — сделать Токио еще более прекрасным городом. (На выборах — ред.) я спросила мнение токийцев (хотят ли они этого — ред.). И токийцы ответили. Это не имеет отношения к смелости (смеется).

— Последний вопрос. Премьер-министром…

— …становиться планов у меня нет (смеется).