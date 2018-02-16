Антон Дроздов: в России необходимо развивать систему корпоративных пенсий

Обсуждение развития российской пенсионной системы вновь продолжится после выборов президента в марте 2018 года. О том, что ждет будущих и нынешних пенсионеров в интервью РИА Новости на площадке инвестиционного форума в Сочи рассказал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов. Беседовала Анна Терехова.

— Так как у нас скоро пройдут выборы президента, всех волнует вопрос: что ждет пенсионную систему? Как вы оцениваете, будет ли подниматься вопрос о повышении пенсионного возраста? Какая судьба может ждать российскую пенсионную систему?

— Вообще у нас та стратегия развития пенсионной системы, которую правительство утвердило в 2014-м году, мы продолжаем ее реализовывать. И такие вопросы, как создание корпоративных систем, уточнение статуса фонда, вопросы, связанные с досрочными пенсиями, вопросы требования к стажу, всегда стоят на повестке. Мы их решаем, но решаем их постепенно, с учетом мнения всех. Эти вопросы всегда будут, поскольку меняется и рынок труда, меняется и ситуация.

— Какие-то изменения будут? © РИА Новости / Владимир Сергеев Перейти в фотобанк Голодец рассказала о задаче повысить уровень пенсий до 25 тысяч рублей

— Стратегия развития пенсионной системы, которая сейчас реализовывается, рассчитана до 2030 года. Основное в этой стратегии — это увеличение пенсий граждан. Ориентир — это 2,5-3 прожиточных минимума. Сейчас это примерно 1,63-1,64. Но это падение было связано, как вы помните, с всплеском инфляции.

— А по отношению к зарплатам какой сегодня уровень пенсий у россиян?

— Вы знаете, я бы так сказал по поводу отношения к зарплатам: вопрос заключается в том, как считать. Мы же здесь берем всю зарплату, куда входят и супербогатые, учитываем пенсии, включая и работающих и не работающих. Например, у тех, кто получает небольшую зарплату, это, как правило, южные регионы, там замещение может быть и 70%, и 80%. А если брать тех, кто живет в Москве, то, конечно, у них коэффициент замещения будет ниже. Это некая средняя величина, которая характеризует некую тенденцию где-то на уровне 34-35%. Но не индивидуальная история каждого человека.

— А накопительная пенсия у нас как развивается сейчас?

— Мне задавали вопрос, что будет с накопительной пенсией. Мы же ее заморозили. Мы исходим из того, что все-таки та концепция индивидуального пенсионного капитала, которая есть, на мой взгляд, должна перерасти в корпоративную историю. Должна быть построена нормальная корпоративная пенсионная система, которая должна обеспечивать взаимодействие между работодателем, работником и государством. И на основе этого должно быть принято решение о взносах в эту систему, основные параметры. Пока есть только концепция. И я думаю, что после выборов мы продолжим обсуждение с финансовым блоком правительства. А сейчас до 2020 года мы продлили мораторий, именно для того, чтобы определиться по концепции индивидуального пенсионного капитала.

— А как вы оцениваете предложение главы ЦСР Алексея Кудрина о том, чтобы пенсионный возраст у мужчин и женщин был примерно одинаковый?

— На правительственном уровне у нас нет пока поручений этим заниматься. Сейчас эта тема пока на стороне экспертов, но потом, наверное, будет какое-то общественное обсуждение. В любом случае, все необходимо делать постепенно и с учетом многих факторов, в том числе рынка труда. Мы пока продолжаем идти по пути увеличения требований к стажу или заработку по назначению пенсий и стимулированию более позднего выхода россиян на пенсию.

— Как вы считаете, наше общество готово к повышению пенсионного возраста? © РИА Новости / Андрей Иглов Перейти в фотобанк Тряхнуть стариной. Когда в России повысят пенсионный возраст

— Вы знаете, плавное повышение пенсионного возраста — в основном для молодежи. Я считаю, что молодежь к этому относится, так скажем, более спокойно. Многие понимают, что надо на свое будущее зарабатывать.

— А какое изменение величины страховых взносов планируется? Обсуждается налоговый маневр по формуле 22/22?

— Обсуждается эта тема, но мы пока не видели расчетов министерства финансов на эту тему и считаем, что резкое снижение взносов, на наш взгляд, усилит нагрузку на федеральный бюджет. Это с одной стороны, а с другой, не даст того эффекта легализации, на которую они рассчитывают. И с другой и с третьей стороны предлагается еще повысить ставку НДС, что, в общем, ляжет на конечного потребителя.

— Может ли наша страна в принципе в будущем отказаться от солидарной пенсионной системы?

— Ни одна страна не отказывается от солидарной системы. Страны, которые в свое время от нее отказались, теперь срочно ее достраивают. Это Южно-Американские страны, в Америке и в Англии тоже солидарная система. Здесь нет альтернативы — солидарная или накопительная. Сейчас для того, чтобы учесть все особенности рынка труда, как правило, существует такой "пирог": как база идет солидарная система, а дальше уже корпоративная и добровольная система, которые в том числе могут иметь накопительный характер. Такая сейчас мировая тенденция. Поэтому я и говорю, что нам надо после выборов сосредоточиться на том, чтобы в том числе определиться с возможностями создания корпоративных систем.

— А у нас много граждан, которые не смогли заработать достаточное количество баллов, чтобы получать пенсию?

— Знаете, нет. У нас и раньше были требования к стажу, вы помните, пять лет, сейчас есть требования по баллам, которые предполагают, что необходимо отчислять страховые взносы в систему, вносить какое-то минимальное количество взносов. Если говорить про баллы, то где-то 0,4% от всех назначенных пенсий были отказы из-за недобора баллов. Это незначительная часть. И в основном это связано с тем, что граждане работали нелегально, а получали зарплату в конверте при официальной минимальной зарплате. Кстати, хочу сказать, что решение о повышении МРОТа до прожиточного минимума очень благотворно повлияет на возможности зарабатывания гражданами этих баллов. Мы подсчитали, что в этом году это даст возможность гражданам, получающим один МРОТ, заработать 1,3 балла. А средний стаж у нас где-то в районе 32-34 года. Он колеблется по стране. Но проблемы со стажем нет. Я думаю, если вы работаете легально, то у вас не будет проблем.

— Как вы оцениваете сегодня ситуацию в России на "сером" рынке труда?

— Это, скорее, росстатовский показатель. Есть разные оценки "черного" и "серого" рынка. Но Росстат показывает, что это где-то 50%. Мы считаем, что эти меры, в том числе связанные с баллами и стажем, все больше и больше требуют "белой" зарплаты. И вот несколько лет мы с Рострудом ведем работу, когда по результатам проверок выявляются неоформленные граждане. Роструд принимает меры для оформления договоров, а мы следим, чтобы за них поступали взносы. В общем, эта работа продолжается.

— Как вы оцениваете переход на новую пенсионную формулу, и стала ли она более понятна гражданам за прошедшее время? © РИА Новости / Нина Зотина Перейти в фотобанк Кудрин считает повышение пенсионного возраста неизбежным

— На наш взгляд, стала. Мы ведем разъяснительную работу серьезную. И по нашим оценкам, порядка 60% граждан разбираются в этом и где-то 80% имеют представление. Я думаю, что мы дальше будем это проводить. По крайней мере, посчитать свою пенсию стало очень просто. Если умножите свое количество баллов на стоимость балла и прибавите фиксированную выплату, вы будете знать размер вашей пенсии на сегодня. Вам больше ничего не надо. А дальше вы уже будете думать, как заработать баллы. Вот, собственно, и все.

— Недавно высказывалась идея в очередной раз об объединении трех соцфондов в один. Как вы считаете, это целесообразно?

— Я бы ответил на этот вопрос так. Сейчас, на наш взгляд, важно установить тесное информационное взаимодействие между социальными фондами, чтобы повысить качество предоставляемых услуг.

— Вырос ли интерес к электронным услугам ПФР?

— Да, вырос интерес. Во-первых, у нас есть все новые пенсионеры, молодые, выходящие сейчас на пенсию, уже владеют компьютером. Для тех, кто уже на пенсии у нас действует программа компьютерной грамотности. Мы где-то порядка 40 тысяч человек обучаем только по этой программе. И, конечно, я хочу сказать, что электронные услуги становятся более и более востребованными. Все услуги фонда переведены в электронный вид. У нас достаточно большое количество назначений пенсий без прихода самого гражданина. Где-то в 80% случаев из 1,7 миллиона электронных заявок мы назначили пенсию по имеющимся документам без прихода гражданина. Как правило, они приходят дополнительно, если есть какие-то особенности, с документами на руках. Как правило, это люди, имеющие советский стаж, советские льготы, которые они должны показать. В целом, я думаю, что порядка 60% пенсионерам в целом по стране назначают пенсии дистанционно, в некоторых регионах этот показатель больше 90%.

— После передачи функции администрирования страховых взносов от ПФР налоговой службе, возникла проблема начисления работодателям лишних страховых взносов. Решена ли эта проблема?

— Да, она в основном решена. Порядка более 200 тысяч плательщиков мы с налоговой отработали. И там корректировки по большей части произведены. Мы сейчас завершаем с налоговой работу по вопросу урегулирования задолженности. Вы знаете, что в конце прошлого года было принято решение о списании части задолженности, в частности, с индивидуальных предпринимателей, которые вынуждены были начислять штрафы. Корректировки мы сделали в основном в прошлом году, а вот списанием задолженности мы занимаемся сейчас. Для тех, кто имеет право по закону, который был принят в декабре прошлого года.

— Много ли людей уже обратилось в ПФР за ежемесячными выплатами из материнского капитала? © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк В ПФР назвали сроки увеличения ежемесячных выплат льготникам

— У нас с нового года несколько новых направлений по расходованию средств из материнского капитала. Это и присмотр, уход за детьми дошкольного возраста, и выплаты на второго ребенка, и возможность направления на льготную шестипроцентную ипотеку. Большой популярностью пользуется присмотр и уход — порядка 20% из обратившихся подали заявления на эту тему. Около тысячи заявлений мы получили на ежемесячную выплату. Но хочу сказать, что мы провели большую информационную кампанию. У нас в общем-то минимальные сроки рассмотрения, меньше месяца. Но учитывая, что вы можете в течение шести месяцев после рождения ребенка обратиться и вам потом выплатят все с момента рождения ребенка, то граждане не спешат, у них есть время подумать. Но все-таки наиболее востребовано приобретение жилья, в том числе и через льготную ипотеку. Около тысячи человек подали заявления, уже назначили нескольким десяткам. Я думаю, всем, кто подал, будет назначено. Отказов в назначении немного. Мы же работаем и объясняем. Мы вместе с субъектами проводим серьезную информационно-разъяснительную работу, чтобы граждане уже при обращении понимали, смогут они претендовать на эти выплаты или нет.