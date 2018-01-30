Вячеслав Федорищев: нет планов, кроме работы на благо Тульской области

Самый молодой управленец в составе обновленного президентского кадрового резерва, 28-летний заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев в первом интервью РИА Новости откровенно рассказал о том, почему, несмотря на прежний пост в Минэкономразвития РФ, планирует связать свою дальнейшую жизнь именно с Тулой и работать на благо местных жителей, а также о своих жизненных принципах и отношении к социальным сетям. Беседовала Марина Луковцева.

— Вячеслав Андреевич, обновлен состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. Вы вошли в этот список из 143 человек. Как считаете, почему ваша фамилия включена в кадровый резерв?

— Сложно сказать. Проводилась большая диагностическая работа, тестирования. Много испытаний, которые требовали от кандидатов выполнения управленческих заданий. Кроме того, насколько мне известно, анализировались результаты работы, которые были достигнуты кандидатом на последних местах службы.

Мое включение — это некая оценка совокупного результата работы всей команды правительства Тульской области, особенно губернатора Алексея Дюмина. Думаю, что все то, что было сделано в Тульской области по зоне моей ответственности, присовокупилось.

— Включение в этот список к чему-то обязывает?

— Безусловно, это очень большая ответственность. Большое доверие и большая ответственность, это всегда идет рядом. Права на ошибку никогда нет, а сейчас уж тем более.

Когда до нас довели информацию о включении в кадровый резерв, сразу стало понятно, что ближайшее время — это тот период, когда нужно показывать лучшие результаты, иначе не оправдаешь доверие и потом тебе его больше не окажут.

— У вас большой охват направлений работы — от экономики до туризма. Трудно будет планку держать?

— Направлений много, но принципы и подходы к работе одни и те же. Кроме того, совмещать, к примеру, экономику, промышленность и инвестиционное развитие — это традиционная форма, она в большинстве регионов присутствует.

Что Тульскую область отличает от большинства других регионов, это то, что туризм рассматривается как сфера экономики. Мы видим, что сфера услуг, сфера гостеприимства, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес именно у нас, в Тульской области, за счет ее логистики — очень недалеко от Москвы, удобно добираться — могут стать по-настоящему заметными в ВРП, в динамике доходов региона, поэтому мы рассматриваем туризм как важную отрасль экономики. Комитет по развитию туризма находится в кураторстве ответственного за экономическое развитие в регионе.

— Вы курируете работу министерства экономического развития Тульской области. Если говорить об экономике, что является ключевыми точками развития региона, какие отрасли?

— Основа экономики региона — это, конечно, наша промышленность. Тула испокон веков была промышленным регионом. А оборонно-промышленный комплекс всегда занимал и занимает ключевое место в структуре экономики региона, поэтому придумывать другую точку роста, отличную от той, которая была сложена веками, было бы нелогично. Это наша промышленность.

Работа здесь идет по нескольким направлениям. Во-первых, это развитие тех производств, которые уже существуют. Большая проблема возникает, когда предприятие, которое давно работает, в силу конъюнктуры рынка или неэффективного менеджмента попадает в тяжелую ситуацию и начинаются невыплаты зарплаты, банкротство. Для нас это недопустимо, поэтому мы со всеми ключевыми производствами — и крупными, и средними, и малыми — пытаемся найти новые формы поддержки, понять, чем правительство региона может помочь, чтобы производство не только оставалось на плаву, но было по-настоящему успешным, а продукт, который они производят, был конкурентоспособным.

Это первое направление. Здесь очень много всего делается. Активно входим в федеральные программы. К примеру, в прошлом году при активной поддержке губернатора Дюмина регион вошел в приоритетную программу министерства экономического развития России "Повышение производительности труда". Тульская область стала одним из шести пилотных регионов по ее реализации. Она дает нашим заводам возможность хорошо себя "прокачать", модернизировать производство. Эти предприятия могут получить много финансовых и нефинансовых мер поддержки, к примеру, льготное финансирование под один процент из Фонда развития промышленности. И самое главное — предоставляются компетенции Росатома в части внедрения технологий бережливого производства.

— Развитие существующих производств очень важно. А что с новыми предприятиями?

— Второе направление — как раз создание новых производств, диверсификация. Здесь одним из приоритетов работы стало развитие созданной по инициативе губернатора особой экономической зоны "Узловая". "Узловая" как индустриальный парк существует с 2014 года. Но индустриальные парки это такой инструмент, который был в некотором смысле вытеснен по успешности особыми экономическими зонами.

В Тульской области до 2016 года не было ни одной особой экономической зоны, в том числе поэтому многие инвесторы предпочитали регионы, где эти зоны с налоговыми и таможенными преференциями были созданы. Поэтому появление ОЭЗ стало важным этапом для региона. "Узловая" была создана в апреле 2016 года, менее двух лет назад, и сейчас уже можно сказать, что она функционирует эффективно. Первый завод начал работать с декабря 2017 года. Обычно в особых экономических зонах от создания до запуска первого предприятия уходило три-четыре года. А здесь удалось за полтора. Это колоссальная работа губернатора, всего аппарата и, конечно, тех предпринимателей, которые там работают, которые в нас поверили.

В "Узловой" сейчас восемь резидентов. Два производства мы откроем в ближайшие три месяца. Особая экономическая зона у нас смешанного типа, мы не хотим замыкаться на одном направлении, необходима диверсификация.

Мы готовимся к Сочинскому экономическому форуму, Санкт-Петербургскому. Я не буду называть компании, потому что они еще находятся в процессе принятия финансовых решений, но мы рассчитываем, что не менее трех новых резидентов у нас появится в Сочи.

— Как себя чувствует сельское хозяйство?

— Сельское хозяйство за последние два года с точки зрения инвестиций развивается очень эффективно. В Тульской области есть плодородная земля, за счет логистики и созданных условий комфортности бизнес-среды много производителей в сфере сельского хозяйства приходят с новыми проектами. О динамичном развитии отрасли можно судить по индексу сельскохозяйственного производства — по 11 месяцам 2017 года рост составил более 115 процентов. Для примера, у нас промышленность опережающими темпами росла — по итогам года будет более 105 процентов. Это очень хороший результат. Но сельское хозяйство в этом году его опередило.

Много новых проектов. Одновременно строятся три больших тепличных комплекса. Создаются производства в сфере переработки. В декабре прошлого года наше предприятие при поддержке правительства и лично губернатора Дюмина достигло договоренностей с крупной китайской компанией Polygroup о строительстве завода по переработке рапса и сои. Уверен, что в ближайшее время инвестиционное соглашение будет подписано и мы приступим к реализации проекта.

Есть примеры сельскохозяйственной кооперации. В Заокском районе при поддержке корпорации МСП создаем уникальный проект по переработке овощей, которые производят наши фермеры, в сухие смеси, которые используются при производстве кетчупов и прочей пищевой продукции. Сейчас они полностью закупаются за рубежом, в основном в Китае. У нас создается такое производство, которое будет скупать у местных производителей — уже около десяти соглашений подписано — то, что они производят, перерабатывать в эти смеси. Открытие предприятия планируется в первом полугодии 2018 года.

— Сельхозпромышленность региона разрастается, а насколько проработан рынок сбыта тульской продукции?

— По прошлому году Тульская область экспортировала свою продукцию более чем в 100 стран мира. Самый необычный пример — тульское мороженое, которое в прошлом году экспортировалось в Чили. Создана такая логистическая возможность и заинтересованность по цене.

По поручению губернатора принят региональный план действий по поддержке экспорта. Региональный экспортный центр осуществляет целый перечень мер поддержки, начиная от маркетинговых исследований — помогает предприятиям найти свою нишу. Создаются такие возможности, чтобы бизнес был мотивирован на развитие и поиск новых ниш.

По состоянию на начало 2016 года федеральный Фонд развития промышленности от тульских предприятий получил всего пять заявок на поддержку и ни одной не одобрил — такого плохого они были качества. По итогам 2017 года их десятки, одобрено уже шесть проектов, наши заводы получили дополнительно более 1,7 миллиарда рублей на модернизацию по льготной ставке. Это четвертый показатель в стране. И такая активность предпринимателей — очень важный показатель состояния бизнес-климата региона.

— Если говорить об инвестициях, с какими показателями регион завершил 2017 год?

— Окончательных цифр пока нет, они будут в феврале. Тем не менее по итогам первых трех кварталов года по инвестициям в основной капитал рост 125 процентов. За весь 2017 год у нас будет около 120 миллиардов рублей инвестиций. В 2016 было чуть более 110 миллиардов. Инвестиционная база в Тульской области всегда была высокой и каждый год растет. В предыдущие годы она росла аккуратными темпами, до одного процента. А 2017 год стал по-настоящему прорывным.

И здесь очень важна роль лидера, губернатора. В первые полгода работы Дюмина, после разработки программы развития области, когда ключевые изменения в экономической сфере начали работать, многие предприниматели в Тульской области и за ее пределами увидели созданные возможности. Увидели отношение руководителя — открытость и доверие к инвесторам, при этом строгий контроль выполнения всех взятых на себя обязательств как регионом, так и частными компаниями.

Это дало результат, появилось много новых компаний и проектов. На двух предыдущих Петербургских экономических форумах были подписаны соглашения на рекордную сумму — более 80 миллиардов рублей на каждом. Мы сейчас готовимся к следующему и понимаем, что переговоры, которые ведет региональные корпорация развития, министерство экономики и особенно те, в которых участвует губернатор, а ключевых партнеров он ведет от начальной стадии переговоров до непосредственного контроля реализации проекта, имеют отличные перспективы.

— Кто больше инвестирует — российский или иностранный бизнес? В какие проекты?

— По-разному. Иностранный бизнес, по моим наблюдениям, в основном не создает новых площадок, а развивает, модернизирует и дополняет те производства, которые уже созданы. Тульской области повезло — в 90-е годы прошлого века пришло много системных иностранных инвесторов. Это Procter & Gamble, Unilever, Cargill и ряд других. Эти компании в последние два года очень активно приступили к развитию своих производств, мы стараемся в этом помогать.

Например, с Procter & Gamble несколько новых проектов уже запущено. Модернизация исчисляется миллиардами рублей инвестиций. При этом компания приняла решение о переводе налоговой базы в Тульскую область. Очень важное для нас решение. То же самое Unilever — в прошлом году губернатор открывал новое производство. У Cargill также большая программа развития.

По созданию новых производств лидируют отечественные компании. Они диверсифицируются, развиваются. Для нас очень важен выход российских предприятий в новые сектора импортозамещения. К примеру, в особой экономической зоне первое предприятие, которое открылось, это производство колтюбинговых труб, которые используются для добычи нефти и газа на сложных участках. В мире производство колтюбинговых труб было сосредоточено в основном в США, немного в Китае. И первое производство вне пределов этих стран создано в Туле, в "Узловой".

— Каковы инвестиционные планы региона на 2018 год?

— Процесс принятия инвестиционного решения у компании занимает от полугода до полутора, в зависимости от масштабов предполагаемого проекта. Поэтому то, что будет реализовано в 2018 году, правительство области начало прорабатывать еще в году предыдущем. Сейчас ведутся переговоры с более чем 70 компаниями, из них более 20 — иностранные. Проектов, которые перешли в стадию активной проработки инвестиционного соглашения, более 20.

Планы у нас масштабные, мы ориентированы только на рост. Если в 2017 году мы покажем сумму, превышающую 120 миллиардов рублей, то не можем ее опустить в новом году. Как и в случае с особой экономической зоной — у нас сейчас там, напомню, восемь резидентов. Мы строим работу таким образом, чтобы по итогам этого года их стало не менее 14, при том, что у нас показатель эффективности на этот год, установленный правительством России, — 11 резидентов. В ближайшее время должны прийти три резидента в пищевой промышленности, металлургии и машиностроении.

— Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявлял о планах поднять регион с четвертого места в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив. Насколько реальна такая перспектива в обозримом будущем? © Пресс-служба правительства Тульской области Дюмин: реструктуризация кредитов регионам позволит решать социальные задачи

— Четвертое место в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив — это очень хороший показатель. Можно было бы на этом успокоиться, расслабиться. Но не в нашем случае! Под личным контролем губернатора проходят ежемесячные совещания по инвестиционному климату. Ищем новые возможности для поддержки нашего бизнеса. И мы знаем, что если Тульская область в новом рейтинге не покажет себя лучше — не важно, будет ли это лучшее место или по точечным направлениям и показателям, которые входят с совокупный результат региона, — значит, экономический блок плохо сработал. Будут сделаны определенные выводы, вплоть до кадровых.

— Жестко…

— Только жесткий подход может обеспечить высокие показатели.

— Регион издавна славился своим гостеприимством. Насколько он привлекателен для туристов сегодня?

— Быть интересным по своей сути и быть гостеприимным — разные вещи. Во многом мы начали отдельно заниматься туризмом в 2016 году, потому что увидели, что не создана достаточная инфраструктура сервиса, гостеприимства, которая бы позволяла сказать, что туристам в Туле по-настоящему комфортно.

Тула уникальная своим историческим и культурным наследием. Про Ясную Поляну вообще молчу. Льва Николаевича Толстого знают во всем мире. По популярности в Азии Толстой занимает устойчиво первые места. Но одно дело быть насыщенным такими местами, а другое — сделать все возможное, чтобы о тебе знали в мире. Сейчас люди ориентируются на интернет, социальные сети. И как ты там представлен, как ты работаешь с социальными сетями, туристическими ресурсами, которыми пользуются во всем мире, от этого зависит, насколько о тебе будут хорошо знать.

— А что конкретно нужно доработать, чтобы регион стал гостеприимным?

— Очень важно не подвести и показать соответствующие условия. Это и гостиницы, и кафе, рестораны, навигация, пешеходные зоны. Мы регулярно проводим разные стресс-тесты и контрольные закупки. Когда начали заниматься туризмом, сделали такую контрольную закупку с точки зрения комфортности города. Приехала компания молодых людей из Санкт-Петербурга на выходные в Тулу, мы их попросили поделиться впечатлениями.

Ожидали, что нам скажут, что гостиница не устроила или плохо обслужили в ресторане. Нет, первое, на что обратили внимание, это навигация на остановках. Она такая, что непонятно, куда можно уехать.

Такие базовые вещи в совокупности создают ощущение степени гостеприимности города. Причем здесь речь идет не только о комфорте для гостей, но и для удобства самих жителей города, поэтому масштабные изменения мы запланировали в части создания комфортной среды, в части развития туризма. Создан комитет по развитию туризма. Он ведет работу по всем фронтам: это и привлечение, и развитие площадок, и событийный туризм. Очень важно не только базироваться на том, что было создано, но и постоянно находить новые формы.

Для нас основной туристический рынок — это Москва, не только из-за большого населения, но и потому что это ключевой логистический хаб для туристов. Это и преимущество — удобная логистика, и одновременно вызов. Как можно заинтересовать потенциальных туристов из Москвы, в которой все есть: лучшие постановки, лучшие мировые выставки и биеннале, памятники истории и культуры? Получается, мы конкурируем с Москвой и должны создавать новые формы и возможности, предоставлять соответствующий уровень сервиса и развлечений.

Например, "Толстой Weekend" — одна из ярких идей в сфере событийного туризма, которая была реализована в Тульской области. Это была идея губернатора — создать в усадьбе Ясная Поляна под открытым небом театральный фестиваль, куда бы со всего мира приезжали коллективы с постановками по мотивам произведений Льва Николаевича Толстого. Фестиваль в этом году будет идти уже третий год, на него съезжаются туристы со всей страны.

Это яркая точка в событийном плане Тульской области, но таких нужно больше, чтобы заполнить каждый сезон и нашим гостям и жителям области было чем заняться и где культурно отдохнуть.

— Каков турпоток по итогам 2017 года и есть ли рост по сравнению с предыдущим?

— В этом году хороший получился рост турпотока — 12 процентов. В 2017 году в Тульскую область приехали более 650 тысяч туристов. Это значимая цифра для региона. Если сравнивать, то по итогам 2016 года рост был 7-8 процентов, до этого тоже примерно столько же.

Мы общаемся с представителями музеев, гостиниц, ресторанов. По их информации, этот рост заметен. И у нас сейчас одновременно пять гостиниц строится, именно потому что не хватает мест размещения, постоянно открываются новые рестораны. И, конечно, мы готовимся к открытию пешеходной улицы Металлистов и набережной, которая станет настоящей точкой притяжения для туристов.

— Глава региона на одном из экономическом форумов сообщал, что разрабатываются новые туристические бренды. О чем речь?

— Во-первых, работаем с теми брендами, которые уже существуют, так, чтобы они были востребованы в стране и за ее пределами — это тульский пряник, самовар. По инициативе губернатора в прошлом году было заключено соглашение между производителями пряников и пастилы с крупнейшим отечественным авиаперевозчиком "Аэрофлот". Теперь наши бренды представлены в регулярном меню авиакомпании. Более 8 миллионов пассажиров теперь вспоминают о Тульской области во время полета.

Кроме того, работаем над изюминками Тульской области, о которых пока мало кто за ее пределами слышал. К примеру, березовый квас. Его не встретишь сейчас на полках сетевых ритейлеров в Москве, да и в других регионах он не представлен. А в Туле он себя уже зарекомендовал. Выпускает его семья, которая занимается этим направлением давно. Очень полезный и вкусный продукт. И мы предпринимаем сейчас усилия, чтобы он вышел за пределы Тулы. Есть и другие бренды, которые постепенно будут выходить на российский рынок из Тульской области.

— Вы проект "Тульская набережная" упомянули. Что он в себя включает?

— Проект "Тульская набережная" был инициирован губернатором Алексеем Дюминым летом прошлого года. Несколько ключевых вещей. Первое — в Туле появится благоустроенная пешеходная набережная. Между Кремлем и оружейным заводом, который стоит на острове, территория вдоль реки последние 100 лет была огорожена от жителей. Фактически она принадлежала заводу, там были склады, производственные помещения. Вот эту территорию мы открываем, при этом благоустраивая по самым современным стандартам. Там будут сиреневый сад, спортивная зона, детские площадки.

К ней примыкает улица Металлистов. Это улица историческая, она раньше называлась Пятницкой. И на самом деле она очень похожа на улицу Пятницкую в Москве. На ней стоят двух-трехэтажные исторические особняки. Когда приступили к проекту, поняли, что нельзя сделать набережную, не восстановив эту улицу. В комплексе с набережной она станет единой пешеходной зоной в центре города. Все дома будут отреставрированы. Большинство из них перейдут частным инвесторам, которые их восстановят, это хорошая московская практика, которую мы здесь применили. По ней идет передача в долгосрочную аренду частному инвестору с обязательством реконструкции.

В рамках Тульской набережной будет реализован и проект "Музейный квартал". У нас четыре федеральных музея в Тульской области: Куликово поле, Ясная Поляна, Поленово и Музей оружия. Так вот, каждый из этих музеев будет иметь свой дом, свой филиал на улице Металлистов, где будет находиться шоурум музея.

Для нас очень важно, чтобы туристы, приезжая в Тулу на выходные, проведя здесь один день, поехали бы на следующий день, к примеру, на Куликово поле. Туда ведь нельзя просто так взять и убедить приехать, надо сначала расположить, чем-то привлечь. Поэтому в центре города создаются филиалы, где будет расположена часть экспозиции, достаточная, чтобы заинтересовать человека, показать, о чем это, и чтобы он мог для себя принять решение и на следующий день туда поехать.

— Как продвигается реализация проекта, не возникает ли проблем с инвесторами?

— Проблем нет. Поначалу мы опасались, что мало инвесторов откликнется из Тульской области и, когда мы проект начнем, придет много московских инвесторов и произойдет перекос в их сторону. Да, пришло много московских, но еще больше пришло тульских. Предприниматели, которые здесь давно работают в разных сферах, заинтересовались, увидев возможности.

Конкурс на этапе обсуждения заявок составил около восьми проектов на одно здание, причем мы провели конкурс специально, чтобы попытаться осмыслить весь спектр предложений и распределить их системно. Нельзя же в 26 домах сделать 26 гостиниц. Нужно создать несколько гостиниц, какое-то количество детских центров, какое-то — частных музеев, одну площадку отдать под выставки, несколько ресторанов и так далее.

Мы провели большой конкурс, на котором было презентовано около 50 бизнес-идей, причем люди пришли разные — как опытные предприниматели, так и те, кто никогда раньше бизнесом не занимались, но хочет попробовать свои силы. Создали банк бизнес-идей. И когда предприниматель становится долгосрочным владельцем одного из зданий, мы ему этот банк идей передаем с авторами, чтобы они могли привлечь этих людей. Там нет недостатка в инвесторах, это точно. Но процесс идет, и мы всех приглашаем принять участие в следующих аукционах.

— В качестве срока сдачи был обозначен 2018 год. Понятно ли, когда конкретно завершатся все работы и проект будет сдан?

— Срок, который нам обозначен для сдачи проекта, — лето 2018 году. Он будет выдержан, летом откроется набережная, будет полностью обустроена улица Металлистов. Но дома там, поскольку сейчас они только переходят к новым собственникам — а это все памятники истории, и очень кропотливая работа ведется проектными институтами, чтобы проект правильно подготовить, — будут сданы в течение ближайших трех лет. Какие-то уже в конце этого года, остальные — в течение трех лет.

— Многие политики и чиновники активно ведут аккаунты в социальных сетях, причем некоторые используют их в рабочих целях. У вас я отыскала только закрытый аккаунт в Facebook. Хватает ли времени на его ведение и нет ли планов расширения своего присутствия в соцсетях?

— Для меня соцсети — это источник получения информации. Я ежедневно просматриваю новости Тульской области. Они гораздо быстрее появляются в социальных сетях. А некоторые вещи удается гораздо лучше понять, читая комментарии и отношение людей к этим новостям, поэтому незримо я там присутствую. Но в ограниченном формате, без ведения своей страницы, блога.

До того как я начал работать на госслужбе, был гораздо более активным участником соцсетей. Сейчас сократил активность. Почему? Во-первых, я не политик, а чиновник, функционер. Ведение новостей и публичная переписка со знакомыми в работе мне не помогут. Второе — не так много свободного времени. Есть гораздо более важные сферы жизни — семья, друзья, образование. Приоритеты нужно уметь расставлять, и социальные сети не один из них.

— Логично в завершении интервью поговорить о перспективах одного из самых молодых чиновников, наверное, не только в Тульской области, но и в стране. Каковы планы на будущее?

— У меня в карьере был такой период, когда я постоянно переходил с места на место, менял сферы и должности. Но в последние два года я понял, что я по-настоящему на своем месте. Именно здесь, именно в команде губернатора Дюмина, именно в Тульской области и на благо ее жителей. Поэтому, если честно, у меня сейчас нет других планов на будущее, кроме как быть полезным и эффективным в той политике, которую задает нам губернатор, и в интересах жителей области. Никаких других планов не строю.