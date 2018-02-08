РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Замир Кабулов: надеюсь, США подключатся к урегулированию в Афганистане

08:0008.02.2018
(обновлено: 08:33 08.02.2018)
0440
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов во время интервьюСпецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов во время интервью
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Очередная встреча в рамках Московского формата по Афганистану может состояться уже в первой половине 2018 года, при этом российская сторона не против участия в ней представителей США, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника он рассказал о том, станет ли все-таки Москва площадкой для прямых переговоров талибов и властей Афганистана, а также о предстоящем визите в Россию главы Минобороны Исламской республики Афганистан.

— День дипломата — профессиональный праздник, который традиционно отмечают в России. Как вас поздравляют иностранные дипломаты, аккредитованные в Москве? Можете ли поделиться, каким было самое оригинальное поздравление за все время вашей работы в МИД?

— День дипломатического работника отмечается в нашей стране с 2003 года. Эта дата приурочена к наиболее раннему упоминанию Посольского приказа — первой в истории России дипломатической службы. В этот день мы в первую очередь получаем поздравления от своего руководства и коллег по цеху. Праздник сравнительно молодой, и иностранные дипломаты не очень знакомы с ним, поэтому от них редко можно услышать какие-либо пожелания. Исключение составляют разве что партнеры из стран СНГ.

— Ранее вы заявляли, что афганские власти передали Москве проект дорожной карты по запуску переговорного процесса между афганским правительством и движением талибов. Можете поделиться деталями этой дорожной карты? В какие сроки планируется начать диалог? Как вы оцениваете перспективы начать диалог в текущем году?

Военнослужащие России и Киргизии на российской военной авиабазе Кант в Киргизии. Архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Александр Стерник: Россия усилила военные базы в Средней Азии

— Речь идет о Стратегическом плане по национальному примирению в Афганистане. Этот документ является, по сути, изложением программы правительства ИРА по запуску и ведению мирного диалога с вооруженной оппозицией. Стратегия охватывает период до конца 2020 года без определения конкретных сроков начала переговоров с ДТ. Хотел бы выразить надежду, что данный документ не останется на бумаге, а будет реализовываться на практике. В свете недавних заявлений руководства ИРА прогнозировать начало диалога между Кабулом и движением талибов в ближайшем будущем не приходится.

© AFP 2018 / Wakil KohsarАфганский военный в Кабуле
© AFP 2018 / Wakil Kohsar
Афганский военный в Кабуле

— Обращался ли Кабул к Москве с предложением предоставить площадку в России для организации переговоров с талибами?

— Московская площадка для проведения прямых переговоров между Кабулом и движением талибов была предложена нами в инициативном плане. Рассчитываем, что стороны воспользуются этим предложением, когда для запуска диалога созреют необходимые условия.

— Планируется ли в этом году приезд высокопоставленных представителей правительства Афганистана в Россию, в том числе министра обороны?

Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Пентагон не будет отправлять еще тысячу солдат в Афганистан

— Министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами приглашен для участия в VII Московской конференции по международной безопасности в апреле текущего года. Кроме того, в том же месяце ожидаем приезда в Сочи на 9-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, советника президента ИРА по нацбезопасности Мохаммада Ханифа Атмара. Заинтересованность посетить Москву выражает глава МВД ИРА Ваис Ахмад Бармак. В стадии проработки находится организация визита министра транспорта ИРА Мохаммада Тахмаси.

Рассчитываем, что приезд высокопоставленных представителей правительства ИРА в Россию позволит обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе нашего содействия афганским национальным силовым структурам, а также развития сотрудничества в экономической сфере.

— Когда может пройти следующая встреча московского формата по Афганистану, планирует ли Россия приглашать на нее американских партнеров?

— Очередную встречу в рамках московского формата консультаций по Афганистану планируем организовать в первой половине текущего года. Как мы и заявляли ранее, двери для участия в ней американских партнеров остаются открытыми. Рассчитываем, что в Вашингтоне осознают бесперспективность ставки на силу и подключатся к усилиям региональных государств по содействию урегулированию ситуации в ИРА.

— Ранее анонсировалось, что в Москву может в феврале приехать пакистанская делегация для переговоров по контртерроризму. Состоялась ли такая встреча и можно ли говорить, что в этом году Москва и Исламабад будут наращивать сотрудничество в этой сфере?

— Контртеррор — одно из приоритетных направлений российско-пакистанского сотрудничества. В данной сфере осуществляется плотное взаимодействие по партнерским каналам спецслужб. Давно и достаточно успешно функционирует межведомственная рабочая группа по контртеррору. С российской стороны ее возглавляет Олег Сыромолотов. Седьмое заседание группы должно пройти в Исламабаде этой весной.

Боевики террористической группировки Исламское государство. Архивное фото
© AP Photo / Raqqa Media Center
Москва призвала "не проспать" момент атаки ИГ* в Центральной Азии
На укрепление контртеррористического потенциала пакистанских партнеров нацелено наше двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество. В прошлом году Исламабаду были переданы четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Не сомневаюсь, что они будут востребованы при проведении контртеррористических операций. Состоялось уже два этапа совместных тактических учений "Дружба" по отработке взаимодействия при выполнении антитеррористических операций в горных условиях. Данную практику планируем продолжить. По нашему твердому убеждению, усиление боеспособности пакистанских силовых структур, противостоящих террористам, отвечает интересам всех стран региона.

© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкОтработка совместных действий по борьбе с терроризмом в ходе совместных российско-пакистанских учений "Дружба-2017" в Карачаево-Черкесии. 3 октября 2017
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Отработка совместных действий по борьбе с терроризмом в ходе совместных российско-пакистанских учений "Дружба-2017" в Карачаево-Черкесии. 3 октября 2017

— Повлияют ли санкции США на наши поставки вооружений Индии и Пакистану, на выполнение уже заключенных контрактов и на новые договоренности?

— Внимательно отслеживаем действия Вашингтона по сдерживанию продвижения нашей продукции военного назначения (ПВН) на рынки как традиционных, так и новых покупателей. Уже всем очевидно, что американцы используют рестрикции как инструмент недобросовестной экономической конкуренции. В случае с ВТС это бьет в том числе и по интересам национальной безопасности стран, заинтересованных в России как стабильном поставщике вооружений. Видим, что санкционная политика Вашингтона встречает неприятие со стороны все большего количества государств, попадающих под ее удар. При этом Индия никогда не поддерживала введение односторонних санкций в обход Совета безопасности ООН.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Кадыров обвинил Запад в замалчивании кризиса в Афганистане
Наши страны связывают отношения особо привилегированного стратегического партнерства, и кооперация с Нью-Дели в сфере ВТС в последние годы стабильно растет по самому широкому спектру направлений. Растет не на словах, а на деле. Мы добросовестно подходим к своим обязательствам перед партнерами с учетом роста конкуренции на местном оружейном рынке. В активе широкий портфель уже оформленных заказов и перспективных проектов, в том числе по поставкам авиационной техники, зенитно-ракетных систем, боевых кораблей, танков и вертолетов. Наша страна первой приступила к углубленной кооперации с Индией в плане не только поставок новейшего вооружения и боевой техники, но и локализации производства передовых образцов отечественной продукции военного назначения в рамках программы правительства Моди "Делай в Индии".

В отношении Пакистана исходим из того, что Исламабад будет проводить самостоятельный внешнеполитический курс. Это касается и выбора партнеров по ВТС.

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена