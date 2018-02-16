Николай Цехомский: инвесторам понравится фабрика проектного финансирования

Одним из главных событий Российского инвестиционного форума в Сочи стал официальный запуск премьер-министром Дмитрием Медведевым нового инструмента для привлечения инвесторов в дорогостоящие инфраструктурные проекты — фабрики проектного финансирования. Как будет работать новый механизм, об отношении азиатских партнеров к санкциям и новой стратегии "Глобэкса" и Связь-банка в интервью РИА Новости рассказал первый зампред ВЭБа Николай Цехомский. Беседовала Елена Медведева.

— На инвестиционном форуме в Сочи объявлено о первых сделках в рамках фабрики проектного финансирования. В чем основой принцип этого инструмента? © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Медведев утвердил фабрику проектного финансирования на базе ВЭБа

— Фабрика проектного финансирования — новый механизм для российского рынка. Основная идея — синдицированное кредитование проектов, с привлечением государственного субсидирования ставок и госгарантий по облигациям. Законодательная база была сформирована в конце 2017 года. В России объективно есть дефицит активности инвесторов. По сути ВЭБ, как основной оператор фабрики, совместно с куратором — Минэкономразвития — формирует культуру проектного финансирования.

В проработке и оптимизации этого механизма участвуют ВЭБ, Минэкономразвития, Минфин и Банк России, крупнейшие коммерческие банки и институты развития. Исторически ВЭБ поддерживал инвестиционные проекты в одиночку, и в ряде случаев стал их акционером. Фабрика позволяет существенно расширить круг потенциальных инвесторов в важнейшие для экономики проекты. И нарастить объем инвестиций.

— Будет ли ВЭБ входить в крупные проекты, финансируемые по механизму фабрики?

— Сейчас мы прорабатываем возможность вхождения в капитал проектов от 3 миллиардов рублей и выше. Важнейшая задача — синдицировать риски. Речь не о просто разделении долей между большим количеством участников проекта. Поскольку каждую сделку фабрики очень качественно структурируют специалисты служб риск-менеджмента нескольких банков, риск распределяется между всеми участниками.

И на последних этапах можно перепродавать эти кредиты. То есть мы создаем рыночный, привлекательный как для заемщика, так и кредитора инструмент. Кредит, с которым живешь всю жизнь — это плохо структурированная ценная бумага. Обязательство, которое можно перепродать — хорошо структурированная ценная бумага. При этом критически важно, чтобы в синдикации участвовали коммерческие банки, обладающие компетенциями структурирования подобных проектов.

— Какие это банки?

— Мы очень активно общаемся и со Сбербанком, и с ВТБ, и с Газпромбанком, из частных банков активный интерес есть у Совкомбанка. Потенциальные партнеры из числа международных финансовых институтов — ЕАБР, Международный инвестиционный банк (МИБ), банк БРИКС, ЕБРР, IFC, AIIB. Высококачественный риск, хорошо структурированную бумагу инвесторы будут покупать.

И ВЭБ в этом процессе играет активную роль. Мы структурируем сделки в рамках фабрики. Наше дочернее общество "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" выкупает риск по кредиту, приобретает права по нему и секьюритизирует этот долг через выпуск облигаций. Будем выпускать новый инструмент, который смогут покупать традиционные инвесторы — банки, управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды.

— Как инвесторы смогут оценить качество бумаги?

— Новые бумаги должны получить оценку рейтинговых агентств. Это будут бумаги хорошего кредитного качества и привлекательные с точки зрения доходности. Важно, что мы впервые используем на российском рынке подобную структурированную форму субсидии. Ставка плавающая, привязана к инфляции. И если инфляция будет выше определенного значения, включается механизм субсидии государства, организованной Минфином и Минэкономразвития.

— По какому принципу?

— По определенной формуле. Когда инфляция превышает 4%, а это уровень, который таргетирует ЦБ, тогда включается субсидирование государством процентной ставки.

— Когда заработает в России эта фабрика?

— Первые меморандумы заключены в Рамках российского инвестиционного форума 15 февраля. Мы ожидаем, что процесс значительно активизируется уже во второй половине этого года.

— Председатель ВЭБ Сергей Горьков сообщил, что стратегия в отношении "Глобэкса" и Связь-банка будет рассмотрена набсоветом в апреле. В чем суть?

— Два коммерческих банка, работающих в рознице, нам объективно не нужны, необходима синергия. Сегодня для успешной работы коммерческого банка на рынке нужна уникальная ниша, отдельная стратегия. Увы, до последнего времени "Глобэкс" и Связь-банк практически не участвовали в наших сделках, в нашем бизнесе в рамках группы. Будем менять фокус этих банков. Мы рассматриваем разные варианты. Это может быть объединение, передача части бизнеса. Стратегия развития этих банков должна быть длительной, как минимум совпадать по срокам стратегии ВЭБа до 2021 года.

— Что повлияло на финансовый результат ВЭБа в прошлом году?

— На итоговый финансовый результат существенно влияние окажет изменение резервов по плохим долгам. В 2017 году мы планировали продажу банков — "Глобэкса", Связь-банка, Проминвестбанка. Инвестиции ВЭБа в эти банки отражены по исторической стоимости. Но продажи не произошло — рынок не дал нам такую возможность.

Третий важный фактор — это докапитализация "ВЭБ-Лизинга", которую мы завершили в прошлом году. Мы предоставили дочерней компании очередной транш в капитал — 79 миллиардов рублей. В итоге они получили от нас вливания в капитал на 154 миллиарда рублей, создали все необходимые резервы по всем проблемным активам. И сегодня это стабильно работающая компания без старых проблем. В этом году мы ожидаем от них пусть не очень значительную, но прибыль. Это означает, что мы будем распускать резервы по кредитам, выданным "ВЭБ-Лизингу". Это окажет положительное влияние на чистую прибыль ВЭБа по РСБУ за 2018 год. Еще один весомый фактор — мы постепенно снижаем стоимость фондирования. Следовательно, снижается и нагрузка по процентным расходам.

— Не планирует ли ВЭБ продавать активы "ВЭБ-Лизинга"?

— Мы вышли из украинских лизинговых активов. Но с точки зрения продажи других частей этого бизнеса — вопрос неоднозначный. Мы движемся скорее в сторону перепрофилирования и переформатирования "ВЭБ-Лизинга", фокуса на работе с отечественными производителями.

— Как может повлиять "кремлевский список", куда включен и глава ВЭБа Сергей Горьков, на отношении с иностранными партнерами? © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Горьков спокойно относится к "кремлевскому списку"

— Строго говоря, это не санкции. С теми партнерами, с которыми мы уже работаем, никакого ухудшения не произошло. В отношении с нами они свой режим не меняют. Но в целом механизм санкций непрозрачен. Мы не знаем, какие действия еще будут предприняты. И потенциальные контрагенты реагируют по-разному. Есть такое понятие как self-sanctioning — люди предполагают худший сценарий. То, чего еще нет и, может, и не случится. Партнерство с такими игроками будет идти с осложнениями. Но в целом партнеры из Азии достаточно холодно относятся к санкциям.

— Как идет сотрудничество ВЭБа с РФПИ, поиск новых партнеров среди иностранных фондов?

— РФПИ очень плотно работает с суверенными международными фондами в Китае, в Персидском заливе и в других странах, выполняя важную государственную задачу привлечения крупного объема средств на российский рынок. ВЭБ пытается привлечь инвестиции более широкого круга инвесторов. Это могут быть китайские, арабские инвесторы, причем не обязательно суверенные фонды. Задача — расширение возможностей притока инвестиций в развитие российской экономики. Де-факто с РФПИ мы не конкурируем, фронт работ очень широк.

— Что это за инвесторы и операторы проектов?

— Я не могу называть имена конкретных контрагентов, скажем, это российские компании, которые хотят привлекать ресурсы с Востока. В основном из Китая, возможно, из стран Персидского залива. Мы видим высокий интерес партнеров из Азии, общаемся с крупнейшими игроками. У нас подписаны соглашения с China Merchants Group, банком Харбина, индийским фондом SREI. С арабскими фондами мы тоже общаемся, но в целом проработка проектов идет немного сложнее, в частности, из-за специфики их инструментария.

— Планирует ли ВЭБ найти новых партнеров среди иностранных фондов в этом году?

— Обязательно. Прорабатываем и реализацию совместных проектов, в том числе и с РФПИ. Для инвесторов из Китая, арабских стран, это будут проекты с низким риском. Непростая работа, ожидания у партнеров, не скрою, очень высокие.

— Какие инфраструктурные проекты в России интересуют иностранных инвесторов?

— Если говорить об инвесторах из Китая, то у них принята доктрина инвестирования в страны, которые лежат на пути в Европу. Любая инфраструктура, которая отвечает задаче "Один пояс — один путь", интересна китайским партнерам. Это транспорт — аэропорты, речное сообщение и порты, хабы, платные дороги. Все, что находится на Шелковом пути. В целом, инвесторам интересны в России инновационные проекты, объекты новой экономики. В России огромный научный потенциал, проекты в области высоких технологий.

— ВЭБ предлагает принять в Росси закон о информировании граждан о потерях при досрочном переходе в НПФ. Как идет согласование на эту тему в правительстве? © РИА Новости / Игорь Зарембо Перейти в фотобанк Борьба за пенсию: как сменить НПФ и не потерять свои деньги

— Свои предложения мы в правительство направили. Мы точно не планируем как-то инициировать прекращение перехода клиентов между пенсионными фондами. Но у будущих пенсионеров должны быть примерные ожидания по возвратности, рискам и потерям, которые они могут понести в случае досрочного (чаще одного раза в пять лет) перевода накоплений другому страховщику. ВЭБу также крайне важно понимать горизонты инвестирования. Тогда мы можем выбирать оптимальные инструменты. Сейчас же из-за риска оттока по итогам переходной кампании государственной управляющей компании приходится держать большую часть портфеля на денежном рынке, на депозитах.

— ВЭБ в кризис 2008-2009 годов предоставлял банкам РФ субординированные кредиты на 450 миллиардов рублей из ФНБ. Какой объем этих средств возращен, кто еще не вернул займы?

— Всего ВЭБом было выдано кредитов на эти цели на 404 миллиарда рублей, из них было перечислено два транша ВТБ на 200 миллиардов рублей. Большинство банков, включая ВТБ, уже досрочно погасили эти кредиты. На сегодняшний день остаток по этим займам — 50,5 миллиарда рублей, задолженность осталась у нескольких коммерческих банков, они будут погашать их по графику. До конца 2020 года все кредиты будут погашены. Кроме того, эти кредиты уже не являются субординированными, их нельзя учесть в капитале. Поэтому для банков от них ценности очень мало.

— ВЭБ в декабре утвердил лимит на 250 миллионов долларов Afreximbank в Каире, какие экспортные поставки ВЭБ планирует профинансировать?

— Речь идет о финансировании поставок российского сельскохозяйственного оборудования, самолетов Sukhoi Superjet и грузовых вагонов в страны Африки. Мы определили внутренний лимит риска, который мы готовы принять. Это не означает, что утвержден список сделок, которые мы готовы финансировать. Afreximbank является международной финансовой организацией, акционерами которой является большинство государств Африки. У него очень высокий кредитный рейтинг. Это наш главный финансовый партнер в Африке. Пока мы не планируем расширять лимиты на другие африканские банки.

— Будет ли ВЭБ досрочно выкупать свои облигации с рынка? © РИА Новости / Нина Зотина Перейти в фотобанк Международные компании готовы участвовать в "проектной фабрике" ВЭБа в Сочи

— Пока мы не планируем досрочно гасить займы. Но не исключаем такого сценария при изменении конъюнктуры. Основной упор в 2018 году у нас будет на расширение спектра доступных и удобных для инвесторов инструментов управления ликвидностью — краткосрочных облигаций. Выпускать долгосрочные инструменты сегодня не слишком выгодно — ставки снижаются, тренд устойчивый.

Еще одна масштабная история будет связана с облигациями, выпускаемыми для фабрики проектного финансирования. И третий, очень важный для нас фронт работы — внешние рынки, прежде всего с Китаем. Мы недавно провели сделку с Государственным банком развития Китая, заинтересованы и в развитии сотрудничества с другими игроками. Например, с Эксимбанком Китая (China Exim Bank), с которым у нас подписано соглашение на сумму эквивалентную 3 миллиардам долларов США. Это очень перспективное направление — как в части финансовой поддержки совместных проектов, так и диверсификации заимствований в национальных валютах.