Хельмут Сайффен: люди живут в Крыму без страха

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают винодельческий завод Массандра в рамках своего официального визита в Крым. 5 февраля 2018

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают винодельческий завод Массандра в рамках своего официального визита в Крым. 5 февраля 2018

Визит в Крым немецкой делегации депутатов региональных парламентов от партии "Альтернатива для Германии" вызвал широкий международный резонанс. Сначала посол Украины в Германии Андрей Мельник пообещал немецким депутатам "плачевные правовые последствия", а затем украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию". Представитель делегации, депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен рассказал в интервью РИА Новости о своих впечатлениях от посещения Крыма и отношении к реакции украинской стороны на поездку. Беседовал Виктор Лященко.

— Комфортно ли вам находиться в Крыму?

— Меня все устраивает. Наша программа очень сложная, но нас приняли доброжелательно. Мы всем довольны.

— Не переживали за свою безопасность?

— У меня ни разу не возникло чувства, что мне что-то здесь угрожает. Хотя, допустим, у нас в Германии, в больших городах стало очень небезопасно.

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— В СМИ, как правило, умалчивается ситуация в Крыму. Если сообщают, то, как правило, о том, что Путин враг, а про то, что страдают простые жители от санкций, никто никогда не говорит.

Я даже не мог себе представить, что жители Крыма не могут выезжать спокойно в страны Шенгенской зоны. Я считаю это скандалом, который у нас замалчивается.

— Как обстоят дела с соблюдением прав человека в Крыму?

— Мы не видели фактов (нарушения прав человека — ред.). Факт есть то, что те люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что люди живут здесь без страха.

— Из-за визита в Крым вам грозит уголовное преследование на Украине, вас также могут объявить персоной нон-грата…

— Я не расстраиваюсь по этому поводу. Считаю, это невежливо и некрасиво, что нам угрожает иностранное государство из-за нашей поездки. Украинское правительство показало свое истинное лицо как политическая сила, которая охотно прибегает к языку насилия. Хочу подчеркнуть, что до этого момента я не видел украинское правительство в таком негативном свете. Но эта реакция на нашу поездку меня возмутила. © AFP 2018 / Filippo Monteforte "Европа — до Владивостока!" Лозунги правых в Италии стали кошмаром для ЕС

— Почему немецкие компании опасаются заходить в Крым?

— Компании опасаются, что у них возникнут проблемы экономического свойства, если они появятся в Крыму.

— И долго ли продлятся такие тенденции?

— Я думаю, что сначала политики в США и Европе должны изменить свое мнение. До того момента компании будут подчиняться политическим правилам. Есть законы, которым они должны подчиняться.

— Возможен ли визит в Крым делегации бундестага?

— Представители других партий не приедут в Крым или только инкогнито. Но приедет ли делегация именно депутатов бундестага от партии "Альтернатива для Германии", я тоже не уверен. Мы хотим вести более взвешенную политику. С одной стороны, мы против санкций, но с другой — мы не хотим вставать на какую-то сторону.

— Как вы оцениваете перспективы побратимских связей между крымскими и немецкими городами? © Depositphotos / Morozzz Киев ждет от нового правительства Германии сохранения санкций против России

— Мы буквально на днях встречались с городским советом Ялты и обсуждали перспективы партнерства между Ялтой и Баден-Баденом. Хоть сейчас сотрудничество затихло, но наработанные ранее связи дают надежду, что оно обретет новые импульсы.

— Каковы выводы от поездки и есть ли сформированная позиция относительно статуса Крыма?

— Я считаю, что санкции, введенные ввиду проведенного референдума в Крыму и объединения с Россией, контрпродуктивны. Это путь эскалации. В Украине должны появиться или прийти к власти политические силы, которые бы приняли волеизъявления крымского народа. И тогда бы наступил мир между народами. И тогда люди могли бы как из Украины в Крым ездить, так и обратно. И возобновятся тогда все связи. И где тогда проблема?