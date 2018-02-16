Михаил Кийко: экспорт - главный драйвер роста зернового рынка России

Успехи в производстве и экспорте российского зерна не первый год обращают на себя внимание властей, бизнеса и прессы. И далеко не последнюю роль на рынке сельскохозяйственной продукции играет Объединенная зерновая компания (ОЗК), которая занимается не только хранением зерна, но и реализацией продуктов его переработки, а также участвует в государственных интервенциях. В интервью РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума гендиректор ОЗК Михаил Кийко рассказал о возможностях развития зернового рынка, перспективах экспорта, а также о планах самой компании и ее инвестиционных проектах.

— Михаил Юрьевич, какие направления работы на посту гендиректора ОЗК вы выделяете для себя в качестве приоритетных? Какие цели поставлены перед вами акционерами и какие вы ставите сами перед собой?

— Цели отражены в указе президента об ОЗК, который был подписан в 2009 году, — это увеличение объемов закупки и реализации зерна на внутреннем рынке, объемов экспорта зерна, модернизация и строительство элеваторных портовых терминалов.

Стратегия их достижения — долгосрочная программа развития ОЗК, которая утверждается советом директоров. Среди основных направлений развития — инвестиционные проекты по модернизации Новороссийского комбината хлебопродуктов, строительству Дальневосточного зернового терминала, созданию парка вагонов-хопперов и запуску грузоформирующих узлов в субъектах России.

— Есть ли у вас какие-либо KPI?

— KPI нашей команды — реализация в рамках отведенных сроков поставленных задач и проектов.

— Если смотреть на рынок зерна в России в целом, на ваш взгляд, есть ли у него потенциал развития, где могут быть точки роста — это использование новых удобрений, развитие экспорта, что-либо еще? © РИА Новости / Игорь Зарембо Перейти в фотобанк Российское сельское хозяйство в 2017 году: рекорды вопреки

— У российского зернового рынка имеется экстенсивный потенциал развития — увеличение производства за счет расширения посевных площадей при незначительном росте урожайности зерна. И интенсивный — за счет применений новых видов удобрений и других средств агроинженерии.

Как и в прошлые сельскохозяйственные сезоны, основным драйвером роста российского зернового рынка является экспорт, поскольку внутреннее потребление достаточно стабильно и может вырасти в пределах 10-20 миллионов тонн в год при взрывном росте развитии животноводства и аквакультуры, где требуется зерно как основа рациона. При этом пристальное внимание требуется уделить развитию инфраструктуры.

— Как продвигается строительство специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино, на каком этапе сейчас создание ДВЗТ, есть ли какие-то сложности в реализации проекта?

— Необходимость развития альтернативы южному зерновому коридору очевидна: порты и подъездные пути к ним перегружены, и при растущем экспорте ситуация эта может скорее ухудшиться, чем улучшиться. Поэтому ОЗК приступила к реализации этого амбициозного проекта — строительство зернового терминала в Зарубино.

Для реализации проекта в соответствии с директивой правительства РФ было создано стопроцентно дочернее общество "Дальневосточный зерновой терминал". Были внесены изменения в схему территориального планирования в области федерального транспорта, проект включен в список приоритетных, реализуемых на Дальнем Востоке, территория под зерновой терминал включена в порт Зарубино. На текущий момент сформированы земельные участки для строительства терминала и оформлены права на них.

Кроме того, уже проведены изыскательские работы на береговой части и акватории, разработаны основные технические решения и схема генерального плана, определены потребности в транспортной и энергетической инфраструктуре, активно ведется проектирование. Подписаны соглашения о намерениях по перевалке зерна через ДВЗТ с российскими и зарубежными партнерами. Ожидается, что в ближайшее время проект пройдет госэкспертизу и будет получена вся разрешительная строительная документация. После этого можно будет приступать к непосредственным работам по строительству зернового терминала.

— В последние годы очень много говорится об экспорте российского зерна. В июне прошлого года ОЗК заключила контракт на поставку в Венесуэлу 300 тысяч тонн российской пшеницы. Какой объем зерна уже был поставлен?

— Контракт исполнен почти на половину — поставлено 132 тысячи тонн пшеницы. По данным на конец января, из зернового терминала НКХП ушли четыре лодки по 33 тысяч тонн. Сроки исполнения данного контракта увеличены в силу экономической нестабильности в Венесуэле, что сказывается на графике поставки судов под погрузку.

— Какие страны или регионы ОЗК рассматривает для себя в качестве приоритетных для поставок пшеницы? © РИА Новости / Виталий Тимкив Перейти в фотобанк Мы это сделали. И их – тоже. РФ становится мировым экспортером пшеницы №1

— Приоритетными направлениями поставок пшеницы являются как страны Ближнего Востока и Северной Африки — традиционные потребители российского зерна, так и страны Латинской Америки и Азии как новые рынки сбыта российского зерна. Идут переговоры с импортерами зерна и продуктов переработки из ЮАР, Марокко, Туниса, Таиланда.

— В течение 2017 года ОЗК планировала создать собственного железнодорожного оператора. Как проходит эта работа?

— ОЗК уже сформировала вагонный парк из 1,5 тысячи специализированных вагонов-хопперов Тихвинского вагоностроительного завода. Они активно используются на ряде маршрутов Северокавказской железной дороги и перевозят зерно компании и сторонних крупных экспортеров.

— Как вы оцениваете ситуацию на рынке железнодорожных перевозок — сильна ли конкуренция, есть ли проблемы с инфраструктурой? Есть ли у ОЗК проблемы или "узкие места" во взаимодействии с РЖД?

— Российский рынок железнодорожных перевозок высококонкурентен, нагрузка на инфраструктуру большинства направлений существенная. С РЖД у нас выстроены нормальные рабочие отношения. Мы считаем правильным увеличивать возможности именно железнодорожной логистики: это снижает колоссальную нагрузку на дорожную инфраструктуру.

— В прошлом году для улучшения ситуации с перевозками зерна по железным дорогам был создан специальный оперативный штаб, в работе которого участвует и ОЗК. Насколько эффективным себя показал такой формат взаимодействия?

— В рамках работы оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна, который был создан под эгидой Минсельхоза, удалось достичь понимания проблем рынка и потребностей всех участников процесса. Так, в ходе еженедельных обсуждений стала очевидной потребность в модернизации железнодорожных станций, чтобы они могли обеспечить высокие темпы загрузки и выгрузки зерна по вагонам. Это позволит сократить простаивание вагонного парка, снизит напряженность в работе транспортных компаний.

Именно в рамках работы штаба было достигнуто понимание необходимости в субсидировании перевозок зерна. Решение было принято, и с конца 2017 года производители зерна из 13 регионов пользуются этой субсидией. Данная мера позволяет контролировать баланс зерна в регионах, вывозить излишки по цене, устраивающей всех участников рынка. Строительство дополнительных железнодорожных путей в сторону Свободного порта Владивосток — также очевидно перспективный путь развития перевозок сибирского зерна на экспорт.

— Кстати, как вы оцениваете механизм субсидирования льготных перевозок зерна в порты? Насколько сейчас загружены портовые мощности?

— Этот механизм разработан в экстремально короткие сроки в 2017 году и уже хорошо себя зарекомендовал. Портовые мощности в настоящее время серьезно загружены, поскольку на фоне высокого урожая 2017 года на экспорт будет поставлено небывало высокое количество зерна — до 45 миллионов тонн.

— Как проходит модернизация инфраструктуры НКХП?

— ОЗК завершит реконструкцию Новороссийского комбината хлебопродуктов в 2018 году. В результате будут модернизированы железнодорожный и автомобильный пункты приема зерна, реконструированы и проложены новые железнодорожные пути в самом порту.

В декабре прошлого года ОЗК запустила первый этап проекта: были введены в строй новые элеваторные мощности в 110 тысяч тонн хранения, что позволяет единовременно хранить более 250 тысяч тонн на всех элеваторах терминала. Эти меры значительно улучшат внутреннюю логистику порта, повысят его пропускную способность и снизят давление на инфраструктуру.

— Если говорить о государственных интервенциях на зерновом рынке, на ваш взгляд, насколько такой механизм эффективен? Можно ли что-то в нем улучшить или от него стоит совсем отказаться?

— Во-первых, хочу напомнить, что в прошлом году закупки зерна в интервенционный фонд не проводились. В 2016 году ОЗК закупила более 1,52 миллиона тонн зерна. Переходящий остаток зерна интервенционного фонда на 1 января 2018 составил 3,97 миллиона тонн, из которых более 86% объема приходится на урожаи 2014-2016 годов.

Зерно на хранение размещено более чем на 200 элеваторах в 32 регионах России. Часть зерна из интервенционного фонда была реализована в виде гуманитарной помощи, часть, 60 тысяч тонн, поставлена в зернодефицитные регионы России — Якутию, Камчатский край, Крым и Севастополь.

Во-вторых, достаточно высокая цена содержания интервенционного фонда и выход российских аграриев на качественно новый уровень позволяют сделать предположение, что в первоначальном виде интервенционный фонд сыграл свою роль и надо искать новые механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей и сглаживания рыночных колебаний.

Одним из таких механизмов может стать продажа с открытых аукционов по публично определяемой цене избытков зерна интервенционного фонда, в том числе и на экспорт. Такой подход позволит постоянно обновлять структуру фонда и поддерживать качество зерна. Также при необходимости можно гибко регулировать и виды зерна, и его классность, выдерживать оптимальные сроки хранения.

Можно предположить, что в нынешнем виде интервенционный фонд станет историей, ставший катализатором развития и своего рода гарантом для производителей. На нынешнем этапе необходимы более тонкие и гибкие механизмы регулирования, снижение стоимости их обслуживания.

— Будут ли проводиться зерновые интервенции в 2017-2018 сельскохозяйственном году? И принято ли решение о проведении молочных интервенций в 2018 году?

— ОЗК является агентом правительства РФ и выполняет его поручения. Если будут решения по проведению интервенций в 2018 году, компания готова их выполнить. Однако уже в начале февраля этого года глава департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко заявил, что министерство заинтересовано в поиске новых решений и возлагает определенную надежду на развитие биржевых торгов.

— В 2016 году Федеральная антимонопольная служба одобрила консолидацию Объединенной зерновой компанией 100% акций НКХП. Есть ли у компании планы выкупить все акции комбината?

— Да, мы действительно получили разрешение антимонопольной службы о консолидации данного пакета. Вместе с тем решения о консолидации данного пакета не принято на сегодняшний день.