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Интервью

Аугушту Сантуш Силва: Португалия готова отправить миротворцев в Донбасс

11:0027.02.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш СилваМинистр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Португалия готова рассмотреть и положительно ответить на запрос об отправке в Донбасс миротворцев, если в СБ ООН будет принята резолюция о миротворческой миссии. О том какова позиция Лиссабона по урегулированию кризиса на Украине, перспективах сотрудничества России и Португалии в энергетике и о том, кто из высшего руководства республики планирует посетить матчи чемпионата мира по футболу в интервью РИА Новости рассказал министр иностранных дел Аугушту Сантуш Силва.

— В докладе консалтинговой компании бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена Португалия названа в качестве одной из стран, миротворцы которой могут быть отправлены на Украину в рамках миссии ООН. Рассматривает ли Лиссабон такую возможность?

Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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— Португалия всегда готова участвовать в миротворческих миссиях ООН, потому что имеет большой опыт в миротворчестве. Мы являемся экспертами в этом, в том числе из-за характеристик, которые дают португальским миротворцам. К тому же у нас есть определенная легкость в выстраивании отношений со всеми сторонами конфликта. Конечно, мы не являемся экспертами в ведении боев или военных операциях. Но у Португалии есть опыт участия в миротворческих миссиях, в том числе в Европе, мы также вовлечены в различные аспекты деятельности ООН.

Поэтому, если все стороны договорятся о введении миротворцев ООН и будут уверены, что такая миссия сможет поспособствовать урегулированию ситуации в Донбассе, конечно, Португалия будет готова положительно и оперативно ответить на такой запрос.

— Ситуация с резолюцией по миротворцам упирается в то, что некоторые страны хотят, чтобы они были развернуты на всей территории Украины, в том числе на российско-украинской границе, Москва же настаивает, что миротворцы должны в первую очередь обеспечивать безопасность наблюдательной миссии ОБСЕ. Какова позиция Португалии?

— Этот вопрос должны решать дипломаты. Они должны договариваться обо всех деталях такой миссии. Я считаю, что самым важным элементом для того, чтобы найти решение ситуации, является наличие желания это решение найти. Если вы начинаете переговоры, пускай и сложные, но вы начинаете их имея ввиду, что хотите достичь договоренности, вы ее достигнете.

© AFP 2018 / Marwan NaamaniСолдаты португальской миротворческой миссии ООН
© AFP 2018 / Marwan Naamani
Солдаты португальской миротворческой миссии ООН

— Как вы оцениваете развитие ситуации на Украине? Президент Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". Как, по вашему мнению, этот закон повлияет на процесс урегулирования на востоке Украины?

Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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— Я бы не хотел комментировать внутренние дела других государств, ни России, ни Украины. Да, есть проблема Донбасса, которая оказывает влияние на отношения России с Евросоюзом. Кроме того, она оказывает самое серьезное влияние на важнейший аспект этих отношений, а именно экономическое сотрудничество. Санкции ЕС и российские контрмеры являются следствием того, что мы в Евросоюзе не согласны с действиями России, аннексией Крыма и действиями, которые были предприняты, или, говоря дипломатически, произошли в Донбассе "с одобрения". Поэтому любой прогресс в имплементации минских договоренностей будет крайне важным для преодоления текущего застоя. Конечно, чтобы достичь такого прогресса, обе стороны должны проявить свою волю и приверженность позитивным шагам. Эта ответственность лежит и на Украине, на украинском парламенте. Поэтому если вы хотите переговоров, например, со мной, вам не следует употреблять слова и выражения, которые будут мне неприятны. Это очень простое правило дипломатического общения.

Есть минские договоренности, которые очень четко определяют те шаги, которая каждая страна должна предпринять. Мы ожидаем, что все стороны проявят конструктивное, позитивное отношение. Есть проблемы суверенитета, территориальной целостности страны, но есть и проблема уважения автономии региона внутри этой страны.

—  Насколько Португалия заинтересована в поставках сжиженного природного газа из России? Есть ли интерес у португальских компаний развивать сотрудничество с "Газпромом" в области нефтехимии?

— Россия в 2017 году стала девятым по счету крупным поставщиком товаров в Португалию. И 90% импортируемых из России товаров — это нефть. Россия является очень важным для нас поставщиком энергоресурсов. В целом в прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился по сравнению с 2016 годом, мы отмечаем позитивную тенденцию. И сейчас цель Португалии — нарастить экспорт в Россию.

Политика Португалии заключается в диверсификации источников энергии. Мы закупаем нефть у России, у Анголы, у Нигерии, газ — у Алжира. Также развиваем возобновляемые источники энергии. И рассматриваем поставки СПГ в контексте диверсификации источников энергии и ее поставщиков.

— Атлантический шельф страны считается достаточно перспективным с точки зрения разработки месторождений нефти и газа, готова ли Португалия пригласить российские компании, имеющие достаточный опыт в этой сфере, для проведения геологоразведочных работ в Алгарве?

— Пока мы находимся в начальной стадии. Некоторое время назад появилась идея проведения геологоразведочных работ по поиску нефтяных месторождений в Алгарве, но от нее отказались, потому что такая деятельность могла негативно сказаться на экологии региона. Тем не менее, ведутся начальные разведывательные работы в Алентежу, на восточном берегу Португалии. Геологоразведкой там занимаются итальянская Eni и португальская компания Galp. Но пока мы находимся в начальной стадии. Если там будут обнаружены залежи нефти, тогда откроются новые возможности.

— Заинтересованы ли в Лиссабоне в российской технике, в том числе для борьбы с лесными пожарами?

— Несколько лет назад мы приобрели у России несколько вертолетов Ка-32, которые успешно используются и являются важным инструментом в борьбе с лесными пожарами. Говоря о крупной технике, например, самолетах, на данный момент мы считаем, что для нас выгоднее брать их у России в аренду. Например, так было в прошлом году. Сейчас Португалия проводит переоценку всей системы предотвращения и борьбы с лесными пожарами. Пока преждевременно говорить о каких-то выводах, потому что оценка еще ведется.

© РИА Новости / Илья ГорбуновПерейти в фотобанкКорзина для забора воды под вертолетом Ка-32 А МЧС России
© РИА Новости / Илья Горбунов
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Корзина для забора воды под вертолетом Ка-32 А МЧС России

—  Один из Азорских островов, по словам его жителей, сталкивается с проблемами загрязнения окружающей среды, участившимися случаями заболевания раком, в том числе из-за расположенной на острове базы ВВС США. Какие действия в такой ситуации может предпринять португальское правительство?

Самолеты A-10 II Thunderbolt ВВС США на авиабазе Лажеш на острове Терсейра, Португалия. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Paul Villanueva II
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— США сократили контингент на военной базе. Правительство в настоящий момент проводит оценку ситуации, последствий деятельности базы США, чтобы определить был ли оказан какой-то негативный эффект на экологию. Мы проводим эту работу совместно с США, была создана специальная португало-американская комиссия. Оценка ситуации в некоторых районах у американских и португальских экспертов полностью совпадает, хотя есть места, по которым мы расходимся. Мы работаем вместе с американскими экспертами, чтобы достичь понимания и соглашения. Вопрос находится под контролем.

Также постоянно проводится оценка состояния воды, потому что это лучший способ определить уровень загрязнения окружающей среды из-за военной деятельности. И до сих пор качество воды на Терсейре не вызывало опасений, с точки зрения европейских стандартов. Была информация об участившихся случаях заболевания раком в городе, который расположен рядом с военной базой США, по сравнению с другими районами. Мы изучаем эти данные, чтобы понять, если ли какая-то связь между расположением базы и случаями заболеванием раком.

—  Португалия по праву считается футбольной страной. Сколько португальских болельщиков можно ожидать в этом году в России на чемпионате мира по футболу?

— Я думаю, что на чемпионат мира приедут тысячи португальских болельщиков. Но троих я знаю лично, потому что председатель парламента намерен посетить первый мачт Португалии, второй — премьер-министр, и на третий матч планирует приехать президент республики. У нас сильная команда, думаю, могу сказать, что Португалия является одним из фаворитов мундиаля. Конечно, если так случится, что и Португалия и Россия выйдут в финал, думаю, мы с Сергеем Лавровым еще встретимся на трибуне! И это станет нашей четвертой встречей за последние два года.

 

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