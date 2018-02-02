Владимир Константинов: санкции нужно использовать как приемы айкидо

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем. Глава крымского парламента Владимир Константинов, который попал под санкции США и ЕС в 2014 году, рассказал в интервью РИА Новости, как это отразилось на его жизни и сколько еще жители Крыма готовы жить в санкционном режиме. Беседовал Виктор Лященко.

— Владимир Андреевич, вы уже четыре года под санкциями. Как это повлияло на ваш образ жизни?

— На меня, на мою семью и работу санкции никак не влияют. Я уже четыре года за границу не езжу и не испытываю по этому поводу никакого дискомфорта. Есть много стран, куда я мог бы поехать. На Европе ведь свет клином не сошелся, это только небольшая часть мира, но, честно говоря, не хочется. Россия огромная, и мне нравится в ней все.

— Значит, особых проблем от санкций не видите?

— Санкции могут создавать проблемы только для тех, кто недостаточно искренне относится к своей стране. Кто, может быть, и считает себя патриотом, но при этом дети у них за границей, счета и недвижимость — тоже. Человек просто должен четко ответить для себя на простой вопрос — кто он? Почему он готов быть законопослушным там, но не был таким здесь, когда зарабатывал свои деньги на "лучшую жизнь" за кордоном? И что он сделал для своего города или села, в котором вырос, для своей школы, в которой учился, для своих земляков?

Сейчас слышу уже разговоры, что надо, мол, откупиться от этого списка. И многие хотят откупиться. Потому нам всем следует задуматься — а кто у нас возглавляет большой бизнес, оказывающий существенное влияние на экономику, на жизнь страны? Можно ли этим людям доверять? В Библии сказано — где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Санкции дают возможность каждому определиться и сделать свой выбор.

— Готов ли Крым к тому, что санкции сохранят на многие года?

— Готов. У крымчан на это особый взгляд. Мы же почти четверть века жили при Украине, когда не было санкций. Но инвестиций и развития все равно не было, как и иностранных туристов, кстати. У тех иностранцев, которые к нам приезжали, главный вопрос был о крымских татарах. То, как все остальные здесь живут, никого никогда не интересовало, потому что иностранные "партнеры" думали только о том, как бы эту ситуацию подогреть и столкнуть людей лбами на национальной почве.

— Можно ли санкции обратить в свою пользу?

- Уверен, что хуже нам не будет, а вот пойдут ли санкции на пользу — зависит от нас. Пока еще непростительно много импортных товаров на прилавках. Надо стимулировать свою экономику, развивать импортозамещение, создавать условия для этого. А люди, которые хотят и умеют работать, у нас есть. В Крыму в советские годы выпускали очень широкий ассортимент продукции, в том числе высокотехнологичной — от телевизоров до атомоходов. Сейчас мы выпускаем только узкую группу товаров. Хотя положительные подвижки есть. Возрождается сельское хозяйство, промышленность, в том числе судостроение, химическое производство. Уверен, что все у нас получится.

Конечно, ничего хорошего в санкциях нет, это обидно и несправедливо. Но нужно использовать ситуацию как в айкидо, когда сила противника и его действия направляются против него самого и обеспечивают победу бойцу, который правильно и профессионально применяет приемы этой борьбы.

— До введения санкций вы бывали в ЕС с официальными визитами. Нет желания, если появится такая возможность, снова съездить и рассказать о жизни на полуострове?

- Я много лет участвовал в Конгрессе местных и региональных обществ в Страсбурге. Выступал с трибуны, принимал участие в дискуссиях. Все то, что они нам рассказывали о западной демократии, оказалось ложью. После референдума в Крыму европейцы сами нарушили все демократические нормы, которым нас учили. Поэтому ехать туда снова я не хочу. Какой смысл разговаривать с теми, кто не желает ничего слушать? Наверное, я бы поехал в страны, которые все-таки ближе нам по духу, по ментальности. Но только с условием, что мне будет предоставлено право выступить в парламенте.

— Президиум крымского парламента направил обращение в ООН с предложением посетить с ознакомительной поездкой полуостров. Есть ли какая-то реакция на этот документ?

— Мы работаем в этом направлении, вопрос пока не закрыт. Я надеюсь на позитивное решение. С другой стороны, мы не жалуемся на недостаток иностранных делегаций. Только в прошлом году у нас побывали представители 60 стран. Когда Крым не был под санкциями, к нам столько не ездили. Да, быстрого и прямого результата нет, но это народная дипломатия, она так и работает. Надеемся, что общественное мнение на Западе будет постепенно меняться. Так и происходит.

— И все-таки, по вашему мнению, почему представители международных организаций с осторожностью рассматривают вопрос официальных визитов в Крым?

— Наверное, они боятся, что придется признать законность референдума о воссоединении Крыма с Россией и то, что никакой "аннексии" и "оккупации" не существует. А это им вашингтонский обком не велит.

— Велики ли экономические потери полуострова от санкций?

- Нам очень трудно все это оценивать потому, что мы сравниваем с украинским периодом. Если отталкиваться от этого, то все у нас хорошо, нет ни одного провального социально-экономического показателя, все они выше, чем при Украине. Летом "санкционный" аэропорт Симферополя принимает по 220 авиарейсов в день — это просто фантастика, такого даже при СССР не было. Хотя развивать некоторые отрасли без санкций было бы проще. Это касается того же авиационного сообщения, морских портов. Но мы исходим из реальной ситуации. Никакие санкции развитие Крыма не остановят.