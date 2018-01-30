Валентина Матвиенко: угрожать России бессмысленно

В день опубликования США "кремлевского списка" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся под американскими санкциями с 2014 года, рассказала корреспонденту РИА Новости Марии Балыниной-Урбан, грозит ли России международная изоляция, готовы ли российские парламентарии продолжать с их коллегами в США сотрудничество и к чему может привести подобная санкционная политика.

— Валентина Ивановна, прошло почти четыре года с момента введения в отношении вас американских санкций. Что изменилось для вас лично с их введением?

— Счетов и недвижимости за рубежом у меня не было и нет. Родных и близких тоже. Личные поездки в эту страну в планах на будущее отсутствуют. Словом, на моей жизни как частного лица включение меня властями США в санкционный список никак не сказалось.

— Как повлияли санкции на уровень вашего взаимодействия с американскими коллегами?

— Введение санкций, несомненно, создало проблемы, помехи в моей работе сенатора, председателя Совета Федерации. И в первую очередь — в сфере межпарламентской дипломатии.

Далеко за примерами ходить не надо. Напомню, в 2015 году я получила приглашение принять участие в IV Всемирной конференции спикеров парламентов, проходившей в Нью-Йорке под эгидой Межпарламентского союза. Власти США выдали мне визу, которая не позволяла мне полноценно участвовать в работе этого важного форума. По сути, это был акт дискриминации не только меня лично, но и российского парламента в целом, неприемлемый для любого уважающего себя государства. Естественно, пребывать в США, будучи ущемленной в правах, я отказалась. Но выступить, донести нашу точку зрения мне удалось через видеообращение к участникам.

На протяжении вот уже почти пяти лет контакты палат Федерального Собрания и конгресса США заморожены. И отнюдь не по нашей вине. Мы не раз выступали с предложениями возобновить двустороннее взаимодействие парламентов обеих стран в любом формате, приемлемом для наших заокеанских партнеров. Однако положительного отклика не получали. Больше того. Приходится с сожалением констатировать, что сенат и палата представителей являются генератором антироссийских кампаний в СМИ, в американском обществе в целом, нередко инициируют принятие законов, осуществление политических акций, направленных против нашей страны, сотрудничества США и России.

И чего они этим добились? Ни о какой международной изоляции России говорить не приходится. Наше взаимодействие с парламентами других стран — двустороннее и на международных площадках — развивается динамично. Его география расширяется. В 2017 году Санкт-Петербург собрал на Ассамблею МПС рекордное число делегаций, спикеров, вице-спикеров за всю историю этой старейшей организации.

Мы готовы к открытому диалогу. Это видят и ценят политики, общественность фактически всех стран. В мире растет осознание того, что преодоление глобальных вызовов и угроз, равная и неделимая безопасность для всех достижимы лишь усилиями всех стран и народов. Похоже, для позитивных сдвигов в мировой политике потребуется времени больше, чем хотелось бы. Тем не менее нас, российских парламентариев, это не обескураживает. Мы активно работаем над тем, чтобы потепление в международной атмосфере началось как можно раньше. И эти наши усилия получают поддержку в парламентском сообществе.

Не отказываемся мы и от попыток восстановления взаимодействия с нашими американскими коллегами. В частности, приглашаем их к участию в международных мероприятиях, проводимых в России. Надеемся, что в этом году американские женщины-парламентарии прибудут на II Евразийский женский форум, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.

— Сегодня США опубликовали список граждан России, в отношении которых Вашингтоном могут быть предприняты санкции, другие ограничения. Как этот шаг может повлиять на состояние отношений Российской Федерации и Соединенных Штатов? Должна ли Россия принять ответные меры?



— Это продолжение попыток разговаривать с нашей страной на языке силы, диктата, политического давления, присвоение себе права вмешательства в наши внутренние дела.

США ведут явную антироссийскую политику, и люди, которые ей противостоят, очевидно, вызывают у них раздражение. Попавшие в список Минфина США оказались там именно потому, что эффективно действуют в интересах России. В каком-то смысле этот список можно назвать патриотическим. В него, я уверена, захотели бы вписать себя миллионы россиян, разделяющих позицию руководства страны о недопустимости внешнего диктата, попыток давления на Россию, сдерживания ее экономического развития, растущего политического влияния в мире. Может быть, имеет смысл кому-то в интернете даже запустить такую акцию "Присоединись к патриотическому списку". Мне кажется, это бы имело успех.

Тревоги, тем более страха мы не испытываем. Нам есть чем ответить. Уверена, ожидаемого его инициаторами пропагандистского эффекта он не даст, наоборот, будет способствовать дальнейшей консолидации российского общества. Не будет и ожидаемого авторами доклада экономического эффекта. За последние годы страна прошла череду серьезных испытаний: кризисные явления в мировой экономике и финансах, падение цен на нефть, девальвация рубля, применение санкций, попытки нашей международной изоляции. Мы все выдержали, все преодолели, вышли на траекторию роста. Приступаем к реализации технологической, структурной, институциональной модернизации экономики. Уверена, все намеченное у нас получится, несмотря на все помехи извне.

Естественно, ответные меры с нашей стороны будут. Принцип взаимности был и остается краеугольным камнем политики в таких ситуациях. Соответствующие решения будут приняты на основе изучения как самого списка, так и последующих действий США.

Казалось бы, вывод очевиден: давить на Россию, угрожать России бессмысленно. Ущерб от санкций несет не только наша страна, но и те, кто их вводил. Как представляется, всем нам следует договариваться, выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Понимание этого в мире растет. Враждебности к США мы не испытываем, готовы идти навстречу этой стране в той мере, в какой она сама готова двигаться в этом направлении.