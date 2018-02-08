Замир Кабулов: надеюсь, США подключатся к урегулированию в Афганистане

Очередная встреча в рамках Московского формата по Афганистану может состояться уже в первой половине 2018 года, при этом российская сторона не против участия в ней представителей США, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника он рассказал о том, станет ли все-таки Москва площадкой для прямых переговоров талибов и властей Афганистана, а также о предстоящем визите в Россию главы Минобороны Исламской республики Афганистан.

— День дипломата — профессиональный праздник, который традиционно отмечают в России. Как вас поздравляют иностранные дипломаты, аккредитованные в Москве? Можете ли поделиться, каким было самое оригинальное поздравление за все время вашей работы в МИД?

— День дипломатического работника отмечается в нашей стране с 2003 года. Эта дата приурочена к наиболее раннему упоминанию Посольского приказа — первой в истории России дипломатической службы. В этот день мы в первую очередь получаем поздравления от своего руководства и коллег по цеху. Праздник сравнительно молодой, и иностранные дипломаты не очень знакомы с ним, поэтому от них редко можно услышать какие-либо пожелания. Исключение составляют разве что партнеры из стран СНГ.

— Ранее вы заявляли, что афганские власти передали Москве проект дорожной карты по запуску переговорного процесса между афганским правительством и движением талибов. Можете поделиться деталями этой дорожной карты? В какие сроки планируется начать диалог? Как вы оцениваете перспективы начать диалог в текущем году? © Sputnik / Табылды Кадырбеков Перейти в фотобанк Александр Стерник: Россия усилила военные базы в Средней Азии

— Речь идет о Стратегическом плане по национальному примирению в Афганистане. Этот документ является, по сути, изложением программы правительства ИРА по запуску и ведению мирного диалога с вооруженной оппозицией. Стратегия охватывает период до конца 2020 года без определения конкретных сроков начала переговоров с ДТ. Хотел бы выразить надежду, что данный документ не останется на бумаге, а будет реализовываться на практике. В свете недавних заявлений руководства ИРА прогнозировать начало диалога между Кабулом и движением талибов в ближайшем будущем не приходится.

— Обращался ли Кабул к Москве с предложением предоставить площадку в России для организации переговоров с талибами?

— Московская площадка для проведения прямых переговоров между Кабулом и движением талибов была предложена нами в инициативном плане. Рассчитываем, что стороны воспользуются этим предложением, когда для запуска диалога созреют необходимые условия.

— Планируется ли в этом году приезд высокопоставленных представителей правительства Афганистана в Россию, в том числе министра обороны? © AP Photo / Jacquelyn Martin Пентагон не будет отправлять еще тысячу солдат в Афганистан

— Министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами приглашен для участия в VII Московской конференции по международной безопасности в апреле текущего года. Кроме того, в том же месяце ожидаем приезда в Сочи на 9-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, советника президента ИРА по нацбезопасности Мохаммада Ханифа Атмара. Заинтересованность посетить Москву выражает глава МВД ИРА Ваис Ахмад Бармак. В стадии проработки находится организация визита министра транспорта ИРА Мохаммада Тахмаси.

Рассчитываем, что приезд высокопоставленных представителей правительства ИРА в Россию позволит обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе нашего содействия афганским национальным силовым структурам, а также развития сотрудничества в экономической сфере.

— Когда может пройти следующая встреча московского формата по Афганистану, планирует ли Россия приглашать на нее американских партнеров?

— Очередную встречу в рамках московского формата консультаций по Афганистану планируем организовать в первой половине текущего года. Как мы и заявляли ранее, двери для участия в ней американских партнеров остаются открытыми. Рассчитываем, что в Вашингтоне осознают бесперспективность ставки на силу и подключатся к усилиям региональных государств по содействию урегулированию ситуации в ИРА.

— Ранее анонсировалось, что в Москву может в феврале приехать пакистанская делегация для переговоров по контртерроризму. Состоялась ли такая встреча и можно ли говорить, что в этом году Москва и Исламабад будут наращивать сотрудничество в этой сфере?

— Контртеррор — одно из приоритетных направлений российско-пакистанского сотрудничества. В данной сфере осуществляется плотное взаимодействие по партнерским каналам спецслужб. Давно и достаточно успешно функционирует межведомственная рабочая группа по контртеррору. С российской стороны ее возглавляет Олег Сыромолотов. Седьмое заседание группы должно пройти в Исламабаде этой весной.

На укрепление контртеррористического потенциала пакистанских партнеров нацелено наше двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество. В прошлом году Исламабаду были переданы четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Не сомневаюсь, что они будут востребованы при проведении контртеррористических операций. Состоялось уже два этапа совместных тактических учений "Дружба" по отработке взаимодействия при выполнении антитеррористических операций в горных условиях. Данную практику планируем продолжить. По нашему твердому убеждению, усиление боеспособности пакистанских силовых структур, противостоящих террористам, отвечает интересам всех стран региона.

— Повлияют ли санкции США на наши поставки вооружений Индии и Пакистану, на выполнение уже заключенных контрактов и на новые договоренности?

— Внимательно отслеживаем действия Вашингтона по сдерживанию продвижения нашей продукции военного назначения (ПВН) на рынки как традиционных, так и новых покупателей. Уже всем очевидно, что американцы используют рестрикции как инструмент недобросовестной экономической конкуренции. В случае с ВТС это бьет в том числе и по интересам национальной безопасности стран, заинтересованных в России как стабильном поставщике вооружений. Видим, что санкционная политика Вашингтона встречает неприятие со стороны все большего количества государств, попадающих под ее удар. При этом Индия никогда не поддерживала введение односторонних санкций в обход Совета безопасности ООН.

Наши страны связывают отношения особо привилегированного стратегического партнерства, и кооперация с Нью-Дели в сфере ВТС в последние годы стабильно растет по самому широкому спектру направлений. Растет не на словах, а на деле. Мы добросовестно подходим к своим обязательствам перед партнерами с учетом роста конкуренции на местном оружейном рынке. В активе широкий портфель уже оформленных заказов и перспективных проектов, в том числе по поставкам авиационной техники, зенитно-ракетных систем, боевых кораблей, танков и вертолетов. Наша страна первой приступила к углубленной кооперации с Индией в плане не только поставок новейшего вооружения и боевой техники, но и локализации производства передовых образцов отечественной продукции военного назначения в рамках программы правительства Моди "Делай в Индии".

В отношении Пакистана исходим из того, что Исламабад будет проводить самостоятельный внешнеполитический курс. Это касается и выбора партнеров по ВТС.