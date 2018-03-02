Владимир Черников: безопасность на выборах и ЧМ-2018 будет обеспечена

Текущий 2018 год станет для России в целом и для ее столицы в частности насыщенным масштабными событиями — в середине марта состоятся выборы президента РФ, а затем, через несколько месяцев, Москва примет чемпионат мира по футболу. Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников в интервью РИА Новости рассказал о том, как столица готовится к таким крупным мероприятиям, кто обеспечит их безопасное проведение и каким образом. Также глава ведомства рассказал о готовности московских стадионов к принятию ЧМ-2018, сокращении за последние несколько лет в Москве публичных акций и антикоррупционной деятельности в городе.

— Владимир Васильевич, расскажите, ведет ли департамент статистику о поступающих заявках на проведение в столице митингов? Сокращается или увеличивается активность граждан? С чем вы это связываете?

— Учет уведомлений о проведении публичных мероприятий, поступающих в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, осуществляется в единой информационно-аналитической системе мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности в городе Москве. В системе для учета данных мероприятий в 2017 году внедрен специальный раздел "Массовые городские мероприятия".

В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается существенное снижение — в 5,6 раза — количества поступивших в органы исполнительной власти города Москвы уведомлений о проведении различных публичных акций. Соответственно, сократилось и число подобных акций — с 4032 в 2017 против 13628 в 2016 году.

Вместе с тем не можем не отметить, что в 2017 году мы наблюдали значительный рост интереса москвичей и гостей города к культурно-просветительским, театральным, зрелищным мероприятиям, московским праздникам.

Притом что число таких массовых мероприятий также сократилось с 17,4 до 11,3 тысяч, число гостей городских праздников выросло в 1,5 раза. И именно массовым культурно-просветительским мероприятиям москвичи отдают предпочтение — по данным статистики, почти 90% граждан, посетивших различные публичные и массовые мероприятия в 2017 году в Москве, приняли участие именно в городских праздниках.

— Ожидаете ли вы роста числа заявок на проведение митингов в преддверии выборов? Определенные политические деятели уже не раз проводили в городе несанкционированные акции, однако заметно, что число участников этих акций значительно сократилось. Как вы считаете, с чем это связано?

— Что касается прогнозов, то в наступившем 2018 году специалисты департамента ожидают повышение политической активности в связи с проведением предстоящих выборов президента Российской Федерации и мэра Москвы.

Также ожидаемо будет расти интерес горожан к городским общекультурным и зрелищным мероприятиям. Ведь согласно сухой статистике, число гостей таких мероприятий растет год от года, а московские общегородские события уже прочно вошли в событийные туристические календари и стали приятной и ожидаемой повседневностью москвичей.

— Скажите, принимаются ли какие-то меры для того, чтобы предотвратить несанкционированные акции в городе, если это возможно? Особенно с учетом того, что зачастую участниками этих акций становятся несовершеннолетние?

— Органы исполнительной власти и правоохранительные органы принимают все возможные меры для того, чтобы упорядочить проведение данных мероприятий, а также для предотвращения нарушений порядка, в том числе в ходе несогласованных мероприятий, проведение которых, как мы могли видеть по результатам 2017 года, зачастую может быть небезопасно как для участников акций, так и для москвичей и гостей города. Как правило, инициаторы несогласованных акций не несут никакой ответственности за безопасность тех, кого призывают прийти.

Противостоять и предупреждать возможные негативные последствия и инциденты в ходе несогласованных акций исполнительная власть города может только превентивными мерами: проведением разъяснительной работы с гражданами о недопустимости нарушения действующего законодательства, оповещением потенциальных участников о несогласованности планируемой акции, предложением безопасных площадок для проведения публичных мероприятий и предоставлением рекомендаций прокуратуре и правоохранительным органам по предотвращению возможных инцидентов.

— Скоро в России состоится одно из главных событий — в марте пройдут выборы президента. Расскажите, как будет обеспечиваться безопасность на избирательных участках в Москве? Кто будет следить за правопорядком? В каком количестве? Как будет осуществляться охрана?

— В ходе выборов президента Российской Федерации в Москве будет работать 128 территориальных избирательных комиссии и более 3,6 тысячи избирательных участков, в том числе почти 3,5 тысячи по месту жительства избирателей и более 180 по месту временного пребывания избирателей. По некоторым адресам голосование пройдет сразу по нескольким избирательным участкам, как это было в ходе единого дня голосования 2017 года, когда Москва выбирала депутатов муниципалитетов, голосование пройдет в более двух тысячах мест.

В целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов все заинтересованные службы будут взаимодействовать в соответствии с разработанным ранее планом, а работу сотрудников правоохранительных органов будет координировать оперативный штаб ГУ МВД России по городу Москве, в состав которого также входят и представители исполнительной власти города.

— Установят ли на избирательных участках рамки, будет ли охрана обеспечена металлоискателями? На каких участках?

— Для обеспечения безопасности избирательных участков закуплено более 1,5 тысячи новейших комплексов обработки избирательных бюллетеней нового поколения (КОИБ), помещения для голосования оснащены почти 7 тысячами единиц средств видеонаблюдения — по две видеокамеры на участок. В частности, видеонаблюдение на выборах президента России в марте 2018 года будет организовано в помещениях участковых избирательных комиссий (УИК) и — впервые — в территориальных избирательных комиссиях (ТИК). Возле зданий, где будет проводиться голосование, будут работать сотрудники полиции, которые будут осуществлять пропускной режим с применением металлодетекторов.

Все здания, прилегающие к местам проведения голосования, а также чердаки и подвалы будут обследованы представителями жилищно-коммунальных организаций и ГУ МВД России по городу Москве. Дополнительные проверки пройдут непосредственно накануне дня выборов. Кроме того, все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы с применением технических средств и служебных собак, а также взяты под круглосуточную охрану. К работе также будут подключены общественные пункты охраны правопорядка (ОПОП) и дружинники. Так, силами ОПОП совместно с участковыми уполномоченными полиции будет организовано проведение в жилом секторе работы по получению информации о лицах, занимающихся распространением агитационных материалов с нарушением требований законодательства. На каждом избирательном участке будет организовано дежурство народных дружинников в ходе голосования.

В целом алгоритм осуществления задач по обеспечению правопорядка в ходе выборов в Москве уже неоднократно отработан и показал свою эффективность.

— Летом столица примет у себя чемпионат мира по футболу, в город приедет много гостей, в том числе иностранных. Как будет обеспечиваться безопасность? Кто будет следить за порядком? Что предпримут в рамках антитеррористической безопасности?

— Основные мероприятия по обеспечению безопасности чемпионата мира 2018 года отработаны правоохранительными и органами исполнительной власти города Москвы в ходе организации матчей Кубка Конфедераций 2017 года.

© РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Путин призвал обеспечить максимальную безопасность на ЧМ-2018 Во время проведения матчей чемпионата в Москве будут введены усиленные меры безопасности с 25 мая по 25 июля 2018 года. В указанный период вводятся контролируемые и запретные зоны, будет усилена охрана общественного порядка и объектов инфраструктуры. Кроме того, в городах-организаторах предусмотрено ограничение проведения публичных мероприятий, не связанных с проведением соревнований, движения транспорта, введение запретных зон в воздушном пространстве и акватории, а также ряда других мер, направленных на безопасное проведение турнира. На стадионах и других объектах чемпионата будет установлен режим безопасности, допуск на них будет организован по аккредитации либо по персональным картам зрителя. Объекты чемпионата мира по футболу обследуются на предмет антитеррористической, противодиверсионной и пожарной безопасности. Начнут функционировать объединенные пункты безопасности объектов, а также главный и региональные центры оперативного управления.

В работу по обеспечению безопасности объектов включено множество федеральных и городских служб, общественных организаций: полиция, сотрудники Росгвардии, федеральная служба безопасности, дружинники, частные охранные предприятия, государственная инспекция безопасности дорожного движения, контролеры-распорядители, волонтеры. Территория внутри внешнего периметра безопасности стадионов является зоной ответственности FIFA и АНО "Оргкомитет "Россия-2018".

План-расчет сил и средств правоохранительных органов окончательно будет подготовлен ближе к чемпионату, когда полностью определятся места проживания клиентских групп, участников и гостей чемпионата. Будут внесены изменения в места тренировок команд, окончательно утверждены маршруты движения всех клиентских групп.

— Уже известно, что на ВДНХ появятся "семейные зоны", где посетители смогут посмотреть трансляции матчей. В каких местах еще появятся такие зоны, где горожане и гости столицы смогут посмотреть матчи? Как будут контролировать ситуацию в этих местах для того, чтобы не произошло давки? Будут ли ограничивать количество людей?

— В соответствии с перечнем объектов, задействованных в Москве в рамках проведения чемпионата мира по футболу, определено место для проведения фестиваля болельщиков на площадке перед входом в Московский государственный университет им. Ломоносова. Расчет максимально безопасной вместимости будет осуществлен в рамках разработки технической концепции фестиваля болельщиков FIFA. Разработанный нашим департаментом комплексный план мероприятий по обеспечению и подготовке в Москве чемпионата также предусматривает комплекс мер безопасности фестиваля болельщиков. В частности, на площадке фестиваля будет действовать пропускной режим, периметр площадки будет оборудован инженерно-техническими средствами охраны, в том числе системами оптико-электронного наблюдения.

Помимо фестиваля болельщиков, просмотр трансляций футбольных матчей чемпионата мира по футболу в Москве будет традиционно проходить в спорт-барах, в ряде культурно-развлекательных центров. Общественный порядок и общественная безопасность в местах трансляций будет обеспечиваться силами ГУ МВД России по городу Москве.

— Репетиционный матч в "Лужниках" уже указал на некоторые изъяны. Ликвидированы ли они и каким образом? Какие решения были приняты в этой связи? © РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Заммэра Москвы рассказал об особенностях столичного метро

— В Москве сейчас улучшают и работу транспортно-пересадочного узла возле стадиона "Лужники", и совершенствуются схемы взаимодействия всех структур, которые обеспечивают безопасность стадиона. Это рабочий процесс. Кроме того, не стоит считать изъяном то, что болельщики не могут выйти со стадиона одновременно. Это значительное количество людей, ввод и вывод которых в целях безопасности нельзя форсировать. Вместимость стадиона "Лужники" более 80 тысяч человек. Вместимость стадиона "Открытие Арена" почти вдвое меньше — 45 тысяч человек. Соответственно, на стадионах действуют и разные схемы ввода и вывода зрителей, которые, несомненно, совершенствуются и пересматриваются в случае возникновения проблем.

— Расскажите обычному человеку, который придет на матч, что он может взять с собой, а что проносить категорически запрещено? Будут ли болельщики проходить досмотр?

— Список предметов, запрещенных к проносу на матчи чемпионата мира по футболу, четко определен правилами соревнований и включает в себя более 40 пунктов, начиная от взрывчатых веществ, оружия, колющих и режущих предметов, газовых баллонов и химикатов, материалов экстремистского характера до зонтов, которые могут разрешить в дождливый день, бумажных рулонов, стеклянных бутылок и жидкостей, в том числе напитков. Каждому, кто хочет увидеть чемпионат, стоит заранее позаботится изучением этого обширного списка.

Досмотр зрителей будет производиться на входе в стадионы и, помимо визуального досмотра, будет осуществляться также технический: с помощью рамок-металлоискателей, ручных металлоискателей, а также так называемых электронных носов, способных определить наличие определенных веществ.

— Департамент также занимается анализом сведений о доходах госслужащих. Расскажите, меняется ли размер доходов чиновников с годами? Если да, то как?

— Наш департамент осуществляет контроль за сведениями о доходах муниципальных служащих. Что же касается других государственных служащих, то такого рода контроль находится в ведении кадровых подразделений органов исполнительной власти, а также управления государственной службы и кадров правительства Москвы.

— Изменилось ли число коррупционных преступлений в Москве? Если да, то как? © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров

— Что касается числа коррупционных преступлений в Москве, то в среднем количество государственных гражданских служащих Москвы, привлеченных к уголовной ответственности по статьям коррупционной направленности за последние четыре года — с 2014 года, в среднем ежегодно составляет чуть больше 15 человек. В то же время за этот период значительно сократилось количество работников учреждений такой организационно-правовой формы, как государственное бюджетное учреждение (ГБУ), государственное казенное учреждение (ГКУ), государственное унитарное предприятие (ГУП). Если в 2014 году к уголовной ответственности по статьям коррупционной направленности было привлечено 38 работников таких учреждений, то в 2017 почти вдвое меньше — 19.

Мы реагируем на все обращения граждан и проверяем все поступающие сигналы, в том числе жалобы на коррупционные проявления в деятельности органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных организаций.