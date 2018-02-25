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Интервью

Антонио Фаллико: Евросоюз проиграет, если заблокирует "Северный поток-2"

11:0025.02.2018
(обновлено: 12:11 25.02.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПрезидент ассоциации Познаём Евразию, председатель совета директоров АО Банк Интеза Антонио Фаллико. Архивное фотоПрезидент ассоциации Познаём Евразию, председатель совета директоров АО Банк Интеза Антонио Фаллико. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские и европейские компании наращивают взаимодействие, насколько позволяют санкции, особенно ограничения затронули банковскую сферу и энергетику. Как бизнес ищет выход из создавшейся ситуации, почему политическая борьба в США влияет на настроения европейских лидеров и кто будет представлять Италию на Петербургском международном экономическом форуме, в интервью РИА Новости рассказал глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико. Беседовала Марина Аркадьева.

- Господин Фаллико, вы давно работаете с Россией, возглавляете ассоциацию "Познаем Евразию". На ваш взгляд, возможно ли, что с ухудшением политической ситуации российские компании окажутся под запретом в ЕС, а уже работающие в Италии фирмы будут вынуждены уйти?

— Нет, я не думаю, что политическая обстановка может существенно повлиять на работу итальянских предприятий с российским участием. Точно никто не будет трогать имущество. У нас в Европе есть многовековые незыблемые традиции по правам владения частной собственностью. Не думаю, что санкции дойдут до этого.

- Вы возглавляете дочерний банк итальянской группы Intesa Sanpaolo. Учитываете ли вы при работе с российскими компаниями включение их владельцев и руководителей в "кремлевский список" США? Есть опасения, что ЕС поддержит возможное расширение санкций?

— Мы рассчитываем, во-первых, что американцы не станут усиливать свои ограничения. Есть еще шанс, что они передумают. Во-вторых, надеемся, что наши партнеры под эти санкции не попадут.

Совместная пресс-конференция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и канцлера Германии Ангелы Меркель. 16 февраля 2018
© AFP 2018 / John MacDougall
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Между тем, я как реалист, понимаю, что если они все-таки решатся на подобный шаг, скорее всего, Евросоюз такой выпад может поддержать. Пока Европа не собирается выступать против американцев, и это весьма печально. Не понятно, что будет происходить дальше.

В европейских странах сейчас проходят выборы. В США идет неустанная политическая борьба, предпринимаются попытки сместить президента. Но не думаю, что новое правительство Германии, например, будет так резко настроено по отношению к России, как было раньше. В Италии партии, которые участвуют в выборах и получат, как ожидается, большинство голосов, занимают по отношению к России положительную позицию.

Не исключено, что Европа, возможно, не в этом году и не следующем, но в перспективе все же поменяет свою антироссийскую риторику.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

- Если говорить о необходимости разделения бизнеса и политики. Ранее вы сообщали о желании Группы Intesa Sanpaolo поучаствовать в проекте "Северный поток-2". Есть продвижение в этом вопросе?

— Мы ждем решение Европейской Комиссии по этому поводу. Пока оно по разным причинам не принято. Если решение будет положительным, я имею в виду нераспространение санкций на этот проект, Intesa Sanpaolo готова в нем участвовать.

Транзит газа через ГИС Суджа. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Если решение будет отрицательным — но мы надеемся, что так не случится, — тогда банк не сможет фигурировать в проекте, как и многие другие потенциальные участники. Ясность по этому вопросу должна появиться в ближайшее время. Во всяком случае, после выборов президента в России это должно стать понятно.

В целом мы продолжаем работать с самыми крупными российскими фирмами, в том числе энергетическими и нефтегазовыми компаниями, государственными и негосударственными. Естественно мы можем финансировать только те сегменты бизнеса, которые не попали под санкции.

Я очень рассчитываю, что главы Германии и Франции уже поняли, что подобные ограничения направлены не только против РФ, но и против Европы. Если "Северный поток-2" по американским санкциям будет заблокирован, экономика ЕС понесет большие потери.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"

- Банк "Интеза" также проявлял интерес к проектам "Роснефти". Появилась ли какая-то конкретика по этой теме?

— В случае с "Роснефтью" ситуация аналогичная. Мы не можем финансировать проекты, которые находятся под санкциями. В целом, конечно, мы сохраняем интерес к компании и готовы к участию в любой подходящий момент.

Что касается сделки Glencore и катарского фонда QIA по продаже 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC, то там все нормально, я проблем не вижу. Стороны обо всем договорились. Китайская компания имеет достаточно средств для покупки. Мы уверены, что в свою очередь, консорциум без проблем погасит свою задолженность перед Intesa Sanpaolo.

- Каковы ваши планы относительно сотрудничества с другими компаниями в России?

— Мы будем финансировать и уже финансируем все проекты, о которых было заявлено раньше и которые не являются санкционными. В частности, продолжаем работу в рамках сотрудничества с "Независимой нефтегазовой компанией" по проекту "Пайяха". Ведем очень продуктивные переговоры с "Новатэк" и другими заинтересованными лицами по проекту "Арктик СПГ-2".

На данном этапе проект не очень разработан, имеется в виду в качестве уже готовой финансовой сделки, но мы уже кропотливо над ним работаем. Кроме того, мы активно финансируем и другие отрасли, в том числе металлургическую, химическую, вкладываем в строительство инфраструктурных объектов. Для нас Россия — стратегическая страна не только в области экономики, но и геополитики. Мы очень хотим укрепить наши отношения.

- Вы рассматриваете для себя варианты приобретения активов в банковской сфере? Как оцениваете ситуацию на этом рынке?

— Ситуация в банковской сфере России серьезно изменилась за последние несколько лет. Многие даже крупные банки имели трудности с ликвидностью, балансировали на грани банкротства. В итоге некоторые из них лишились лицензии, некоторые переживают санацию.

Вследствие этих событий освободился большой резерв клиентов, которые сами начали обращаться к нам за услугами. Конкуренция среди финансовых организаций снизилась, так что было решено пока отказаться от идеи приобретения какого-либо российского банка в целях расширения собственного бизнеса. К тому же при покупке любого финансового института весьма высоки риски, никогда не знаешь, что обнаружишь внутри.

Полагаю, что в России продолжится сокращение числа банковских структур, потому что на рынке еще существует много непонятных организаций. По моему мнению, Банк России как главный финансовый регулятор ведет очень щедрую политику по выдачи лицензий. Есть банки, в которых даже не ясно, кто выступает владельцами.

Поэтому думаю, что в ближайшие два-три года сокращение числа банков будет продолжаться, но это совсем неплохо для оздоровления российской банковской системы.

Отзывы лицензий у банков России
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Отзывы лицензий у банков России

- Как вы относитесь к идее участия "Интезы" в приватизации каких-либо российских активов?

— Насколько я понимаю, экономическая ситуация в России такова, что правительство пока не нуждается в подобных крупных сделках. Не думаю, что оно сейчас будет энергично распродавать государственные активы. Это, наверно, было бы ошибкой, не надо спешить в таком деле.

Но если какие-либо приватизационные тендеры будут объявлены, мы, конечно, будем присматриваться к ним. В нашей группе есть крупный инвестиционный блок и, естественно, мы заинтересованы в участии и организации подобных сделок. Но пока к нам никто не обращался.

- Вы планируете принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в этом году? Не расскажите, кто в Санкт-Петербурге будет представлять власти Италии?

— Да, мы постоянные участники ПМЭФ. Будем проводить семинары, встречи между итальянскими и российскими фирмами. При нашей поддержке также будут проходить мероприятия в области культуры. Насчет чиновников пока сказать сложно, но думаю, что на уровне министров кто-то обязательно приедет. Для нас самое важное, что будет участвовать самый крупный итальянский бизнес, на который приходится минимум 90% нашей торговли с Россией. Стороны готовят к подписанию ряд значительных контрактов, в частности, Ansaldo Energia.

Председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико
© Фото : предоставлено Банком Интеза
Антонио Фаллико: дипломатия бизнеса побудит политиков отменить санкции

Я вижу очень глубокие положительные изменения в экономике России. Страна постепенно отходит от преимущественно сырьевого экспорта. Несмотря на санкции, при правильном экономическом курсе правительства она на протяжении трех-четырех лет диверсифицирует свою экономику.

Эти процессы только начались, но я думаю, что в течение десяти-двенадцати лет при продолжении такой политики, Россия станет совсем другой страной. Поэтому я хочу, чтобы итальянские промышленники поняли, что работать с Россией очень перспективно.

- Ассоциация "Познаем Евразию" регулярно проводит российско-итальянские семинары, какое практическое влияние они оказывают на отношения наших стран?

— На протяжении почти десяти лет мы организуем эти семинары, в первую очередь, для укрепления экономических отношений между Италией и Россией. Можно уверенно констатировать, что такие встречи имеют положительное влияние на развитие этих отношений. Количество их участников постоянно растет. В этом году, например, на семинарах в Генуе и Милане, мы увидели еще больше участников наших семинаров, в том числе и представителей крупных фирм, которые уже имеют отношения с Россией и намерены углублять свои связи в дальнейшем.
Кроме того, мы понимаем, что большую роль во взаимодействии наших стран играет не только бизнес, но и поддержка со стороны муниципальных и областных властей, представители которых также привлекаются для участия в семинарах.

В Италии есть несколько законов, которые позволяют областным властям поддерживать бизнес, финансировать его. Особенно это касается небольших предприятий, которые хотели бы организовать совместный бизнес с российскими партнерами, но нуждаются в помощи. Это весьма важно с учетом не очень простых внешних обстоятельств, сложившихся в настоящее время. Нашей целью также является развитие не только коммерческих отношений между нашими странами, но и укрепление культурных связей между народами России и Италии.

- Насколько сегодня интересны итальянским партнерам российский промышленный и финансовый рынки? Чем могут заняться отечественные инвесторы в Италии?

— Интерес, безусловно, есть, при этом он развивается поступательно. В целом, более 500 итальянских фирм работают сейчас в России. Например, в этот раз в семинарах принимал участие управляющий крупнейшей итальянской компании Ansaldo Energia. Они активно присутствуют в России и сейчас собираются организовать совместное производство с российскими партнерами.

Привлекательность финансового рынка тоже высока, но он имеет несколько барьеров, самым главным из которых является наличие американских и европейских санкций. Необходимо также учитывать возможность введения США новых санкций. Но, несмотря на это, бизнес развивается и, порой, он оказывается выше политики.

В Италию, в свою очередь, тоже можно инвестировать. Страна нуждается в переходе к цифровой экономике, средствах для развития инфраструктуры, например, аэропортов. Уверен, что это было бы весьма интересно российским инвесторам, которые имеют большой опыт в этой сфере деятельности.

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