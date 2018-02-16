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Интервью

Режиссер Владимир Марин: вся история Земли записана на дне океана!

22:2916.02.2018
(обновлено: 00:13 17.02.2018)
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© Фото предоставлено видеостудией "ИОРАН"Режиссер Владимир Марин. Архивное фотоРежиссер Владимир Марин. Архивное фото
© Фото предоставлено видеостудией "ИОРАН"

 

 "Разумный кинематограф" — уникальная программа национального фестиваля "Первозданная Россия" предлагает зрителям интереснейшую подборку документального кино о природе и науке. В ближайшие выходные — 17 и 18 февраля – их ждут премьеры картин, созданных документалистами из разных уголков страны, и подборка кинолент, предоставленных Российским государственным архивом кинофотодокументов. В субботу на фестивале покажут сразу три картины режиссера и сценариста Владимира Марина. На его счету 15 морских экспедиций и около двух десятков фильмов. Владимир не только снимает кино, но и руководит студией "ИОРАН" при Институте океанологии имени Ширшова. В интервью корреспонденту РИА Новости Карине Ивашко он рассказал, чем отличаются белые киты Чукотки от тех, что обитают на Белом море, о "васильковых полях" посреди океана и других чудесах, которыми исследователи готовы поделиться посредством кинематографа: 

 

- Владимир, на фестивале "Первозданная Россия" покажут сразу три ваши картины, и все они сняты в прошлом году. При этом географический размах натуры впечатляет: Арктика, Чукотка, Соловки, США и Канада…

 

- Действительно, три фильма и все они разные. Первый – "Миры на Титанике" — посвящен истории глубоководных съемок картины Джеймса Кэмерона "Титаник" при помощи наших аппаратов "Мир-1" и "Мир-2". Я говорю наших, потому что они не просто российские, а еще и принадлежат Институту океанологии, где и находится наша студия "ИОРАН". Фильм рассказывает о 30 годах работы этих аппаратов. И весомая часть их судьбы связана с исследованиями "Титаника". Мы делали картину в содружестве с Анатолием Сагалевичем – пилотом "Мира-1" и руководителем лаборатории нашего института, который и открывает секреты этих уникальных съемок. Тут мы опирались на архивные съемки, так что в данном случае путешествие было, скорее, виртуальным.

 

Волны. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Гул Земли" из глубин океана озадачил ученых
- Почему вы решили обратиться к этой теме?

 

- Это был заказ Музея Мирового океана в Калининграде. Они хотели, чтобы мы рассказали о роли "Миров" в съемках знаменитого "Титаника", потому что многим по-прежнему это интересно.

 

- А как родились идеи двух других фильмов? 

 

- Оба фильма, и "Пыль планеты – история океана", и "Путешествие с белыми китами с запада на восток", рассказывают об исследованиях нашего института. Как правило, мы выбираем наиболее яркие экспедиции, которые будут заведомо интересны зрителю. "Пыль планеты – история океана" — это была мощная экспедиция на легендарном судне "Академик "Келдыш" в Арктику. Что такое Арктика? Это очень подвижная зона, где погода постоянно меняется, мы не знаем, где лед, где вода… По своему первому (неоконченному) высшему образованию я геолог, и тема морской геологии мне близка и понятна. В случае с этим фильмом само название отсылает нас к специфике такой работы. Как пыль, которая оседает в океане, позволяет записать историю Земли, — вот о чем картина. Представляете, вся история земли записана на дне океана! И по донным осадкам мы можем прочитать не только недавние катастрофические события, к примеру, Чернобыльскую аварию, но и вообще всю историю Земли с самых древних времен.

 

© Fotolia / Andrey KuzminГлубины океана
© Fotolia / Andrey Kuzmin
Глубины океана

 

 

- Это примерно как культурные слои земли?

 

Останки самых глубинных морских животных Земли, найденные в ЮАР
© Sarah Cobain, University of Leeds
Ученые нашли следы животных на рекордно большой глубине на дне океана
- Верно. Знаете, в этой экспедиции неожиданно были обнаружены следы масштабного извержения в Арктике. То есть мы узнали, что три с половиной тысячи лет назад там был вулкан. Интересная тема, красивые панорамные съемки… Для съемок судна, ледовых и научных работ мы использовали коптеры. Хотите посмотреть, как корабль в экстремальных условиях борется со льдами, и все это видно с высоты птичьего полета, — приходите. Эти съемки – наша гордость.

 

- Что еще интересного мы увидим об этой экспедиции?

 

- Арктика летом очень красочна. Помимо того, что земля меняет свой цвет, потому что цветочки, мхи и лишайники стремятся процвести, к этому стремится и вода. То есть микроскопические водоросли на площади в десятки квадратных километров начинают цвести. Представьте себе поля цветущих васильков – примерно так же и с водорослями: вдруг все зацветает. Мы видим огромное пространство воды, которое приобретает не серый, не бурый, а ярко голубой цвет.

 

Что любопытно, это цветение оказывает влияние на общий климат в Арктике, потому что водоросли начинают как зеркало отражать солнечный свет. Увидеть границы этих цветущих на воде полей можно только из космоса. И в фильме мы попытались это нарисовать графически.

 

- Давайте теперь о третьем фильме поговорим – о белых китах…

 

- В основе фильма "Путешествие с белыми китами с запада на восток" – многолетние съемки нашего энтузиаста-ученого Романа Беликова. В прошлом году ему удалось поработать и на Белом море, и на Дальнем Востоке, на Чукотке. И все в один сезон. А расстояние – больше пяти тысяч километров. Объектами исследования были белые киты, которые живут и там, и там. Для нас белый кит — один из символов страны. Ни в какой другой стране не наблюдается такого скопления белых китов именно у берегов, как у нас.

 

Карстовая воронка в море
© Фото : U.S. Geological Survey / Public domain
Биологи выяснили, что скрывает "голубая дыра" у берегов Австралии
В этих съемках большую роль вновь сыграли коптеры. Вообще, в области морской биологии коптеры произвели настоящую революцию. Мы наконец-то увидели многое такое в поведении белых китов, что с берега увидеть невозможно. И белые киты, и другие морские млекопитающие в последние два-три года открылись нам совершенно по-новому. Белый кит как объект исследования очень интересен. Это так называемые вторично водные животные, которые вышли на сушу, а потом вернулись обратно. Они нам близки не только тем, что дышат воздухом. Они отличаются высокой социализацией, интеллектом, осознанным поведением, поэтому наблюдать за ними очень интересно.

 

В нашем фильме киты для нас стали проводниками в путешествии по стране. Мы показываем нашу северную границу, путешествуем вслед за китами, с Белого моря переносимся на Дальний Восток, где все по-другому. Вроде бы те же белые киты, но ведут себя иначе. Более сытые и довольные какие-то.

 

- Но контакты все на расстоянии? Только съемки с воздуха?

 

- Белые киты на Белом море подходят близко к берегу. На Соловках это уже практически прямой контакт: в 20 метрах от берега они живут. Это уникальное место, где люди могут наблюдать за китами, а киты – за людьми. Им интересно – они высовываются из воды, смотрят, могут близко подойти к лодке, но трогать их руками лучше не надо.

 

В перспективе оба проекта – об исследовании дна океана и о белых китах — будут иметь продолжение, потому что экспедиции продолжаются, и мы планируем из короткого метра сделать полный. Кстати, к октябрю у нас должны выйти еще два полнометражных фильма: про моржиху, которая попала к людям и пережила множество перипетий, но все закончилось счастливо, и про "птичьего Айболита" — человека с интереснейшей судьбой Мирослава Бабушкина.

 

© Flickr / Jason Pier Белый кит
© Flickr / Jason Pier
Белый кит

 

 

- Как вы относитесь к такой киноплощадке как "Первозданная Россия"?

 

- Этот фестиваль мне очень нравится. Классный формат! Мы участвуем в нем уже третий раз благодаря Светлане Быченко, руководителю программы "Разумный кинематограф". Аудитория у фестиваля, конечно, громадная. Мне кажется, это одна из наиболее ярких площадок для показа документальных, научно-популярных фильмов. И каждый раз — полный зал, а главное, после фильма есть возможность поговорить со зрителями. Людям интересно! Вот та самая обратная связь, о которой мы мечтаем, и на фестивале "Первозданная Россия" она очень хорошо работает.

 

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