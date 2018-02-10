РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Дмитрий Биричевский: мирный договор — не главная тема отношений с Японией

11:0010.02.2018
01340
CC BY-SA 3.0 / Nissy-KITAQ / Посольство России в Токио в ЯпонииПосольство РФ в ЯпонииПосольство РФ в Японии
CC BY-SA 3.0 / Nissy-KITAQ / Посольство России в Токио в Японии

Россия и Япония ведут интенсивный диалог, но результаты его пока скромные. Вместе с тем двусторонняя торговля снова выходит на траекторию устойчивого роста, что дает надежду на изменение ситуации к лучшему. Об этом и других аспектах двусторонних отношений рассказал в интервью РИА Новости советник-посланник РФ в Японии Дмитрий Биричевский по случаю отмечаемого в нашей стране 10 февраля Дня дипломата.

— Как российское посольство в Токио отмечает День дипломата? Есть ли у нашей дипмиссии какие-то свои традиции, связанные с этим праздником?

— Указом президента Российской Федерации от 31 октября 2002 года принято решение отмечать День дипломатического работника. Дата была выбрана с учетом первого документального упоминания о посольском приказе от 10 февраля 1549 года. В посольстве мы проводим прием по случаю Дня дипломата, а также мероприятия в школе. Наши дипломаты рассказывают детям о том, что есть такой праздник, о том, что такое дипломатическая служба. Это тем более важно потому, что многие из наших школьников — дети сотрудников нашего посольства и им, конечно, интересно все, что связано с их родителями и их профессиональной деятельностью.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В МИД отреагировали на заявления Токио о разработке ядерных зарядов
Мы размещаем информацию о празднике в соцсетях. Также об этой знаменательной дате мы будем говорить с нашими соотечественниками, проживающими в Японии, во время празднования Масленицы на следующей неделе. Не первый год рассказываем об этой традиции японским журналистам. У нас есть такой формат, как "Москва-кай" ("Московское общество") — клуб представителей японских СМИ, которые когда-то работали в Москве и продолжают интересоваться Россией и российско-японскими отношениями. Разумеется, помимо самих отношений японским коллегам интересна и жизнь нашего посольства, поэтому наш профессиональный праздник — достойный повод для отдельной дискуссии.

— Чем отличается работа дипломата России в Японии от работы коллег в других странах? Есть ли какая-то специфика работы посольства в Японии?

— Наше посольство входит в категорию крупных российских дипломатических миссий за рубежом. Япония — это страна, которая является нашим соседом, третьей экономикой мира, у нас давние исторические связи, солидный комплекс отношений. Отрадно, что в последние пару лет они идут в гору. Регулярно встречаются лидеры наших стран: в прошлом году было четыре контакта президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В этом году ожидаем новые встречи. Японские бизнесмены также интересуются условиями работы на российском рынке, экономический отдел посольства и торговое представительство России в Японии оказывают им поддержку.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Абэ назвал отсутствие мирного договора с Россией "ненормальной ситуацией"
Идет интенсивный диалог с японским МИД, у нас много вопросов, которые требуют обсуждения. И, конечно, нам всегда надо иметь в виду, что Япония выдвигает нам претензии на южные Курильские острова. Отсутствие мирного договора между Россией и Японией — это фактор, который каждый российский дипломат должен знать, понимать и учитывать в контактах с японскими коллегами. Но надо понимать, что это все же не центральная тема, ею наши связи с Японией отнюдь не ограничиваются. Работаем над тем, чтобы взаимодействие продвигалось по всем направлениям.

— Какие планы посольства на этот год в части больших событий, требующих подготовки? Сообщалось о возможности визита главы МИД РФ в Японию. Когда он может состояться и о каких его итогах может идти речь?

— Крупнейшее событие, беспрецедентное в истории двусторонних отношений, это перекрестный год Японии в России и год России в Японии.

С российской стороны оргкомитет возглавляет первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов. Уже утвержден перечень мероприятий, которые пройдут в Японии. С японской оргкомитетом руководит заместитель председателя правящей Либерально-Демократической партии Масахико Комура, и японская сторона тоже подготовила приличный список культурных, гуманитарных, научных, экономических мероприятий, которые состоятся в рамках года в России. Крупнейшим событием, связанным с этой темой, станет ожидаемый визит премьер-министра Синдзо Абэ в нашу страну. Предварительно запланировано его участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме 25 мая и церемонии открытия года Японии в России и России в Японии в Большом театре 26 мая.

Вертолет Ми-8 АМТШ на учениях в Восточном Военном Округе
© Фото : Минобороны РФ
Япония выразила протест России из-за военных учений на Курилах
Что касается визита министра иностранных дел России в Японию, то мы имеем поручение запросить МИД Японии о согласии на его проведение. Наши японские коллеги уже дали принципиальный положительный ответ, однако конкретные сроки пока прорабатываются, о них будет объявлено позже по официальным каналам.

Конечно, визит министра иностранных дел — это очень важный, самоценный контакт. Всегда министры обсуждают весь комплекс проблем, включая тему мирного договора, вопросы международной безопасности, весь спектр экономического сотрудничества, культурные и гуманитарные обмены и практические вопросы, которые требуют внимания на высоком политическом уровне. Переговоры министров придают дополнительный положительный импульс для того, чтобы проблемы решались, а в отношениях наблюдался прогресс.

— Насколько успешно продвигается осуществление договоренностей лидеров двух стран Владимира Путина и Синдзо Абэ по восьми направлениям сотрудничества?

— В мае мы будем отмечать два года с тех пор, как премьер-министр Абэ выдвинул эту инициативу о восьми направлениях сотрудничества. Потом этот план стал наполняться конкретными проектами, и теперь его часто называют совместным планом сотрудничества. Он охватывает сферы медицины, сельского хозяйства, городской среды, технологий энергосбережения, развития инфраструктуры. Таким образом, фокус на актуальных направлениях социально-экономического развития России с акцентом на регионы Сибири и Дальнего Востока.

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Моргулов: России и Японии нужны взаимовыгодные схемы сотрудничества
Сформирован перечень из более чем ста проектов. Их небольшая часть уже на стадии реализации, другие же постепенно переводятся из меморандумов о взаимопонимании в конкретные контракты. Сейчас уже ведется работа по созданию совместного медицинского центра во Владивостоке, а также строительству тепличных хозяйств в Хабаровском крае и Якутии. Пока эти проекты носят точечный характер и невелики по масштабам. Объем японских инвестиций, к сожалению, не растет так быстро, как это виделось сторонами на начальном этапе. Об этом было четко сказано президентом России на ВЭФ в 2017 году. Премьер-министр уже два раза бывал во Владивостоке. Там говорилось о том, что статистика демонстрирует многомиллиардные японские инвестиции за рубеж, но доля России среди других получателей этих капиталовложений ничтожно мала. Не просматривается пока и перспектив реализации новых крупных проектов.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В Совфеде высоко оценили готовность Японии развивать отношения с Россией
Тем не менее отмечаем готовность японцев прорабатывать выдвигаемые инициативы. Интерес у нас обоюдный, диалог ведется интенсивно, но результаты пока скромные. Надеюсь, что это тоже изменится, по крайне мере, показатели товарооборота за прошлый год говорят о том, что закончился застой и спад, который мы наблюдали с 2015 года. Двусторонняя торговля снова выходит на траекторию устойчивого роста. Надеемся, что появление новых совместных проектов будет способствовать распространению информации о России в Японии, а японские предприниматели получат ясное представление о том, как работать в нашей стране. Тогда ситуация изменится к лучшему.

— Возможно, как-то сказывается и особенность национального характера японцев?

— Да, есть такой тезис, что японцы очень долго готовятся, очень тщательно все изучают, и может даже порой слишком долго. Однако опыт показывает, что если японский инвестор принимает решение, то это всерьез и на многие годы. Как правило, это так. Тем не менее, несмотря на весь потенциал России и Японии, количество крупных совместных проектов пока наперечет. Как представляется, мы могли бы очень многое сделать вместе, например, в сферах энергетики и инфраструктуры. Очевидно, что Россия — это естественная соединительная артерия для транспортировки товаров из Азии в Европу и обратно. Любой связанный с этой сферой бизнесмен заинтересован в том, чтобы товар был доставлен как можно быстрее, безопасно и за приемлемую цену. Здесь мы можем предложить японским партнерам выстраивать взаимодействие вокруг развития Транссибирской магистрали и Северного морского пути. От такого сотрудничества выиграли бы обе стороны.

— Одно из условий совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Южных Курилах состоит в создании такого режима, при котором обе страны не чувствовали бы нарушения суверенитета друг друга. Как решается эта проблема?

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкРека Тятерка на острове Кунашир
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Река Тятерка на острове Кунашир

— Это предмет переговоров, очередной раунд которых состоялся в Токио 6 февраля с участием замминистра иностранных дел Игоря Моргулова — главы российской межведомственной делегации. Состоялся очень обстоятельный, подробный обмен мнениями, обсудили результаты деятельности рабочих групп. Напомню, что приоритетные направления этой работы были согласованы лидерами России и Японии в ходе встречи во Владивостоке в 2017 году. В частности, речь идет о развитии аквакультуры, создании тепличных хозяйств, ветряной энергетике, туризме и экологически чистой переработке отходов. В целях выработки взаимоприемлемых подходов к реализации этой договоренности было принято решение о создании двух рабочих групп на уровне директоров или замдиректоров департаментов курирующих министерств. Одна группа прорабатывает содержательное наполнение проектов и занимается их конкретизацией. Вторая группа рассматривает вопросы приграничного передвижения. Для того чтобы совместная хозяйственная деятельность и экономическое сотрудничество в целом развивалось, необходимо обеспечить людям свободное передвижение между странами. Как минимум между Сахалинской областью и Хоккайдо, а может быть, и шире. По крайней мере, нам необходим взаимоприемлемый режим передвижения.

Йены. Архивное фото
© Flickr / Midpath
В Японии отметили рост торговли с Россией

Сейчас обсуждаются все связанные с этим вопросы, но с учетом расхождений по мирному договору договориться будет нелегко. Но мы видим, что и Россия и Япония хотят этого. Принципиально наш подход состоит в том, что никакая деятельность не должна противоречить российскому законодательству. Посмотрим, какие могут быть формулы. Этим вопросом как раз занимаются переговорные команды, и они заряжены на продвижение, пусть и постепенное, но вперед. Надеюсь, что шаг за шагом мы выйдем на формулировки, которые устроят обе стороны.

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена