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Интервью

Екатерина Губарева: в санкционные списки включают достойных людей

Сюжет:
Санкции в отношении России (6492)
12:0027.01.2018
(обновлено: 12:01 27.01.2018)
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© Фото : Официальный сайт общественного движения "Свободный Донбасс"Екатерина ГубареваЕкатерина Губарева
© Фото : Официальный сайт общественного движения "Свободный Донбасс"

На следующей неделе США, как ожидается, опубликуют доклад о новых санкциях в отношении России. В Вашингтоне заявляют, что публикация доклада не означает автоматического введения ограничительных мер в отношении упомянутых в нем лиц, но понятно, что вероятность этого очень велика. За последнее время санкции стали для Запада привычным инструментом политического давления. Например, еще в 2014 году, в начале конфликта в Донбассе, в санкционные списки США и ЕС попала бывшая тогда главой МИД самопровозглашенной ДНР Екатерина Губарева, сейчас — депутат Народного совета республики. Она рассказала в интервью РИА Новости, что для нее означают санкции со стороны Европы и Соединенных Штатов, как они отразились на ее жизни и деятельности.

—  Повлияло ли на вашу жизнь, деятельность включение в санкционные списки США, Евросоюза?

Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© РИА Новости / Александр Полегенько
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— В санкционный список я попала еще в 2014 году, еще до того, как я стала депутатом. На тот момент я была министром иностранных дел. Я и мой муж были практически в самом первом санкционном списке. На самом деле не особо повлияло. Счетов за границей я не имею, бизнеса за границей я не имею. Есть люди, которые лоббируют появление меня и моего мужа в таких санкционных списках, возможно, они это делают для того, чтобы оказать какое-то влияние. Они считают, что для нас много значит отсутствие возможности посещать страны Европейского союза или США. У нас с супругом слишком много работы в республике, чтобы путешествовать по дальнему зарубежью.

— Мешает ли вам то, что вы находитесь под санкциями?

— Нет. Мне это не мешает. У нас между собой, участниками таких списков, есть свое отношение к этому. Это списки достойных людей. Внесение в эти списки означает, что ты что-то сделал значимое. Времени на путешествия сейчас нет, мы и с семьей не особо много времени проводим. Когда у нас появится достаточно свободного времени, у нас будет возможность путешествовать по России. Там тоже есть что посмотреть. Россия ведь самая большая страна мира. У меня и моей семьи всегда остается возможность увидеть многие красоты планеты и в границах РФ. Для нас не является критическим тот факт, что нет возможности выехать в страны ЕС.

—  Не опасаетесь ли вы преследования, в том числе уголовного, со стороны государств, которые ввели в отношении вас санкции?

— Мы находимся либо на территории Российской Федерации, либо на территории Донецкой народной республики, либо на территории соседней ЛНР. Здесь мы в безопасности. В отношении преследований опасения нет.

— Как вы думаете, какую цель на самом деле преследуют страны Запада, вводя санкции против вас, других политических деятелей?

Флаги США и Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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- Если углубиться в историю, можно заметить, что Запад вводил санкции в отношении России и отдельных лиц начиная с позднего Средневековья. Как только снижается прибыль или влияние Запада, то санкционные списки это единственный рычаг, используемый теми силами. Вся проблема в том, что в Европе или США не способны к переговорам и не хотят понять, что мир может меняться без их участия. Мы верим в то, что мы делаем, мы верны нашим убеждениям и мы будем продолжать это делать, поэтому санкции никак не повлияют на нашу деятельность. Для нас это ничего не значит. Лично я выступаю за мирное решение конфликта. На той стороне очень много людей, которые нас поддерживают. Там тоже есть наши люди. Мы выступаем за то, чтобы война быстрее прекратилась. Я думаю, что введение санкций это, возможно, даже противодействие процессу мирного урегулирования.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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