Дэниел Расселл: о новой перезагрузке между США и Россией говорить рано

Российско-американские отношения в политике переживают далеко не самые лучше времена. Но бизнес научился адаптироваться к таким условиям. О том, как компании двух стран сотрудничают в нынешних реалиях, ждать ли им и всем нам новых санкций Вашингтона в отношении Москвы, а также о перспективах новой перезагрузки в отношениях в интервью РИА Новости рассказал президент и генеральный директор Американо-российского делового совета (АРДС) Дэниел Расселл, который несколько лет назад занимал пост заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Беседовал Дмитрий Злодорев.

— Как бы вы охарактеризовали в принципе нынешние российско-американские деловые отношения?

— Я думаю, они остаются конструктивными. На мой взгляд, бизнес в обеих странах адаптировался к новым реалиям и продолжает работать. Конечно, всем компаниям приходится работать в политических рамках, которые устанавливаются правительствами, и условиях, созданных мировой экономикой.

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— Я думаю, это политический вопрос, отвечать на который лучше кому-то другому. Полагаю, правда, что влияние американских санкций оказалось существенным. Но, на мой взгляд, наибольшее влияние на российскую экономику оказали все-таки не они, а падение мировых цен на нефть.

— Но сейчас, похоже, российская экономика начинает восстанавливаться, пускай и очень медленно…

— Согласен. Я думаю, все мы видим восстановление российской экономики. Отчасти это происходит благодаря очень хорошей финансовой и монетарной политике Центробанка. Прежде всего это касается решения о гибком обменном курсе рубля. Но вы правы, прогнозы указывают на очень медленный рост российской экономики. Бизнес будет смотреть, какую макроэкономическую политику будет проводить новое правительство РФ после выборов. Конечно, мы рассчитываем, что у российских и международных компаний будут возможности для развития своего бизнеса. И, конечно, нам хотелось бы увидеть новые стимулы для инвестиций и для конкуренции в России.

— Многие считают, что американские санкции сделали Россию сильнее, заставив ее искать новые пути развития. Вы с этим согласны?

— Санкции и ответные санкции в принципе, а в случае с Россией особенно, нацелены на то, чтобы создать помехи для нормального функционирования рынков. И это всегда вызывает сожаление, поскольку предсказуемость и процветание появляются благодаря честной конкуренции в рыночных условиях. Так что, в принципе, я не соглашусь, что санкции или ответ на них могут сослужить хорошую службу национальному или международному бизнесу. Но повторю, это касается санкций в принципе, не только против России.

— В ходе недавней поездки в РФ делегация АРДС принимала участие в конференции по инвестициям в Россию. Насколько возможны и эффективны капиталовложения в условиях санкций?

— Наш совет и входящие в него компании продолжают активную деятельность и по-прежнему привержены работе на российском рынке. Как я уже говорил, в последние три года американские компании адаптировались к двойным рискам, исходившим от снижения мировых цен на нефть, а также санкций в отношении РФ и ответных мер со стороны Москвы. В принципе, международные компании сделали то же самое, что и российские, а именно сократили операционные расходы и приспособились к новым экономическим реалиям.

Большинство фирм, входящих в состав АРДС, начали работать на российском рынке еще до финансовых кризисов 1998 и 2008 годов, поэтому они уже поняли, что экономика РФ может приспосабливаться и справляться с шоками. Более того, фундаментальные факторы, которые, собственно, и привлекли эти компании в Россию, остались неизменными. Россия по-прежнему богата энергетическими ресурсами, и не только нефтью и газом, богата людьми. В России одни из лучших в мире ученых, инженеров, математиков.

— Новый помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, отвечающий за евразийское направление, предупредил недавно, что США могут рассмотреть возможность распространения санкций на сделки, связанные с российским энергетическим сектором. Как вы прокомментируете подобную перспективу? © AP Photo / J. Scott Applewhite, File США рассматривают транзакции энергосектора РФ для возможных новых санкций

— Если честно, я не знаком с этим выступлением. Могу предположить, что это связано с законом о противодействии противникам США посредством санкций. Ряд его положений в случае их реализации затронут некоторые энергетические проекты. При этом хочу сказать, что президент США Дональд Трамп, подписывая этот закон в 2017 году, заявлял о необходимости избегать негативных последствий для американских компаний, а также для наших друзей и союзников. АРДС надеется на сотрудничество между нашими двумя странами по ключевым международным вопросам, чтобы в санкциях больше не было необходимости.

— Европейские компании неоднократно заявляли о несогласии с санкциями. Ожидаете ли вы, что они останутся на этих позициях и будут сотрудничать с Россией по таким проектам, как "Северный поток-2"?

— Конечно, этот вопрос лучше задать представителям европейского делового сообщества. Напомню, что ЕС 21 декабря продлил до 31 июля 2018 года санкции в отношении ряда секторов российской экономики. Как отмечалось, это было сделано для ограничения доступа РФ к определенным важным технологиям и услугам, которые могут быть использованы при добыче нефти и разведке энергоресурсов.

© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt Производство труб для строительства газопровода"Северный поток – 2" © Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt Производство труб для строительства газопровода"Северный поток – 2"

— Можно ли ожидать, что США подведут под санкции российский госдолг. И могут ли подобные ожидания привести к тому, что американские инвесторы начнут избавляться от ценных бумаг РФ? © РИА Новости / Юрий Абрамочкин Перейти в фотобанк Американист: США нацелились повторить в отношении России политику Рейгана

— Согласно статье 242 уже упомянутого мною закона о противодействии противникам США посредством санкций, министр финансов США обязан представить конгрессу доклад об эффекте расширения санкций на российский суверенный долг и вторичные ценные бумаги. Это должно произойти в течение 180 дней с момента вступления в силу закона, то есть в начале февраля. Поэтому на данный момент было бы неправильно строить домыслы по поводу возможного распространения санкций на госдолг.

В то же время могу сказать, что российские ценные бумаги по-прежнему остаются привлекательными для инвесторов. Их индекс на Московской бирже с января 2016 года вырос на 21%, индекс РТС за этот же период увеличился на 54%, а S&P — на 10%.

— В марте в России пройдут президентские выборы. У американского бизнеса есть какие-то ожидания в связи с этим? © РИА Новости / Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк Европейцы считают новые санкции США неприемлемыми, показал опрос

— Исход выборов в России будет зависеть от решения российского народа. Что же касается международного делового сообщества, то он надеется на то, что российское руководство продолжит серьезные преобразования, направленные на улучшение делового климата и увеличение притока иностранных инвестиций. Россия уже достигла существенного прогресса в этом направлении. В частности, в докладе Всемирного Банка Doing Business она поднялась со 120-го места в 2011-м году на 35-е в 2017-м, и это выдающийся результат.

При этом надо признать, что еще необходимо решить многие серьезные вопросы. В частности, это касается улучшения рыночных условий с точки зрения развития конкуренции и установления правительством таких правил госзакупок, которые позволяли бы иностранным компаниям конкурировать с российскими в рамках различных тендеров.

— Несколько лет назад вы занимали пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Тогда вы порой очень жестко критиковали Россию. Сейчас вы работаете в организации, которая нацелена на бизнес с Россией. За это время что-то изменилось в вашей позиции и в вашем отношении к нашей стране?

— Я бы сказал, что мое личное отношение к России не изменилось. С момента создания Российской Федерации после распада СССР я работал — сначала как дипломат, а сейчас как глава коммерческой ассоциации — над улучшением американо-российских отношений. На мой взгляд, это отвечает интересам народов обеих стран. Будучи в правительстве, я достаточно серьезно работал над улучшением отношений во времена так называемой перезагрузки. И я рассматриваю свою деятельность сейчас как логическое продолжение этих усилий. На мой взгляд, экономическое сотрудничество является частью двусторонних отношений в будущем.

— На ваш взгляд, перезагрузка провалилась? © AP Photo / J. David Ake "Давление на Россию": США расширили антироссийские санкции

— Я думаю, в свое время она дала достаточно преимуществ. Если вы посмотрите на сотрудничество США и России по ряду международных вопросов, включая нераспространение ядерного оружия, Иран и КНДР, то увидите, что наши страны добились очень серьезного прогресса. Но в конечном итоге политика перезагрузки не смогла прекратить череду взлетов и падений в американо-российских отношениях.

— А потенциал для новой перезагрузки есть?

— Сейчас об этом слишком рано говорить. Я очень разочарован нынешним состоянием политических отношений между нашими странами. Надеюсь, в будущем они улучшатся, но не думаю, что это произойдет в ближайшее время.