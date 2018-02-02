Владимир Константинов: санкции нужно использовать как приемы айкидо

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем. Глава крымского парламента Владимир Константинов, который попал под санкции США и ЕС в 2014 году, рассказал в интервью РИА Новости, как это отразилось на его жизни и сколько еще жители Крыма готовы жить в санкционном режиме. Беседовал Виктор Лященко.
— Владимир Андреевич, вы уже четыре года под санкциями. Как это повлияло на ваш образ жизни?
— На меня, на мою семью и работу санкции никак не влияют. Я уже четыре года за границу не езжу и не испытываю по этому поводу никакого дискомфорта. Есть много стран, куда я мог бы поехать. На Европе ведь свет клином не сошелся, это только небольшая часть мира, но, честно говоря, не хочется. Россия огромная, и мне нравится в ней все.
— Значит, особых проблем от санкций не видите?
— Санкции могут создавать проблемы только для тех, кто недостаточно искренне относится к своей стране. Кто, может быть, и считает себя патриотом, но при этом дети у них за границей, счета и недвижимость — тоже. Человек просто должен четко ответить для себя на простой вопрос — кто он? Почему он готов быть законопослушным там, но не был таким здесь, когда зарабатывал свои деньги на "лучшую жизнь" за кордоном? И что он сделал для своего города или села, в котором вырос, для своей школы, в которой учился, для своих земляков?
Сейчас слышу уже разговоры, что надо, мол, откупиться от этого списка. И многие хотят откупиться. Потому нам всем следует задуматься — а кто у нас возглавляет большой бизнес, оказывающий существенное влияние на экономику, на жизнь страны? Можно ли этим людям доверять? В Библии сказано — где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Санкции дают возможность каждому определиться и сделать свой выбор.
— Готов ли Крым к тому, что санкции сохранят на многие года?
— Готов. У крымчан на это особый взгляд. Мы же почти четверть века жили при Украине, когда не было санкций. Но инвестиций и развития все равно не было, как и иностранных туристов, кстати. У тех иностранцев, которые к нам приезжали, главный вопрос был о крымских татарах. То, как все остальные здесь живут, никого никогда не интересовало, потому что иностранные "партнеры" думали только о том, как бы эту ситуацию подогреть и столкнуть людей лбами на национальной почве.
— Можно ли санкции обратить в свою пользу?
Конечно, ничего хорошего в санкциях нет, это обидно и несправедливо. Но нужно использовать ситуацию как в айкидо, когда сила противника и его действия направляются против него самого и обеспечивают победу бойцу, который правильно и профессионально применяет приемы этой борьбы.
— До введения санкций вы бывали в ЕС с официальными визитами. Нет желания, если появится такая возможность, снова съездить и рассказать о жизни на полуострове?
— Президиум крымского парламента направил обращение в ООН с предложением посетить с ознакомительной поездкой полуостров. Есть ли какая-то реакция на этот документ?
— Мы работаем в этом направлении, вопрос пока не закрыт. Я надеюсь на позитивное решение. С другой стороны, мы не жалуемся на недостаток иностранных делегаций. Только в прошлом году у нас побывали представители 60 стран. Когда Крым не был под санкциями, к нам столько не ездили. Да, быстрого и прямого результата нет, но это народная дипломатия, она так и работает. Надеемся, что общественное мнение на Западе будет постепенно меняться. Так и происходит.
— И все-таки, по вашему мнению, почему представители международных организаций с осторожностью рассматривают вопрос официальных визитов в Крым?
— Наверное, они боятся, что придется признать законность референдума о воссоединении Крыма с Россией и то, что никакой "аннексии" и "оккупации" не существует. А это им вашингтонский обком не велит.
— Велики ли экономические потери полуострова от санкций?