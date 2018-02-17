Андрей Быстрицкий: на "Валдае" по Ближнему Востоку могут встретиться все

Нынешняя ближневосточная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" станет знаковым форумом с точки зрения представительства и тем, которые будут вынесены для обсуждения экспертов, заявил в интервью РИА Новости председатель совета Фонда развития и поддержки "Валдая" Андрей Быстрицкий. Почетными гостями форума, который пройдет 19-20 февраля в Москве, станут министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф, а также советник президента Сирии Бусейна Шаабан, а всего в его работе примут участие более 100 экспертов со всего мира. По словам Андрея Быстрицкого площадка в Москве наиболее удобна для подобных представительных дискуссий, так как в российскую столицу "могут приехать и встретиться все".

— Чем отличается нынешний ближневосточный "Валдай" от конференций прошлых лет?

— Ближневосточный "Валдай" за 7 лет своего существования превратился в форум высокого уровня: это не просто экспертная дискуссия, это очень серьезная площадка, выступить на которой приезжают многие знаменитые политологи и эксперты. Скажем, в этом году выступят представители 30 стран, в том числе России, США, Китая, Европы, всего 132 участника. По многим оценкам этот форум сопоставим с ежегодной большой "валдайской" конференцией.

Почему мы говорим форум "высокого уровня"? Потому что, во-первых, приглашены и приедут действующие министры. Во-первых, мы рассчитываем, что в форуме примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Будет глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, будут советник президента Сирии Бусейна Шаабан, замминистра иностранных дел Египта, Мохаммед Эль-Бадри, заместитель спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, заместитель генерального секретаря и начальник аппарата Лиги арабских государств (ЛАГ) Хоссам Заки и другие высокие гости.

То есть это не просто экспертная дискуссия, но и встреча действующих политиков, которые на практике осуществляют то, о чем говорят, с теоретиками, экспертами и аналитиками и бывшими политиками.

— Какова основная тема конференции?

— Сама по себе дискуссия на конференции сосредоточена по ключевым точкам и темам: это и курды, и Сирия, и проблемы Йемена. Это попытка из мозаики проблем, конфликтов и успехов сложить общую картину, понимание того, что происходит.

Часто спрашивают, в чем заключается практический выход от таких конференций. Было бы самонадеянно давать себе какие-то превосходные оценки, но уж если и говорить о каких-то форумах, которые подвигают людей к каким-то практическим действиям, то это как раз наш случай: это площадка для встречи самого разного рода экспертов, которые представляют на сегодняшний день, пожалуй, самый представительный срез экспертного мнения.

Конференция этого года проходит под названием "Ближний Восток и роль России". По-разному и с разным знаком некоторые эксперты зарубежных стран оценивают роль России. Но все сходятся в том, что сама по себе роль Москвы в этом регионе очень велика, значительна. И позиция России важна для всех участников процесса, они в той или иной степени консультируются с Москвой, учитывают ее мнение. И поэтому это настолько важная тема.

Ведь почему именно в Москве не первый год собирается данная ближневосточная конференция? Потому что это одно из немногих мест, куда все могут приехать, мало куда могут приехать по тем или иным причинам, а в Москву могут приехать все и встретиться все. Здесь будут и израильтяне, и иранцы, и йеменцы, и саудиты.

— Можно сказать, что Сирия станет основной темой конференции?

— Я бы сказал, что центральной темой конференции является российская роль на Ближнем Востоке – игра на всех полях. Сирийская тема – это одно из полей, очень важная тема. Очевидно, что в Сирии достигнут успех, прежде всего военный, это не вызывает больших сомнений. Будут ли какие-то вызовы брошены этому успеху? Конечно будут, но пока он есть. И, конечно же, идея обсуждения Сирии абсолютна очевидна.

Тем более, что только что прошел сирийский конгресс, действуют работают зоны деэскалации, вокруг которых много разговоров и понятно, что все эти вопросы будут в центре внимания.

— А курдский вопрос?

— Это необычайно сложный вопрос, который тоже будет обсуждаться. В каком-то смысле можно сказать, что курдский вопрос сейчас центральный на Ближнем Востоке. Вокруг них сейчас схлестнулось очень много сил. И здесь первостепенно важно найти какое-то решение, хотя в любом случае контуры этого решения не будут простыми. Это очень многомерная история. Это важнейшая тема и мы надеемся, что в ходе обсуждения эксперты смогут прийти к какому-то, может быть, новому пониманию вопроса.