Мурад Керимов: заповедный турпоток в России с 2011 года вырос на 50%

Сегодня заповедники и национальные парки зарабатывают на туристах примерно миллиард рублей в год, однако Минприроды намерено существенно увеличить эту "зеленую" прибыль путем строительства и создания туристической инфраструктуры. Для этого в рамках приоритетного проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть" отобраны 22 заповедные территории. Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов в интервью РИА Новости рассказал, что и где будет строиться, как сохранить сайгаков и северных оленей и какие новые заповедники появятся на карте страны. Беседовал Игорь Ермаченков.

— Каковы итоги прошедшего Года экологии для заповедных территорий?

— Мы много говорили об итогах Года экологии, но 2017 год был объявлен еще и Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ), приуроченным к столетию создания первого заповедника в России, и здесь важно отметить несколько событий. Во-первых, в 2017 году правительством был принят приоритетный проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть", главной целью которого является развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В рамках этого проекта при Минприроды России начал работу информационно-аналитический центр с широким набором функций: от контроля до международного сотрудничества и научной деятельности. Вопрос о необходимости создания такого центра назрел уже давно. На сегодняшний день в российскую систему ООПТ федерального значения входит свыше 240 особо охраняемых природных территорий, в ней работает больше 10 тысяч человек. Основной задачей нового центра является обеспечение эффективного и качественного управления заповедной системой России. Во-вторых, это учреждение новых национальных парков и заповедников. Работа по многим из них была трудной и долгой, но благодаря активной поддержке заповедного сообщества мы с этой задачей справились. Площадь заповедных территорий увеличилась на 0,8 миллиона гектаров.

И, наконец, еще одним важным результатом 2017 года стала возросшая волонтерская активность и формирование в обществе запроса на полевое экологическое просвещение. Более 20 миллионов человек с энтузиазмом участвовало в различных флешмобах, экологических и заповедных уроках, маршах парков и других природоохранных акциях, которые в этом году прошли в каждом заповеднике и национальном парке.

— Сколько сегодня государство тратит на содержание заповедников? © РИА Новости / Игорь Подгорный "Экоэлектричка" познакомит жителей Москвы и Подмосковья с историей ООПТ

— На содержание федеральных ООПТ в год тратится примерно 6,5 миллиарда рублей. Это минимум, необходимый на содержание штата сотрудников и осуществление охранной и научной деятельности. Сами заповедники и национальные парки зарабатывают еще около миллиарда рублей на экологическом туризме — экскурсиях, реализации сувенирной продукции и так далее. Мы планируем существенно увеличить этот показатель, для этого нужно развивать инфраструктуру, разрабатывать новые туристские продукты, привлекать частные инвестиции.

Я уже упомянул о проекте "Дикая природа России", который был разработан Минприроды и утвержден в апреле прошлого года. Он будет полностью реализовываться за счет внебюджетных источников — это перспективное и интересное направление для бизнеса. Уже определены пилотные территории, где будем обкатывать проект с привлечением инвесторов.

— Куда пойдут инвестиции?

— На строительство, создание и обустройство того, что разрешено законодательством об ООПТ. Это экологические тропы, смотровые площадки, наблюдательные пункты, музеи, визит-центры, туристические стоянки и места отдыха. В национальных парках допускается создание мест туризма и отдыха в границах отведенной рекреационной зоны, а в заповедниках для этих целей выделяются отдельные участки.

Понятно, что в первую очередь бизнесу интересны территории с уже сформированным потоком туристов и прогнозируемой прибылью, поэтому первыми отобраны национальные парки Сочинский, Лосиный остров, Куршская коса, Прибайкальский, Русская Арктика, а также Кавказский и Байкало-Ленский заповедники.

Важно, что проект "Дикая природа России" — это абсолютно новая модель управления, построенная на принципах государственно-частного партнерства и необходимая для гармоничного развития всей системы ООПТ.

— Что будет сделано в этих нацпарках и заповедниках в рамках "Дикой природы России" в этом году? © РИА Новости / Кирилл Шипицин Перейти в фотобанк Природа взяла свое: как в России входит в моду экотуризм

— Механизм предоставления земельных участков в рекреационных зонах национальных парков уже проработан. Все соглашения о сотрудничестве должны быть заключены к марту 2018 года. Первый этап работ, который можно назвать подготовительным, закончится к июлю, и его главным итогом должно стать согласование комплексных планов по развитию всех территорий, внесенных в перечень пилотов. После этого до конца года с инвесторами должны быть заключены договоры аренды участков, выделенных под развитие территорий. Если планируется строительство, должна быть проведена государственная экологическая экспертиза инфраструктурных объектов. Отмечу, что речь не идет об отдельных постройках, в плане мы хотим увидеть общую картину, которая будет органично вписываться в задачи и стратегию развития нацпарков или заповедников.

В рамках приоритетного проекта в этом году продолжатся также мероприятия по сохранению переднеазиатского и дальневосточного леопарда, лошади Пржевальского, европейского зубра, сайгака и других видов животных.

— Что собираетесь создать в Лосином острове?

— Концепция развития этого национального парка разрабатывается в рамках проекта "Дикая природа России", она предполагает строительство в рекреационной зоне новых вольеров для животных, прокладку экологических троп и тому подобного. Как и в случае с другими пилотными территориями, концепция развития Лосиного острова должна быть утверждена до середины 2018 года.

— Сколько сегодня экотуристов в российских заповедниках и на сколько собираетесь увеличить этот турпоток?

— Если говорить о 22 ООПТ, которые включены в проект "Дикая природа России", то в настоящее время их посещают 2,5 миллиона человек ежегодно. Всего же туристическая активность на заповедных территориях по сравнению с 2011 годом выросла на 50%. В прошлом году около девяти миллионов человек (среди которых не только граждане России, но и иностранные туристы) посетили национальные парки, и еще два миллиона — заповедники.

Рост числа посетителей напрямую зависит от того, в каком состоянии находится инфраструктура на природоохранных территориях и какие рекреационные услуги там можно получить. При этом важно обеспечить баланс между увеличением турпотока и сохранностью природного и культурного наследия на ООПТ.

По итогам этого проекта туристический поток на заповедных территориях к 2021 году должен вырасти до 15 миллионов человек в год, а положительный опыт мы распространим на другие нацпарки.

— Сколько иностранцев в Год экологии посетило Русскую Арктику?

— Арктические острова, несмотря на свою удаленность и труднодоступность, год от года вызывают все больший интерес. В 2017 году там побывало 937 туристов из 36 стран мира. Из них более 450 человек приехали из стран Евросоюза, более 200 туристов — из Китая. Среди посетителей нацпарка в прошлом году были граждане Австралии, Новой Зеландии и даже один турист из ЮАР. Всего за прошедший сезон Русская Арктика приняла у себя 1142 человека.

— Каким образом собираетесь привлекать новых туристов? © РИА Новости / Денис Абрамов Число посетителей заповедников может вырасти до 4 млн человек к 2020 году

— Помимо инфраструктуры в первую очередь нужно сформировать интересный туристский продукт. Чтобы этот вид отдыха стал популярным и массовым, он должен быть доступным, например, можно было бы купить тур в несколько кликов на специальном сайте, посвященном экологическому туризму. В регионах обязательно должны создаваться маршруты и программы, направленные именно на экотуристов, с возможностью посещения памятников природы.

Подобный универсальный сетевой ресурс по посещению ООПТ должен появиться уже к 2019 году. У него будут английская и, возможно, китайская версии. Кроме того, в этом году начнется работа над электронной картой заповедной России, на основе которой будет создано мобильное приложение "Дикая природа России: сохранить и увидеть".

— Развитие турпотока это замечательно, но как одновременно обеспечить сохранение уникальной природы?

— Как показывает опыт многих стран мира, при грамотной организации туризм на ООПТ способствует лучшей охране природы и просвещению граждан. Средства, вырученные от продажи туристических услуг, идут на развитие этих территорий: зарплату сотрудникам, покупку современного оборудования, на научные программы и поддержку инфраструктуры.

Чтобы минимизировать нагрузку на природу, специалисты ООПТ исключают из посещения наиболее уязвимые участки, обустраивают экологические тропы с настилами, мостиками и так далее. Эти меры снижают воздействие на почву, растительность и в то же время позволяют увидеть наиболее интересные места. И, конечно, просветительские программы ООПТ направлены на воспитание у посетителей ответственного отношения к природе.

— Проектом предусматривается также повышение численности редких животных. Похоже, что наиболее угрожающая ситуация складывается с численностью сайгаков, которых уничтожают ради рогов, являющихся якобы лекарством в китайской медицине. Как собираетесь остановить это преступное браконьерство и увеличить численность сайгаков?

— В 2013 году сайгаков включили в перечень особо ценных диких животных, и теперь любая охота на них в нашей стране полностью запрещена и карается уголовной ответственностью. Мониторинг численности животных ведется регулярно, в том числе с помощью беспилотников, особенно тщательно во время появления потомства.

Сайгаки — это широко мигрирующий вид животных, поэтому в 2015 году Россия, Казахстан, Монголия, Туркмения и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по сохранению, восстановлению и устойчивому использованию этих животных. В настоящее время мы работаем над экстренным протоколом действий на случай массового падежа и организацией новых служб по борьбе с браконьерством во всех местах обитания сайгаков.

Кроме того, страны ареала сайгака, страны-потребители и торгующие страны намерены поощрять исследования, направленные на сокращение количества рогов животного, используемых в традиционной азиатской медицине. Усиливается контроль за рынком незаконной торговли, в том числе в сети интернет.

— Проектом будут поддержаны семь редких видов животных. Не преуменьшая их значения, хотелось бы спросить, что делается для предотвращения сокращения таймырской популяции северного оленя? Крупнейшая в мире таймырская популяция северного оленя за последние десять лет сократилась почти вдвое. Сегодня дикого северного оленя на Таймыре насчитывается 300-350 тысяч, и эксперты говорят о ежегодном уничтожении браконьерами до 100 тысяч особей. В зимний период браконьеры загоняют оленей с помощью снегоходов, а весной и осенью уничтожают на водных переправах. © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Эксперт рассказал, что дикие олени уводят домашних самок из стад в ЯНАО

— С учетом мнения экспертов, Минприроды России планирует провести комплексное обследование и изучение таймырской популяции дикого северного оленя и по его итогам рассмотреть вопрос о занесении данной популяции в Красную книгу России.

— Какие новые заповедники и национальные парки будут созданы в ближайшее время?

— В 2017 году были созданы нацпарки "Сенгилеевские горы" и "Ладожские шхеры", а также два заповедника: "Васюганский" и "Восток Финского залива". На рассмотрении в правительстве России находятся постановления о создании ещё пяти ООПТ федерального значения: заказников "Новосибирские острова", "Архипелаг Соловецкий", национальных парков "Кодар", "Ленские столбы" и "Хибины". Все вопросы по "Кодару" и "Хибинам" уже урегулированы, проект постановления по этим нацпаркам находится на подписи у председателя правительства.

— По поводу создания заказника на Соловецких островах были разногласия с Минкультуры. Удалось их преодолеть?

— Минкультуры России и Русская православная церковь считают, что сначала Соловкам должен быть присвоен статус религиозно-исторического достопримечательного места, и только через два-три года мы сможем вернуться к вопросу создания заказника. Чтобы минимизировать ущерб природе, предполагается рассмотреть вопрос о внесении в положение о религиозно-историческом достопримечательном месте отдельных пунктов, направленных на обеспечение защиты природных комплексов.

— Собираетесь ли создавать общие заповедники с соседними странами?

— Статус трансграничных ООПТ на сегодняшний день имеют пять природных резерватов: заповедник "Дружба" на границе с Финляндией, заповедник "Озеро Ханка" на границе с Китаем, трансграничный резерват "Убсунурская котловина" на границе с Монголией, российско-казахстанский трансграничный резерват "Алтай" и заповедник "Даурия" (Россия, Китай, Монголия). Давно и плотно идет международное сотрудничество с норвежцами, финнами и шведами в заповеднике "Пасвик" в Мурманской области.

В прошлом году произошло приятное для нас событие: международный консультативный комитет при секретариате программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" одобрил проект создания трансграничного биосферного резервата "Большой Алтай" на базе Катунского биосферного заповедника (Россия) и Катон-Карагайского национального парка (Казахстан). Это первая и для России и для Казахстана охраняемая территория такого высокого международного статуса. В ближайшее время направить документы в ЮНЕСКО планирует также и российско-монгольский трансграничный резерват "Убсунурская котловина". Кроме того, в 2017 году было подписано соглашение о создании трансграничной ООПТ с Белоруссией, в этом планируется подписать соглашения о создании трех ООПТ с Монголией.

— Как обстоят дела с передачей в ведение Минприроды России крымских заповедников? © РИА Новости / Владимир Сергеев Людмила Бабий: Крым – сокровищница под открытым небом

— В Крыму есть не только заповедники, есть еще национальный парк, два заказника и ботанический сад. В самое ближайшее время на федеральный уровень должно быть передано десять ООПТ. Шесть из них (Лебяжьи острова, Ялтинский горно-лесной, Казантипский, Опукский, Каркинитский и Малое филлофорное поле) будут переданы в ведение Минприроды России. Еще четыре (Карадагский заповедник, заповедник Мыс Мартьян, Никитский ботанический сад, а также Крымский национальный парк) перейдут под управление Федерального агентства научных организаций и Управделами президента РФ соответственно. Проект соответствующего постановления Минприроды уже внесло в правительство. Ожидаем, что оно будет принято в ближайшее время.