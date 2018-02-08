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Интервью

Александр Кинщак: США могут готовить новую силовую акцию против Сирии

12:3008.02.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Сирийской Арабской Республике Александр КинщакЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Сирийской Арабской Республике Александр Кинщак
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Посол России в Дамаске рассказал в интервью РИА Новости о том, как обстоят дела с сирийским химическим досье, чем грозит нынешняя линия США по Сирии, какие цели, по его мнению, может преследовать Вашингтон, а также о политических аспектах урегулирования ситуации в Сирии, в том числе об участии в нем курдов.

— Можно ли решить вопрос об участии сирийских курдов в политическом процессе, включая конституционную комиссию? Ведь ведущая курдская организация — Партия демократического союза (ПДС) — не была допущена до участия в женевских переговорах под эгидой ООН и в недавнем сочинском форуме.

— С самого начала сирийского кризиса выступаем за то, чтобы в его урегулировании принимали участие все влиятельные политсилы страны и авторитетные представители этноконфессиональных меньшинств, включая курдов. Исходя из этого, считаем, что исключать ПДС из любых переговорных форматов контрпродуктивно. Поддерживаем с Партией демсоюза постоянные рабочие контакты, в том числе по линии военных из российского Центра по примирению враждующих сторон на авиабазе Хмеймим.

Американские истребители над территорией Сирии. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
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В то же время следует принимать во внимание и то обстоятельство, что на внутрисирийской арене ПДС оказалась в изоляции после провозглашения ею в одностороннем порядке в 2016 году проекта федерализации. Попросту говоря, навязала населению подконтрольных территорий (по большей части, кстати, некурдскому) собственную модель управления. Местами силой выдавив законную администрацию, подчиняющуюся Дамаску. Против такого курса единодушно (уникальный случай!) выступили практически все сирийцы, включая и оппозицию — как внутреннюю, так и зарубежную.

По умолчанию рассматривать ПДС как основного представителя сирийских курдов, на мой взгляд, неправильно. Доминирование этой партии на северо-востоке страны связано в первую очередь с наличием у нее боеспособных силовых структур. А кто на самом деле пользуется большей поддержкой местного населения, это вопрос открытый. Точно известно, что и на подконтрольных самопровозглашенной Рожаве территориях, и в районах, управляемых правительством, и в диаспоре есть курдские партии и фигуры, выступающие против Партии демсоюза.

Собственно, сирийские курды на самом деле представлены в женевском процессе в составе делегации от оппозиции. Они также участвовали в сочинском форуме и по его итогам вошли в число кандидатов в создаваемую конституционную комиссию. Напомню также, что депутаты-курды есть в Народном совете (парламенте) Сирии.

— Какова ситуация вокруг сирийского химического досье? Каковы перспективы его закрытия?

— Прямо скажу — ситуация весьма напряженная. И ожидать изменений в лучшую сторону, судя по всему, пока не приходится. Причем по мере того, как правительственные силы при поддержке ВКС России освобождают от террористов все новые территории, страсти вокруг химдосье только накаляются. Для Запада это важная карта в его последовательно антисирийской, а теперь еще и антироссийской игре. Средство постоянного давления на Дамаск и его союзников, прежде всего Москву. Инструмент манипулирования мировым общественным мнением через демонизацию "преступного режима Башара Асада". Проверенный и довольно эффективный способ воздействия на впечатлительного обывателя, которого практически хором и в унисон обрабатывают все ведущие западные СМИ.

Сирийские боевики с ПЗРК на окраине Хомса
© AFP 2018 / Mahmoud Taha
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Об этой подковерной или закулисной игре можно говорить долго. Она идет на площадках ООН, включая ее Совет Безопасности, и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), через мобилизованные в нужном ключе общественные и гуманитарные организации, а также подшефные сирийские бандформирования и сотрудничающие с ними одиозные НПО типа "Белых касок". Причем никого не интересует, что на самом деле происходит в Сирии. Цинизм и двойные стандарты — вот с чем нам постоянно приходится иметь дело по химической проблематике. Впрочем, не только химической…

Достаточно привести в пример относительно недавние события, связанные с громким инцидентом 4 апреля 2017 года в Хан Шейхуне. Кто-то неизвестный, кого еще надо выявить, каким-то способом, который тоже предстоит определить, вроде бы применил там зарин. Оппозиционеры сразу во всем обвинили "преступный режим". Правительство ответило тем же, назвав произошедшее провокацией террористов. Требовалось провести тщательное международное расследование. Но уже 9 апреля США нанесли массированный ракетный удар "возмездия" по сирийской правительственной авиабазе. То есть сами оперативно определили, кто виноват, вынесли приговор и привели его в исполнение.

Въезд в сирийский город Хан-Шейхун, предположительно атакованный химическим оружием. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
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Весьма показательно, как потом с терактом в Хан Шейхуне "разбирался" Совместный механизм расследования ООН-ОЗХО. Он попросту написал выводы под диктовку западников, наплевав на очевидные факты и материалы, опровергавшие заданную ему схему, что "во всем виноват Башар Асад". Дискредитировавший себя механизм потом благополучно "умер". Но дело свое сделал — опираясь на его ничем не подкрепленные заключения, американцы настойчиво пытаются продавить в ООН и ОЗХО решения о наказании Сирии и применении в отношении этой страны новых санкционных мер и ограничений, ущемляющих ее государственный суверенитет.

© AFP 2018 / Omar Haj KadourВъезд в сирийский город Хан-Шейхун, предположительно атакованный химическим оружием
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Въезд в сирийский город Хан-Шейхун, предположительно атакованный химическим оружием

Тревожит то, что риторика Вашингтона в этой связи становится все более воинственной. Похоже, там отталкиваются уже даже не от конкретных инцидентов с использованием отравляющих веществ, а от слухов, точнее, от сознательно распространяемой дезинформации. В последние дни опять активно раскручивается тема применения правительственными силами зарина и хлора в Восточной Гуте и Идлибе. С учетом печального опыта Хан Шейхуна, нельзя исключать, что таким образом готовится новая силовая акция против Сирии с целью поддержки терпящих поражение за поражением боевиков и подрыва положительных подвижек в процессе политического урегулирования, наметившихся после успешного проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

— Как вы оцениваете сотрудничество по линии внешнеполитических ведомств России и Сирии? Планируются ли в ближайшее время какие-либо контакты на уровне их руководства, в том числе, возможно, в формате тройки с участием Ирана?

— По линии МИД мы весьма активно работаем с сирийцами. Министры Сергей Лавров и Валид Муаллем в прошлом году, например, встречались трижды: в Москве в двустороннем, а затем трехстороннем формате с подключением иранского коллеги Мохаммада Джавада Зарифа, в Нью-Йорке — на полях сессии Генассамблеи ООН, а также в Сочи, где прошло заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Регулярные контакты и координация осуществляются между профильными департаментами и курирующими их заместителями министров.

Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Февраль 2018
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott
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Плотно взаимодействуем по всем основным составляющим сирийской проблематики: политическому процессу, химическому и гуманитарному досье, другим актуальным темам. По-партнерски сотрудничаем на международных площадках. Сирийцы традиционно поддерживают практически все российские внешнеполитические инициативы, в том числе проекты наших резолюций, голосуют за кандидатов из России на выборах в руководящие органы международных организаций.

Активно и эффективно задействуем мидовский канал для решения практических вопросов развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. На пользу дела работает то обстоятельство, что министр Валид Муаллем является еще и председателем сирийской части совместной межправительственной комиссии. Это позволяет использовать дополнительный ресурс воздействия на другие сирийские ведомства для их стимулирования на четкое выполнение согласованных в рамках МПК решений.

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