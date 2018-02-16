Александр Никитин: есть идея создания тамбовской криптовалюты

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал, как региональные власти помогут семье командира экипажа разбившегося в Подмосковье Ан-148 Валерия Губанова и зачем региону собственная криптовалюта. Беседовала Елена Лазаренко.

— Александр Валерьевич, начать хотелось с темы крушения АН-148 в Подмосковье. Командир экипажа родом из Тамбова. Как власти помогут его семье?

— Он действительно жил в Тамбовской области. Афганец. Работал в органах внутренних дел. Был активным человеком, с активной гражданской позицией. Потом перешел в военную авиацию, потом продолжил свой трудовой путь в гражданской авиации.

Что угодно можно, сто причин сейчас называть, но сам факт, что самолет не оказался на жилой местности, территории, видимо, можно предположить, что это тоже решение экипажа самолета.

Касательно помощи. Мы со своей стороны выделяем миллион рублей семье. Мы с ними встречались, более того, мы со своей стороны помогли им находиться на территории Московской области. Знаем, что правительство Московской области выделит один миллион рублей еще к той нашей выплате. За это им огромная благодарность. Кроме того, насколько я знаю, будет материальная помощь со стороны организации, в которой он работал.

— Известно ли, когда заберут тело и когда пройдут прощание и похороны? © РИА Новости / МЧС РФ Перейти в фотобанк Тамбовские власти помогут найти работу супруге погибшего пилота Ан-148

— Касательно сроков, здесь трудно что-либо прогнозировать. Мы знаем, что в подобных ситуация анализ останков может производиться длительное время — месяц и больше. Похороны пройдут, как только будет все завершено. Нам известно, что решение семьи — о захоронении в Тамбове на Воздвиженском кладбище.

Вот такая печальная картина. По отзывам, погибший был добрым, энергичным, отзывчивым человеком. Семья осталась без главы. Ну, будем помогать. Сейчас не трудоустроена супруга. Если встанет вопрос об оказании содействия в трудоустройстве, в том числе, может быть, путем переобучения или какое-то другое предложение окажется с нашей стороны привлекательным, интересным, будем над этим тоже работать.

— Перейдем к темам инвестиционного форума в Сочи. С кем-то соглашения уже подписали?

— Мы подписали сегодня соглашение о сотрудничестве с администрацией Курской области. Хотя надо сказать, что наши два субъекта активно взаимодействуют друг с другом. Мы регионы в агропромышленном смысле передовые, и не только в центральном Черноземье. И в этом смысле мы за здоровую конкуренцию и радуемся всегда и по-хорошему завидуем успехам курян. У них есть в сфере сельского хозяйства по некоторым направлениям рекордные показатели. Мы друг на друга обязаны держать равнение. Обмениваться опытом, позитивными сдвигами. Это один из наиболее интересных и востребованных элементов сотрудничества с практической точки зрения.

Ну и в других сферах, безусловно, сотрудничаем. После форума договорились взаимодействовать более тесно, путем направления делегаций из одного региона в другой и наоборот, соответственно.

— Какие соглашения еще планируете подписать, на какую сумму?

— У нас сегодня главная цель форума — демонстрация нашего инвестиционного потенциала, и это отражено на стенде Тамбовской области.

Но один контракт мы, я надеюсь, подпишем, это по строительству тепличного комплекса на 30 гектаров с одной из компаний, которая успешно реализует такие проекты в России. И насколько я знаю, она получила одобрение кредитного комитета на реализацию этого крупного проекта в Тамбовской области.

— Компания иностранная?

— Нет, наша, отечественная.

— А сумму инвестиций можете назвать? © Flickr / Dima Ostrovsky Тамбовщина стала одним из победителей конкурса программ соцразвития

— Вы знаете, сейчас трудно говорить. Это очень крупный проект, поэтому меньше 9-10 миллиардов он, естественно, не будет весить, в прямом смысле слова.

Сегодня, решая проблему импортозамещения, наверное, отрасль тепличного овощеводства как никакая другая находится на переднем плане. И мы со своей стороны все меры поддержки региональной готовы оказать — в части создания инфраструктуры, региональных налоговых льгот. Отмечу, что проект находится в высокой стадии готовности.

— Где будет располагаться тепличный комплекс?

— Это Мичуринский район. Там и на земле уже ряд работ произведен, и по тарифам на электроэнергию компромисс был найден. То есть там привлекательные условия.

Кроме того, мы рассматриваем еще один проект по тепличному комплексу, который планируем реализовать на территории нашего моногорода Котовск, который в прошлом году обрел статус территории опережающего социально-экономического развития. Более того, один из инициаторов этого проекта — учредители котовской ТЭЦ, которая перешла в режим вынужденной генерации. Это позволяет заметным образом удешевить стоимость проекта, поскольку выработка электроэнергии, которая там происходит, будет уникальным конкурентным преимуществом в рамках этого проекта. Мы планируем уже в 2018 году приступить к его реализации.

Кроме ключевого момента, который я отметил, — сниженных затрат на электроэнергию в тепличном комплексе, в ТОРе есть еще и налоговые преференции, которые, в принципе, являются суперпривлекательными. Поэтому я надеюсь, что и тепличный проект, и ряд других инвестиционных проектов в Котовске будут реализованы.

— А есть уже какие-то инвесторы уже в Котовске?

— Да, есть. Мы взаимодействуем с австрийской фирмой Boxmark по кожевенному производству. Они уже работают у нас, но активность свою они готовы увеличить. Они заявляли год назад, на разных встречах, что самостоятельный проект, строительство кожевенного завода, они готовы будут начать, как только в Котовске появится статус ТОРа. Они реально понимают, что налоговые преференции в ТОРе в разы улучают их экономику. Миллиард с лишним проект по стоимости своей. Надеюсь, проект будет реализован в 2018 году, они не отказываются от своих заявлений. А мы со своей стороны все необходимые условия выполнили.

Есть много других интересных проектов. Мы создали три индустриальных парка в течение 2017 года. Один из них, кстати, в Котовске. Один у нас государственный парк и два частных. У них разная специализация, в том числе, агропромышленная, по пищевой индустрии, будем рассчитывать, что много интересных проектов, которые у нас уже есть в работе, мы сможем реализовать в рамках уже не только Котовска, но и индустриальных парков.

— Есть в планах крупные инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса?

— Мы сейчас обсуждаем один проект — многомиллиардный, пытаемся войти в программу государственной поддержки этого проекта. Он будет реализован в рамках межгосударственного сотрудничества, российско-израильского взаимодействия по строительству молочных комплексов. Проект стоимостью более 40 миллиардов рублей. Он предполагает строительство не только молочно-товарных ферм, крупных достаточно, но еще и строительство крупного молочно-перерабатывающего комбината. Это проект на несколько лет, в несколько этапов, и рассчитываем, что в этом году мы приступим к реализации первого этапа. Сейчас обсуждаются меры поддержки, технологические моменты этого проекта и ряд других вопросов.

Также мы продолжим в агропромышленном комплексе осуществление инвестиционных проектов на базе уже существующих крупных комплексов — в системе птицеводства, свиноводства, картофелеводства. Садоводство для нас по-прежнему тема номер один, перспективная. Только в 2017 году мы заложили более 800 гектаров садов, причем значительная часть из них — сады интенсивного типа. Сохраняем идею создания пищевого агрокомбината по переработке плодоовощной и ягодной продукции. Сегодня с рядом инвесторов, в том числе иностранных, эту тему обсуждаем.

— Вы говорили, что будете реализовывать проект по агроблокчейну, эти планы сохраняются?

— Да, тема интересная. Пока могу уверенно вам сказать, что наше предложение получило очень интересную поддержку, по крайней мере, заинтересованность — со стороны Торгово-промышленной палаты. Мы договорились, что в ближайшее время соберется комиссия на площадке Торгово-промышленной палаты, и мы рассмотрим этот проект.

Мы понимаем, что тема пикантная и, несомненно, проект должен пройти правовую огранку. Он должен соответствовать всем требованиям и условиям, которые будут поступать от различных ведомств.

— То есть пока никакой конкретики по проекту нет?

— Скажу так — это идея создания тамбовского лендкоина. В основе этого проекта тема, связанная с землей как ресурсом для привлечения инвестиций. Подход к этому должен быть очень аккуратным, но в то же время медлить мы не собираемся. Тут нужна какая-то определенная поддержка, что ли, со стороны тех, кто сегодня занимается темой криптовалюты, экспертов. Нам нужны их замечания, одобрение. Мы должны четко знать, что все соответствует российскому законодательству, соответствует правовым нормам, связанным с привлечением инвестиций, в том числе иностранных.

Так что сомнений в востребованности нашего проекта у нас нет, но последнее слово и за правовой экспертизой, и за экспертами в целом в этой новой, но очень важной теме в нашей жизни.

— Тамбовская область в ноябре прошлого года представляла свой потенциал в посольстве Японии в России. Есть ли уже результаты работы?

— Отдельные проекты прорабатываются, но не напрямую, а в рамках других аграрных проектов — в плане тех инвесторов, которые работают у нас в Тамбовской области и обсуждают сегодня отдельные инвестпроекты с японцами.

Японцы, по их же собственным оценкам, долго раскачиваются — внимательно, тщательно анализируют ситуацию, но если принимают решение, то сотрудничество носит долгосрочный характер, поэтому мы здесь не собираемся форсировать обстоятельства. Весь свой потенциал, все свои возможности мы им раскрыли, готовы по случаю их приезда на месте это все подтвердить. Будем рассчитывать, что все сложится.

— Япония уже реализует ряд проектов в России, в частности проект по улучшению городской среды в соседней Воронежской области. Будет ли Тамбовская область что-то подобное предлагать японской стороне? © Flickr / Grigory Gusev Тамбовская область вошла в топ-5 регионов с минимумом рисков для инвесторов

— Мы знаем об этих проектах, они обсуждаются. Конечно, мы тоже за все новое, за инновации, за новатику в целом, за качество жизни, среды обитания, за городскую среду обитания, за умные города, за все предложения. Мы понимаем реально свои и сильные стороны, и наши конкурентные преимущества, и определенные слабые стороны. Надо понимать, что в Тамбове проживает, округленно, 250 тысяч человек. У нас очень высокая доля сельского населения — тоже определенный накладывает отпечаток на программы, на планы, но это не мешает нам самые новейшие технологии использовать для обеспечения комфорта в городском пространстве, в городах, в том числе в моногородах Тамбовской области. Поэтому, конечно, здесь пока я не могу чем-то похвастаться в плане конкретики.

— Сложно совместить японские технологии с таким самобытным городом, как Тамбов.

— Тамбов, действительно, особый регион с высоким уровнем развития культурного потенциала, творческого потенциала. Не знаю, с чем это связано — может, в том числе, потому что когда-то граница Тамбовской области была в два с лишним раза больше, чем сегодняшняя, современная. Но в жизни региона проходит масса культурных мероприятий, в том числе событийного уровня.

Мне очень приятно слышать, когда гости, туристы, приезжающие в наш административный центр, отмечают это. Для кого-то это большое удивление, для кого-то это открытие. Тамбов интересен, гостеприимен, благоустроен. По чистоте и порядку мы можем посоревноваться, поконкурировать со многими областными административными центрами.

Как говорил Булат Окуджава, планов очень много. У него замечательные были строки: "Работа есть работа. Работа есть всегда. Хватило б только пота на все мои года". Хватило бы нам всем сил, и возможностей, и пота!