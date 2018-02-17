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Интервью

Андрей Быстрицкий: на "Валдае" по Ближнему Востоку могут встретиться все

11:0017.02.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПредседатель совета Фонда развития и поддержки клуба Валдай Андрей Быстрицкий. архивное фотоПредседатель совета Фонда развития и поддержки клуба Валдай Андрей Быстрицкий. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Нынешняя ближневосточная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" станет знаковым форумом с точки зрения представительства и тем, которые будут вынесены для обсуждения экспертов, заявил в интервью РИА Новости председатель совета Фонда развития и поддержки "Валдая" Андрей Быстрицкий. Почетными гостями форума, который пройдет 19-20 февраля в Москве, станут министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф, а также советник президента Сирии Бусейна Шаабан, а всего в его работе примут участие более 100 экспертов со всего мира. По словам Андрея Быстрицкого площадка в Москве наиболее удобна для подобных представительных дискуссий, так как в российскую столицу "могут приехать и встретиться все".

— Чем отличается нынешний ближневосточный "Валдай" от конференций прошлых лет?

— Ближневосточный "Валдай" за 7 лет своего существования превратился в форум высокого уровня: это не просто экспертная дискуссия, это очень серьезная площадка, выступить на которой приезжают многие знаменитые политологи и эксперты. Скажем, в этом году выступят представители 30 стран, в том числе России, США, Китая, Европы, всего 132 участника. По многим оценкам этот форум сопоставим с ежегодной большой "валдайской" конференцией.

Участники на открытии 12-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Эксперт рассказал об одной из основных тем на форуме клуба "Валдай"
Почему мы говорим форум "высокого уровня"? Потому что, во-первых, приглашены и приедут действующие министры. Во-первых, мы рассчитываем, что в форуме примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Будет глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, будут советник президента Сирии Бусейна Шаабан, замминистра иностранных дел Египта, Мохаммед Эль-Бадри, заместитель спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, заместитель генерального секретаря и начальник аппарата Лиги арабских государств (ЛАГ) Хоссам Заки и другие высокие гости.

То есть это не просто экспертная дискуссия, но и встреча действующих политиков, которые на практике осуществляют то, о чем говорят, с теоретиками, экспертами и аналитиками и бывшими политиками.

— Какова основная тема конференции?

— Сама по себе дискуссия на конференции сосредоточена по ключевым точкам и темам: это и курды, и Сирия, и проблемы Йемена. Это попытка из  мозаики проблем, конфликтов и успехов сложить общую картину, понимание того, что происходит.

Часто спрашивают, в чем заключается практический выход от таких конференций. Было бы самонадеянно давать себе какие-то превосходные оценки, но уж если и говорить о каких-то форумах, которые подвигают людей к каким-то практическим действиям, то это как раз наш случай: это площадка для встречи самого разного рода экспертов, которые представляют на сегодняшний день, пожалуй, самый представительный срез экспертного мнения.

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
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Курдский вопрос

Конференция этого года проходит под названием "Ближний Восток и роль России". По-разному и с разным знаком некоторые эксперты зарубежных стран оценивают роль России. Но все сходятся в том, что сама по себе роль Москвы в этом регионе очень велика, значительна. И позиция России важна для всех участников процесса, они в той или иной степени консультируются с Москвой, учитывают ее мнение. И поэтому это настолько важная тема.

Ведь почему именно в Москве не первый год собирается данная ближневосточная конференция? Потому что это одно из немногих мест, куда все могут приехать, мало куда могут приехать по тем или иным причинам, а в Москву могут приехать все и встретиться все. Здесь будут и израильтяне, и иранцы, и йеменцы, и саудиты.

— Можно сказать, что Сирия станет основной темой конференции?

— Я бы сказал, что центральной темой конференции является российская роль на Ближнем Востоке – игра на всех полях. Сирийская тема – это одно из полей, очень важная тема. Очевидно, что в Сирии достигнут успех, прежде всего военный, это не вызывает больших сомнений. Будут ли какие-то вызовы брошены этому успеху? Конечно будут, но пока он есть. И, конечно же, идея обсуждения Сирии абсолютна очевидна.

Сеул. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Тем более, что только что прошел сирийский конгресс, действуют работают зоны деэскалации, вокруг которых много разговоров и понятно, что все эти вопросы будут в центре внимания.

— А курдский вопрос?

— Это необычайно сложный вопрос, который тоже будет обсуждаться. В каком-то смысле можно сказать, что курдский вопрос сейчас центральный на Ближнем Востоке. Вокруг них сейчас схлестнулось очень много сил. И здесь первостепенно важно найти какое-то решение, хотя в любом случае контуры этого решения не будут простыми. Это очень многомерная история. Это важнейшая тема и мы надеемся, что в ходе обсуждения эксперты смогут прийти к какому-то, может быть, новому пониманию вопроса.

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