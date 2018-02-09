Андрей Маслов: Афины и Скопье могут сами решить вопрос названия Македонии

Сотрудничество России и Греции сейчас как никогда интенсивное, отношения развиваются по всем направлениям, несмотря на европейские санкции, а российская компания стала крупнейшим стратегическим инвестором в Греции, заявил посол России в Греции Андрей Маслов. О юбилейных датах в отношениях двух стран, сохранении исторической памяти в Греции, позиции Москвы в споре между Афинами и Скопье и экономических связях посол России Андрей Маслов в преддверии Дня дипломатического работника рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику.

— В этом году исполняется 190 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Грецией и 25 лет подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Какие мероприятия планируются в связи с юбилейными датами? Планируются ли контакты и визиты высокого уровня?

— В ознаменование юбилейных дат — 25-летие основополагающего межгосударственного Договора о дружбе и сотрудничестве и 190-летие дипломатических отношений — нам предстоит реализовать целый ряд значимых мероприятий в культурно-исторической, военно-мемориальной и других сферах, которые, безусловно, упрочат ткань двустороннего взаимодействия. В частности, вместе с нашими греческими друзьями прорабатываем организацию выставки архивных документов об истории российско-греческих отношений и научно-исторического коллоквиума с участием политиков, дипломатов, ученых. Планируются мероприятия на острове Порос, включая возложение цветов к установленной в 2016 году памятной мраморной доске на резиденции первого правителя Греции Иоанна Каподистрии, где 17 сентября 1828 года российский посланник Марк Булгари вручил Иоанну Каподистрии верительные грамоты в ознаменование установления дипломатических отношений между нашими странами.

— Российские учреждения в Греции и граждане России ежегодно отмечают День Победы. В прошлом году акция "Бессмертный полк" в Афинах была самой большой в Европе. В ней участвовали многие греки. Планируются ли в этом году совместные мероприятий по празднованию Дня Победы? © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Македонии попытаются найти новое название

— Конечно. День Победы отмечается в Греции с каждым годом все более масштабно, причем не только в Афинах и Салониках, но и в других городах. В торжествах принимают активное участие и наши соотечественники, и греки. Признательны за поддержку греческим центральным и местным властям, представителям Элладской православной церкви, общественности и СМИ. Очень важно, что в Греции бережно относятся к исторической памяти, отстаивают правду о Второй мировой войне.

Рассчитываем, что мероприятия по случаю 9 Мая пройдут на высоком организационном уровне и в 2018 году. Окажем содействие проведению шествий "Бессмертного полка", акциям "Георгиевская ленточка" и "Открытый микрофон", примем участие в торжественных митингах и возложениях цветов и венков к местам захоронений и мемориалам в память о героях войны.

— В последние месяцы в греческих СМИ — не во всех, но в значительной части — была развернута антироссийская кампания. Повлияли ли подобные публикации на отношения России и Греции? Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений?

— Едва ли можно говорить об антироссийской кампании. Отдельные, к тому же редкие злонамеренные публикации, разумеется, никак не влияют на как никогда интенсивное российско-греческое сотрудничество.

Российско-греческие отношения динамично развиваются по всем направлениям, активно продвигается политический диалог, расширяются контакты по линии министерств и ведомств, между деловыми сообществами и регионами двух стран. При этом, безусловно, перспективы дальнейшего наращивания нашего взаимодействия качественно улучшились бы, откажись Евросоюз от регулярного возобновления незаконных и пагубных для его же экономических операторов антироссийских санкций.

— Российские компании интересовались приобретением греческих активов, участием в приватизации крупных объектов, стратегических предприятий, но дальше выражения заинтересованности дело не шло. Есть ли перспективы для взаимодействия в этой сфере? Какова ситуация в сфере экономических отношений?

— Мы привыкли говорить о том, что российские компании не инвестируют в Грецию, но это не так. Ситуация уже давно начала меняться. Самой крупной зарубежной стратегической инвестицией в Греции на данный момент является именно российская. ГК "Мирум" реализует в Греции проект строительства крупного жилищно-туристического комплекса на побережье моря в поселке Элунда на Крите. Стоимость проекта оценивается в 408,5 миллиона евро.

В ноябре прошлого года в Афинах открыто дочернее предприятие крупнейшей в Европе транспортно-логистической компании GEFCO, ведущим акционером (75%) которой является ОАО "РЖД".

Российские инвесторы проявляют интерес к Греции, глубоко изучают программы приватизации тут госактивов и другие возможности для капиталовложений, развития бизнеса в целом. Необходимая информация в наших министерствах и компаниях имеется в том числе по линии посольства. При этом нужно понимать, что в условиях рыночной экономики решения по той или иной сделке всегда принимают сами хозяйствующие субъекты. Со своей стороны содействуем тому, чтобы представителям наших деловых кругов на местном рынке обеспечивались недискриминационные условия.

— Сейчас Афины и Скопье решают давний и болезненный спор с названием соседней республики — Бывшей югославской республики Македония. Никто и не скрывает, что связано это с попыткой втянуть страну в НАТО. Какие последствия может иметь расширение НАТО на Балканах для России и ее интересов? Какова позиция российской стороны?

— Вопрос госнаименования Македонии может быть решен посредством двусторонних переговоров между Афинами и Скопье, без вмешательства извне и навязывания искусственных графиков. Россия примет к сведению любую договоренность, которая будет достигнута двумя странами.

По проблеме расширения НАТО на Балканах позиция России предельно ясна. Курс на втягивание стран региона в Североатлантический альянс любой ценой является серьезным дестабилизирующим фактором, ведет к появлению новых разделительных линий, разбалансировке сложившейся системы безопасности, усилению здесь конфликтного потенциала, что не может не вызывать у нас обеспокоенности.

— Летом 2017 года в Греции по запросу США был арестован гражданин России Александр Винник. Как скажется его возможная выдача Америке на двусторонних отношениях России и Греции? Какие инструменты есть для защиты граждан России от неправомерных действий?

— Деятельность по защите законных прав и интересов граждан Российской Федерации за рубежом является для российских загранучреждений приоритетной. На основании консульского устава Российской Федерации и консульских конвенций наши консульские должностные лица встречаются с помещенными под стражу согражданами и выясняют обстоятельства их дела, принимают меры по обеспечению их надлежащей юридической помощью. Российским гражданам, содержащимся в местах лишения свободы, оказываются консульские услуги и содействие в установлении связи с родственниками, направляются ходатайства об улучшении условий их содержания. Для удобства российских граждан, которым здесь могут потребоваться услуги адвокатов и юридических фирм, посольством в Афинах и генконсульством в Салониках подготовлен и размещен на официальных сайтах список греческих адвокатов, к услугам которых они могут прибегнуть в случае необходимости. © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Винник не просил политического убежища в Греции, заявил адвокат

По делу российского гражданина Александра Винника хотел бы добавить, что имеется запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации об экстрадиции его на родину. По нему принято положительное заключение греческого суда первой инстанции. Теперь процедура предусматривает рассмотрение всего дела Александра Винника министром юстиции, транспарентности и по правам человека Греции, который в рамках своей компетенции и примет окончательное решение.