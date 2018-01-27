Наталья Поклонская: Трамп не может пригласить меня в гости из-за санкций

В США 29 января будет опубликован так называемый кремлевский доклад — список, как считается, приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. Документ обнародуют в соответствии с подписанным полгода назад президентом США Дональдом Трампом законом, который предполагает расширение ряда секторальных санкций против экономики России.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая попала под санкции США в 2014 году, будучи прокурором Крыма, рассказала в интервью РИА Новости, как эти меры отразились на ее жизни, и пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым.

— Наталья Владимировна, много ли неудобств доставляют вам санкции?

© РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Поклонская ответила на приглашение Генпрокуратуры Украины приехать в Киев — Я воспринимаю их исключительно как позитивную оценку моей работы во благо Родины. Запрещают, когда боятся. Но ведь мы совершенно не страшные, а просто защищаем свою Родину. Такая недальновидная и пугливая реакция наших зарубежных партнеров ограничивает их же.

Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я, в отличие от президента США, приглашаю его в солнечный российский Крым. Безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 "Триумф".

© РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Поклонская ответила на слова Собчак о "неполноценности" крымчан

— Переубеждать никого не надо. Крым — это Россия. Им прекрасно об этом известно. Нынешнее руководство Украины — это беда для страны. Они пришли к власти путем совершения государственного переворота вооруженным путем, преследуя цель выполнить поставленную задачу по взращиванию вражды между братскими народами России и Украины. И много причинили бед людям на Украине.

Поэтому должны ответить за все преступления перед украинским народом, перед Одессой, Донбассом, Киевом и другими городами.

И когда они будут на скамье подсудимых или кто-то сбежит далеко за океаны и моря, но исчезнет западное иго над Украиной, все образуется.

© РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Поклонская ответила на сообщения об украинском гражданстве

— Сербия. Потому что некоторые мои предки родом из Сербии.

— Часто ли к вам обращаются иностранцы с намерением посетить Крым? Письма пишут с приглашениями или пожеланиями побывать в их стране?

— Да, и пишут, и приезжают. Встречаемся с политиками из Франции часто. Поэтому вторая страна, в которую поехала бы, — это Франция. Очень приятные люди и уважительно относятся к нам, в частности к выбору крымчан. Я имею в виду тех политиков и представителей, с которыми встречаюсь. Это Тьерри Мариани, Марион Марешаль-Ле Пен, Пьер Малиновски и другие. Это люди, с которыми приятно встречаться. И есть желание, чтобы они приезжали к нам.

Ну и, как я говорила чуть раньше, Сербия. К примеру, представители политического движения "Двери" обращались на мое имя с поддержкой нашей позиции против фильма Алексея Учителя и выражением преданности нашему святому государю Николаю II. И другие страны тоже приглашают на различные мероприятия (Индия, интерес журналистов из Японии и так далее).

— Санкции призваны в том числе не допустить работы западных компаний на территории полуострова. Кто-то находит лазейки для сотрудничества с Крымом через аффилированные структуры, а кто-то до сих пор сторонится любых контактов. Как можно оценить позицию западных компаний, которые опасаются работать с Крымом из-за санкций?

— Позиция, зависимая от политических амбиций руководства их стран. То есть отсутствие той самой свободы, о которой говорят западные державы.

— В Крым, несмотря на неоднократные приглашения и открытость, отказываются приезжать международные мониторинговые миссии и наблюдатели. По вашему мнению, почему они обходят полуостров стороной?

— Потому что не хотят поставить себя в неловкое положение. Ведь то, что они сегодня бредят небылицами о нарушениях прав человека в Крыму, абсолютно не соответствует действительности. Когда они увидят это воочию, им станет совсем некорректно говорить о явно абсурдных, не соответствующих действительности вещах.