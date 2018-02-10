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Интервью

Михаил Богданов: нельзя терять импульс от конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

14:0010.02.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фотоЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Десятого февраля в России отмечается День дипломата. В интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал о традициях, связанных с этим праздником, а также затронул тему переговорных форматов по Сирии, будущего Ливии и ситуации вокруг Иракского Курдистана.

- Есть ли в МИД России какие-то традиции, связанные с празднованием Дня дипломата?

— Прежде всего хотел бы поздравить коллег-дипломатов, которые работают в центральном аппарате и наших загранучреждениях по всему миру, с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника. Особых слов благодарности и самых теплых поздравлений заслуживают глубокоуважаемые ветераны отечественной дипломатии. Бесценна и неоценима их роль в последовательной работе по укреплению мидовской практики наставничества и передаче богатого опыта молодым дипломатам.

Здание Министерства иностранных дел РФ и Московский международный деловой центр Москва-Сити (на втором плане) в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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День дипломатического работника в России

По сложившейся традиции по случаю Дня дипломатического работника в МИД России проходит торжественное собрание, с приветственным словом выступает министр. В этот день мы вспоминаем и чтим память наших товарищей, выдающихся российских дипломатов, ушедших из жизни. В здании министерства возлагаются цветы к памятной доске с именами наших коллег, павших на фронтах Великой Отечественной войны, и дипломатов, погибших при исполнении служебного долга и в годы сталинских репрессий. В российских загранучреждениях традиционно проводятся протокольные мероприятия с участием руководства внешнеполитических ведомств стран пребывания и представителей дипкорпуса.

- Когда состоится следующая встреча в Астане по Сирии? Будет ли на ней поднят вопрос о продлении соглашения о зонах деэскалации, которые создавались летом 2017 года сроком на полгода? Будет ли обсуждаться создание новой зоны в районе Африна?

— Точные сроки следующей встречи в Астане по Сирии пока не определены. Могу сказать одно — это произойдет в скором времени. Нельзя терять импульс, который придал урегулированию в Сирии состоявшийся в Сочи 29-30 января Конгресс сирийского национального диалога. Наши партнеры по астанинскому процессу — Иран и Турция — сыграли важную роль в обеспечении успеха этого мероприятия. Вместе с нами они работали над тем, чтобы обеспечить максимальную репрезентативность сирийских политических сил, гражданского общества, этноконфессиональных групп населения на конгрессе, содействовали принятию взвешенных решений, которые могли бы быть положены в основу межсирийского переговорного процесса под эгидой ООН.

Участники конгресса сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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К чему привела сирийская встреча в Сочи

Рассматриваем сочинский форум как плод эффективного взаимодействия наших трех государств в астанинском формате. В январе астанинской площадке исполнился год. Достигнутые результаты впечатляют. На территории Сирии введен режим прекращения огня, созданы зоны деэскалации, что обеспечило радикальное снижение уровня насилия, улучшило гуманитарную ситуацию. Сирийская армия смогла сконцентрировать усилия на борьбе с военно-политическим очагом международного терроризма на сирийской земле и разгромить ИГИЛ* при решающей поддержке российских военных.

Видим необходимость сохранить и продолжить максимально эффективно задействовать этот инструмент в интересах продвижения к восстановлению мира в Сирии через политическое урегулирование на основе резолюции 2254 СБ ООН. Астанинский формат ни в коем случае не является подменой женевской площадки. Он органично дополняет и стимулирует ее.

Что касается вопроса о новой зоне деэскалации, то он остается в фокусе внимания встреч в Астане. Наряду с этим полагаем важным, чтобы участники переговоров в столице Казахстана обратились и к другим аспектам сирийского урегулирования как политическим, так и гуманитарным. Среди них — вопрос укрепления доверия между сирийскими сторонами. Уже, в частности, создана рабочая группа по проблеме арестованных и задержанных. Есть необходимость обсудить с партнерами и координацию усилий по поддержке и переводу в практическую плоскость решений КСНД — прежде всего о формировании Конституционного комитета и начале работы над конституционной реформой.

- Идут ли сейчас переговоры с другими странами, в том числе Египтом, Италией и США, о послевоенном устройстве Ливии? Есть ли у России свой план по этому вопросу?

— Мы никогда не ставили перед собой задачу разработать и реализовать какие-либо схемы урегулирования в Ливии, внедрить планы постконфликтного обустройства в тех или иных сферах жизнедеятельности. Соответственно, никаких переговоров по этому поводу мы ни с кем не вели и вести не собираемся.

Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов во время интервью
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лев Деньгов: мне трудно представить себе операцию российских ВКС в Ливии

С самого начала кризиса в Ливии наши усилия были сфокусированы на оказании содействия налаживанию широкого межливийского диалога под эгидой ООН, призванного положить конец гражданской междоусобице в этой стране. Цель у нас была и остается одна — помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия и выйти на взаимоприемлемые развязки по всем проблемным вопросам текущей внутриливийской повестки дня.

Стремлением навязать ливийцам готовые решения как раз грешат некоторые западные и региональные игроки, активно вовлеченные в ливийские дела. Мы же считаем такой подход контрпродуктивным. Наша принципиальная позиция заключается в том, что судьбу страны ливийцы должны решать сами.

Хотел бы одновременно подчеркнуть, чтобы не оставалось никаких сомнений на этот счет, — мы не занимаем чью-либо сторону во внутриливийском конфликте и в своей работе руководствуемся исключительно императивом сохранения единства и территориальной целостности Ливии. Это наш безусловный приоритет. Мы хотим, чтобы Ливия как можно скорее вышла из затянувшегося кризиса, вновь стала процветающим государством, опирающимся на крепкие государственные институты и силы правопорядка, способные противостоять терроризму, восстановила статус важного игрока на ближневосточной арене. Именно на это нацелены все наши усилия на ливийском направлении.

- Обращались ли Багдад или Эрбиль с просьбой о посредничестве в переговорах между сторонами? Насколько принятые Багдадом санкционные меры в отношении Эрбиля после проведенного там референдума о независимости затронули российские компании и российские нефтяные контракты?

— Говорить об обращенных к нам просьбах о посредничестве не совсем корректно. В Москве последовательно исходят из единства федеративного иракского государства, поддерживают его суверенитет и территориальную целостность. Это — наша принципиальная позиция. В контактах как с Багдадом, так и Эрбилем настраиваем стороны на поиск развязок через конструктивный взаимоуважительный диалог на основе конституции Ирака. Дело это непростое, учитывая груз накопившихся проблем и уровень недоверия. И, тем не менее, как показывает опыт, при наличии политической воли достижение компромисса вполне возможно.

Вид Багдада. Архивное фото
© AP Photo / Khalid Mohammed
Багдад не будет преследовать "Роснефть" за контракты с курдской автономией

Что касается российских компаний, то они продолжают вести бизнес в Ираке и Курдском автономном районе как его составной части с особым статусом. При этом все проблемные моменты в операционной деятельности, возникшие из-за введенных в отношении Эрбиля ограничительных мер так или иначе решаются во взаимодействии с федеральными властями Ирака, проявляющими понимание трудностей у работающих в стране иностранных экономоператоров.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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