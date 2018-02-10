Дмитрий Биричевский: мирный договор — не главная тема отношений с Японией

Россия и Япония ведут интенсивный диалог, но результаты его пока скромные. Вместе с тем двусторонняя торговля снова выходит на траекторию устойчивого роста, что дает надежду на изменение ситуации к лучшему. Об этом и других аспектах двусторонних отношений рассказал в интервью РИА Новости советник-посланник РФ в Японии Дмитрий Биричевский по случаю отмечаемого в нашей стране 10 февраля Дня дипломата.

— Как российское посольство в Токио отмечает День дипломата? Есть ли у нашей дипмиссии какие-то свои традиции, связанные с этим праздником?

— Указом президента Российской Федерации от 31 октября 2002 года принято решение отмечать День дипломатического работника. Дата была выбрана с учетом первого документального упоминания о посольском приказе от 10 февраля 1549 года. В посольстве мы проводим прием по случаю Дня дипломата, а также мероприятия в школе. Наши дипломаты рассказывают детям о том, что есть такой праздник, о том, что такое дипломатическая служба. Это тем более важно потому, что многие из наших школьников — дети сотрудников нашего посольства и им, конечно, интересно все, что связано с их родителями и их профессиональной деятельностью.

Мы размещаем информацию о празднике в соцсетях. Также об этой знаменательной дате мы будем говорить с нашими соотечественниками, проживающими в Японии, во время празднования Масленицы на следующей неделе. Не первый год рассказываем об этой традиции японским журналистам. У нас есть такой формат, как "Москва-кай" ("Московское общество") — клуб представителей японских СМИ, которые когда-то работали в Москве и продолжают интересоваться Россией и российско-японскими отношениями. Разумеется, помимо самих отношений японским коллегам интересна и жизнь нашего посольства, поэтому наш профессиональный праздник — достойный повод для отдельной дискуссии.

— Чем отличается работа дипломата России в Японии от работы коллег в других странах? Есть ли какая-то специфика работы посольства в Японии?

— Наше посольство входит в категорию крупных российских дипломатических миссий за рубежом. Япония — это страна, которая является нашим соседом, третьей экономикой мира, у нас давние исторические связи, солидный комплекс отношений. Отрадно, что в последние пару лет они идут в гору. Регулярно встречаются лидеры наших стран: в прошлом году было четыре контакта президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В этом году ожидаем новые встречи. Японские бизнесмены также интересуются условиями работы на российском рынке, экономический отдел посольства и торговое представительство России в Японии оказывают им поддержку.

Идет интенсивный диалог с японским МИД, у нас много вопросов, которые требуют обсуждения. И, конечно, нам всегда надо иметь в виду, что Япония выдвигает нам претензии на южные Курильские острова. Отсутствие мирного договора между Россией и Японией — это фактор, который каждый российский дипломат должен знать, понимать и учитывать в контактах с японскими коллегами. Но надо понимать, что это все же не центральная тема, ею наши связи с Японией отнюдь не ограничиваются. Работаем над тем, чтобы взаимодействие продвигалось по всем направлениям.

— Какие планы посольства на этот год в части больших событий, требующих подготовки? Сообщалось о возможности визита главы МИД РФ в Японию. Когда он может состояться и о каких его итогах может идти речь?

— Крупнейшее событие, беспрецедентное в истории двусторонних отношений, это перекрестный год Японии в России и год России в Японии.

С российской стороны оргкомитет возглавляет первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов. Уже утвержден перечень мероприятий, которые пройдут в Японии. С японской оргкомитетом руководит заместитель председателя правящей Либерально-Демократической партии Масахико Комура, и японская сторона тоже подготовила приличный список культурных, гуманитарных, научных, экономических мероприятий, которые состоятся в рамках года в России. Крупнейшим событием, связанным с этой темой, станет ожидаемый визит премьер-министра Синдзо Абэ в нашу страну. Предварительно запланировано его участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме 25 мая и церемонии открытия года Японии в России и России в Японии в Большом театре 26 мая.

Что касается визита министра иностранных дел России в Японию, то мы имеем поручение запросить МИД Японии о согласии на его проведение. Наши японские коллеги уже дали принципиальный положительный ответ, однако конкретные сроки пока прорабатываются, о них будет объявлено позже по официальным каналам.

Конечно, визит министра иностранных дел — это очень важный, самоценный контакт. Всегда министры обсуждают весь комплекс проблем, включая тему мирного договора, вопросы международной безопасности, весь спектр экономического сотрудничества, культурные и гуманитарные обмены и практические вопросы, которые требуют внимания на высоком политическом уровне. Переговоры министров придают дополнительный положительный импульс для того, чтобы проблемы решались, а в отношениях наблюдался прогресс.

— Насколько успешно продвигается осуществление договоренностей лидеров двух стран Владимира Путина и Синдзо Абэ по восьми направлениям сотрудничества?

— В мае мы будем отмечать два года с тех пор, как премьер-министр Абэ выдвинул эту инициативу о восьми направлениях сотрудничества. Потом этот план стал наполняться конкретными проектами, и теперь его часто называют совместным планом сотрудничества. Он охватывает сферы медицины, сельского хозяйства, городской среды, технологий энергосбережения, развития инфраструктуры. Таким образом, фокус на актуальных направлениях социально-экономического развития России с акцентом на регионы Сибири и Дальнего Востока.

Сформирован перечень из более чем ста проектов. Их небольшая часть уже на стадии реализации, другие же постепенно переводятся из меморандумов о взаимопонимании в конкретные контракты. Сейчас уже ведется работа по созданию совместного медицинского центра во Владивостоке, а также строительству тепличных хозяйств в Хабаровском крае и Якутии. Пока эти проекты носят точечный характер и невелики по масштабам. Объем японских инвестиций, к сожалению, не растет так быстро, как это виделось сторонами на начальном этапе. Об этом было четко сказано президентом России на ВЭФ в 2017 году. Премьер-министр уже два раза бывал во Владивостоке. Там говорилось о том, что статистика демонстрирует многомиллиардные японские инвестиции за рубеж, но доля России среди других получателей этих капиталовложений ничтожно мала. Не просматривается пока и перспектив реализации новых крупных проектов.

Тем не менее отмечаем готовность японцев прорабатывать выдвигаемые инициативы. Интерес у нас обоюдный, диалог ведется интенсивно, но результаты пока скромные. Надеюсь, что это тоже изменится, по крайне мере, показатели товарооборота за прошлый год говорят о том, что закончился застой и спад, который мы наблюдали с 2015 года. Двусторонняя торговля снова выходит на траекторию устойчивого роста. Надеемся, что появление новых совместных проектов будет способствовать распространению информации о России в Японии, а японские предприниматели получат ясное представление о том, как работать в нашей стране. Тогда ситуация изменится к лучшему.

— Возможно, как-то сказывается и особенность национального характера японцев?

— Да, есть такой тезис, что японцы очень долго готовятся, очень тщательно все изучают, и может даже порой слишком долго. Однако опыт показывает, что если японский инвестор принимает решение, то это всерьез и на многие годы. Как правило, это так. Тем не менее, несмотря на весь потенциал России и Японии, количество крупных совместных проектов пока наперечет. Как представляется, мы могли бы очень многое сделать вместе, например, в сферах энергетики и инфраструктуры. Очевидно, что Россия — это естественная соединительная артерия для транспортировки товаров из Азии в Европу и обратно. Любой связанный с этой сферой бизнесмен заинтересован в том, чтобы товар был доставлен как можно быстрее, безопасно и за приемлемую цену. Здесь мы можем предложить японским партнерам выстраивать взаимодействие вокруг развития Транссибирской магистрали и Северного морского пути. От такого сотрудничества выиграли бы обе стороны.

— Одно из условий совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Южных Курилах состоит в создании такого режима, при котором обе страны не чувствовали бы нарушения суверенитета друг друга. Как решается эта проблема?



— Это предмет переговоров, очередной раунд которых состоялся в Токио 6 февраля с участием замминистра иностранных дел Игоря Моргулова — главы российской межведомственной делегации. Состоялся очень обстоятельный, подробный обмен мнениями, обсудили результаты деятельности рабочих групп. Напомню, что приоритетные направления этой работы были согласованы лидерами России и Японии в ходе встречи во Владивостоке в 2017 году. В частности, речь идет о развитии аквакультуры, создании тепличных хозяйств, ветряной энергетике, туризме и экологически чистой переработке отходов. В целях выработки взаимоприемлемых подходов к реализации этой договоренности было принято решение о создании двух рабочих групп на уровне директоров или замдиректоров департаментов курирующих министерств. Одна группа прорабатывает содержательное наполнение проектов и занимается их конкретизацией. Вторая группа рассматривает вопросы приграничного передвижения. Для того чтобы совместная хозяйственная деятельность и экономическое сотрудничество в целом развивалось, необходимо обеспечить людям свободное передвижение между странами. Как минимум между Сахалинской областью и Хоккайдо, а может быть, и шире. По крайней мере, нам необходим взаимоприемлемый режим передвижения.

Сейчас обсуждаются все связанные с этим вопросы, но с учетом расхождений по мирному договору договориться будет нелегко. Но мы видим, что и Россия и Япония хотят этого. Принципиально наш подход состоит в том, что никакая деятельность не должна противоречить российскому законодательству. Посмотрим, какие могут быть формулы. Этим вопросом как раз занимаются переговорные команды, и они заряжены на продвижение, пусть и постепенное, но вперед. Надеюсь, что шаг за шагом мы выйдем на формулировки, которые устроят обе стороны.