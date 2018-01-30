Анджелино Альфано: поиск решения кризиса на Украине — приоритет ОБСЕ

С 1 января 2018 года Италия председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В качестве действующего председателя ОБСЕ министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано во вторник отправился в поездку в Киев и Москву, чтобы прежде всего обсудить перспективы разрешения украинского кризиса. Перед отъездом корреспондент РИА Новости в Риме Сергей Старцев попросил итальянского политика ответить на ряд вопросов, связанных с председательством страны в ОБСЕ и некоторыми актуальными проблемами международной политики.

— Господин министр, с 1 января Италия приняла председательство в ОБСЕ, а вы являетесь действующим председателем этой международной организации. Не могли бы вы кратко сформулировать основные приоритеты, которым Рим намерен следовать в рамках своего председательства в 2018 году.

— Италия горда тем, что в этом году приняла на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы верим в роль ОБСЕ, потому что эта международная организация с момента своего возникновения на Хельсинкской конференции 1975 года внесла фундаментальный вклад в дело мира и безопасности в Европе. "Диалог, осознанность, ответственность" — это девиз, который мы выбрали для итальянского председательства в этом году с целью возродить дух Хельсинки в его подлинном виде.

В ходе нашего председательства максимальное внимание мы уделим кризису на Украине и так называемым затяжным конфликтам в зоне ОБСЕ (Нагорный Карабах, Приднестровье, Грузия). Приоритетной задачей станет содействие поискам решения украинского кризиса. В качестве действующего председателя ОБСЕ я отправляюсь с визитом на Украину с 30 по 31 января и в Москву 1 февраля и буду иметь контакты с членами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в восточной Украине, миссии, которая играет ключевую роль в предотвращении рисков новой эскалации и которую Италия твердо поддерживает, в том числе и посредством значительного присутствия наблюдателей.

Другой наш приоритет состоит в том, чтобы привлечь большее внимание к вызовам, исходящим из Средиземноморья, поскольку мы убеждены в том, что средиземноморское измерение является дополнением, а не альтернативой евроазиатскому измерению ОБСЕ. Этот посыл мы уже озвучили в октябре прошлого года на Средиземноморской конференции ОБСЕ, состоявшейся в Палермо.

Наконец, в качестве председателя Италия намерена заняться усилением трех измерений, на которых основывается концепция всеобъемлющей безопасности ОБСЕ: военно-политического, экономически-экологического и человеческого.

— Вы только что упомянули о важности разрешения украинского кризиса. В эти дни вы посетите Киев и Москву. Какие результаты вы надеетесь получить в ходе этой поездки, учитывая, что недавнее одобрение парламентом Украины так называемого закона о реинтеграции Донбасса было расценено в российском МИД как намерение "похоронить" Минские соглашения и нормандский формат? Что, по вашему мнению, ОБСЕ могла бы сделать для содействия разрешению этого кризиса?

— ОБСЕ уже многое делает для содействия разрешению кризиса как посредством специальной мониторинговой миссии, так и миссии по контролю над пунктами пропуска в Гуково и Донецке, и, наконец, при помощи структурированной посреднической деятельности в рамках трехсторонней контактной группы.

Председателю надлежит упрощать и придавать импульс этим форматам, работающим в координации и в тесном контакте с нормандской группой. Мы не намерены изменять архитектуру переговоров и их цели, то есть выполнение Минских соглашений. Более того, мы хотим, с одной стороны, создать условия для того, чтобы дискуссии между сторонами проходили быстро и эффективно, а с другой — работать над тем, чтобы была обеспечена безопасность наблюдателей.

С другой стороны, решение кризиса находится не в Вене и не в Риме, оно коренится в политической воле заинтересованных сторон прийти к подлинному компромиссу. Следует избегать мер, которые могут оказаться разделяющими и которые могут ужесточить позиции участников, находящихся за столом переговоров. Затяжной конфликт на востоке Украины не соответствует ничьим интересам, ни Киева, ни Москвы, ни Европы. Чем раньше утвердится осознание этого, тем раньше разрешится кризис, восстановив стабильность и обеспечив уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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— Переговоры по стабилизации в Приднестровье являются многообещающими, и в 2017 году на них был достигнут прогресс. Россия и Украина сотрудничают там в конструктивном ключе, и это обстоятельство воодушевляет. Как президент ОБСЕ я буду говорить об этом как с министром Климкиным, так и с министром Лавровым. Именно потому, что я убежден в важности данного досье, я принял решение доверить его Франко Фраттини, чьи компетентность и опыт в области международной политики не подлежат сомнению. Он готовится встретиться со сторонами и переговорщиками для того, чтобы определить следующие переговорные этапы, начиная с возможного соглашения по номерным знакам автомобилей.

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— Недавняя продолжительная и дружеская беседа между премьер-министром Джентилони и президентом Путиным по ливийскому досье и значительное совпадение взглядов, которое она еще раз продемонстрировала, являются подтверждением общего видения, основанного на стремлении содействовать политическому и мирному решению кризиса в Ливии. Наши действия основываются прежде всего на поддержке действий специального представителя генерального секретаря ООН Саламе и институтов, предусмотренных политическим соглашением, представляющим собой ту институциональную платформу, которая должна привести Ливию к завершению переходного периода.

Дискуссия с Москвой по Ливии всегда была богатой и плодотворной, как показывает внимание Италии к постоянному российскому участию во всех встречах на высоком уровне по ливийскому досье и позитивная роль, сыгранная Москвой для обеспечения сплоченности Совета Безопасности по вопросу, который является центральным для стабильности и безопасности Центрального Средиземноморья и Италии.

Полагаю, что 2018 год может стать заключительным годом длительного перехода в Ливии, достичь чего необходимо через выборный процесс, как это предусмотрено планом действий профессора Саламе. Впрочем, мы осознаем, что для достижения этой цели предстоит дать ответ на весьма многочисленные вызовы, и поддержка международного сообщества, в особенности Рима и Москвы, будет иметь основополагающее значение.

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— 15-17 января парламент одобрил решение Совета министров о предоставлении в распоряжение Нигера контингента максимальной численностью 470 человек для обучения и помощи нигерийским вооруженным силам, задействованным в противодействии терроризму и нелегальной торговле, в том числе и людьми. Впрочем, вопрос об итоговом составе контингента будет решен по согласованию с нигерийскими властями на основании их потребностей, и в итоге присутствие могло бы составлять в среднем около 250 человек.

Италия рада возможности внести такой вклад, который связан с нашим традиционным вниманием к Африканскому континенту, с политикой, значительно усилившейся в последние годы. Наш подход соединяет безопасность и солидарность, с тем чтобы обеспечить подходящую защиту для мигрантов, в особенности для наиболее уязвимых из них, и в то же время подступиться к глубинным причинам миграции. Так, мы увеличили фонды для стимулирования развития, направив в прошлом году на нужды Африканского континента 180 миллионов евро. Через Фонд Африки все в том же 2017 году мы передали в распоряжение африканских стран существенные ресурсы для проектов, нацеленных на то, чтобы сделать ставку на местные возможности развития в общинах, наиболее затронутых миграционным феноменом.

И такой же подход мы предложили в штаб-квартире ЕС сначала посредством документа Migration Compact в апреле 2016 года, а затем в виде пилотных проектов, предназначенных для некоторых стран Западной и Восточной Африки. И все с той же целью — подступиться к глубинным причинам нерегулируемой миграции — мы много работали для принятия Европейского плана внешних инвестиций, который мог бы стимулировать значительный поток инвестиций (преимущественно частных) в различные отрасли африканской экономики. Ни в коем случае не пренебрегая работой по развитию, мы таким образом работаем также в целях улучшения условий безопасности, будучи уверенными в том, что не может быть развития без безопасности.

— Господин Альфано, в ходе своего последнего визита в Москву в ноябре прошлого года вы приняли участие в сессии Российско-Итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству и заявили тогда о намерении оказать определенное политическое давление на своих партнеров по Евросоюзу. Есть ли какой-то прогресс в данном вопросе и видите ли вы возможность отмены антироссийских санкций ЕС в обозримом будущем?

— Я говорил много раз и подтверждаю это: продолжительность экономических санкций связана с выполнением Минских соглашений. Следовательно, мы должны работать в целях создания условий для устранения ограничений. Иного выбора нет. С нашей стороны мы остаемся убежденными в том, что продление санкций не может быть автоматическим, а всегда должно следовать за углубленной политической дискуссией. Не предвижу, однако, существенных изменений в отношении индивидуальных и секторальных ограничительных мер, связанных с проблемой Крыма, которая остается открытой раной в отношениях с Москвой.