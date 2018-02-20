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Интервью

Олег Духовницкий: на марках к ЧМ-2018 бюджет заработает 5 миллиардов рублей

14:2320.02.2018
(обновлено: 14:26 20.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий во время интервью для сайта RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 16 февраля 2018Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий во время интервью для сайта RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 16 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Почти 8 миллионов россиян за четыре года воспользовались возможностью сохранения мобильного номера при смене оператора. Однако в отношении фиксированной связи это пока не работает. Что надо сделать, чтобы, переехав в другую квартиру, была возможность перевезти с собой номер телефона, сколько спутников связи будет выведено на орбиту в ближайшие годы и как отрасль связи готовится к чемпионату мира по футболу, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

— На прошлой неделе в Олимпийском парке в Сочи прошел Российский инвестиционный форум. Но не за горами еще одно крупное мероприятие, которое пройдет в 11 российских городах. Как идет подготовка к ЧМ по футболу в вашей сфере ответственности? Что уже сделано, что еще предстоит?

Российский инвестиционный форум в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Российский инвестиционный форум

— Тут два направления работы. Первое — это филателистическая программа, которая стартовала у нас в 2015 году. Всего будет выпущено около 100 сюжетов, из них около 50 сюжетов — это марки и около 50 сюжетов — это маркированные конверты, почтовые карточки и так далее. Сюжеты — это "Стадионы", "Легенды российского футбола", "Футбол в искусстве", "Города-организаторы", "Россия в чемпионатах мира по футболу ФИФА", "Финалы чемпионата мира по футболу". Эти красивые миниатюры уже востребованы нашим филателистическим сообществом и вызывают большой интерес за рубежом. В общей сложности будет выпущен тираж более 70 миллионов миниатюр.

Доход от реализации этой продукции, мы предполагаем, должен достичь где-то 5 миллиардов рублей. Это достаточно высокий показатель. Во время Олимпиады в Сочи доход был около трех миллиардов рублей.
Второе — это бесперебойная связь на стадионах, где будет проводиться чемпионат. Нам поручено отдельное направление — обеспечение связью системы TETRA волонтеров, служб безопасности и так далее. Речь идет о Сочи, Ростове-на-Дону, также часть оборудования будет передана в Волгоград. В Сочи мы потренировались в ходе Кубка конфедераций, получилось очень хорошо, хотя приходилось работать в достаточно жестком режиме. В Ростове-на-Дону практически придется все делать с нуля. Так что мы готовы, работаем. Осталось, чтобы наши футболисты нас не подвели.

— В России уже несколько лет существует услуга MNP (сохранение номера при смене оператора). Популярна ли услуга у россиян?

— Услуга существует в России уже четыре года, и в результате наши граждане, которые используют очень активно мобильную связь, голосуют рублем. Услуга востребована, и подтверждение тому цифры: на сегодняшний день в общей сложности поступило около 13 миллионов заявок, успешно осуществлен перенос около 8 миллионов номеров.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСимволика мобильных операторов "Мегафон", "Билайн" и МТС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Символика мобильных операторов "Мегафон", "Билайн" и МТС

Cама база данных переносимых номеров расположена в подведомственном Россвязи Центральном научно-исследовательском институте связи, работает хорошо, сбоев практически нет. Так что хотите менять оператора — вперед.

— Может ли появиться подобная услуга в отношении фиксированной связи?

— А можно я вам встречный вопрос задам? Вы как давно звонили по фиксированному телефону?

— Честно, давно не звонила.

— Вот видите, это часть ответа на ваш вопрос. Если такая услуга будет востребована нашими гражданами, нашими абонентами, то технически ее внедрить возможно, но для этого есть как минимум два серьезных ограничения. Об одном мы поговорили (о востребованности). Второе — это процесс ее реализации. Для того чтобы эта услуга была реализована, сеть должна быть полностью оцифрована. На сегодняшний день, к сожалению, у нас еще есть участки сети, которые работают в аналоговом варианте.

Услуга уже внедрена в США и Канаде, а также в странах Евросоюза. На мой взгляд, необходимость переноса номеров фиксированной связи в России пока не совсем назрела, но если такая задача будет поставлена, мы ее готовы реализовывать.

— А какой процент сетей сейчас работает в аналоговом формате, когда планируется завершить перевод на цифру?

— Это скорее вопрос к операторам связи. В общей сложности, по моим оценкам, около 80% сети оцифровано, около 20% сетей еще работают по аналоговым стандартам.

— Если говорить о развитии спутниковой группировки, в какой стадии рассмотрение концепции соответствующей федеральной целевой программы?

— Действительно, работа над ней ведется уже достаточно давно. Но сейчас большинство замечаний снято. Концепция программы с таблицей разногласий внесена в аппарат правительства. И мы буквально пару недель назад обратились в Минкомсвязи с просьбой провести согласительное совещание на площадке аппарата правительства, чтобы все разногласия утрясти.

Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Несмотря на то, что решение по концепции до настоящего времени не принято, работы по созданию космических аппаратов связи ведутся. В 2018 году планируется завершить сборку "Экспресс-80" и начать проведение его испытаний, а также начать сборку "Экспресс-103". Запуск "Экспресс-80", "Экспресс-103" на орбиту запланирован на третий квартал 2019 года.

В ноябре 2017 года был объявлен закрытый конкурс на право заключения договора по созданию спутников связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Подведение итогов конкурса планируется в первом квартале 2018 года. Запуск "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" на орбиту запланирован на четвертый квартал 2020 года. Также в прошлом году были проведены необходимые работы по вводу в эксплуатацию КА "Экспресс-АМУ4". Его запуск на орбиту запланирован на четвертый квартал 2021 года.

— Каков объем финансирования программы?

— Мы рассчитываем, что объем финансирования будет следующий: 132 миллиарда рублей, из них 76 миллиардов — это бюджет и около 56 миллиардов — это внебюджетные средства.

— А чьи это средства?

— Это средства предприятий, которые являются госзаказчиками, и заемные средства.

 

 

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