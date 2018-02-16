Анатолий Попов: Сбербанк хочет убрать 1200 бизнесменов из "черного списка"

Сбербанк уделяет особое внимание кредитованию малого и среднего бизнеса и считает, что его развитие придаст импульс всей российской экономике. Когда будут снижены ставки по займам для малого бизнеса и как сэкономить на открытии своего дела, в интервью РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума рассказал старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. Беседовала Елена Медведева.

— Будет ли Сбербанк снижать вслед за снижением ЦБ ключевой ставки свои ставки по кредитам бизнесу?

— Скорость работы, качество запрашиваемых у предпринимателей документов важнее ставки. Наши ставки уже находятся на рыночном уровне — 11,2% годовых для малого бизнеса. Возможно, будет снижение вниз. Уже ставки достаточно привлекательны и мы не чувствуем отказов предпринимателей из-за уровня ставки.

— Какой спред между уровнем ключевой и ставки и кредитов Сбербанк считает возможным достичь в 2018 году?

— Сложно комментировать, это зависит от спроса наших заемщиков. В декабре мы проводили Черную пятницу, мы предлагали нашим некоторым постоянным и надежным клиентам кредиты с пониженной ставкой примерно от 1 до 1,5 процентных пунктов. Мы увидели большой спрос, нашим сотрудникам пришлось работать день и ночь для того, чтобы этот спрос удовлетворить. Но объем выдач в те дни составлял для малого бизнеса порядка 22-25 миллиардов рублей в неделю.

— Какой сейчас объем кредитного портфеля Сбербанка в малом и среднем бизнесе, как его планируется увеличить? © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Сбербанк в 2017 г увеличил кредитный портфель в недвижимости на 4%

— В прошлом году мы увеличили портфель в малом бизнесе на 17%, план на этот год — 20%. В Сбербанке на сегодняшний день обслуживается более 2 миллионов компаний малого и среднего бизнеса. В прошлом году мы выдали предпринимателям кредиты на сумму более 1,28 триллиона рублей, превысив показатели 2016 года на 60%. Средняя ставка по выдаваемым кредитам МСП снизилась на 1,5 процентного пункта.

— Над запуском каких новых технологий для бизнеса работает банк?

— Мы уже запустили возможность получения кредитов в нашем цифровом банке в режиме онлайн. В течение двух недель мы завершим его тестирование в ряде регионов. Процесс полностью готов и с 1 марта кредитный цикл для предпринимателей перейдет в цифровой формат.

— Не заметил ли Сбербанк тенденцию к сокращению числа малых предприятий?

— Количество новых предприятий меняется незначительно, их открывается примерно 80-100 тысяч в месяц. Есть сезонный всплеск и сезонное падение, есть механизм "чистки" ФНС, в сентябре прошлого года из этого списка ушли неработающие предприятия. Нет ощущения снижения активности, мы этого не видим по количеству открываемых счетов, их порядка 12-14 в неделю. Наоборот, этот показатель вырос в прошлом году почти в два раза.

— Как Сбербанк решает вопрос реабилитации бизнеса из "черных списков"?

— Мы активно работаем над механизмом реабилитации, есть так называемые "черные списки" Центрального банка. Мы подали в ЦБ предложение о исключении 1200 предпринимателей из этих списков, потому что мы изучили деятельность этих предпринимателей и уверены, что она носит легальный характер. Но предприниматели допустили ряд ошибочных действий и очень важно, чтобы они были исключены из этих списков.

— ЦБ согласился на ваше предложение?

— У нас очень хорошее взаимодействие с регулятором, ЦБ понимает, что возможны исключения, ошибки. У нас есть комитеты на локальных уровнях, в каждом регионе рассматриваются такие случаи.

— Как не допустить попадания в "черные списки"? © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк Обратный отсчет. Почему в Россию возвращаются миллиарды

— Мы много работаем с тем, чтобы предостеречь предпринимателей от неправильных действий, информируя о том, как взаимодействовать с тем или иным контрагентом, объясняем характер операций, например, транзитных. Мы предупреждаем, что если это продолжится, банк вынужден будет отказать в обслуживании. Люди, которые хотят сохранить свое имя, реноме, не совершают мошеннические операции. Они понимают, что они допускают ошибки. С некоторыми предприятиями из-за этого мы вынуждены расставаться.

— Как банк сотрудничает с корпорацией МСП?

— Мы участвуем в 11 программах государственной поддержки малого бизнеса, это 10,4% нашего кредитного портфеля МСП.

— Какие виды бизнеса развиваются наиболее успешно?

— Малый бизнес — это часть экономики. Хорошо идет развитие в торговле, в сельском хозяйстве, мы все больше и больше видим создание предприятий в IT-отрасли, потому что есть большой спрос со стороны рынка на оказание IT-сервисов и услуг.

— Какие услуги IT развиваются быстрее всего?

— Это и ведение бухгалтерии, и франчайзинг, разработка и поддержание программного обеспечения.

— Какие сюрпризы для малого бизнеса Сбербанк подготовил к сочинскому форуму?

— Мы с Федеральной налоговой службой зарегистрировали первое ИП в России электронным способом без посещения ФНС и без визита в банк. Благодаря биометрическим технологиям не выходя из дома можно будет открыть ИП и одновременно расчетный счет в нашем банке. В случае электронной регистрации пошлина с будущего предпринимателя взиматься не будет.

— Какие еще барьеры для малого бизнеса можно убрать? © Fotolia / lite Торгово-промышленная палата призвала россиян развивать семейный бизнес

— Как правило, открывая бизнес, люди обращаются к регистраторам, юридическим компаниям, которые берут от 6 до 10 тысяч рублей за сопровождение. Последний важный пункт — отмена юридического адреса и передача банкам РФ права быть точкой юридической регистрации для предпринимателей. Потому что сейчас если вы в поисковике наберете "куплю юридический адрес", то, например, в Москве это стоит от 30 тысяч рублей.