РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Александр Никитин: есть идея создания тамбовской криптовалюты

18:0516.02.2018
0531
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкГубернатор Тамбовской области Александр Никитин во время интервью на Российском инвестиционном форуме в СочиГубернатор Тамбовской области Александр Никитин во время интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал, как региональные власти помогут семье командира экипажа разбившегося в Подмосковье Ан-148 Валерия Губанова и зачем региону собственная криптовалюта. Беседовала Елена Лазаренко.

— Александр Валерьевич, начать хотелось с темы крушения АН-148 в Подмосковье. Командир экипажа родом из Тамбова. Как власти помогут его семье?

— Он действительно жил в Тамбовской области. Афганец. Работал в органах внутренних дел. Был активным человеком, с активной гражданской позицией. Потом перешел в военную авиацию, потом продолжил свой трудовой путь в гражданской авиации.

Что угодно можно, сто причин сейчас называть, но сам факт, что самолет не оказался на жилой местности, территории, видимо, можно предположить, что это тоже решение экипажа самолета.

Касательно помощи. Мы со своей стороны выделяем миллион рублей семье. Мы с ними встречались, более того, мы со своей стороны помогли им находиться на территории Московской области. Знаем, что правительство Московской области выделит один миллион рублей еще к той нашей выплате. За это им огромная благодарность. Кроме того, насколько я знаю, будет материальная помощь со стороны организации, в которой он работал.

— Известно ли, когда заберут тело и когда пройдут прощание и похороны?

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 потерпел крушение. 14 февраля 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Тамбовские власти помогут найти работу супруге погибшего пилота Ан-148

— Касательно сроков, здесь трудно что-либо прогнозировать. Мы знаем, что в подобных ситуация анализ останков может производиться длительное время — месяц и больше. Похороны пройдут, как только будет все завершено. Нам известно, что решение семьи — о захоронении в Тамбове на Воздвиженском кладбище.

Вот такая печальная картина. По отзывам, погибший был добрым, энергичным, отзывчивым человеком. Семья осталась без главы. Ну, будем помогать. Сейчас не трудоустроена супруга. Если встанет вопрос об оказании содействия в трудоустройстве, в том числе, может быть, путем переобучения или какое-то другое предложение окажется с нашей стороны привлекательным, интересным, будем над этим тоже работать.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСотрудники МЧС России, полиции и военнослужащие на месте крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск. 12 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС России, полиции и военнослужащие на месте крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск. 12 февраля 2018

— Перейдем к темам инвестиционного форума в Сочи. С кем-то соглашения уже подписали?

— Мы подписали сегодня соглашение о сотрудничестве с администрацией Курской области. Хотя надо сказать, что наши два субъекта активно взаимодействуют друг с другом. Мы регионы в агропромышленном смысле передовые, и не только в центральном Черноземье. И в этом смысле мы за здоровую конкуренцию и радуемся всегда и по-хорошему завидуем успехам курян. У них есть в сфере сельского хозяйства по некоторым направлениям рекордные показатели. Мы друг на друга обязаны держать равнение. Обмениваться опытом, позитивными сдвигами. Это один из наиболее интересных и востребованных элементов сотрудничества с практической точки зрения.

Ну и в других сферах, безусловно, сотрудничаем. После форума договорились взаимодействовать более тесно, путем направления делегаций из одного региона в другой и наоборот, соответственно.

— Какие соглашения еще планируете подписать, на какую сумму?

— У нас сегодня главная цель форума — демонстрация нашего инвестиционного потенциала, и это отражено на стенде Тамбовской области.

Но один контракт мы, я надеюсь, подпишем, это по строительству тепличного комплекса на 30 гектаров с одной из компаний, которая успешно реализует такие проекты в России. И насколько я знаю, она получила одобрение кредитного комитета на реализацию этого крупного проекта в Тамбовской области.

— Компания иностранная?

— Нет, наша, отечественная.

—  А сумму инвестиций можете назвать?

Здание администрации Тамбовской области
© Flickr / Dima Ostrovsky
Тамбовщина стала одним из победителей конкурса программ соцразвития

— Вы знаете, сейчас трудно говорить. Это очень крупный проект, поэтому меньше 9-10 миллиардов он, естественно, не будет весить, в прямом смысле слова.

Сегодня, решая проблему импортозамещения, наверное, отрасль тепличного овощеводства как никакая другая находится на переднем плане. И мы со своей стороны все меры поддержки региональной готовы оказать — в части создания инфраструктуры, региональных налоговых льгот. Отмечу, что проект находится в высокой стадии готовности.

— Где будет располагаться тепличный комплекс?

— Это Мичуринский район. Там и на земле уже ряд работ произведен, и по тарифам на электроэнергию компромисс был найден. То есть там привлекательные условия.

Кроме того, мы рассматриваем еще один проект по тепличному комплексу, который планируем реализовать на территории нашего моногорода Котовск, который в прошлом году обрел статус территории опережающего социально-экономического развития. Более того, один из инициаторов этого проекта — учредители котовской ТЭЦ, которая перешла в режим вынужденной генерации. Это позволяет заметным образом удешевить стоимость проекта, поскольку выработка электроэнергии, которая там происходит, будет уникальным конкурентным преимуществом в рамках этого проекта. Мы планируем уже в 2018 году приступить к его реализации.

Кроме ключевого момента, который я отметил, — сниженных затрат на электроэнергию в тепличном комплексе, в ТОРе есть еще и налоговые преференции, которые, в принципе, являются суперпривлекательными. Поэтому я надеюсь, что и тепличный проект, и ряд других инвестиционных проектов в Котовске будут реализованы.

— А есть уже какие-то инвесторы уже в Котовске?

— Да, есть. Мы взаимодействуем с австрийской фирмой Boxmark по кожевенному производству. Они уже работают у нас, но активность свою они готовы увеличить. Они заявляли год назад, на разных встречах, что самостоятельный проект, строительство кожевенного завода, они готовы будут начать, как только в Котовске появится статус ТОРа. Они реально понимают, что налоговые преференции в ТОРе в разы улучают их экономику. Миллиард с лишним проект по стоимости своей. Надеюсь, проект будет реализован в 2018 году, они не отказываются от своих заявлений. А мы со своей стороны все необходимые условия выполнили.

Есть много других интересных проектов. Мы создали три индустриальных парка в течение 2017 года. Один из них, кстати, в Котовске. Один у нас государственный парк и два частных. У них разная специализация, в том числе, агропромышленная, по пищевой индустрии, будем рассчитывать, что много интересных проектов, которые у нас уже есть в работе, мы сможем реализовать в рамках уже не только Котовска, но и индустриальных парков.

— Есть в планах крупные инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса?

— Мы сейчас обсуждаем один проект — многомиллиардный, пытаемся войти в программу государственной поддержки этого проекта. Он будет реализован в рамках межгосударственного сотрудничества, российско-израильского взаимодействия по строительству молочных комплексов. Проект стоимостью более 40 миллиардов рублей. Он предполагает строительство не только молочно-товарных ферм, крупных достаточно, но еще и строительство крупного молочно-перерабатывающего комбината. Это проект на несколько лет, в несколько этапов, и рассчитываем, что в этом году мы приступим к реализации первого этапа. Сейчас обсуждаются меры поддержки, технологические моменты этого проекта и ряд других вопросов.

Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Тамбовщина получит около 60 млн рублей на поддержку предпринимательства
Также мы продолжим в агропромышленном комплексе осуществление инвестиционных проектов на базе уже существующих крупных комплексов — в системе птицеводства, свиноводства, картофелеводства. Садоводство для нас по-прежнему тема номер один, перспективная. Только в 2017 году мы заложили более 800 гектаров садов, причем значительная часть из них — сады интенсивного типа. Сохраняем идею создания пищевого агрокомбината по переработке плодоовощной и ягодной продукции. Сегодня с рядом инвесторов, в том числе иностранных, эту тему обсуждаем.

© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкЗерноуборочный комбайн в Тамбовской области
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Зерноуборочный комбайн в Тамбовской области

—  Вы говорили, что будете реализовывать проект по агроблокчейну, эти планы сохраняются?

— Да, тема интересная. Пока могу уверенно вам сказать, что наше предложение получило очень интересную поддержку, по крайней мере, заинтересованность — со стороны Торгово-промышленной палаты. Мы договорились, что в ближайшее время соберется комиссия на площадке Торгово-промышленной палаты, и мы рассмотрим этот проект.

Мы понимаем, что тема пикантная и, несомненно, проект должен пройти правовую огранку. Он должен соответствовать всем требованиям и условиям, которые будут поступать от различных ведомств.

— То есть пока никакой конкретики по проекту нет?

— Скажу так — это идея создания тамбовского лендкоина. В основе этого проекта тема, связанная с землей как ресурсом для привлечения инвестиций. Подход к этому должен быть очень аккуратным, но в то же время медлить мы не собираемся. Тут нужна какая-то определенная поддержка, что ли, со стороны тех, кто сегодня занимается темой криптовалюты, экспертов. Нам нужны их замечания, одобрение. Мы должны четко знать, что все соответствует российскому законодательству, соответствует правовым нормам, связанным с привлечением инвестиций, в том числе иностранных.

Так что сомнений в востребованности нашего проекта у нас нет, но последнее слово и за правовой экспертизой, и за экспертами в целом в этой новой, но очень важной теме в нашей жизни.

— Тамбовская область в ноябре прошлого года представляла свой потенциал в посольстве Японии в России. Есть ли уже результаты работы?

— Отдельные проекты прорабатываются, но не напрямую, а в рамках других аграрных проектов — в плане тех инвесторов, которые работают у нас в Тамбовской области и обсуждают сегодня отдельные инвестпроекты с японцами.

Японцы, по их же собственным оценкам, долго раскачиваются — внимательно, тщательно анализируют ситуацию, но если принимают решение, то сотрудничество носит долгосрочный характер, поэтому мы здесь не собираемся форсировать обстоятельства. Весь свой потенциал, все свои возможности мы им раскрыли, готовы по случаю их приезда на месте это все подтвердить. Будем рассчитывать, что все сложится.

— Япония уже реализует ряд проектов в России, в частности проект по улучшению городской среды в соседней Воронежской области. Будет ли Тамбовская область что-то подобное предлагать японской стороне?

Тамбов. Архивное фото
© Flickr / Grigory Gusev
Тамбовская область вошла в топ-5 регионов с минимумом рисков для инвесторов

— Мы знаем об этих проектах, они обсуждаются. Конечно, мы тоже за все новое, за инновации, за новатику в целом, за качество жизни, среды обитания, за городскую среду обитания, за умные города, за все предложения. Мы понимаем реально свои и сильные стороны, и наши конкурентные преимущества, и определенные слабые стороны. Надо понимать, что в Тамбове проживает, округленно, 250 тысяч человек. У нас очень высокая доля сельского населения — тоже определенный накладывает отпечаток на программы, на планы, но это не мешает нам самые новейшие технологии использовать для обеспечения комфорта в городском пространстве, в городах, в том числе в моногородах Тамбовской области. Поэтому, конечно, здесь пока я не могу чем-то похвастаться в плане конкретики.

— Сложно совместить японские технологии с таким самобытным городом, как Тамбов.

— Тамбов, действительно, особый регион с высоким уровнем развития культурного потенциала, творческого потенциала. Не знаю, с чем это связано — может, в том числе, потому что когда-то граница Тамбовской области была в два с лишним раза больше, чем сегодняшняя, современная. Но в жизни региона проходит масса культурных мероприятий, в том числе событийного уровня.

Мне очень приятно слышать, когда гости, туристы, приезжающие в наш административный центр, отмечают это. Для кого-то это большое удивление, для кого-то это открытие. Тамбов интересен, гостеприимен, благоустроен. По чистоте и порядку мы можем посоревноваться, поконкурировать со многими областными административными центрами.

Как говорил Булат Окуджава, планов очень много. У него замечательные были строки: "Работа есть работа. Работа есть всегда. Хватило б только пота на все мои года". Хватило бы нам всем сил, и возможностей, и пота!

 

 

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена