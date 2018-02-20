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Интервью

Татьяна Голендеева: белорусские устрицы остались в прошлом

09:0020.02.2018
(обновлено: 09:08 20.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЗаместитель руководителя ФТС Татьяна Голендеева во время интервью на Российском инвестиционном форуме в СочиЗаместитель руководителя ФТС Татьяна Голендеева во время интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Россия ввела продэмбарго три с половиной года назад, однако проблема незаконного импорта продуктов через соседние государства до сих пор не снята. Что мешает таможенникам бороться с ввозом санкционных товаров, почему сложно доказать страну происхождения европейских яблок, поставляемых из Белоруссии, и как система tax free облегчает жизнь не только таможенникам, но и туристам, в интервью РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума рассказала замглавы ФТС Татьяна Голендеева.

— После введения российского продэмбарго таможня сталкивалась с реэкспортом санкционных товаров через другие страны ЕАЭС, решена ли уже эта проблема?

— Эта тема, по большому счету, не решена, конечно. Но какая-то положительная динамика есть, потому что Россия артикулирует свою позицию партнерам на уровне президента и правительства. Однако с учетом того, что изначально такой запрет не был поддержан другими странами, входящими в Евразийский союз, эта тема обсуждается именно на дружеском паритете.

Кстати, на государственном уровне сейчас прорабатываются законодательные меры, чтобы мы могли санкционные товары, которые к нам поступают из стран Евразийского союза, иметь возможность уничтожать так же, как мы уничтожаем товары, которые напрямую ввозятся из третьих стран.

Это наша с Минфином инициатива, она прорабатывается, но еще пока не принята. Мне пока сложно судить, будет ли она доведена до логического завершения.

— А сейчас мы не можем этого делать?

— Сейчас мы не можем. То есть если товар выпущен в свободное обращение на территории Белоруссии и ввозится к нам и мы убеждены, что его происхождение именно из санкционной страны, мы не имеем права уничтожать, мы его должны выдворять.

—  Трудно доказать страну происхождения?

Покупательница в магазине в отделе сыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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— Вообще, по санкционным быстропортящимся товарам доказать истинную страну происхождения очень сложно, потому что, как правило, для этого проводится определенная подготовительная работа. Естественно, нигде не стоит маркировка на ящиках, что это, например, товар из Европы или других стран, в отношении которых действует продэмбарго, — все переклеивается, подкладывается.

И поэтому иногда таможенные органы опасаются превышения полномочий, если нет стопроцентной уверенности, откуда товар. В первую очередь это товары растительного происхождения, те же самые яблоки, фрукты, овощи.

Когда мы общаемся со своими белорусскими коллегами, они тоже разводят руками: предположим, привезли из Польши яблоки, впустили их для внутреннего оборота на территории Белоруссии. Не будут же они за каждым бизнесменом устанавливать контроль — съели яблоки белорусские потребители или их переупаковали и привезли в Россию. Поэтому, действительно, проблема такая существует.

— Например, устрицы из Белоруссии вызывают некоторые вопросы…

Добыча устриц в Крыму
© Фото : ООО "Крымские морепродукты"
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— Тех анекдотичных случаев, о которых писали газеты три года назад, уже практически нет. Устрицы — это уже в прошлом.

— Я помню, в начале года были публикации, что наши граждане, которые пользуются tax free за рубежом, по приезде в Россию сразу попадают в руки таможенников, которые требуют заплатить пошлину со сверхдорогих покупок. Действительно ли tax free упрощает вам работу?

— Сама система tax free не только позволяет нам выявить тех, кто уклоняется от уплаты пошлин за дорогие покупки — часы, украшения стоимостью свыше 10 тысяч евро и так далее. Эта система передачи информации иногда очень помогает и туристам быстрее пройти таможню. Приведу пример. Есть определенная категория туристов, которые ездят за покупками на распродажи в Италию.

И по возвращении на родину у них иногда начинаются определенные трения с таможенниками на предмет того, уложились они в разрешенные 10 тысяч евро или нет. Особенно, когда много вещей приобретено, сложно доказывать уложился или нет.

А если турист получил возмещение tax free за границей и предъявит чеки, то это солидная доказательная база и больше никаких подтверждений не надо — показал и быстро проходишь таможню.

© РИА Новости / Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкСимволика оператора системы tax free компании Global Blue в одном из торговых центров на Кипре
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Символика оператора системы tax free компании Global Blue в одном из торговых центров на Кипре

—  Нельзя обойти стороной и споры вокруг беспошлинного порога для интернет-покупок…

— Да, вокруг интернет-торговли на международном уровне идут бурные дебаты, потому что все понимают, что интернет-торговля становится конкуренцией традиционной торговле. Здесь много проблем, не только фискальная — и в части защиты интеллектуальной собственности, и безопасности, и сертификации товаров.

Доставка посылок. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сейчас все страны, в том числе и Евразийский союз, ищут путь, чтобы интернет-торговля не создавала ущерба бюджету и чтобы были равные условия торговли. Покупаешь через интернет — нет проблем. Но твои платежи за иностранный товар должны каким-то образом сравняться с платежами, которые взимаются за товары, купленные в магазинах. Как это будет сделано, пока сложно сказать, но, думаю, мир найдет решение этих вопросов.

Пока ЕАЭС официально только обозначил, что будет двигаться в направлении, что больших сумм беспошлинного ввоза для личных целей быть не должно. Здесь мы намного опережаем Европу. В Европе нет такого понятия "для личных целей", у них есть понятие "сувениры", за которые не надо платить пошлину.

Поэтому страны ЕАЭС приняли решение, что через год начнут постепенно уменьшать это пороговое значение ввоза товара для личных целей, потому что в законодательстве и Казахстана, и России, и Белоруссии есть свои национальные особенности. Белоруссия уже давно снизила порог беспошлинного ввоза в целях защиты внутреннего рынка.

Я не готова сказать, через сколько лет он будет доведен, например, до 22 евро, как в Европе, но работа началась.

—  Присматривается ли таможня к новым технологиям, которые начали появляться?

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России, председатель Совета Всемирной таможенной организации Руслан Давыдов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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— До блокчейн у нас еще не дошло, потому что мы — государевы люди, мы реализуем те решения, которые законодательная власть устанавливает. На сегодняшний день пока нет каких-то правоустанавливающих документов, которые позволяют применять эти технологии.

Наша система предусматривает, что товар выпускается в свободное обращение, только если денежные средства в оплату начисленных таможенных платежей уже поступили. Поэтому, чтобы ускорить этот процесс, мы совершенствуем технологию именно уплаты таможенных платежей, чтобы они проходили фактически онлайн.

Но если поступит команда, мы готовы освоить любые прогрессивные технологии. За этим дело не станет.

 

 

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