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Интервью

Алексей Цыденов: гнаться за каждой копейкой в ущерб Байкалу не будем

11:0009.02.2018
(обновлено: 11:01 09.02.2018)
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© РИА Новости / Марк АгнорПерейти в фотобанкГлава Бурятии Алексей Цыденов. Архивное фотоГлава Бурятии Алексей Цыденов. Архивное фото
© РИА Новости / Марк Агнор
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Бурятии нужны туристы, но власти не намерены создавать условия для массового посещения республики, если это будет вредить экологии Байкала. О том, в каком направлении планируется развивать туризм в регионе, зачем бурятские бизнесмены ездили в Монголию и что изменится в республике после нападения на учеников школы в Улан-Удэ, в интервью РИА Новости рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов. Беседовала Елена Лазаренко.

— Алексей Самбуевич, вы недавно посетили Монголию с бизнес-миссией Бурятии. Каких договоренностей достигли?

— Поездка была очень полезной. У нас была большая бизнес-конференция. Мы осознанно сделали акцент на возможности общения бизнеса с бизнесом, а не чиновников с чиновниками. С нашей стороны поехало около ста компаний, с монгольской стороны участвовали более 200 предприятий. Были также бизнесмены из Сингапура, Кореи, европейских стран, которые представлены в Монголии, но до этого по разным причинам не посещали Россию. На площадке бизнес-конференции у них появилась возможность напрямую пообщаться с нашими компаниями.

В ходе общения был выявлен значительный взаимный интерес по большому спектру направлений — от медицины, транспорта, логистики, туризма, производства до лесопереработки до сельского хозяйства, в том числе в сфере поставки племенного скота и выращивания кормов на территории Бурятии. Часть наших бизнесменов осталась в Монголии для обсуждения и конкретных переговоров в формате один на один.

Ночное небо из бухты Саган-Заба на озере Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Китайская угроза: туристы из Поднебесной убивают Байкал?
С монгольской стороны нас очень тепло встретили. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность президенту Монголии Халтмаагийну Баттулга и председателю правительства Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху за теплый прием и очень конструктивное общение по самой широкой повестке.

Помимо этого, были встречи с вице-спикером Великого государственного хурала Монголии Томорбаатаром Аюурсайханом и мэром Улан-Батора Сундуйном Батболдом. На всех уровнях было полное взаимопонимание. И главное — понимание, что мы не только близкие соседи, мы друзья. Мы географически, исторически, экономически взаимосвязаны, и наше развитие при взаимодействии и сотрудничестве будет более эффективным, более быстрым и результативным.

— В ходе визита вы договорились о создании рабочей группы по обсуждению перспективы поставки электроэнергии из Бурятии в Монголию. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте.

— Мы этот вопрос активно обсуждали на всех встречах, и я, со своей стороны, представил аргументы, почему выгодно поставлять электроэнергию из России в Монголию. Во-первых, электроэнергия из России по долгосрочным договорам в любом случае дешевле, чем строительство собственных генерирующих мощностей, так как в инвестиционный период стоимость электроэнергии от собственной генерации будет значительно выше. Во-вторых, практика показывает, что пока нет новых энергомощностей, не возникает новых крупных потребителей. Никакое крупное производство не появляется без гарантии поставки электроэнергии. С другой стороны, пока нет потребителей, строить новые энергомощности невыгодно, потому что они будут простаивать, пока не появится крупный потребитель. В этом плане поставки электроэнергии из России очень удобны для Монголии, потому что можно регулировать режим, при необходимости быстро наращивая поставки благодаря профициту электроэнергии, вырабатываемой на территории Бурятии и в иркутской зоне.

Заместитель начальника Управления Росгвардии Бурятии полковник полиции Иван Ванчугов благодарит Долгар Мамонову достойное воспитание сына. 7 февраля 2018
© Фото : Росгвардия в Республике Бурятия
В Бурятии наградили ученика, спасшего детей при нападении на школу

Пока решения нет, но монгольские коллеги услышали наши аргументы, часть которых была для них новой. Будет сформирована совместная рабочая группа, которая займется детальной проработкой возможностей поставки электроэнергии из России, чтобы Монголия могла принять соответствующее решение. В данный момент Минэнерго РФ подготовил проект межправительственного соглашения с Монголией о поставках электроэнергии в эту страну как альтернативы строительству ГЭС на реке Селенга. Вопрос поставок будет рассмотрен весной на очередном заседании российско-монгольской межправительственной комиссии.

— В свое время обсуждался проект газификации Улан-Удэ, а затем Улан-Батора. На какой он сейчас стадии?

— Я вопрос газификации Улан-Удэ уже очень давно не поднимаю. Он сложный по нескольким параметрам. Первое — это провести газ в Бурятию. Второе — перевести все котельные на газ. Третий вопрос — сколько это будет стоить, газ ведь не дешевый сейчас. Тянуть к нам газовую трубу нужно за счет федерального бюджета, потому что у нас не такой большой объем потребления, чтобы труба была окупаемой. Модернизация всего котельного хозяйства и перевод его на газ с учетом объемов потребления ляжет уже на региональный бюджет. Для республики это пока неподъемная задача.

Байкал. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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В Бурятии попросили ввести налоговый сбор для туристов, загрязняющих Байкал

По-другому может смотреться вопрос газификации Улан-Удэ, если мы проложим трубу дальше в Монголию. Тем не менее потребления Монголии и Бурятии для большого газопровода недостаточно. Но если мы проложим трубу дальше в Китай, это будет иметь совсем другой экономический эффект. Но это не мой уровень ведения переговоров и не моя сфера.

— Вам понадобилось несколько часов, чтобы вернуться из Улан-Батора в Улан-Удэ, расстояние между которыми менее 600 километров. Планируете развивать международное авиасообщение?

— Авиасообщение, безусловно, нужно развивать, и мы это делаем. Аэропорт Улан-Удэ в прошлом году получил пятую степень свободы — статус "открытое небо". Это дает возможность международным транзитным рейсам осуществлять посадку и высадку пассажиров без необходимости заключения двухсторонних соглашений. Например, рейсы Сеул — Берлин или Токио — Улан-Батор могут лететь с посадкой в Улан-Удэ. Кроме того, новый собственник аэропорта, один из крупнейших аэропортовых холдингов в РФ компания "Новапорт" приняла решение о модернизации аэропорта, строительстве нового терминала. В этом году завершится строительство взлетно-посадочной полосы на средства Минтранса РФ. Все это, безусловно, повысит уровень доступности и качества авиационных услуг.

Россия и Монголия создадут три трансграничных резервата
© РИА Новости / Александр Кряжев
Россия и Монголия создадут три трансграничных резервата

Кроме того, в прошлом году Минтранс РФ включил нас в перечень труднодоступных с точки зрения авиации территорий. Это значит, что нам субсидируют стоимость билетов на межрегиональные полеты в Красноярск, Якутск и Хабаровск. В прошлом году в Улан-Удэ из Москвы начала летать авиакомпания "Победа", что также существенно повлияло на снижение стоимости полетов по этому маршруту. Из бюджета республики мы субсидируем внутрирегиональные полеты из Улан-Удэ на север республики в Таксимо и Нижнеангарск, с которыми у нас прямое сообщение только по воздуху. Второй вариант — более двух суток по железной дороге через Тайшет Иркутской области. В результате еще год назад цена авиаперелета была порядка 11 тысяч рублей в одну сторону, и самолет летал раз в неделю. Сейчас цена снизилась до 6-7 тысяч рублей, самолеты летают трижды в неделю в Нижнеангарск и два раза в неделю в Таксимо с хорошей загрузкой, что говорит о востребованности этого сообщения и актуальности принятых мер.

— В ближайший год новые направления появятся?

— Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы новые направления появились и в международном направлении, и во внутреннем сообщении.

— Что дал статус "открытое небо"?

— Пока ничего, это процесс не быстрый. Сначала статус появляется, потом эта информация доводится до всех причастных, затем выстраивается пассажиропоток. Сейчас Монголия изучает возможность использовать аэропорт Улан-Удэ для транзитной посадки на авиасообщении с Сеулом, Токио и Манчжурией. Это добавит пассажиропоток на этих направлениях, повысит эффективность работы и авиакомпаний, и аэропортов.

— Соглашение с авиакомпанией "Победа" на полеты из Москвы в Улан-Удэ и обратно заканчивается в марте 2018 года. Планируется ли его продлить?

— У нас уже есть понимание, что авиакомпания "Победа" и после марта продолжит летать в Улан-Удэ. Но мы не только на "Победу" ориентируемся, у нас летает и авиакомпания "Сибирь". Летом летают "Уральские авиалинии", правда, пока они на этот летний сезон не заявились, но мы приветствуем все авиакомпании.

— Вы в декабре сформировали пакет предложений по Байкалу, направленных на обеспечение охраны озера. На какой стадии рассмотрения сейчас эти предложения?

— На разной стадии. У нас есть несколько редакций закона об экологической экспертизе, сейчас работа ведется на площадке Государственной думы. Корректируется приказ Минприроды РФ №64 в части требований к стокам. Сейчас приказом предусмотрено, что сбрасываемые сточные воды должны быть чище, чем вода из скважины, что не имеет обоснованной целесообразности. Проект нового приказа подготовлен, надеюсь, что в ближайшее время он может быть принят. Определена граница водоохранной зоны озера Байкал, в ближайшее время должен быть выпущен соответствующий акт.

© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкЛед на озере Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Лед на озере Байкал

Вопрос исключения населенных пунктов из территории Национального Тункинского парка, как мы рассчитываем, должен быть решен в короткие сроки. Мы предложили несколько вариантов. Нас устроит любой. Изменения в законодательство, которые разрешило бы для защиты от пожаров сплошные рубки деревьев около сел, расположенных в лесах в пределах Байкальской природной территории, пока не внесены. Но поскольку есть поручение президента РФ, мы уверены, что вопрос будет доведен до конца.

— Вы предложили ввести курортный сбор с неорганизованных туристов. Что это даст?

— Большая часть туристов, посещающих Бурятию, едет на берег озера Байкал. Они не останавливается в гостиницах, практически ничего не покупают в местных магазинах, то есть косвенно не пополняет налоговыми доходами бюджет республики.

При этом нам необходимы средства, которые позволят обеспечить уборку побережья Байкала, установку контейнеров, биотуалетов. Средства, на которые мы сможем подготовить площадки для отдыха и создать услуги медицинского сервиса на случай, если кому-то понадобится помощь.

Туристический сбор уже введен в ряде российских особо охраняемых природных территориях и нацпарках, то есть мы не будем первыми.

— Как планируется собирать плату?

— Мы уверены, что оплата должна быть безналичной. В противном случае тут же появятся люди в камуфляже, которые будут заниматься вымогательством. Мы ориентируемся на создание специального приложения или оплату в sms-режиме, что позволит исключить саму возможность наличного расчета. Система администрирования будет сложная, но это позволит создать равные условия для всех — и для местных, и для неместных.

— В какую сумму оценивается сбор в годовом выражении и когда он может быть введен?

— На первых порах эта сумма может составить до 10 миллионов рублей в год. Мы предлагаем собирать с каждого туриста 100 рублей за весь сезон вне зависимости от количества посещений. Туристы из других регионов, как правило, приезжают на Байкал на три-четыре дня. Местные жители ездят на озеро круглый год. И те и другие заплатят по 100 рублей.

— А сроки?

— Для этого нужно внести изменения в федеральное законодательство. Мы не можем ввести курортный сбор законом субъекта.

— Ученые называют туризм одним из факторов загрязнения Байкала. Нужны ли региону туристы, если рост турпотока увеличивает нагрузку на экологию?

— Нам нужны туристы, но туристы правильные. Мы против туризма, который не приносит никаких доходов местному населению, не формирует рабочие места, а лишь увеличивает нагрузку на экологию. Такой туризм мы точно не поддерживаем, но у нас сейчас таких туристов и нет.

В целом мы не планируем создавать условия для массового посещения республики, а больше ориентированы на организацию luxury-отдыха с более высоким качеством и более дорогим обслуживанием. Один хороший дорогой отель или туристический центр создаст больше рабочих мест, даст больший вклад в экономику при меньшем количестве туристов и меньшей нагрузке на экосистему. Мы не будем бездумно хвататься за каждую копейку в ущерб экологии Байкала.

© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкМужчина на коньках на льду озера Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Мужчина на коньках на льду озера Байкал

— Президент РФ Владимир Путин по итогам пресс-конференции дал поручение правительству РФ совместно с властями Бурятии и Иркутской области принять дополнительные меры для трудоустройства работников рыбохозяйственных организаций, потерявших работу в результате введения ограничения на добычу омуля. Какие меры будут приняты и насколько это масштабная проблема для республики?

— Проблема не простая. Вылов омуля формировал доходы двух категорий жителей: тех, кто официально работал на рыбопромысловых предприятиях, и тех, кто, по сути, нигде не работал, ловил омуля, продавал его, и для них это был основной источник дохода. Тех, кто официально работал, мы посчитали. Их всего 104 человека, и сокращение их коснется только в летний период.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в поселке Танхой в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. 3 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин поручил проработать вопрос поставки энергии из Бурятии в Монголию

В данный момент мы вместе с Минтрудом РФ отрабатываем возможность субсидирования работодателей по найму сокращаемых работников, их переобучению, направлению на вахтовые работы, созданию условий для предприятий малого и среднего бизнеса.

А вот посчитать людей, которые не были официально трудоустроены, но потеряли основной источник дохода, сложнее. Совместно с Минтрудом РФ мы прорабатываем мероприятия и по их трудоустройству.

В целом, по нашим подсчетам, в течение ближайших пяти лет потребуется около 50 миллионов рублей в год, чтобы сформировать искусственную занятость, создать условия для организации новых рабочих мест или новых видов деятельности для тех, кого коснулся запрет на вылов омуля. Масштабы проблемы более детально будут понятны ближе к началу сезона, то есть в апреле-мае.

— В Улан-Удэ среди частного сектора есть целые микрорайоны, где права на землю не оформлены. Что с этим делать?

— Мы внесли изменение в законодательство республики, город Улан-Удэ внес изменения в свою нормативную базу, и этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Сейчас уже более двух тысяч участков оформлены в собственность. По некоторым территориям утверждены санитарно-защитные зоны, решен вопрос с "Бурятэнерго", РЖД, птицефабрикой, "Бурятнефтепродуктом". Но это касается только домов, построенных до 2010 года.

— Вы в сентябре говорили, что хотите купить квартиру Улан-Удэ. Купили? Это говорит о том, что вы в республике всерьез и надолго?

— Купил дом в районе Верхней Березовки по ипотеке на десять лет. Можно ориентироваться на этот срок пребывания в республике. Понятно, я не знаю, что будет через пять лет: как я буду работать, как люди будут меня оценивать. Но пока дом куплен.

— Как в целом складываются ваши отношения с республиканскими элитами?

— Хорошо складываются, хотя я постоянно читаю в СМИ, что плохо. Об этом пишут не местные ресурсы, преследуя свои цели. На самом деле ни с хуралом, ни со значимыми местными элитами конфликта нет, у меня со всеми рабочие отношения. За весь период моей работы мне не в чем упрекнуть хурал. Какие-то вопросы требовали дискуссий, но все они были по существу. Чтобы кто-то просто выступил в пику — такого не было совсем, и я коллегам за это благодарен. По всем основным серьезным вопросам было полное взаимопонимание. С элитами, с бизнесом, уважаемыми людьми из разных слоев общества у нас тоже нет никаких разногласий.

— Как вам удается выстраивать отношения?

— Возможно, я еще не делал серьезных ошибок, за которые меня можно было бы критиковать. Кроме того, я стараюсь работать в открытом режиме. Если кто-то предлагает хорошие идеи, я их принимаю. Мы можем дискутировать о методах достижения целей, но цели у всех одни. Многие решения, которое я принимаю, это не мои решения, это идеи и пожелания, которые кто-то высказал в режиме открытого диалога, и мы их претворяем в жизнь. Именно поэтому у меня нет никаких конфликтов, и я надеюсь, что дальше так и будет.

— В правительстве Бурятии появилась новая должность — министра по инвестициям. Что будет входить в обязанности нового министра?

— Министра, который занял эту должность, зовут Антон Виноградов. Он был конкурсантом на должность министра экономического развития республики и в рамках конкурса, в ходе отборочных процедур очень хорошо себя зарекомендовал.

Крыло самолёта. Архивное фото
© Fotolia / feldsher03
В Бурятии появится новая региональная авиакомпания

Работать он будет больше в Москве. Его задача — продвигать интересы Бурятии на федеральном уровне, причем не только власти, но и республиканского бизнеса. Сейчас до многих институтов поддержки, таких как Фонд развития промышленности, Фонд поддержки среднего и малого бизнеса, наши бизнесмены не могут достучаться или просто не знают, как с ними работать. Во-вторых, большая часть российских инвесторов сосредоточена в Москве. И для того чтобы привлечь инвестиции в республику, нужно в постоянном режиме общаться в столице с теми компаниями, которые имеют возможности и желание инвестировать.

У Виноградова министерская должность, он член правительства Бурятии, потому что статус всегда важен. Чтобы иметь возможность вести переговоры на достойном уровне, нужно иметь соответствующий вес. При создании этой должности был учтен личностный ресурс, личное желание Виноградова, его внутренний огонь. Это должность под конкретного человека.

— То есть вы увидели потенциал специалиста и создали под него должность?

— Раньше была следующая система: сначала формировали управленческую структуру, формулировали задачи, потом под эту структуру подбирали людей. Тенденция последних лет — сначала смотрят на человека, оценивают его потенциал, а потом под этот потенциал формулируют задачи.

С Виноградовым у нас так и получилось. Антон был сильным конкурентом на должность министра экономики. Видя его потенциал, а главное, его внутреннее желание, его драйв, который он хочет применить, решил, что эту энергию нужно направить в нужное русло.

— Улан-Удэ стал стартап-столицей России в 2018 году. Что это даст республике?

— Мы победили в онлайн-голосовании на звание "Стартап-столица России-2018" за счет активности жителей Бурятии. Это даст нам возможность привлечь венчурных инвесторов. В апреле они приедут в Улан-Удэ и будут общаться с нашими предпринимателями, у которых есть какие-то идеи и они хотят их реализовать или расширить уже существующие проекты, выйти на новые рынки. На мой взгляд, это очень важное мероприятие. Надеюсь, что оно будет не последним и послужит толчком в развитии нашего бизнеса.

© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкПешеходный переход на Коммунистической улице в Улан-Удэ
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Пешеходный переход на Коммунистической улице в Улан-Удэ

— После нападения на учеников школы в Улан-Удэ вы объявили, что во всех школах региона будет введен пропускной режим. Это сделано?

Автомобиль реанимации в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5
© РИА Новости / Андрей Огородник
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С подростком, напавшим на школьников в Бурятии, ранее работал психолог

— Мы приняли решение, что во всех школах будет отдельный сотрудник на входной группе. Там, где нет договора с частным охранным предприятием, будет вахтер, но с соответствующей подготовкой, который сможет оценить адекватность состояния приходящих в школу учеников, будет знать, на что обращать внимание, как действовать в различных ситуациях. Сейчас Минобразования республики формирует требования к таким сотрудникам, к их квалификации, разрабатывает типовой приказ об обеспечении пропускного режима. Скорее всего, потребуется обучение. Это непростой вопрос, но мы пропускной режим будем вводить во всех школах. Все будет сделано за счет республиканского и местного бюджетов, на родителей эти расходы возлагать не будем.

— Вы также объявили об увеличении штата психологов. Это поможет в профилактике подобных случаев? Вы говорили, что школьный психолог не так давно беседовал с подростком, который подозревается в нападении, и отклонений у него не выявил.

— Мы выделим средства из республиканского бюджета для того, чтобы все школы Бурятии были обеспечены психологическим сопровождением. Это не значит, что в каждой школе будет штатный психолог. Есть школы, где количество учащихся небольшое. В этом случае будет один психолог на несколько школ. Требования к психологам мы сейчас прорабатываем. Повышение квалификации для психологов тоже необходимо, и уделять этому внимание нужно.

Нападение на школу в Бурятии. 19 января 2018
© РИА Новости / Андрей Огородник
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Власти Бурятии готовы усилить работу с семьями на фоне нападения в школе

Но психолог должен работать не только с ребенком: необходимо работать и с родителями. Понятно, что и общество, и соцсети формируют определенные поведенческие шаблоны у детей, провоцируют их на какие-то действия. Но корни проблем всегда в семье. Если у ребенка в семье все хорошо, у него внутреннее состояние неагрессивное, он не ищет себе подобные группы в соцсетях. И наоборот — когда у ребенка раздрай в душе, он не знает, куда деться, и прилипает то к одному, то к другому.

Мы хотим, чтобы учителя обращали внимание на внутреннее состояние ребенка. Если ребенок в тяжелом эмоциональном состоянии, что зачастую не зависит от благосостояния или уровня успеваемости, это сразу видно. Нужно, чтобы в школе не были равнодушны к этому, беседовали с ребенком, приглашали родителей, объясняли им, что ребенку необходимо акцентированное и целенаправленное внимание родителей. В этом направлении тоже нужно работать.

— Дети и родители школы, где произошло нападение, просят присвоить звание "заслуженных" учителям, защищавшим детей, а также наградить 11-классника Давыда Мамонова, который не испугался и криком остановил нападавших, а потом помогал девочке с ранением головы. Вы рассмотрите это обращение?

— Да, рассмотрим. Парня, бесспорно, поощрим. Когда пройдут следственные действия, будут даны оценки действиям всех, кто так или иначе имеет к этому отношение, мы соответствующим образом отреагируем.

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  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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