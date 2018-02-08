Александр Тузов: Россия готова помочь создать безаварийное ядерное топливо

Предприятие госкорпорации "Росатом" Научно-исследовательский институт атомных реакторов (Димитровград, Ульяновская область) по праву считается не только крупнейшим российским экспериментальным комплексом по атомной энергетике, но и одним из ведущих мировых научных центров в этой области. В НИИАР выполняются работы, направленные на создание новых технологий, необходимых не только для сооружения передовых атомных энергоблоков, но и для медицины, а также фундаментальной науки, в том числе для космических исследований. Об основных результатах работы института, полученных за последнее время, и о его планах, в том числе по участию в создании ядерного топлива, позволяющего не допускать на АЭС аварии типа фукусимской, в преддверии Дня российской науки рассказал генеральный директор НИИАР Александр Тузов. Беседовал специальный корреспондент Владимир Сычев.

— Александр Александрович, в последнее время немало говорится о развитии в России технологий ядерной медицины и практическом применении разработок, в том числе из Димитровграда. Каких основных результатов достиг НИИАР за последний год в развитии производства радионуклидной продукции для этого направления? Удалось ли расширить географию поставок радиоизотопов за рубеж и если да, то каких и в какие страны?

— В прошлом году нам удалось завершить сооружение участка по изготовлению гамма-источников на основе кобальта-60. Участок успешно введен в эксплуатацию: изготовлены первые семь источников общей номинальной активностью 66 тысяч кюри, выполнена их коммерческая поставка в Чехию.

Отдельным нашим успехом можно назвать возобновление высокотехнологичного процесса изготовления штырьковых нейтронных источников на основе калифорния-252 после практически восьмилетнего перерыва. Восстановление этого производства было начато после соответствующего запроса от Медицинского радиологического научного центра имени Цыба (Обнинск). Наши специалисты успешно справились с поставленной задачей, и уже в декабре прошлого года мы отправили заказчику первую партию продукта.В прошлом году нам удалось расширить географию экспортных поставок молибдена-99, йода-131. Кроме традиционных заказчиков появился новый партнер в Аргентине. Также на регулярной основе осуществляются поставки лютеция-177 в Германию и Иран, начаты регулярные еженедельные поставки цезия-131 в США.

— Состоялась ли сертификация производства молибдена-99 для европейских потребителей? Когда планируется начать коммерческие поставки молибдена-99 в Японию?

— Институтом выполнен необходимый объем подготовительных работ для проведения GMP-сертификации производства молибдена-99. В настоящее время проводится дополнительная оценка технико-экономической целесообразности GMP-сертификации с учетом сложившейся конъюнктуры рынка и наших производственных возможностей.

В прошлом году мы выполнили тестовые поставки молибдена-99 в Японию с целью подтверждения соответствия препарата требованиям заказчика, ожидаем решения японских партнеров о возможности начала поставок на регулярной коммерческой основе. Кроме того, японская сторона завершила работы по сертификации транспортно-упаковочных комплектов для доставки коммерческих партий продукта.

— Нельзя не спросить о том, как идет строительство в институте самого мощного в мире исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР. Что к настоящему времени сделано?

— В минувшем году на площадке НИИАР продолжались строительно-монтажные работы по сооружению реакторного здания МБИР и восьми вспомогательных блоков. Одновременно с этим ведется строительство ряда вспомогательных сооружений, таких как убежище гражданской обороны, дренажная насосная станция, станция пожаротушения и другие. В 2018 году из средств федерального бюджета на продолжение этой работы будет выделено более 1 миллиарда рублей.

В прошлом году на строительную площадку стало поступать основное оборудование, необходимое для первого этапа сооружения. В декабре 2017 года в институт была поставлена тепловая защита реактора общей массой 260 тонн. На площадках "Атомэнергомаша" (города Петрозаводск и Волгодонск) изготовлены элементы корпуса реактора и внутрикорпусных устройств. Следующим этапом будет завершение изготовления корпуса реактора, его контрольная сборка с целью проведения испытаний на функциональность, прочность, герметичность. После проведения испытаний будет осуществлена поставка корпуса реактора на площадку НИИАРа.

Сегодня в числе основных задач департамента по строительству МБИР — разработка проектной документации на полное развитие проекта исследовательской ядерной установки МБИР, завершение части НИОКР, которые были поручены институту в части топливообеспечения и изготовления рабочих органов системы управления защитой, получение лицензии на эксплуатацию и, соответственно, продолжение строительства, закупка и монтаж оборудования.

— Ваш институт в свое время обеспечил выполнение экспериментов в рамках некоторых космических проектов. Одним из самых известным из них стал научный модуль зонда "Фила", передавший на Землю данные о составе грунта на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко. Это было сделано благодаря источнику излучения на основе кюрия-244, изготовленному в НИИАР. А не так давно институт поставил индийской стороне источники для изучения поверхности Луны в рамках программы "Чандраян-2". Ведется ли у вас сейчас работа по созданию новых источников излучения для каких-либо других космических проектов?

— К настоящему времени, к сожалению, заказов на разработку новых источников ионизирующего излучения для космических проектов не поступало. Но мы начали новую интересную работу, связанную с изготовлением источников нейтронов на основе калифорния-252 с Объединенным институтом ядерных исследований (Дубна), которые будут использованы в экспериментах по синтезу новых сверхтяжелых элементов.

— НИИАР полтора года назад начал реакторные испытания тепловыделяющих элементов с новым российским инновационным ядерным топливом, так называемым РЕМИКС-топливом. Завершены ли эти испытания? Если да, то что показали послереакторные исследования?

— К настоящему времени продолжаются испытания восьми экспериментальных твэлов с РЕМИКС-топливом. Проведение мониторинга показывает, что твэлы герметичны и при этом условия испытаний соответствуют режимам эксплуатации в обычных коммерческих реакторах.

В сентябре 2017 года из устройства на исследования был извлечен твэл для проведения послереакторных исследований. Первичные исследования показали, что аномальных изменений в состоянии твэла нет. Результаты продолжающихся реакторных испытаний и исследований при различных выгораниях извлеченных твэлов свидетельствуют о сохранении работоспособности и возможности их работы до более глубоких выгораний.

— Что касается расширения сотрудничества НИИАР по исследовательским реакторам с зарубежными партнерами, то, наверное, главным достижением в 2017 году стало подписание с французским Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным источникам энергии контракта на проведение экспериментов на реакторе БОР-60 для проекта реактора ASTRID. Когда планируется начать эти работы?

— Действительно, подписание нового контракта с КАЭ Франции на облучение в реакторе БОР-60 и проведение послереакторных исследований образцов поглощающих материалов стало одним из самых ярких событий минувшего года. Этот контракт стал продолжением инструментальных исследований образцов конструкционных материалов, проводимых нашим институтом на протяжении последних нескольких лет.

К настоящему моменту в рамках контракта нами получена импортная лицензия на ввоз из Франции экспериментальных образцов (мини-пэлы), ведутся работы по проектированию и созданию облучательного устройства для проведения этих экспериментов, а заказчик, в свою очередь, завершил изготовление образцов и ведет оформление экспортной лицензии.

Мы ожидаем, что образцы будут поставлены на площадку НИИАРа до конца первого квартала текущего года, после чего мы сможем начать облучение в реакторе БОР-60.

— Есть ли планы подписать новые контракты и соглашения по предоставлению экспериментальной базы НИИАР с другими зарубежными партнерами?

— Как вы знаете, после проведения тщательного международного аудита в сентябре 2016 года в штаб-квартире МАГАТЭ прошла церемония вручения НИИАР сертификата Международного центра для реализации совместных научно-исследовательских проектов на базе исследовательских реакторов (ICERR) под эгидой МАГАТЭ. В 2017 году велись работы по более чем десяти зарубежным контрактам на проведение исследований. Кроме того, мы приложили немало усилий, чтобы укрепить и монетизировать международный статус, расширить взаимодействие с нашими традиционными партнерами и привлечь новых заказчиков.

Сегодня в стадии проработки и подготовки к заключению находится сразу несколько новых средне- и долгосрочных контрактов, нами ведется активное обсуждение с МАГАТЭ и Агентством по ядерной энергии ОЭСР новых форматов и механизмов реализации международных научно-технических проектов с использованием экспериментальной базы нашего института. В частности, мы стараемся внедриться в процесс обоснования устойчивого к авариям топлива (accident tolerant fuel, ATF).

— Любопытно. Считается, что это, как его называют, толерантное ядерное топливо позволит избежать возникновения пароциркониевой реакции, ведущей к развитию аварии, как на японской АЭС "Фукусима-1". Известно, что в мире ведутся работы по созданию толерантного топлива. Каким образом НИИАР хочет участвовать в такой работе?

— Эту работу мы предполагаем делать в кооперации с зарубежными заказчиками: компаниями, производящими топливо, организациями, которые эксплуатируют атомные электростанции. Большие надежды возлагаем на сотрудничество с нашей российской топливной компанией Росатома ТВЭЛ. В настоящее время разрабатывается совместный план работ в данном направлении, и мы ожидаем, что 2018 год будет поворотной точкой в плане начала масштабной программы НИОКР для обоснования отечественного ATF.

На начало года суммарный портфель зарубежных контрактов нашего института (включающий не только проведение научных исследований и оказание услуг, но и поставку изотопов) превышает 100 миллионов долларов. Это говорит о том, что уникальная научно-производственная инфраструктура НИИАР признана зарубежными партнерами и востребована на международном рынке.