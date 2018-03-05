РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Геннадий Гатилов: США и Британия расписались в поддержке терроризма в Сирии

17:1005.03.2018
(обновлено: 17:14 05.03.2018)
06197
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Геннадий ГатиловЗаместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Совет ООН по правам человека 5 марта принял резолюцию по ситуации в сирийской Восточной Гуте. При этом российские поправки, основанные на решениях Совета Безопасности ООН и предполагающие, в частности, осуждение всех терактов в Сирии, авторами документа и их союзниками были отвергнуты. Постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Елизавете Исаковой о том, что Россия думает о принятой резолюции, и о мотивах ее авторов.

— Как российская сторона оценивает принятие в Совете по правам человека ООН резолюции по ситуации в сирийской Восточной Гуте?

— Как известно, наши британские коллеги созвали в пятницу срочные дебаты и вбросили на рассмотрение СПЧ конфронтационный и политизированный текст. Мы четко видели, что тревожной целью этой затеи было развернуть критику в отношении Дамаска по схожему сценарию с тем, что происходило вокруг Алеппо в 2016 году.

— А что можно сказать о государствах, которые осуждают террористов в резолюциях СБ ООН, но одновременно отказываются поддержать поправки, которые основаны на этих решениях Совета Безопасности?

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия. Архив
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Кисляк призвал США к ответственности за невыполнение резолюции ООН по Сирии

— Мы внесли к представленному документу поправки, направленные на то, чтобы раскрыть истинные намерения тех, кто поддерживает политизированные инициативы СПЧ, которые, по сути, направлены на поддержку антиправительственных вооруженных формирований. 

Те поправки, которые мы внесли, должны были быть поддержаны всеми государствами, которые не хотят эскалации конфликта и которые искренне намерены добиваться решения сирийского конфликта и ликвидации террористической угрозы. Но можно сделать вывод о том, что инициаторы этой резолюции не заинтересованы в урегулировании кризиса вокруг Восточной Гуты и фактически продолжают поддерживать боевиков, закрывая глаза на их преступления.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий

Симптоматично, что голосования по нашим поправкам потребовала Великобритания, которую поддержали США. Тем самым они фактически расписались в поддержке террористов в Сирии, в том числе в Восточной Гуте.

Мы внимательно отфиксировали итоги голосования и делаем вывод о том, что оно стало ярким примером применения двойных стандартов. По политическим соображениям некоторые государства отказались осудить террористов и теракты против мирного населения. С такой позицией мы не можем согласиться.

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена