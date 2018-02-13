РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Сергей Катырин: российские экономические реалии становятся лучше

11:0013.02.2018
(обновлено: 11:05 13.02.2018)
0950
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей КатыринПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Российский бизнес вступил в 2018 год с надеждой на улучшение ситуации в экономике и ожиданиями, что государство решит такие насущные вопросы, как дорогие кредиты и чрезмерная налоговая нагрузка. О том, какие перемены необходимы в новом политическом цикле, предложениях по налоговой политике, а также инвестклимате в России в интервью РИА Новости в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

— Каковы ожидания бизнеса от экономики России в 2018 году, предполагаете ли вы, что ситуация улучшится?

— Несомненно, 2017 год был сложным и оставил много вопросов, полного разрешения которых мы ожидаем в году наступившем. Однако тенденции были заложены положительные: мы тверже стоим на земле в условиях перманентного санкционного режима, политика импортозамещения уже дает плоды, принят ряд законов, которые направлены на улучшение условий бизнеса.

Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Титов: экономика Крыма выходит из тени, нужен рост зарплат и больше жилья
Да и в целом, хотя рост ВВП и не достиг намеченных показателей, мы больше не наблюдаем спада.
Конечно, несмотря на позитивные тенденции, есть и определенные факторы риска, от которых напрямую будут зависеть экономические возможности страны в 2018 году: нестабильная внешнеполитическая ситуация, колебания цен на углеводороды и снова санкции, в условиях которых мы не просто продолжаем существовать, но и обязаны развиваться, расти, выходить на новые показатели эффективности.

Президентом страны поставлена задача вывода экономики страны на темпы роста не ниже среднемировых. А такая цель достижима только при существенной активности и повышении вклада бизнеса в ВВП страны.

В данном контексте основные вопросы, которые продолжают оставаться насущными для бизнеса, схожи с теми, что остро стояли и раньше, — меры поддержки со стороны государства, стоимость кредитов, контроль и надзор в сфере предпринимательства, неналоговая нагрузка, борьба с коррупцией.

— Какие изменения в экономической политике страны необходимо внести после выборов?

— Сейчас, в предвыборный период, активно ведется анализ того, что необходимо предпринять в новом политическом цикле, где есть "узкие места", нерешенные вопросы или необходимы кардинальные шаги.
В целом необходима такая корректировка экономической политики, которая позволит выйти на устойчивую траекторию роста нашей экономики и повысить благосостояние граждан.

Это потребует как продолжения и успешной реализации текущих начинаний, так и качественного сдвига в ряде сфер: необходимо повысить уровень инвестиционной активности бизнеса, обеспечить рост отраслей-локомотивов. Нам необходимо наращивание инвестиционного и потребительского спроса, а также в целом обеспечение доверия граждан и бизнеса к перспективам российской экономики.

Мы участвуем в работе по формированию контуров экономической политики по широкому спектру направлений — от отраслевых вопросов до вопросов в сфере налогообложения, контроля и надзора, совершенствования регулирования предпринимательской деятельности.

Так, после выборов мы ждем принятия ряда важных законопроектов, регулирующих такие сферы, как контрольно-надзорная деятельность, таможенно-тарифная политика.

Вид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Крыму откроются новые банки
Еще одно важное направление — работа, связанная с упрощением условий создания бизнеса. Такая инициатива уже была предложена Минэкономразвития. Это так называемый "старт за ноль", в частности, уход от обязательного условия наличия физического адреса для юридических лиц, упрощение регистрации новых бизнесов (отмена госпошлин для регистрации нового бизнеса в электронном формате), а также возможный "финиш за ноль", то есть упрощение закрытия бизнеса для добросовестных предпринимателей.

Важная для предпринимателей тема — упрощение отчетности. Несмотря на проводимую работу, субъекты предпринимательской деятельности отмечают не только рост объемов отчетности, но и усложнение ее форм и форматов.

Надеемся мы и на повышение эффективности реализации госпрограмм, а также проведение ревизии институтов развития, эффективная работа которых — важный механизм поддержки бизнеса. По данным Счетной палаты России, 35 институтам развития из бюджета ежегодно направляется порядка 350-450 миллиардов рублей, но используется около 70%.

Во исполнение поручения президента страны о подготовке комплексного плана действий правительства до 2025 года, совместно с другими объединениями предпринимателей нами были подготовлены 25 приоритетных предложений, направленных на изменение структуры и становление новых источников роста.
Считаем, что если шаги, предложенные деловыми объединениями, будут реализованы в поствыборный период, это существенно поможет росту предпринимательской активности и достижению заявленных целей.

— Что, с вашей точки зрения, стоило бы изменить в налоговой политике в новом политическом цикле?

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЖенщина у входа в здание инспекции Федеральной налоговой службы РФ в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Женщина у входа в здание инспекции Федеральной налоговой службы РФ в Новосибирске

— По нашей оценке, уровень фискальной нагрузки на бизнес достаточно высок. Так, 55% опрошенных нами предпринимателей оценили уровень налоговой нагрузки как высокий, 45% — как средний. При этом 43% отметили, что уровень налоговой нагрузки вырос; а 49% — что налоговые условия не изменились.

Как правило, бизнес связывает рост налоговой нагрузки с отменой некоторых льгот, а также с повышением налогов на землю и недвижимое имущество из-за завышения кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Перед принятием решений об отмене или введении новых налоговых льгот чрезвычайно важно просчитывать возможный макроэкономический эффект. Часто льготы и преференции произвольно отменяются или вводятся, минуя широкое общественное обсуждение, появляются в законопроектах ко второму или третьему чтению.

Так, бизнес позитивно оценил инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, позволяющий вычесть из налога расходы на новое оборудование. Но по налогу на движимое имущество организаций ситуация неоднозначная.

Предприятие потратило значительные средства на обновление оборудования с расчетом на льготу, а теперь решение о ее введении передают регионам. Регионы, рассчитывая на дополнительные доходы, льготу зачастую не представляют. В итоге мы рискуем получить рост тарифов и цен, замедление или даже приостановку инвестиционных проектов.

Свернутая пирамида из купюры. Архивное фото
© Fotolia / jul_st
Депутат рассказал, какой должна быть налоговая система в России
Мы очень надеемся, что в ближайшее время будет принят закон о неналоговых платежах. На наш взгляд нужно разработать своего рода "неналоговый кодекс". Кроме того, необходимо также, на наш взгляд, приостановить разработку нормативных правовых актов, предусматривающих введение новых неналоговых платежей или увеличение размеров уже действующих до принятия федерального закона "О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Отдельного вопроса заслуживает тема налогового администрирования. С продвижением электронных сервисов ФНС России взаимодействие с налоговыми органами улучшились. Но, вместе с этим, бизнес беспокоит рост количества и объемов запрашиваемой информации и документов в электронном виде.

Электронные форматы призваны упростить взаимодействие, однако часто налоговые органы делают "сплошной" запрос без четкого указания документов и приходится собирать и предоставлять много ненужной по факту информации. Это необходимо изменить.

— Бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться в Россию. Поддерживаете ли вы эту инициативу, есть ли у нее будущее? Является ли это предложение сигналом для улучшения инвестиционного климата?

— Что касается будущего инициативы бизнес-омбудсмена, то каким ему быть — решать следственным органам. Мы же, в свою очередь, можем сказать, что подобное желание российских бизнесменов, проживающих за рубежом, свидетельствует о том, что российские экономические реалии становятся лучше. Значит, условия, которые сегодня предоставляет наша страна для развития и продвижения бизнеса, становятся конкурентоспособны среди ведущих стран мира.

Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Список Титова": зачем сбежавшим из России бизнесменам прощение на родине
Несмотря на общую негативную ситуацию — геополитическую, макроэкономическую, в целом бизнес никогда не терял интереса к России. Об этом свидетельствуют и наши многочисленные встречи с зарубежными предпринимателями, и статистика.

Думаю, вы со мной согласитесь, что Россия — одна из крупнейших экономик мира, с ресурсами, территориями и высоким человеческим потенциалом, и на это не могут повлиять никакие временные экономические сложности.

 

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена