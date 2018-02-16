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Интервью

Виталий Наумкин: конфликты на Ближнем Востоке вышли на первый план в мире

17:0016.02.2018
(обновлено: 17:02 16.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНаучный руководитель Института востоковедения РАН Виталий НаумкинНаучный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Клуб "Валдай" 19-20 февраля проводит в Москве конференцию "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях". Форум пройдет в условиях, когда практически все ключевые конфликты региона вновь вышли на первый план в международной политике, заявил научный руководитель Института востоковедения РАН, советник спецпосланника ООН по Сирии академик Виталий Наумкин. В интервью РИА Новости он рассказал, какую роль в этом сыграло отсутствие преемственности во внешней политике США и как Россия — традиционный и успешный посредник в урегулировании многих конфликтов — может содействовать поиску путей выхода из нынешней непростой ситуации, сложившейся в регионе.

— Чем ближневосточный "Валдай" нынешнего года отличается от предыдущих конференций и какова его главная идея?

Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
В Совфеде оценили перспективы сотрудничества России и Израиля по Сирии

— Нынешний форум отличается прежде всего тем, что он проходит в других условиях, условиях гораздо более напряженных, когда конфликтность на Ближнем Востоке выросла, и когда эти конфликты совершенно четко вышли на первый план в мировой политике — это и Сирия, и Ливия, и Йемен, другие страны. Ситуация настолько сложная, что предстоят очень серьезные дебаты, тем более с учетом конфликтных отношений с Ираном и Израилем, Израилем и "Хезболлой", которая действует активно в Сирии, между "Братьями-мусульманами" и руководством целого ряда государств и правительств на Ближнем Востоке; это и катарский кризис.

Поэтому конференция нынешняя построена так, что в основу положено обсуждение именно этих конфликтных зон. То есть сессии будут проходить по различным странам, а не так, как это было раньше, это не тематическая конференция, а пострановая.

И неслучайно тема звучит как "Россия на Ближнем востоке — игра на всех полях". Мы рассчитываем показать, что особенностью российской политики на Ближнем Востоке является внимание ко всем больным точкам, которые существуют в этом регионе, плюс развитие двусторонних и многосторонних отношений с различными игроками, поэтому и такое название.

— Не избежать в этом контексте и разговора о роли России как в сирийском, так и других региональных конфликтов.

— Россия традиционно всегда посредничала с давних пор еще, поэтому мы умеем работать со всеми, и практика последних лет показывает, что особенно в последние годы нам успешно удается это делать.

Роль России — ключевая тема, мы и устраиваем этот форум чтобы рассказать экспертам и политикам, которые к нам приедут, о роли России, чтобы представители нашего истеблишмента могли бы поучаствовать в дискуссиях на эту тему, чтобы мы достигли большего взаимопонимания с теми, кто к нам приедет, о том, чего хочет Россия, чего она добивается и какую политику проводит. Это задача максимум конференции.

— Но сегодня существуют совершенно разные и часто не совсем комплементарные оценки роли России…

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Глава МИД Британии призвал Россию повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке

— Разные точки зрения есть, поэтому мы и будем обсуждать этот вопрос с разных сторон, с разными людьми. Приедут, наверное, не только наши друзья, но и какие-то люди, которые могут сомневаются в том, что мы делаем, или оценивают это не так, как нам хотелось бы.

Но мы и собираемся подискутировать по этому вопросу, ведь в спорах рождается истина, и мы рассчитываем ее найти.

—  В программе форума упомянуты сессии, посвященные Йемену, Сирии, Ирану, другие темы, курдский вопрос. Но темы самой Турции, как и имен высокопоставленных турецкий участников в списке приглашенных гостей нет…

— У нас есть турецкие представители, к сожалению, нет представительства на высоком официальном уровне, у нас же все-таки не встреча глав МИД, хотя некоторые министры или их заместители приедут, но тем не менее представители Турции будут. Форум пройдет с турецким и курдским участием, и так или иначе турецкая и курдская тема и роль Турции в регионе — эти темы будут обсуждаться.

— Можно говорить, что курдская тема будет одной из главных, с учетом последних событий в Африне и в целом операции "Оливковая ветвь"?

© AP Photo / DHA-Depo Photos/Can ErokВо время турецкой военной операции "Оливковая ветвь" против курдского анклава. 28 января 2018
© AP Photo / DHA-Depo Photos/Can Erok
Во время турецкой военной операции "Оливковая ветвь" против курдского анклава. 28 января 2018

— Конечно, курдская тема будет одной из узловых. При этом не надо сводить этот вопрос только к проблеме Африна, это серьезная проблема в контексте не только Сирии, но и Ирака, и Турции, естественно, и Ирана, где очень много курдов. Этот народ живет на территории четырех государств, и в каждом из этих государств курды являются составной частью той нации, которая сформировалась в этих странах и официально эти государства признаны в определенных границах, обладающих суверенитетом, суверенитетом в том числе над своим населением среди которого есть и курдский компонент. Это сложная курдская проблема и в каждой стране уровень напряженности разнится. Будем обсуждать этот вопрос.

— Тема Ирана и его региональной политики будет одной из главных тем форума. Но как мы знаем, сегодня США увязывают вопросы региональной политики Тегерана с судьбой ядерного соглашения "шестерки" и Тегерана, как вы это оцениваете?

Заседание клуба Валдай в Сочи. Архивное фото
© Фото : Клуб "Валдай"
На конференцию клуба "Валдай" в Москве пригласили советника Асада

— Напрасно они это делают. Ведь мы договорились обо всем, и американцы действовали в рамках "шестерки" и подписали это соглашение. Если каждая новая администрация, приходящая к власти, будет говорить, что ее предшественники ошибались и все сделали не так, то тогда просто порядка не будет в международных отношениях.

Это тупиковый путь, как можно тогда с этими партнерами работать? Должна быть преемственность и верность тем международным отношениям, под которыми подписалось такое великое государство. Соглашения нужно соблюдать. И если эта великая держава начинает ставить под сомнение то, под чем совсем недавно подписалась, то как можно вообще о чем-то договариваться?

— Но США используют теперь такой подход и в вопросе химического разоружения Сирии…

— Да, или взять, например, позицию по Иерусалиму. Тоже были определенные договоренности, была политика, и вдруг все разворачивается в совершенно иную сторону, и администрация Трампа ставит всех у в тупик… Так нельзя.

 

 

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