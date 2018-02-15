Александр Дюков: стратегическая цель "Газпром нефти" по добыче не меняется

"Газпром нефть" научилась работать в условиях санкций и ограничений по добыче нефти по соглашению ОПЕК+. Несмотря на то, что компания немного сократила инвестпрограмму на 2018 год, она сохраняет цель по добыче углеводородов в 100 миллионов тонн в год в среднесрочной перспективе и планирует развивать свои зарубежные активы. На каких проектах компания сосредоточится в этом году, о разработке шельфа и модернизации производств в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума рассказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Беседовала Александра Крыжановская.

— Основной темой Российского инвестиционного форума в Сочи традиционно является экономическое и социальное развитие регионов. С какой повесткой приехала на форум в этом году "Газпром нефть"?

— У меня запланирован ряд встреч с губернаторами регионов, где работает "Газпром нефть". С ХМАО и ЯНАО уточним исполнение соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. В частности, на Ямале запланировано строительство нового газопровода протяженностью 8,7 км и пропускной способностью порядка 2000 кубометров в час с нашего месторождения до поселка Новый Порт. Он соединит автоматическую газораспределительную станцию Новопортовского месторождения с газораспределительным пунктом в селе Новый Порт.

Перевод местной генерации с дизельного топлива на газ сделает выработку электроэнергии и тепла более дешевой и экологичной. Первоочередными объектами для подключения к газопроводу станут котельная поселка, школа-интернат, больница и детский сад. У нас очень простая и понятная стратегия — мы стремимся улучшать качество жизни на всех территориях деятельности компании.

Будем также обсуждать с регионами и программы по импортозамещению смазочных материалов, а также планируем заключить соглашения о поставках битумных материалов с правительством Ростовской областей, Приморского и Краснодарского краев.

Кроме того, в рамках форума "Газпром нефть", Росприроднадзор и министерство связи и массовых коммуникаций РФ подпишут соглашение о взаимодействии. Цель соглашения — реализация пилотного проекта по внедрению в нефтеперерабатывающей промышленности автоматизированных систем мониторинга воздуха с применением технологий интернета вещей. "Газпром нефть" первой среди российских нефтяных компаний использует на своих заводах передовые системы мониторинга воздуха. На Московском НПЗ такая система существует с 2015 года. Теперь ее данные будут в автоматическом режиме передаваться и в Росприроднадзор. Соглашение предполагает, что тестирование подобных систем на НПЗ "Газпром нефти" позволит сформировать рекомендации для дальнейшего внедрения в отрасли.

— Вы планируете выступить здесь в панельной дискуссии, посвященной интеллектуальной, цифровой энергетике. Чаще всего цифровую экономику противопоставляют традиционному, как считается, по своим базовым технологиям ТЭКу. Можно ли что-то принципиально изменить в энергетическом бизнесе с помощью "оцифровки"?

— Цифровые технологии, безусловно, уже оказывают существенное влияние на нефтяную отрасль. Но оно, скорее всего, не будет столь значительным и все сокрушающим на своем пути, как в банковском или страховом бизнесе. Там в связи с развитием цифровых технологий уже говорят о новых моделях и значительном, если не полном пересмотре традиционных правил ведения бизнеса.

В нефтяной отрасли под влиянием цифровых технологий могут меняться бизнес-модели в сбытовом сегменте, но если говорить о разведке, добыче, переработке, то все-таки серьезных изменений ждать не приходится. Скважина может быть высокотехнологичной, у нее может быть цифровой двойник, но бурить ее надо в реальном, а не виртуальном мире.

Нефтяной бизнес — это прежде всего физические активы и технологии. И заменить их цифровыми нельзя. Но в нашей отрасли с помощью цифровых технологий можно значительно повысить эффективность всех, в том числе вполне традиционных процессов, сделать экономические целесообразными те проекты, которые еще вчера было невозможно вывести на приемлемую рентабельность. И, конечно, цифровые технологии оказывают большое влияние на корпоративную культуру. Мы понимаем, что нам важно быть гибкими, научиться работать в условиях постоянных изменений.

— В прошлом году компания как раз открыла новое месторождение на шельфе Сахалина. Какие работы запланированы на Аяшском лицензионном участке в 2018 году? О каких объемах добычи и в какие сроки может идти речь?

— Шельф острова Сахалин является новым стратегическим регионом присутствия компании, разработка потенциальных месторождений в рамках Аяшского лицензионного участка возможна в том числе в синергии с текущими проектами ПАО "Газпром", с формированием благодаря этому добавленной стоимости.

По предварительной оценке, геологические запасы нашего нового месторождения "Нептун" составляют 255 миллионов тонн нефтяного эквивалента, на этот год запланировано выполнение оперативного подсчета запасов и его утверждение, также будет выполнена оценка потенциального объема добычи. О конкретных цифрах пока говорить рано. Ввод месторождения "Нептун" в разработку запланирован до 2025 года, таким образом, мы формируем долгосрочный портфель добычных активов компании.

Кстати, помимо уже открытого месторождения, на Аяшском участке недр выявлен еще один перспективный объект — Баутинская структура, на которой в 2018 году мы планируем строительство первой поисково-оценочной скважины.

— Планируете ли наращивать добычу в 2018 году и насколько? Ранее вы отмечали, что "Газпром нефть" не пересматривает свои стратегические планы в связи с соглашением ОПЕК+. Каковы эти планы?

— В связи с принятием Минэнерго решения о продлении соглашения по ограничению добычи нефти до конца 2018 года, уровень добычи нефти по группе "Газпром нефть" может быть либо на уровне прошлого года, либо с небольшим ростом. Наша стратегическая цель по достижению объемов добычи 100 миллионов тонн углеводородов в год в среднесрочной перспективе остается неизменной.

— Какова инвестиционная программа компании на 2018 год? Что станет ключевыми объектами для вложений? © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк В России выросла пошлина на экспорт нефти

— Объем инвестиционной программы на 2018 год составляет 371 миллиард рублей. Продолжается разработка Новопортовского месторождения, инвестиции в которое в 2018 году составят более 50 миллиардов рублей, бурение на Приразломном месторождении. Серьезные инвестиции компания планирует в разработку трудноизвлекаемых запасов, в частности, Баженовской свиты, в проекты развития ресурсной базы, включая как раз бурение второй поисково-оценочной скважины на Сахалине. Планируются в том числе инвестиции в технологические и ИТ-проекты. Если говорить о переработке, мы завершим строительно-монтажные работы и введем в эксплуатацию Комбинированную установку переработки нефти Московского НПЗ, продолжаем процесс модернизации Омского НПЗ, завода в Панчево.

— Каков объем нефтепереработки у компании по итогам 2017 года, планируется ли его снижение или рост? Сообщалось, что "Газпром нефть" исключила из стратегии развития целевой ориентир по объемам переработки нефти за рубежом, что это значит с точки зрения развития зарубежных активов компании?

— По итогам 2017 года на НПЗ компании было переработано 40,1 миллиона тонн нефти, в том числе на российских заводах — 36,7 миллиона тонн. По сравнению с 2016 годом объем переработки сократился на 1,8 миллиона тонн. Причиной снижения стали объективные факторы: проведение масштабной реконструкции установки каталитического крекинга на Московском НПЗ, а также плановыми ремонтными работами на заводе в Омске.

В 2018 году мы ожидаем увеличения объема переработки на всех активах — как в России, так и за рубежом. Прирост к уровню прошлого года оцениваем на уровне 2,4 миллиона тонн.

В прошлом году Совет директоров "Газпром нефти", действительно, принял решение исключить из долгосрочной стратегии развития компании целевой ориентир по объемам переработки нефти за рубежом. Это обусловлено изменением конъюнктуры рынка: в последние годы рыночная ситуация в Европе характеризуется ростом конкуренции на фоне снижения потребления нефтепродуктов.

Но это вовсе не значит, что мы намерены отказываться от развития наших существующих зарубежных активов. Даже наоборот. Мы продолжаем масштабную модернизацию нашего НПЗ в Панчево. После ввода в эксплуатацию установки замедленного коксования глубина переработки там достигнет рекордного показателя — более 99%. Мы реализуем этот проект в условиях нестабильности современного рынка энергоресурсов, понимая, что высокая технологическая эффективность становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности. Кроме того, мы продолжаем развивать коммерческое присутствие в аэропортах и морских портах мира, сохраняем производство передовых смазочных материалов в Италии. Поэтому в отношении существующих зарубежных активов, подчеркну, ничего не изменилось: мы их не только сохраняем, но и продолжим развивать.

— В прошлом году Минэнерго РФ присвоило статус национального проекту по созданию российских технологий и высокотехнологичного оборудования разработки Баженовской свиты. На какой стадии находится реализация этого проекта? При каких условиях будет рентабельна разработка Баженовской свиты? Какие компании уже присоединились к вашему проекту? © Фото : Департамент общественных и внешних связей Югры Губернатор Югры: в нефтедобыче нужно опираться на собственные технологии

— Проект находится на стадии создания специального юридического лица Технологический центр "Бажен", на который в 2018 году будет передана лицензия и имущество Пальяновской площади Красноленинского месторождения. Большую роль для развития проекта играет изменение закона о недрах в части создания нового типа лицензии — "технологический полигон". Работа по изменению законодательной базы ведется при поддержке Минприроды и администрации ХМАО, в настоящий момент проходят общественные слушания.

У нас налажена регулярная коммуникация с независимыми компаниями РИТЭК (Лукойл) и "Русснефть" по вопросам концепции опытно-промышленных работ, применяемых технологических решениях и направлениях развития нефтесервисного рынка России. Наша общая цель — снижение стоимости высокотехнологичных скважин. Подписаны меморандумы о намерениях по дальнейшему сотрудничеству с более чем 15 компаниями, в число которых вошли "ОЗНА-инжиниринг", "Ньютех Велл сервис", ЕВС, "Перфобур" и другими.

Задачей проекта является разработка технологии для коммерчески целесообразной разработки Баженовской свиты. В достижении этой задачи в том числе могут помочь цифровые технологии. Мы будем считать успешным результат, если суммарные инвестиции в скважину будут составлять не более 300 миллионов рублей при накопленной добыче нефти более чем 35 000 тонн.

— Вы ранее говорили, что "Газпром нефть" планирует окончательно договориться по корректировке сервисного контракта по проекту Бадра в Ираке в 2018 году. На какой стадии переговоры? © РИА Новости / Сергей Мамонтов Перейти в фотобанк "Газпром нефть" и OIEC представили план по разработке месторождений в Иране

— Мы находимся в процессе переговоров с министерством нефти Ирака по обсуждению условий контракта, а также различных вариантов развития месторождения Бадра. По итогам визита в Ирак в декабре прошлого года главы Минэнерго Александра Новака создана межминистерская комиссия, с российской стороны ее возглавил Кирилл Молодцов. Во время первой встречи комиссии, состоявшейся в январе, были определены конкретные шаги по достижению договоренностей. Вторая встреча намечена на февраль 2018 года. Надеемся, что в ближайшем будущем мы уже сможем достичь обоюдовыгодных договоренностей.