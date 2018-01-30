Валентина Матвиенко: угрожать России бессмысленно

В день опубликования США "кремлевского списка" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся под американскими санкциями с 2014 года, рассказала корреспонденту РИА Новости Марии Балыниной-Урбан, грозит ли России международная изоляция, готовы ли российские парламентарии продолжать с их коллегами в США сотрудничество и к чему может привести подобная санкционная политика.
— Валентина Ивановна, прошло почти четыре года с момента введения в отношении вас американских санкций. Что изменилось для вас лично с их введением?
— Счетов и недвижимости за рубежом у меня не было и нет. Родных и близких тоже. Личные поездки в эту страну в планах на будущее отсутствуют. Словом, на моей жизни как частного лица включение меня властями США в санкционный список никак не сказалось.
— Как повлияли санкции на уровень вашего взаимодействия с американскими коллегами?
— Введение санкций, несомненно, создало проблемы, помехи в моей работе сенатора, председателя Совета Федерации. И в первую очередь — в сфере межпарламентской дипломатии.
На протяжении вот уже почти пяти лет контакты палат Федерального Собрания и конгресса США заморожены. И отнюдь не по нашей вине. Мы не раз выступали с предложениями возобновить двустороннее взаимодействие парламентов обеих стран в любом формате, приемлемом для наших заокеанских партнеров. Однако положительного отклика не получали. Больше того. Приходится с сожалением констатировать, что сенат и палата представителей являются генератором антироссийских кампаний в СМИ, в американском обществе в целом, нередко инициируют принятие законов, осуществление политических акций, направленных против нашей страны, сотрудничества США и России.
И чего они этим добились? Ни о какой международной изоляции России говорить не приходится. Наше взаимодействие с парламентами других стран — двустороннее и на международных площадках — развивается динамично. Его география расширяется. В 2017 году Санкт-Петербург собрал на Ассамблею МПС рекордное число делегаций, спикеров, вице-спикеров за всю историю этой старейшей организации.
Не отказываемся мы и от попыток восстановления взаимодействия с нашими американскими коллегами. В частности, приглашаем их к участию в международных мероприятиях, проводимых в России. Надеемся, что в этом году американские женщины-парламентарии прибудут на II Евразийский женский форум, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.
— Сегодня США опубликовали список граждан России, в отношении которых Вашингтоном могут быть предприняты санкции, другие ограничения. Как этот шаг может повлиять на состояние отношений Российской Федерации и Соединенных Штатов? Должна ли Россия принять ответные меры?
— Это продолжение попыток разговаривать с нашей страной на языке силы, диктата, политического давления, присвоение себе права вмешательства в наши внутренние дела.
Тревоги, тем более страха мы не испытываем. Нам есть чем ответить. Уверена, ожидаемого его инициаторами пропагандистского эффекта он не даст, наоборот, будет способствовать дальнейшей консолидации российского общества. Не будет и ожидаемого авторами доклада экономического эффекта. За последние годы страна прошла череду серьезных испытаний: кризисные явления в мировой экономике и финансах, падение цен на нефть, девальвация рубля, применение санкций, попытки нашей международной изоляции. Мы все выдержали, все преодолели, вышли на траекторию роста. Приступаем к реализации технологической, структурной, институциональной модернизации экономики. Уверена, все намеченное у нас получится, несмотря на все помехи извне.
Казалось бы, вывод очевиден: давить на Россию, угрожать России бессмысленно. Ущерб от санкций несет не только наша страна, но и те, кто их вводил. Как представляется, всем нам следует договариваться, выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Понимание этого в мире растет. Враждебности к США мы не испытываем, готовы идти навстречу этой стране в той мере, в какой она сама готова двигаться в этом направлении.