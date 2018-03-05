Геннадий Гатилов: США и Британия расписались в поддержке терроризма в Сирии

Совет ООН по правам человека 5 марта принял резолюцию по ситуации в сирийской Восточной Гуте. При этом российские поправки, основанные на решениях Совета Безопасности ООН и предполагающие, в частности, осуждение всех терактов в Сирии, авторами документа и их союзниками были отвергнуты. Постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Елизавете Исаковой о том, что Россия думает о принятой резолюции, и о мотивах ее авторов.

— Как российская сторона оценивает принятие в Совете по правам человека ООН резолюции по ситуации в сирийской Восточной Гуте?

— Как известно, наши британские коллеги созвали в пятницу срочные дебаты и вбросили на рассмотрение СПЧ конфронтационный и политизированный текст. Мы четко видели, что тревожной целью этой затеи было развернуть критику в отношении Дамаска по схожему сценарию с тем, что происходило вокруг Алеппо в 2016 году.

— А что можно сказать о государствах, которые осуждают террористов в резолюциях СБ ООН, но одновременно отказываются поддержать поправки, которые основаны на этих решениях Совета Безопасности?

— Мы внесли к представленному документу поправки, направленные на то, чтобы раскрыть истинные намерения тех, кто поддерживает политизированные инициативы СПЧ, которые, по сути, направлены на поддержку антиправительственных вооруженных формирований.

Те поправки, которые мы внесли, должны были быть поддержаны всеми государствами, которые не хотят эскалации конфликта и которые искренне намерены добиваться решения сирийского конфликта и ликвидации террористической угрозы. Но можно сделать вывод о том, что инициаторы этой резолюции не заинтересованы в урегулировании кризиса вокруг Восточной Гуты и фактически продолжают поддерживать боевиков, закрывая глаза на их преступления.

Симптоматично, что голосования по нашим поправкам потребовала Великобритания, которую поддержали США. Тем самым они фактически расписались в поддержке террористов в Сирии, в том числе в Восточной Гуте.

Мы внимательно отфиксировали итоги голосования и делаем вывод о том, что оно стало ярким примером применения двойных стандартов. По политическим соображениям некоторые государства отказались осудить террористов и теракты против мирного населения. С такой позицией мы не можем согласиться.