Сергей Катырин: российские экономические реалии становятся лучше

Российский бизнес вступил в 2018 год с надеждой на улучшение ситуации в экономике и ожиданиями, что государство решит такие насущные вопросы, как дорогие кредиты и чрезмерная налоговая нагрузка. О том, какие перемены необходимы в новом политическом цикле, предложениях по налоговой политике, а также инвестклимате в России в интервью РИА Новости в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

— Каковы ожидания бизнеса от экономики России в 2018 году, предполагаете ли вы, что ситуация улучшится?

— Несомненно, 2017 год был сложным и оставил много вопросов, полного разрешения которых мы ожидаем в году наступившем. Однако тенденции были заложены положительные: мы тверже стоим на земле в условиях перманентного санкционного режима, политика импортозамещения уже дает плоды, принят ряд законов, которые направлены на улучшение условий бизнеса.

Да и в целом, хотя рост ВВП и не достиг намеченных показателей, мы больше не наблюдаем спада.Конечно, несмотря на позитивные тенденции, есть и определенные факторы риска, от которых напрямую будут зависеть экономические возможности страны в 2018 году: нестабильная внешнеполитическая ситуация, колебания цен на углеводороды и снова санкции, в условиях которых мы не просто продолжаем существовать, но и обязаны развиваться, расти, выходить на новые показатели эффективности.

Президентом страны поставлена задача вывода экономики страны на темпы роста не ниже среднемировых. А такая цель достижима только при существенной активности и повышении вклада бизнеса в ВВП страны.

В данном контексте основные вопросы, которые продолжают оставаться насущными для бизнеса, схожи с теми, что остро стояли и раньше, — меры поддержки со стороны государства, стоимость кредитов, контроль и надзор в сфере предпринимательства, неналоговая нагрузка, борьба с коррупцией.

— Какие изменения в экономической политике страны необходимо внести после выборов?

— Сейчас, в предвыборный период, активно ведется анализ того, что необходимо предпринять в новом политическом цикле, где есть "узкие места", нерешенные вопросы или необходимы кардинальные шаги.

В целом необходима такая корректировка экономической политики, которая позволит выйти на устойчивую траекторию роста нашей экономики и повысить благосостояние граждан.

Это потребует как продолжения и успешной реализации текущих начинаний, так и качественного сдвига в ряде сфер: необходимо повысить уровень инвестиционной активности бизнеса, обеспечить рост отраслей-локомотивов. Нам необходимо наращивание инвестиционного и потребительского спроса, а также в целом обеспечение доверия граждан и бизнеса к перспективам российской экономики.

Мы участвуем в работе по формированию контуров экономической политики по широкому спектру направлений — от отраслевых вопросов до вопросов в сфере налогообложения, контроля и надзора, совершенствования регулирования предпринимательской деятельности.

Так, после выборов мы ждем принятия ряда важных законопроектов, регулирующих такие сферы, как контрольно-надзорная деятельность, таможенно-тарифная политика.

Еще одно важное направление — работа, связанная с упрощением условий создания бизнеса. Такая инициатива уже была предложена Минэкономразвития. Это так называемый "старт за ноль", в частности, уход от обязательного условия наличия физического адреса для юридических лиц, упрощение регистрации новых бизнесов (отмена госпошлин для регистрации нового бизнеса в электронном формате), а также возможный "финиш за ноль", то есть упрощение закрытия бизнеса для добросовестных предпринимателей.

Важная для предпринимателей тема — упрощение отчетности. Несмотря на проводимую работу, субъекты предпринимательской деятельности отмечают не только рост объемов отчетности, но и усложнение ее форм и форматов.

Надеемся мы и на повышение эффективности реализации госпрограмм, а также проведение ревизии институтов развития, эффективная работа которых — важный механизм поддержки бизнеса. По данным Счетной палаты России, 35 институтам развития из бюджета ежегодно направляется порядка 350-450 миллиардов рублей, но используется около 70%.

Во исполнение поручения президента страны о подготовке комплексного плана действий правительства до 2025 года, совместно с другими объединениями предпринимателей нами были подготовлены 25 приоритетных предложений, направленных на изменение структуры и становление новых источников роста.

Считаем, что если шаги, предложенные деловыми объединениями, будут реализованы в поствыборный период, это существенно поможет росту предпринимательской активности и достижению заявленных целей.

— Что, с вашей точки зрения, стоило бы изменить в налоговой политике в новом политическом цикле?

— По нашей оценке, уровень фискальной нагрузки на бизнес достаточно высок. Так, 55% опрошенных нами предпринимателей оценили уровень налоговой нагрузки как высокий, 45% — как средний. При этом 43% отметили, что уровень налоговой нагрузки вырос; а 49% — что налоговые условия не изменились.

Как правило, бизнес связывает рост налоговой нагрузки с отменой некоторых льгот, а также с повышением налогов на землю и недвижимое имущество из-за завышения кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Перед принятием решений об отмене или введении новых налоговых льгот чрезвычайно важно просчитывать возможный макроэкономический эффект. Часто льготы и преференции произвольно отменяются или вводятся, минуя широкое общественное обсуждение, появляются в законопроектах ко второму или третьему чтению.

Так, бизнес позитивно оценил инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, позволяющий вычесть из налога расходы на новое оборудование. Но по налогу на движимое имущество организаций ситуация неоднозначная.

Предприятие потратило значительные средства на обновление оборудования с расчетом на льготу, а теперь решение о ее введении передают регионам. Регионы, рассчитывая на дополнительные доходы, льготу зачастую не представляют. В итоге мы рискуем получить рост тарифов и цен, замедление или даже приостановку инвестиционных проектов.

Мы очень надеемся, что в ближайшее время будет принят закон о неналоговых платежах. На наш взгляд нужно разработать своего рода "неналоговый кодекс". Кроме того, необходимо также, на наш взгляд, приостановить разработку нормативных правовых актов, предусматривающих введение новых неналоговых платежей или увеличение размеров уже действующих до принятия федерального закона "О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Отдельного вопроса заслуживает тема налогового администрирования. С продвижением электронных сервисов ФНС России взаимодействие с налоговыми органами улучшились. Но, вместе с этим, бизнес беспокоит рост количества и объемов запрашиваемой информации и документов в электронном виде.

Электронные форматы призваны упростить взаимодействие, однако часто налоговые органы делают "сплошной" запрос без четкого указания документов и приходится собирать и предоставлять много ненужной по факту информации. Это необходимо изменить.

— Бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться в Россию. Поддерживаете ли вы эту инициативу, есть ли у нее будущее? Является ли это предложение сигналом для улучшения инвестиционного климата?

— Что касается будущего инициативы бизнес-омбудсмена, то каким ему быть — решать следственным органам. Мы же, в свою очередь, можем сказать, что подобное желание российских бизнесменов, проживающих за рубежом, свидетельствует о том, что российские экономические реалии становятся лучше. Значит, условия, которые сегодня предоставляет наша страна для развития и продвижения бизнеса, становятся конкурентоспособны среди ведущих стран мира.

Несмотря на общую негативную ситуацию — геополитическую, макроэкономическую, в целом бизнес никогда не терял интереса к России. Об этом свидетельствуют и наши многочисленные встречи с зарубежными предпринимателями, и статистика.

Думаю, вы со мной согласитесь, что Россия — одна из крупнейших экономик мира, с ресурсами, территориями и высоким человеческим потенциалом, и на это не могут повлиять никакие временные экономические сложности.