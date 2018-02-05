Игорь Пономарев: "Северная верфь" намерена сдать в этом году четыре корабля

Генеральный директор судостроительного завода "Северная" верфь" Игорь Пономарев рассказал в интервью РИА Новости о предстоящей модернизации завода, сроках сдачи строящихся военных кораблей, а также о перспективе строительства фрегатов нового поколения и эсминцев. Беседовала Анжелика Болмат.

— Игорь Борисович, вы были назначены генеральным директором "Северной верфи" год назад — в феврале 2017 года. Не могли бы вы подвести итоги первого года работы в этой должности? Какие задачи ставились и что удалось выполнить?

— К моменту моего прихода на завод перед предприятием ставилось несколько основных задач. Во-первых, организовать работу по сдаче кораблей в сроки, предусмотренные контрактными обязательствами. Во-вторых, с учетом снижения темпов по строительству новых кораблей министерство обороны поставило задачу диверсифицировать портфель заказов и довести долю гражданской продукции до 30-40 процентов. С уверенностью могу сказать, что мы эту задачу выполнили и доля гражданского производства, начиная с 2018 по 2020 год, будет составлять в портфеле заказов до 40 процентов. Сегодня завод обеспечен заказами до 2023 года. Чтобы обеспечить выполнение военных и гражданских заказов, нам предстоит в этом году, скорее всего, во второй его половине, дополнительный набор специалистов — от 300 до 400 человек основных производственных рабочих. В-третьих, мы приступили к модернизации завода. Она финансируется из средств Федеральной целевой программы и из средств Объединенной судостроительной корпорации. Сейчас мы провели торги и заключили контракт по строительству нового эллинга с "Метростроем". Провели конкурс на уникальное крановое оборудование и планируем в феврале заключить контракт.

В-четвертых, удалось под Новый год выплатить сотрудникам вознаграждение за выслугу лет: на заводе много людей, которые никогда не меняли место работы. Тут вообще немало семейных династий, представленных поколениями дедов, отцов и внуков. И еще мы поддержали премиально производственных рабочих основных цехов.

— Каких из поставленных целей не удалось достичь?

— К сожалению, не выполнена задача по сдаче кораблей. На это есть и объективные и субъективные причины. Например, по фрегату "Адмирал Горшков" со стороны завода сделано все, но определенные образцы техники не прошли испытания, поэтому руководством страны и министерством обороны было принято решение продолжить испытания этого корабля с рабочим сроком сдачи в июне. Еще раз повторюсь, что завод все свои обязательства выполнил, осталось завершить испытания наиболее сложных образцов вооружения военной техники, которая не имеет аналогов в мире. Фрегат сейчас на заводе, мы его готовим к завершающему этапу государственных испытаний, который намечен на апрель-май, он займет месяца два.

— В какой стадии готовности сейчас первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов", а также фрегаты "Адмирал флота Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков"? Когда их планируется передать флоту?

— Фрегат "Адмирал флота Касатонов" находится в высокой степени технической готовности — 98 процентов. Но с учетом того, что испытания части средств вооружения не проведены до конца, мы сейчас сформировали графики сдачи корабля, которые представим министерству обороны. По сути, те причины, которые я назвал по "Адмиралу Горшкову", сдерживают продвижение готовности "Касатонова" и вывод этого корабля на испытания. Опять повторюсь, что завод выполнил все, что от него требуется, и даже больше. Мы идем на то, чтобы в феврале заселить на фрегат "Адмирал флота Касатонов" экипаж, который уже прибыл в Петербург и проходит обучение. У нас в планах вывод "Касатонова" в этом году на заводские испытания, которые позволят проверить энергетику, общекорабельные системы, систему вентиляции. В дальнейшем, как определятся с "Горшковым", после завершения всех работ по монтажу, пусконаладке и тестированию радиоэлектронного оборудования, испытания будут продолжены.

Фрегаты "Адмирал флота Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков" строятся в соответствии со сроками, утвержденными министерством обороны. Нужно понимать, что в проекте 22350 задействованы сложнейшие образцы техники, которые должны быть приняты на вооружение как серийные. Пока все необходимые испытания полностью не пройдут, пока это документально не будет подтверждено, у нас сохраняется неопределенность с получением этой техники на фрегаты. Сейчас мы с контрагентами смотрим, когда они смогут поставить эту технику, когда проведут пусконаладочные работы, когда закончат шеф-монтаж. И когда завод будет понимать, что технику приняли на вооружение, тогда сложится весь график завершения строительства кораблей и проведения испытаний.

— "Северная верфь" также строит суда тылового обеспечения. Какова готовность судна "Эльбрус", а также судна "Всеволод Бобров"? Когда планируется их передача?

— По "Эльбрусу" возникли небольшие технические проблемы. Это, в частности, связано с импортозамещением и с некачественной проектной документацией, которая нам была передана из ЗАО "Спецсудопроект", что не позволило обеспечить сроки сдачи. Для решения проблем проектирования мы теперь привлекли Северное проектно-конструкторское бюро, а также задействовали наших конструкторов. Сейчас судно находится в Мурманске на ревизии. Она включает ревизию систем и механизмов, завершение технического обслуживания механизмов и докование. После доковых работ "Эльбрусу" предстоит контрольный выход. Мы надеемся передать корабль флоту до конца первого квартала.

Первое серийное судно проекта 23120 "Всеволод Бобров" пришвартовано у нашей достроечной набережной, на нем продолжается прокладка систем трубопроводов. Ситуация по "Боброву" частично схожа с ситуацией с фрегатами — строительство серии привязано к сдаче головного корабля. Поскольку, как я уже сказал, на стадии строительства "Эльбруса" был выявлен ряд проектных недоработок, которые необходимо ликвидировать, то сроки строительства "Всеволода Боброва" зависят от проектных решений по "Эльбрусу". Тем не менее фронт работ развернут, финансовые средства от Минобороны мы получили, поэтому мы будем его сдавать в 2019 году.

— Завершились ли испытания разведывательного корабля "Иван Хурс"? Когда он будет передан ВМФ РФ?

— По строительству этого корабля были восьмимесячные отставания, однако коллективу завода удалось их сократить. Корабль в настоящий момент готовится к заводским ходовым испытаниям. Мы планируем начать испытания в первой половине февраля. Будем проверять главную энергетическую установку, все системы корабля, маневренность и много других показателей. После — устранение замечаний и ревизия. Если не получим от заказчика серьезных замечаний, то планируем сдать "Хурс" в конце марта — начале апреля.

— Когда ВМФ России будет передан корвет "Гремящий"?

— "Гремящий" по плану мы должны сдать в этом году. Сейчас закрываем построечные удостоверения. На корвете идет монтаж оборудования, подключение электрических схем, окрасочные и изоляционные работы, в настоящее время принимаем судовую мебель, скоро приступим к ее монтажу. Корабль готовится к вселению личного состава, оно намечено на весну.

— Когда верфь планирует передать флоту корветы "Ретивый" и "Строгий"?

— По строительству корветов "Ретивый" и "Строгий" мы находимся в пределах графика, в соответствии с финансированием министерства обороны. Сейчас на обоих заказах ведутся внутренние работы. На "Ретивом" началась подготовка отсеков к установке главных двигателей. К сожалению, есть задержки по приходу дизель-генераторов, что нас притормаживает. Строители устанавливают доизоляционное насыщение, ведут подготовку к монтажу надстройки. На "Строгом" продолжается формирование корпуса, выполняется, как и на "Ретивом", доизоляционное насыщение, монтируются фундаменты под оборудование.

— Сколько всего кораблей "Северная верфь" планирует передать ВМФ России в 2018 году?

— С учетом просроченных обязательств прошлого года по трем кораблям и действующего графика по текущему году, в 2018 году мы должны сдать "Эльбрус", "Иван Хурс", корвет "Гремящий" и фрегат "Адмирал Горшков". То есть четыре корабля.

— Если вернуться к модернизации завода и, в частности, к строительству нового судостроительного комплекса, то на какой стадии сейчас эти работы?

— Мы находимся в стадии подготовки к началу строительства, оформляем соответствующие разрешительные документы, документы по техническому надзору, разрешение на строительство, готовим подписание соглашения с городом о начале работ. Как только мы всю эту бумажную процедуру завершим, а я думаю, это будет март, в апреле мы перейдем к активной фазе строительства.

— Планируется ли проводить дноуглубительные работы в рамках строительства нового комплекса?

— Нет. Мы провели математическое моделирование, и его результаты показали, что новый комплекс позволит проводить корабли большей длины и большего водоизмещения, чем предприятие строит сейчас, без дноуглубительных работ.

— Какие корабли и суда сможет строить "Северная верфь" после завершения строительства нового эллинга? Когда верфь может начать строить такие корабли, в том числе перспективный эсминец "Лидер"?

— Верфь сможет строить корабли водоизмещением до 25 тысяч тонн. Это новые корабли, в том числе "Лидер", а также универсальные десантные корабли, которые способны нести как сухопутную боевую технику, так и вертолеты. Какой облик будет у этих кораблей, определит министерство обороны. Как только мы закончим строить эллинг, мы будем готовы к выполнению этих задач, будем готовы строить такие корабли. Также по линии гражданского судостроения мы сможем строить танкеры типа "Афрамакс", нефтеналивные платформы.

— Строительство эллинга — это только первый этап модернизации завода? Что еще планируется сделать?

— Планируется модернизация корпусообрабатывающего цеха. Мы должны заключить контракт на выполнение соответствующих работ в конце этого года. Необходимо синхронизировать сооружение эллинга с заменой всех станков и машин по резке металла корпусообрабатывающего цеха.

— Сколько универсальных десантных кораблей может быть у вас заказано?

— Государственная программа вооружения разработана, но конкретные цифры я назвать не могу. Это сфера компетенции министерства обороны.

— Ожидаются ли новые контракты на строительство военных кораблей в этом или в следующем году?

— Наша верфь предназначена для серийного строительства кораблей. Мы надеемся, что в 2019 году министерством обороны будут приняты решения о строительстве фрегатов нового поколения.

— Этот проект уже разработан?

— Пока нет. Им занимается Северное проектно-конструкторское бюро, которое может начать проектирование в текущем году. Разработка технического проекта предположительно займет полтора-два года, а проектная документация по корпусу может быть готова еще раньше — в 2019 году. Это же параллельный процесс. Например, они нам предоставляют проектную документацию на корпус фрегата и мы его начинаем строить, затем документацию на основное оборудование и комплектующие и я могу контрактоваться. Всю остальную документацию могут постепенно выдавать. Поэтому я надеюсь, что решение будет принято в 2019 году.

— То есть для строительства таких фрегатов нет необходимости ждать, пока заработает новый комплекс?

— Абсолютно нет. Мы приняли решение о безостановочном производстве корпусообрабатывающего цеха, поэтому все здесь сохраняется, мы обеспечим выпуск железа для формирования корпуса корабля в действующих производственных цехах.

— Есть ли у "Северной верфи" сейчас контракты с иностранными заказчиками? Возможно, ожидаются новые контракты? В прошлом году верфь с ознакомительным визитом посетила делегация командования ВМС Бразилии, им представили перспективный экспортный корвет "Тигр" проекта 20382. Договорились ли о строительстве кораблей?

— Мы сейчас завершаем исполнение контрактных обязательств с иностранным заказчиком, и думаю, что в марте закроем контракт. Ну а о перспективе новых заказов — сейчас Рособоронэкспорт проводит технические переговоры с потенциальными партнерами.

— Осенью "Северная верфь" заключила контракты на строительство рыбопромысловых траулеров-процессоров и ярусоловов. Будут ли новые контракты?

— Поиск новых заказов — процесс непрерывный. Есть предложения по продолжению строительства рыбопромысловых судов. Новые заказы могут появиться через год, возможно, через полгода. Если отработана документация, если проект становится серийным, то мы сможем продолжать строительство таких рыбопромысловых судов и обеспечить загрузку предприятия гражданскими заказами после 2021 года.

— Нет ли дефицита кадров на предприятии? Сколько всего сейчас сотрудников на "Северной верфи"?

— Сейчас на верфи работает около 4 тысяч человек. Введение нового комплекса потребует дополнительного набора рабочих, но сколько точно сотрудников нам понадобится, я не смогу сказать, пока не пойму необходимый объем выработки металла, конструкторских работ, пока не будет ясности с портфелем заказов. Это очень сложный вопрос, особенно с учетом дефицита кадров в судостроении после того, как колледжи перестали выпускать, например, слесарей-монтажников, слесарей-трубопроводчиков. И, увы, даже если молодые специалисты заканчивают колледж, они зачастую не возвращаются к работе по специальности после армии.

В кадровой политике на заводе за год произошли изменения. Мы поменяли организационную штатную структуру, привели положение об оплате труда в соответствие с достигнутыми результатами, убрали индивидуальные соглашения и установили заработную плату в зависимости от производственных результатов. Эта работа еще не доведена до конца, мы продолжим ее в первом полугодии 2018 года — в частности, будем вводить стимулирующие надбавки.

В целом положение об оплате труда нацелено на конечный результат. Если не выполнены основные задачи по строительству, нужно досконально разобраться, по какой причине — либо из-за недостатка конструкторских документов, либо из-за перебоев с поставками, либо из-за недочетов финансовых схем. Коллектив должен выполнять одну задачу — строить корабли. И результат зависит от каждого участника процесса. Я не могу обвинять, допустим, начальника цеха или начальника производства в том, что он не выполнил задачу, потому что вовремя не поставлены материально-технические средства. Я не могу лишать его каких-то выплат, если не обеспечено своевременное финансирование заключенных контрактов. В то же время те, кто тормозит процесс, должны за это отвечать рублем. То есть коллектив должен почувствовать, что мы — одно звено на заводе и выполняем одну задачу.