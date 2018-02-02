Кирилл Булатов: венчурный фонд даст новый импульс частной космонавтике

В конце 2017 года госкорпорация "Роскосмос", компания "ВЭБ Инновации" и Российская венчурная компания подписали трехстороннее соглашение о намерениях, предусматривающее создание совместного венчурного фонда. Новый фонд будет финансировать инновационные компании, создающие технологии для освоения и практического использования космического пространства, а также в смежных областях. Генеральный директор компании "ВЭБ Инновации" Кирилл Булатов рассказал РИА Новости о том, какие возможности для развития частной космонавтики даст создаваемый венчурный фонд.
— Можно ли сказать, что в России сегодня есть возможности для развития частной космонавтики?
— Космическая промышленность исторически очень значима для нашей страны, ей всегда уделялось особое внимание. И сейчас, помимо строительства нового космодрома и развития инфраструктуры, идут постоянные поиски перспективных идей и точек приложения усилий для развития отрасли. Однако очевидно, что технологические заделы, созданные поколениями советских и российских ученых и инженеров, уже во многом выработаны, а кроме того, нужно совершенствовать существующую организационную модель космической индустрии.
Это значит, что появляются новые возможности для развития частной космонавтики в нашей стране, причем речь идет далеко не только о пилотируемых полетах. Очень важно уделять внимание развитию самого широкого спектра технологий, применимых для освоения космического пространства, и у нас есть уже состоявшиеся и перспективные проекты такой направленности.
В последние годы известные зарубежные проекты в сфере частной космонавтики задают новые стандарты в отрасли — как на уровне бизнес-моделей, так и на уровне технологических решений. Производители оборудования и комплектующих, в свою очередь, подстраиваются под их решения. Такие проекты показывают очень высокую результативность по сравнению с показателями крупных корпораций, и эта результативность основана в том числе на вовлеченности, на сверхвысокой мотивации команд, что позволяет воплощать в продукте нестандартные решения, на внедрение которых в крупной компании ушли бы годы работы и огромные бюджеты.
Новый венчурный фонд, в котором принимает участие госкорпорация "Роскосмос", будет способствовать решению подобных задач, а партнерство с "ВЭБ Инновации" облегчит выход на международные рынки.
— Какие возможности для развития космической отрасли даст венчурный фонд, создаваемый Роскосмосом, "ВЭБ Инновации" и РВК? Для кого эти возможности будут актуальными?
— Инвестиционный фокус фонда будет включать перспективные разработки, которые пока не освоены нашей космической промышленностью и могут расширить ее технологическую цепочку.
При этом инвестиционный мандат фонда позволит также поддерживать проекты, имеющие потенциал более широкого применения: например, это разработки новых материалов, энергоэффективные технологии и 3D-печать, которые могут использоваться как в авиакосмической промышленности, так и в других высокотехнологичных отраслях. Мы исходим из того, что успешные проекты смогут претендовать на более широкую рыночную нишу и быть интересны инвесторам. Таким образом, новый венчурный фонд позволит широкому кругу специалистов проявить себя в технологическом предпринимательстве и выйти за рамки существующих в российской космической индустрии подходов.
Мы с нашими партнерами предполагаем, что создаваемый венчурный фонд даст новые возможности всем, кто так или иначе занят в космической отрасли или смежных технологических областях: амбициозным предпринимателям, инженерам из корпораций, которые по тем или иным причинам пока не могут воплотить свои идеи в реальном продукте, представителям научного сообщества.
— Готовы ли отечественные коллективы разработчиков по космической тематике работать с венчурными инвесторами? Или им привычнее работать с грантами или другими невозвратными средствами от государства?
— Диалог венчурного инвестора и предпринимателя в высокотехнологичной сфере выстраивается совершенно иначе, чем диалог государственного фонда и научного коллектива — можно даже сказать, что он ведется на другом языке.
— С какими сложностями, помимо привлечения финансирования, сталкиваются команды разработчиков, решившие создать собственную компанию в сфере?
— На начальных стадиях стартап в большинстве случаев испытывает сложности с формированием продукта, выбором или поиском своей ниши на рынке, поиском первого клиента, формированием команды. В связи с этим одной из первых задач венчурного фонда станет решение инфраструктурных задач: развитие программ акселерации, проведение совместных мероприятий с представителями предприятий. С учетом существующей специфики космической индустрии мы будем создавать новые инструменты для развития проектов, уделяя особое внимание тому, что для многих специалистов в области космических технологий до сих пор было привычным решать научно-технические задачи в рамках федеральных целевых программ и других государственных инструментов, в то время как сегодня очевидна необходимость развивать предпринимательское мышление и соответствующие подходы к решению задач.
Говоря о финансовых инструментах, отмечу, что участие в создаваемом венчурном фонде компании "ВЭБ Инновации" позволит использовать для разгона интересных проектов возможности и инфраструктуру Группы ВЭБ в целом, в том числе развитую партнерскую сеть как в России, так и за рубежом. Значимым фактором для эффективной работы нового фонда является и участие Российской венчурной компании, обладающей значительным опытом и возможностями в сфере инновационных проектов.
Создавая среду возможностей для молодых технологических предпринимателей в космической сфере, предлагая им всевозможные инструменты для развития, мы хорошо понимаем, что любые инструменты хороши только тогда, когда ими пользуются профессионалы для достижения поставленной цели. Именно для таких амбициозных и целеустремленных команд мы создаем новый венчурный фонд и новое пространство для больших побед.
— Когда фонд начнет работу и каков его размер?
— Фонд будет сформирован во втором квартале 2018 года. Он будет создан на срок, соответствующий распространенной мировой практике создания венчурных фондов — до 10 лет. Конкретный срок работы фонда и его размер в настоящее время обсуждается с РВК и Роскосмосом.